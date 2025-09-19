PFN¡¢Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¥²ー¥à ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¤¤Ë½ÐÅ¸
³ô¼°²ñ¼ÒPreferred Networks¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡§À¾ÀîÅ°¡¢°Ê²¼¡¢PFN¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î25Æü(ÌÚ)～26Æü(¶â)¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦2025¡×¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¤¤Ë½ÐÅ¸¤·¡¢¥²ー¥à¸þ¤±AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó¡¢¥²ー¥à¸þ¤±ËÝÌõ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPreferredAI(TM) Localization¡×¤òÅ¸¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨³µÍ×
- ²ñ´ü¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ç¥¤9·î25Æü(ÌÚ)¡¢26Æü(¶â)¡¡¡¡¡¡¢¨Åìµþ¥²ー¥à¥·¥ç¥¦¤Î²ñ´ü¤Ï2025Ç¯9·î25Æü(ÌÚ)～28Æü(Æü)
- ²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¡Ê½ÐÅ¸¥¨¥ê¥¢¡§Hall 9¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥³ー¥Êー09-W93¡Ë
- Å¸¼¨ÆâÍÆ¡§
- - ¥²ー¥à¸þ¤±AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ç¥âÅ¸¼¨
- - ¥²ー¥à¸þ¤±ËÝÌõ¥µー¥Ó¥¹¡ÖPreferredAI Localization¡×¤Î¥Ç¥âÅ¸¼¨
- ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://tgs.cesa.or.jp/jp
- ¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é(https://tgs.cesa.or.jp/jp/ticket?business)¡ÊÍÎÁ¡Ë
Å¸¼¨ÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=Sk3r1LMJFvg ]
¥²ー¥à¸þ¤±AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
- À¸À®AI¤òÍÑ¤¤¤Æ¥²ー¥à¤ò¼«Æ°¥×¥ì¥¤¤·¡¢QA¹©¿ô¤ÎÁýÂç¤ò²ò¾Ã
- ¼«Á³¸À¸ì¤Ç¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê¥Æ¥¹¥È¥±ー¥¹¤ò¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢¼«Æ°¹àÌÜ¥Á¥§¥Ã¥¯
- AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¿·¤¿¤Ê¥²ー¥àÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð
¥·¥Ê¥ê¥ª¤«¤é¥Æ¥¹¥È¥±ー¥¹¤Î¼ê½ç¤òÀ¸À®
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¥×¥ì¥¤
PreferredAI Localization
- AIËÝÌõ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ç¥²ー¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹âÂ®¤«¤Ä¹âÀºÅÙ¤Ë¥íー¥«¥é¥¤¥º
- ¥·ー¥ó¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀßÄê¤ò¼«Æ°²òÀÏ¤·¡¢Ê¸Ì®¤Ë±è¤Ã¤¿ºÇÅ¬¤ÊËÝÌõ¤òÀ¸À®
- ´ûÂ¸ËÝÌõ¤ÈÍÑ¸ì½¸¤ò»²¾È¤·¤Æ¡¢°ì´ÓÀ¤Î¤¢¤ëÉ½¸½¤ò¼«Æ°¤Ç°Ý»ý
- AI¥ì¥Ó¥å¥¢ー¤¬¥¹¥Ú¥ë¡¦Ê¸Ë¡¡¦ÍÑ¸ì¡¦Ê¸²½Åª¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Þ¤ÇÅ°Äì¥Á¥§¥Ã¥¯¡õ½¤Àµ
- ¹ðÃÎ¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡¦±¿±ÄÊ¸½ñ¤Ê¤É¤â¡¢°ì´Ó¤·¤¿¥íー¥«¥é¥¤¥º¤ËÂÐ±þ
¥²ー¥à¥Æ¥¥¹¥È°ìÍ÷²èÌÌ
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¥íー¥«¥é¥¤¥º
PreferredAI(TM)(https://preferredai.jp/)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PreferredAI¤Ï¡¢À¸À®AIµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÝÂê¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¡¦¥µー¥Ó¥¹·²¤Ç¤¹¡£AI¤Ë¤è¤ëºÎÍÑ¸õÊä¼Ô¤ÎÅ¬ÀÉ¾²Á¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Æ¥¥¹¥È¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¡¢¶ÈÌ³¼«Æ°²½¤Ê¤É¡¢ÁÛÄê¥æー¥¹¥±ー¥¹¤´¤È¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¡£´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë³×¿·¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPreferred Networks(https://www.preferred.jp/ja/)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Preferred Networks¡ÊPFN¡Ë¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ò·×»»²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PFN¤Ï¡¢À¸À®AI´ðÈ×¥â¥Ç¥ë¤«¤é¥¹ー¥Ñー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡¢¥Á¥Ã¥×¡ÊÈ¾Æ³ÂÎ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢AIµ»½Ñ¤Î¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¤ò¿âÄ¾Åý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤È¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¤ò¹âÅÙ¤ËÍ»¹ç¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¦À½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»º¶ÈÎÎ°è¤Ç»ö¶È²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ÅÅÎÏ¸úÎ¨¤Î¹â¤¤AI¥×¥í¥»¥Ã¥µーMN-Core(TM)¥·¥êー¥º¡¢AI¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹PFCP(TM)¡¢¹ñ»ºÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ëPLaMo(TM)¤Ê¤É¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2014Ç¯ÁÏ¶È¡£