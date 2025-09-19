¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ö¥é¥ó¥·¥¨¥éËÌÃ«¥¢¥é¥Ï¥Óー¥Á¡×～9·î20Æü(ÅÚ)¤è¤êÍ¥Àè°ÆÆâ³«»Ï～
³ô¼°²ñ¼ÒÄ¹Ã«¹©ÉÔÆ°»º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜ ·ò¡Ë¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢²Æì¸©ÃæÆ¬·´ËÌÃ«Ä®¤ÇÊ¬¾ùÍ½Äê¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ö¥é¥ó¥·¥¨¥éËÌÃ«¥¢¥é¥Ï¥Óー¥Á¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜÊª·ï¡×¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÇ¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÍ¥Àè°ÆÆâ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢²Æì¸©Æâ¤ÇÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ËÌÃ«¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥¢¥é¥Ï¥Óー¥Á¤«¤éÅÌÊâÌó2Ê¬¢¨1¤È¤¤¤¦´õ¾¯¤ÊÎ©ÃÏ¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ëÁí¸Í¿ô42¸Í¤Î¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£´Ö¼è¤ê¤Ï2LDK ¡¦3LDK¤ÎÁ´7¥¿¥¤¥× ¡¢ÀìÍÌÌÀÑ¤Ï54.22Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ～102.34Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Ç¡¢Á´½»¸Í¤¬³¤¸þ¤¤ÎÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾åÁØ³¬¤Ë¤Ï³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥ëー¥Õ¥Ð¥ë¥³¥ËーÉÕ¤ÆÃÊÌ½»¸Í¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãó¼Ö¾ìÀßÃÖÎ¨¤Ï100¡ó°Ê¾å¤Ç¡¢¼Ö°ÜÆ°¤¬Â¿¤¤²Æì¤Î´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤¿²÷Å¬¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Î©ÃÏ¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢Âç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡Ö¥µ¥ó¥¨ー¥Ï¥ó¥Óー¥¿¥¦¥ó¡×¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó1Ê¬¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ø¤Ï¼Ö¤ÇÌó4Ê¬¢¨2¤È¾¦¶È»ÜÀß¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸³èÍøÊØÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿²÷Å¬¤Ê¥ê¥¾ー¥È¥é¥¤¥Õ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í¥Àè°ÆÆâ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËÜÊª·ï¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼þÊÕ´Ä¶¤äÁ´¥¿¥¤¥×¤ÎÀìÍÉô¤ä³°´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐÌÌ¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢±óÊý¤ÎÊý¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
A¥¿¥¤¥× ¥Ð¥ë¥³¥Ëー´°À®Í½ÁÛCG¢¨3
¢£¡Ö¥Ö¥é¥ó¥·¥¨¥éËÌÃ«¥¢¥é¥Ï¥Óー¥Á¡×¤ÎÆÃÄ¹
£±. ¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò¤Ï¤¸¤á¥ê¥¾ー¥È¥é¥¤¥Õ¤¬³ð¤¦¥í¥±ー¥·¥ç¥ó
ËÜÊª·ï¤Ï²Æì¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¡¦ËÌÃ«Ä®¤ËÃÂÀ¸¤¹¤ë¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ç¡¢Á´Ä¹Ìó600£í¤ÎÇò¤¤º½ÉÍ¤¬¹¤¬¤ë¡Ö¥¢¥é¥Ï¥Óー¥Á¡×¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó2Ê¬¤È¤¤¤¦¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥é¥»ー¥ê¥ó¥°¤ä¥·¥å¥Îー¥±¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢²Æì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Þ¥ê¥ó¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥µー¥Õ¥£¥ó¤ä¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ÎÌ¾½ê¡ÖµÜ¾ë³¤´ß¡×¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÌó7Ê¬¡¢¿Íµ¤¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖÀÄ¤ÎÆ¶·¢¡×¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÌó22Ê¬¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤«¤Í¤Ò¤Ç´îÀ¥¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¡×¡Ö£Ð£Ç£Í¥´¥ë¥Õ¥ê¥¾ー¥È²Æì¡×¡Ö¥¶¡¦¥µ¥¶¥ó¥ê¥ó¥¯¥¹¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³Æ¥´¥ë¥Õ¥³ー¥¹¤¬¼Ö¤ÇÌó40Ê¬·÷Æâ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¨Àá¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ºÌ¤Ê¥ê¥¾ー¥È¥é¥¤¥Õ¤òËþµÊ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¥¢¥é¥Ï¥Óー¥Á¡ÊÅÌÊâÌó2Ê¬¡Ë
µÜ¾ë³¤´ß¡Ê¼ÖÌó7Ê¬¡Ë
ÀÄ¤ÎÆ¶·¢¡Ê¼ÖÌó22Ê¬¡Ë
¤«¤Í¤Ò¤Ç´îÀ¥¥«¥ó¥È¥êー¥¯¥é¥Ö¡Ê¼ÖÌó40Ê¬¡Ë
£Ð£Ç£Í¥´¥ë¥Õ¥ê¥¾ー¥È²Æì¡Ê¼ÖÌó28Ê¬¡Ë
¥¶¡¦¥µ¥¶¥ó¥ê¥ó¥¯¥¹¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¡Ê¼ÖÌó35Ê¬¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ËÜÊª·ï¼þÊÕ¤ÏÀ¸³èÍøÊØ»ÜÀß¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ー¡Ö¥µ¥ó¥¨ー¥Ï¥ó¥Óー¥¿¥¦¥ó¡×¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó1Ê¬¡¢°Û¹ñ¾ð½ï¤¬Éº¤¤¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡¢±Ç²è´Û¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡×¤ä¡Ö¥¤¥ª¥óËÌÃ«Å¹¡×¤Þ¤Ç¡¢¼Ö¤ÇÌó4Ê¬¤Ç¤¹¡£Æü¾ï¤ÎÀ¸³è¤ËÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ÏÅÌÊâ·÷Æâ¤ÇÂ·¤¤¡¢¾¯¤·Â¤ò±ä¤Ð¤»¤ÐÍÍ¡¹¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ê¥¾ー¥È¤ÎÃæ¤Ë½»¤Þ¤¦¤³¤È¤òÂÎ¸½¤¹¤ë´Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥ó¥¨ー¥Ï¥ó¥Ó―¥¿¥¦¥ó¡ÊÅÌÊâÌó1Ê¬¡Ë
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡Ê¼ÖÌó4Ê¬¡Ë
¥¤¥ª¥óËÌÃ«Å¹¡Ê¼ÖÌó4Ê¬¡Ë
ËÌÃ«Ä®¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¥êー¥Ê¡Ê¼ÖÌó6Ê¬¡Ë
£±. Á´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤Ç·úÊª¡¦Ä¯Ë¾¡¦¼þÊÕ´Ä¶¤ò¸«³Ø²ÄÇ½
ËÜÊª·ï¤Ç¤Ï¡¢±Ä¶ÈÃ´Åö¼Ô¤¬ÂÐÌÌ¤Ç°ÆÆâ¤ò¹Ô¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Êª·ï¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤«¤é¥¨¥ó¥È¥êー¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖËÜ¥µー¥Ó¥¹¡×¡Ë¤Ë¤è¤ë¸«³Ø¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾¦ÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤ËËÜÊª·ï¤Î¼þÊÕ´Ä¶¡¢Á´¤Æ¤Î´Ö¼è¤ê¤ä³°´Ñ¤ò´Þ¤à·úÊª¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢WEB¾å¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤ËÂ¤ò±¿¤Ð¤º¤È¤â¡¢²Æì¤ÎÊë¤é¤·¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÌÜÅª¡ä
ËÜÊª·ï¤Ï¥¨¥ê¥¢¶þ»Ø¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Óー¥Á¤Ë¶áÀÜ¤·¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ê¥¢¤Þ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¹¥¤ÊÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£¸©³°¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤â¹â¤¤´Ø¿´¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ø¤ÎË¬Ìä¤¬º¤Æñ¤ÊÊý¤Ë¤â¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶õ´Ö¤Ç¤Î¤´°ÆÆâ¤Ë¤è¤ê¡¢¤´¸¡Æ¤¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡¦ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¼þÊÕ´Ä¶¡ä
