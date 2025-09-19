Neo X MainNet v0.4.2 ¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¡§Anti-MEV ¤¬Àµ¼°²ÔÆ¯
Neo¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Neo X MainNet¤ò¥Ðー¥¸¥ç¥ó0.4.2¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¹â¡§3,749,760¡Ë¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤·¡¢ÂÔË¾¤ÎAnti-MEV¡ÊºÇÂçÃê½Ð²ÄÇ½²ÁÃÍ¡ËÂÐºöµ¡Ç½¤òÀµ¼°¤Ë²ÔÆ¯¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
TestNet¤Ç¤Î°ÂÄê²ÔÆ¯¤ò·Ð¤¿ËÜ¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¤Ï¡¢¤è¤ê¸øÊ¿¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Neo¤Ï¡¢Ê¬»¶À¡¢¸¡±ÜÂÑÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥æー¥¶ーÃæ¿´¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤¬ËÜÍè»ý¤ÄÍýÁÛ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê¤â½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¼ÂÁõ¤µ¤ì¤¿Anti-MEVµ¡Ç½¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»½ÑÅª¤Ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Neo¤¬ÉÁ¤¯Web3¤ÎÌ¤ÍèÁü¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÃæ³ËÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
～MEV¤È¤Ï¡©～
MEV¡ÊMaximum Extractable Value¡¿ºÇÂçÃê½Ð²ÄÇ½²ÁÃÍ¡Ë¤È¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯À¸À®¼Ô¤¬¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤Î½ç½ø¤òÁàºî¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ëÄÉ²ÃÅª¤ÊÍø±×¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÉô¤Ë¤Ï¡¢DEX¡ÊÊ¬»¶·¿¼è°ú½ê¡Ë¤Ç¤Î¥¢ー¥Ó¥È¥éー¥¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÈÃæÎ©Åª¤ÊMEV¡É¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤¬¥æー¥¶ー¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÔÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹Í³²¤ÊMEV¡ÊToxic MEV¡Ë¤Ç¤¹¡£
Toxic MEV¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤¹¤ë¡È¸«¤¨¤Ê¤¤ÀÇ¡É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤·¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Îº¬´´¤òÀ®¤¹¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦µö²ÄÉÔÍ×À¡¦Ê¬»¶À¤ò¶¼¤«¤¹Í×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼è°ú¤Î¸øÀµÀ¤òÂ»¤Ê¤¤¡¢¿®ÍêÀ¤òÃø¤·¤¯Äã²¼¤µ¤»¤ë·ÐºÑÅª¸¡±Ü¤È¤â¸À¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤ÊToxic MEV¤ÎÎã
¡¦¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°
¡¡¥æー¥¶ー¤Î¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡¢¹¶·â¼Ô¼«¿È¤Î¼è°ú¤ò³ä¤ê¹þ¤Þ¤»¤ÆÍø±×¤òÆÀ¤ë¹Ô°Ù¡£
¡¦¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¹¶·â
¡¡¥æー¥¶ー¤Î¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÁ°¸å¤Ë¼«Ê¬¤Î¼è°ú¤òÁÞÆþ¤·¡¢²Á³Ê¤ò¿Í°ÙÅª¤ËÁàºî¤¹¤ë¼êË¡¡£
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯°ú¤±ä¤Ð¤·¡¦»þ´Öº¹¹¶·â¡ÊTime-bandit attack¡Ë
¡¡¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î½ç½ø¤äÆâÍÆ¤ò°Õ¿ÞÅª¤ËÁÈ¤ßÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆÃÄê¤Î¼è°ú¤«¤éÍø±×¤òÃê½Ð¤¹¤ë¹Ô°Ù¡£
¤³¤ì¤é¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÈÀïÎ¬¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥æー¥¶ー¤Î°Õ¿Þ¤ò¤Í¤¸¶Ê¤²¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ø¤Î¿®Íê¤òÂ»¤Ê¤¦¿¼¹ï¤ÊÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
～Neo X ¤¬Toxic MEV¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¥á¥«¥Ë¥º¥à～
Neo X¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿MEVÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥í¥È¥³¥ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Îº¬ËÜÅª¤ÊÂÐºö¤ò¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°Å¹æµ»½Ñ¤È¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢°Ê²¼¤ÎÀè¿ÊÅª¤Ê3¤Ä¤Î»ÅÁÈ¤ß¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü dBFT¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¡ÊDelegated Byzantine Fault Tolerance¡Ë
NeoÆÈ¼«¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥ê¥Çー¥¿ー¤¬¼è°ú½ç½ø¤òÁàºî¤·¤¿¤ê¡¢×ó°ÕÅª¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥¯À¸À®¤ò¹Ô¤¦¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÇÓ½ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü Êñ´Þ·¿¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊEnveloped Transactions¡Ë
¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿È¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¾å¤Ç¤Ï¼è°ú½ç½ø¤ÎÁàºî¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤ËÊÝ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ü ¥¼¥íÃÎ¼±¥Ùー¥¹¤ÎÊ¬»¶¸°À¸À®¤È¤·¤¤¤ÃÍÉü¹æ¡ÊZK-DKG ¡Ü Threshold Decryption¡Ë
¥æー¥¶ー¤Î¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯Á´ÂÎ¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤ë¸ø³«¸°¤Ë¤è¤ê°Å¹æ²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¡¢¥Îー¥É¤Î3Ê¬¤Î2°Ê¾å¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÉôÊ¬Åª¤ÊÈëÌ©¸°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉü¹æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥¥å¥¢¤«¤Ä¥Õ¥§¥¢¤Ê¼è°ú¼Â¹Ô¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢Neo X¤Ï¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸øÀµ¤Ê½ç½øÉÕ¤±¡ÊFair Ordering¡Ë¤òÊÝ¾Ú¤·¡¢¡¡¡¡¡¡¡¡Toxic MEV¤ò¹½Â¤Åª¤ËÇÓ½ü¤·¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ëÉ½ÁØÅª¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯Áàºî¤ÎËÉ»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àß·×ÃÊ³¬¤«¤é¡ÈÉÔÀµ¤ÎÍ¾ÃÏ¤½¤Î¤â¤Î¤ò¾Ã¤¹¡É¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢º¬ËÜÅª¤«¤Ä³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¡£
