À¤³¦¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Ð¥Ë¥ê¥ó»Ô¾ì¤Ï2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë4²¯5,490ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤·¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨5.1%¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬ - ¶È³¦Æ¶»¡¤ÈÍ½Â¬2025～2033Ç¯
Å·Á³¹áÎÁ¤Ø¤Î¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬À¤³¦¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Ð¥Ë¥ê¥ó»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸£°ú
À¤³¦¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Ð¥Ë¥ê¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë2²¯9,070ËüÊÆ¥É¥ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë5.1%¤ÎÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤ÇÀ®Ä¹¤·¡¢2033Ç¯¤Ë¤Ï4²¯5,490ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢ÂçÉý¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ®Ä¹¤Ï¡¢¿©ÉÊ¡¢°ûÎÁ¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥±¥¢À½ÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ëÅ·Á³¹áÎÁ¤È¥¯¥êー¥ó¥é¥Ù¥ëÀ½ÉÊ¤Ø¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÓÏ¹¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤ËÂç¤¤¯»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹çÀ®¥Ð¥Ë¥ê¥ó¤ËÂå¤ï¤ëÅ·Á³Í³Íè¤ÎÂåÂØÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Ð¥Ë¥ê¥ó¤Ï¡¢¥ê¥°¥Ë¥ó¡¢¥Õ¥§¥ë¥é»À¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¿¢ÊªÍ³Íè¸¶ÎÁ¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£·ò¹¯»Ö¸þ¤Î¶¯¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤¬²½³Ø¹çÀ®Êª¤è¤ê¤âÅ·Á³Í³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤òµá¤á¤ëÃæ¡¢¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ¡¢±ÉÍÜÊä½õ¿©ÉÊ¡¢²½¾ÑÉÊ¤Î³ÆÊ¬Ìî¤Ç¥Ð¥¤¥ª¥Ð¥Ë¥ê¥ó¤ÎºÎÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÆ°¸þ¤È¼çÍ×¿ä¿ÊÍ×°ø
·ò¹¯¤È¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤Ø¤Î°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢¥áー¥«ー¤Ï¹çÀ®Åº²ÃÊª¤ò¥Ð¥¤¥ª¥Ùー¥¹¤ÎÂåÂØÉÊ¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë³×¿·¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¤¥ª¥Ð¥Ë¥ê¥ó¤Ï¡¢¹çÀ®Åº²ÃÊª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë²½³Ø»ÄÎ±Êª¤Î¤Ê¤¤¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ð¥Ë¥éÉ÷Ì£¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹âµé¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¢¥Ùー¥«¥êーÀ½ÉÊ¡¢°ûÎÁ¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥êー¥à¤ÎÇÛ¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤¼ûÍ×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²¤½£¡¢ËÌÊÆ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ê¤É¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢¹çÀ®Åº²ÃÊª¤Ë´Ø¤¹¤ë¸·³Ê¤ÊÀ¯ÉÜµ¬À©¤¬¥Ð¥¤¥ª¥Ð¥Ë¥ê¥ó¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢À¸»º¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¸¶ºàÎÁ¤ÎÃµº÷¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¸¦µæ³«È¯¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¤Þ¤¹¤Þ¤¹Áý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°èÊÌ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡§ËÌÊÆ¤È¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤¬ÉáµÚ¤ò¥êー¥É
¸½ºß¡¢ËÌÊÆ¤Ï¾ÃÈñ¼Ô¤Î°Õ¼±¸þ¾å¤È¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¿©ÉÊ»º¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Ð¥Ë¥ê¥ó»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢²Ä½èÊ¬½êÆÀ¤ÎÁý²Ã¡¢ÅÔ»Ô²½¡¢¤½¤·¤Æ²Û»Ò¡¦¥Ùー¥«¥êー»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Ð¥Ë¥ê¥ó¤ÎÉáµÚ¤¬µÞÂ®¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¹ñ¡¹¤Ï¡¢Å·Á³¹áÎÁ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÈ¿±Ç¤·¡¢½ÅÍ×¤ÊÀ®Ä¹µòÅÀ¤È¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤â¡¢¹çÀ®¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤µ¬À©¤È¡¢Å·Á³¡¦¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯À½ÉÊ¤Ø¤Î¹â¤¤¼ûÍ×¤Ë¤è¤ê¡¢°ú¤Â³¤Ãå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥¤¥ª¥Ð¥Ë¥ê¥ó»Ô¾ì¤Î¼çÍ×´ë¶È
¥¢¥Ã¥×¥ë¡¦¥Õ¥ìー¥Ðー¡õ¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¦¥°¥ëー¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¥¢ー¥Á¥ãー¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¥º¡¦¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¼Ò
¥Ü¥ì¥¬ー¥ÉAS
¥«¥à¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥·¥º³ô¼°²ñ¼Ò
¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥È¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥Ã¥¯
¥¨¥Ü¥ë¥Ð¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°SA
ÎËÇ«À¤¶½°åÌô²½¹©³ô¼°²ñ¼Ò
¥ªー¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò
BASF SE
¥×¥ê¥Î¥Ð¡¦¥°¥ëー¥×LLC¡Ê¥Ê¥¬¥»¡¦¥¢¥á¥ê¥«LLC¡Ë
¥½¥ë¥Ù¥¤SA
¥¹¥ë¥¶ー³ô¼°²ñ¼Ò
¥·¥à¥é¥¤¥ºAG
¤½¤ÎÂ¾¤Î¼çÍ×´ë¶È
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó³µÍ×
ÍÑÅÓÊÌ
¿©ÉÊ¡¦°ûÎÁ
¹áÎÁ
°åÌôÉÊ
·ÁÂÖÊÌ
Ê´Ëö
±ÕÂÎ
½ãÅÙ¥°¥ìー¥ÉÊÌ
¿©ÉÊ¥°¥ìー¥É
°åÌôÉÊ¥°¥ìー¥É
¹áÎÁ¥°¥ìー¥É
¸¶ÎÁÊÌ
ÊÆ¤Ì¤«
ÌÚºà
¤½¤ÎÂ¾
ÃÏ°èÊÌ
ËÌÊÆ
ÊÆ¹ñ
¥«¥Ê¥À
¥á¥¥·¥³
¥èー¥í¥Ã¥Ñ
À¾¥èー¥í¥Ã¥Ñ
±Ñ¹ñ
¥É¥¤¥Ä
¥Õ¥é¥ó¥¹
¥¤¥¿¥ê¥¢
¥¹¥Ú¥¤¥ó
¤½¤ÎÂ¾¤ÎÀ¾¥èー¥í¥Ã¥Ñ