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÇËÜÊª·ï¤Î¼þÊÕ´Ä¶¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾¦¶È»ÜÀß¤Î¾ðÊó¤¬¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢±óÊý¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤ÎÊý¤Ç¤âËÜÊª·ï¼þÊÕ¤Î»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³°´Ñ¡¦´Ö¼è¤ê¡ä
³°´Ñ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥é¥¦¥ó¥¸Åù¤Î¶¦ÍÑÉô¤âÃé¼Â¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤Û¤«¡¢Á´¤Æ¤Î´Ö¼è¤ê¤Ç²È¶ñÍ¤ê¡¦²È¶ñÌµ¤·¥âー¥É¤¬ÁªÂò¤Ç¤¡¢¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¤ä·ú¶ñ¤Î¿§¤â¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤ÇÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ð¥¿ー¤òÍÑ¤¤¤Æ¤´¼«¿È¤ÇÁàºî¤·¡¢¼«Í³¤Ë·úÊªÆâ¤ò¸«³Ø¤·¤Ê¤¬¤é¾¦ÃÌ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹µ¡Ç½¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
³°´Ñ
G¥¿¥¤¥× ¥ê¥Ó¥ó¥°¥À¥¤¥Ë¥ó¥°
¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ç¤Î¸«³Ø¥¤¥áー¥¸¿Þ
ÀìÍÉô¤Î¥«¥éー¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊÁ´3¿§¡Ë
ÀìÍÉô¤Î¥«¥éー¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊÁ´3¿§¡Ë
ÀìÍÉô¤Î¥«¥éー¥Á¥§¥ó¥¸¡ÊÁ´3¿§¡Ë
£³.2LDK～3LDK / 54.22Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ～102.34Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡¢¥¢¥é¥Ï¥Óー¥Á¤òÎ×¤àÁ´7¥¿¥¤¥×¤Î¥×¥é¥ó¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó
ËÜÊª·ï¤Ï2LDK¡¦54.22Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ～3LDK¡¦102.34Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¤Î7¥¿¥¤¥×¤Î¥×¥é¥ó¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£E¡¦F¡¦G¥¿¥¤¥×¤Ï100Ê¿Êý¥áー¥È¥ë Á°¸å¤Î¥ëー¥Õ¥Ð¥ë¥³¥ËーÉÕ¤ÆÃÊÌ½»¸Í¤Ç¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿²°³°¶õ´Ö¤«¤é¥¢¥é¥Ï¥Óー¥Á¤Î³¤É÷¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹ ¡£
G¥¿¥¤¥× ¥ê¥Ó¥ó¥°¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¥Ã¥Á¥ó´°À®Í½ÁÛCG¢¨4
E¥¿¥¤¥× ¥ëー¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ëー´°À®Í½ÁÛCG¢¨4
¢¨ ¡¡WIC¡§¥¦¥©ー¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¥¼¥Ã¥È
¢¨¡¡·ÇºÜ¤Î¿ÞÌÌ¤Ï·×²èÃÊ³¬¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
➃ ²ÆìÊ¸²½¤È¥¢¥á¥ê¥«Ê¸²½¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È
¥¢¥×¥íー¥Á¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¡ÖRYUKYU¡ßmid century modern¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥ß¥Ã¥É¥»¥ó¥Á¥å¥êー¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤«¤ÄÀöÎý¤µ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤¿²Æì¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î£²¤Ä¤ÎÊ¸²½¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦ËÌÃ«¥¨¥ê¥¢¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥é¥¦¥ó¥¸¤Ë¤Ï²Æì¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¡ÖDENPA¡×»á¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òÀßÃÖ¡£¿¢ºÏ¤â²Æì¤Î¥ê¥¾ー¥È¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤òÂ¿¤¯ÁªÄê¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿Êý¡¹¤¬²Æì¡¦ËÌÃ«¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥íー¥Á´°À®Í½ÁÛCG¢¨5