～¥Ó¥¸¥ç¥ó¡§MEV¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤～
NeoÁÏÀß¼Ô [ Da Hongfei ]¤Ï¡¢MEV¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¡ÖMEV¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤ÉûºîÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÁªÂò¡É¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢MEV¤ò¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ËÉÔ²ÄÈò¤ÊÉû»ºÊª¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸í²ò¤À¡£
MEV¤ÏÀß·×¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¹½Â¤¤Î·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Àß·×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡×
»ä¤¿¤ÁNeo¤Ï¡¢MEV¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤ÀÇ¶â¡¢¸¡±Ü¡¢¤½¤·¤ÆÃæ±û½¸¸¢²½¤òµö¤¹¤³¤È¤ÈÆ±µÁ¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¤½¤ì¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢¥æー¥¶ー¤Î¸¢Íø¤ò¼é¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÎÊ¬»¶À¤ò¹â¤á¡¢·òÁ´¤ÇÅê»ñ¤ËÃÍ¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê°ìÊâ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Neo¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸øÊ¿¤µ¡×¤ÏÃ±¤Ê¤ëÎÑÍýÅªÍýÁÛ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Web3¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬Åª¤ÊÉ¬¿Ü¾ò·ï¤Ç¤¢¤ë¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤¬ËÜÍè»ý¤Ä¡Ö¿®Íê¡×¡ÖÆ©ÌÀÀ¡×¡ÖÈóÃæ±û½¸¸¢À¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤òÎ¢ÀÚ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Àß·×¡¦¹½ÃÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎNeo X¤Ë¤ª¤±¤ëAnti-MEVµ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»½ÑÅª¤Ê¥Þ¥¤¥ë¥¹¥Èー¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¤Íè¤òÁª¤Ó¡¢Ã¯¤Î¤¿¤á¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò»È¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»×¤ÎÉ½ÌÀ¤Ç¤¹¡£
Neo¤Ï¡¢¸øÊ¿¤Ç¡¢¸¡±Ü¤Ë¶þ¤»¤º¡¢¿¿¤ËÊ¬»¶²½¤µ¤ì¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ÎÌ¤Íè¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Neo¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Neo¡Ê¥Í¥ª¡Ë¤Ï¡¢2014Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤«¤Ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¼çÆ³¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥È¥é¥¯¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ»ñ»º¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦¼«Æ°²½¡¦¥È¥é¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê´ÉÍý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢Ã¯¤â¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¥¹¥Þー¥È¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Neo¤Ï¡¢C#¡¦Python¡¦Java¡¦TypeScript ¤Ê¤É¼çÍ×¤Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¸À¸ì¤È³«È¯¥Äー¥ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³«È¯¼Ô¤¬¼«¤é¤Îµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤ÆdApps¡ÊÊ¬»¶·¿¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¡¢½ÀÆð¤Ç¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤³«È¯´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Neo¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤â¹â¤¯¡¢Ê¬»¶·¿¥¹¥È¥ìー¥¸¡¢¥ª¥é¥¯¥ë¡¢¥É¥á¥¤¥ó¥Íー¥à¥µー¥Ó¥¹¡ÊDNS¡Ë¤Ê¤É¡¢Web3¤Î¼ÂÁõ¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥éµ¡Ç½¤ò¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÇÉ¸½àÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Neo¤Ï¼¡À¤Âå¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹½ÃÛ¤Î¤¿¤á¤ÎÍýÁÛÅª¤Ê´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢³«È¯¼Ô¡¦´ë¶È¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://neo.org/
¢£Neo X¤È¤Ï¡©
Neo X¤Ï¡¢Neo¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤ÎEVM¸ß´¹·¿¥µ¥¤¥É¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤¹¡£Neo¤Î¥á¥¤¥ó¥Í¥Ã¥È¡ÊNeo N3¡Ë¤ÈEthereum¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëEVM·Ï¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥Á¥§ー¥ó´ðÈ×¤È¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Neo X¤Ï¡¢NeoÆÈ¼«¤ÎdBFT¡ÊDelegated Byzantine Fault Tolerance¡Ë¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹¤È¡¢Toxic MEV¡ÊÍ³²¤ÊºÇÂçÃê½Ð²ÄÇ½²ÁÃÍ¡Ë¤òËÉ¤°³×¿·Åª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¸øÊ¿¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Neo X¤ÏÃ±¤Ê¤ë¿·¥Á¥§ー¥ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¸øÊ¿¤µ¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦Ê¬»¶À¡×¤òº¬´´¤Ë¿ø¤¨¤¿¡¢Web3¤ÎÍýÁÛ¤Ë¶á¤Å¤¯¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬Åª¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¹¡£https://x.neo.org/¡¡
¸ø¼°¾ðÊó
SpoonOS¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://spoonai.io/
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ https://x.com/spoonos_ai
Neo¸ø¼°HP:https://neo.org/
Neo¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/Neo_Blockchain
Neo japan¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/NeoWorldJapan