¥é¥¦¥ó¥¸´°À®Í½ÁÛCG¢¨5
£µ.Ä¹Ã«¹©¥°¥ëー¥×¤Î³°Éô´ÉÍý¼Ô¥µー¥Ó¥¹¡Ösmooth-e¡Ê¥¹¥àー¥¸ー¡Ë¡×¤òÆ³Æþ
ËÜÊª·ï¤Ç¤Ïºòº£ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÍý»ö²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Ê¤¤¡Ö³°Éô´ÉÍý¼ÔÊý¼°¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ösmooth-e¡Ê¥¹¥àー¥¸ー¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÍý»ö²ñÊý¼°¤Ç¤Ï¡¢Æþµï¼Ô¤ÎÃæ¤«¤éÍý»ö¤òÁª½Ð¤·±¿±Ä¤Ë·È¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ösmooth-e¡×¤Ç¤ÏÄ¹Ã«¹©¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬´ÉÍý¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢Æþµï¼Ô¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÆü¾ï´ÉÍý¤Ê¤ÉÀìÌçÅª¤Ê¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤·¤Þ¤¹¡£Æþµï¼Ô¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã¤Æµ¤·Ú¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Ë´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ãí1 ½¾Íè¤Ï¶èÊ¬½êÍ¼Ô¤Î¡ÖÍý»öÄ¹¡×¤¬Ã´Åö
£¶. ¡ÖZEH-M Oriented¡×Ç§¾Ú¼èÆÀÍ½Äê
ËÜÊª·ï¤Ï¡¢¶¯²½³°Èé´ð½à(ÃÇÇ®ÀÇ½)¤òËþ¤¿¤·¡¢¾Ê¥¨¥Í¤Ë¤è¤ë°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¾ÃÈñÎÌ¤ò´ð½àÃÍ¤«¤é20¡ó°Ê¾å¤Îºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤¿½»Âð¤Ç¤¢¤ë¡ÖZEH-M Oriented¡×Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¢£¸½ÃÏ°ÆÆâ¿Þ
¢£Êª·ï³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/166998/table/1_1_2bb6be20f0fff2f932952a5b296597fc.jpg?v=202509191228 ]
¢¨1¡¡ÅÌÊâÊ¬¿ô¤Ï1Ê¬=80m¡ÊÃ¼¿ôÀÚ¤ê¾å¤²¡Ë¤È¤·¤Æ·×»»¤·¤¿³µ»»»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¢¨2¡¡¼ÖÊ¬¿ô¤Ï»þÂ®40km¤Ç»»½Ð¤·¤¿³µ»»»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÖÊ¬¿ô¤Ï¿®¹æÄä¼Ö¤ä½ÂÂÚ¤ò²ÃÌ£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áŽ¤¼ÂºÝ¤ÏÉ½µ¤Î»þ´Ö¤è¤êÄ¹¤¯¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨3¡¡·ÇºÜ¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ëー´°À®Í½ÁÛCG¤Ï¿ÞÌÌ¤ò´ð¤ËÉÁ¤µ¯¤³¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·Á¾õ¡¦¿§Åù¤Ï¼ÂºÝ¤È¤Ï¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤äÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢³°´Ñ·Á¾õ¤ÎºÙÉô¡¢ÀßÈ÷µ¡´ïÅù¤ÏÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿ÉßÃÏÆâ¤Î¤ßÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨4 ´°À®Í½ÁÛCG¤Ï¡¢»Ü¹Ô¾å¤ÎÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÀß·×»ÅÍÍ¡¦ÀßÈ÷µ¡´ï¤Î¼è¤êÉÕ¤±°ÌÃÖ¡¦À£Ë¡Åù¤ËÂ¿¾¯¤ÎÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨5 ·ÇºÜ¤Î¥¢¥×¥íー¥Á´°À®Í½ÁÛCG¤ª¤è¤Ó¥é¥¦¥ó¥¸´°À®Í½ÁÛCG¤Ï¿ÞÌÌ¤ò´ð¤ËÉÁ¤µ¯¤³¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢·Á¾õ¡¦¿§Åù¤Ï¼ÂºÝ¤È¤Ï¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤äÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢³°´Ñ·Á¾õ¤ÎºÙÉô¡¢ÀßÈ÷µ¡´ïÅù¤ÏÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£