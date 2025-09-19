¹âÉÊ¼Á¤Ç¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤Î¥½ー¥¹¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥½¥³¥ó¡ÖWindows 15.6¥¤¥ó¥Á¥Îー¥È·¿PC¡×9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¿·È¯ÇäWindows10¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»ÌÜÁ°¡£Çã¤¤ÂØ¤¨±þ±ç ´ü´Ö¸ÂÄê69,800±ß¤ÇÄó¶¡
¡¡¥½ー¥¹¥Í¥¯¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä1-14-14¡¡Âè35¶½ÏÂ¥Ó¥ë4³¬ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Åè ÃÒ¾´¡Ë¤Ï¡¢9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢ÊÀ¼Ò¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¡¢¡ÖWindows 15.6¥¤¥ó¥Á¥Îー¥È·¿PC¡×¡Ê89,800±ß¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÊÀ¼Ò¤¬´ë²è¤·¡¢JENESIS³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎËÉÙ¤ÊÀ½Â¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò·ë½¸¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤¹¡£¸«¤ä¤¹¤¤15.6¥¤¥ó¥ÁÂç²èÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤â½¼¼Â¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Þ¤Ç²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Windows11 Pro¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¹âÉÊ¼Á¤Ç¼êº¢¤Ê²Á³Ê¡¢¹ñÆâ¥µ¥Ýー¥È¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡¤Ê¤ª¡¢Íè·î14Æü¤ÎWindows 10¤Î¥µ¥Ýー¥È½ªÎ»¤ò¹µ¤¨¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÇã¤¤ÂØ¤¨¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÆü¤è¤ê9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ÄÌ¾ï89,800±ß¤ÎËÜÀ½ÉÊ¤ò69,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡¡ÖWindows 15.6¥¤¥ó¥Á¥Îー¥È·¿PC¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡Û
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢JENESIS³ô¼°²ñ¼Ò¤È¡¢ÊÀ¼Ò¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤êÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢DIGI+¡Ê¥Ç¥¸¥×¥é¥¹¡Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Îー¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë(R) Core(TM) i5-12450H ¥×¥í¥»¥Ã¥µー¡¢¥á¥â¥ê16GB¡¢SSD 512GB¤òÅëºÜ¤·¡¢¸«¤ä¤¹¤¤15.6¥¤¥ó¥ÁÂç²èÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤«¤é¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Þ¤Ç²÷Å¬¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëWindows11 Pro¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¦DIGI+¡Ê¥Ç¥¸¥×¥é¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
AIÄÌÌõµ¡¡ÖPOCKETALK¡Ê¥Ý¥±¥Èー¥¯¡Ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹ñÆâÍÌ¾¥áー¥«ー¤ÎÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ëJENESIS³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢ÆÈ¼«¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¡Ö¹âÉÊ¼Á¡ß¼êº¢¤Ê²Á³Ê¡ß¹ñÆâ¥µ¥Ýー¥È¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡¡ÖWindows 15.6¥¤¥ó¥Á¥Îー¥È·¿PC¡×¤ÎÆÃÄ¹¡¡¡Û
¢£»ëÇ§À¤¬¹â¤¯¡¢³ÈÄ¥À¤Î¤¢¤ë¥Îー¥ÈPC
¡¡15.6¥¤¥ó¥Á¡¢¥Õ¥ëHD¤ÎÂç²èÌÌ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ñÎÁºîÀ®¤äÆ°²è»ëÄ°¤â²÷Å¬¡£¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼þÊÕµ¡´ï¤È¤ÎÀÜÂ³¤â¥¹¥àー¥º¤Ç¤¹¡£
¢£»ñÎÁ¤Î¶¦Í¤ËÊØÍø¤Ê¥Õ¥é¥Ã¥ÈÀß·×¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï180ÅÙ¤Þ¤Ç³«¤¯¥Õ¥é¥Ã¥ÈÀß·×¡£²ñµÄ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç»ñÎÁ¤ä²èÌÌ¤ò¸þ¤«¤¤Â¦¤ÎÁê¼ê¤Ë¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¶¦Í¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÅëºÜ
¡¡PIN¤ä¥Ñ¥¹¥ïー¥É¥í¥Ã¥¯¡¢»ØÌæÇ§¾Ú¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤ò¼é¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¥ì¥ó¥º¥«¥Ðー¤òÅëºÜ¡£¥«¥á¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤ÎÉÔ°Õ¤Ê±Ç¤ê¹þ¤ß¤òËÉ»ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÅðÆñÂÐºö¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£·ø¼Â¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÎWindows(R) 11 Pro
¡¡¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£´ÉÍý¤ä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯À©¸æ¤âËüÁ´¤Î
Windows(R)11 Pro¤òÅëºÜ¡£»ñÎÁºîÀ®¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Ê¤É¤â¥¹¥àー¥º¤Ë¤³¤Ê¤»¤Þ¤¹¡£
¢£Æü¾ï»È¤¤¤«¤é¹âÅÙ¤Êºî¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ë»È¤¨¤ë1Âæ
¡¡16GB¥á¥â¥ê¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢web¥Ö¥é¥¦¥¸¥ó¥°¤äÆ°²è»ëÄ°¤Ê¤É¤Î°ìÈÌÅª¤ÊÍøÍÑ¤«¤é¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¹âÅÙ¤Êºî¶È¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¤Ç»È¤¨¤ë1Âæ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¡¡»ÅÍÍ¡¡¡Û
¡Ú¡¡JENESIS³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡¡Û
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢2012Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÈ¯¤Î¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢³«È¯¡¦À½Â¤´ë¶È¤Ç¡¢ODM¡ÊÁê¼êÀè¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë¤è¤ëÀß·×¡¦À½Â¤¡Ë»ö¶È¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë²»À¼Ç§¼±¤äAI´ØÏ¢¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹³«È¯¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀ½ÉÊ¤ò»Ô¾ì¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¡Öaiwa¡×¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ·²¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.jenesis.jp/
À½ÉÊ³µÍ×
¡¡À½ÉÊÌ¾¡§¡ÖWindows 15.6¥¤¥ó¥Á¥Îー¥È·¿PC¡×¡Ê89,800±ß¡¦ÀÇ¹þ¡Ë
¡¡´ë²è¡¢ÈÎÇä¡§¥½ー¥¹¥Í¥¯¥¹¥È³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡À½Â¤¡¢¥µ¥Ýー¥ÈJENESIS³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊDIGI+¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ë
¡¡À½ÉÊ¾ðÊó¡§https://www.sourcenext.com/product/2000001641/
¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¡¡·¿ÈÖ¡§DGP-WNB1502
¡¡CPU¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë(R) Core(TM) i5 12450H¡Ê8¥³¥¢/12¥¹¥ì¥Ã¥É ºÇÂç4.40GHz¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡GPUIntel(R) UHD Graphics for 12th Gen Intel(R) Processors 1.2GHz
¡¡¥á¥â¥ê¡§16GB
¡¡¥¹¥È¥ìー¥¸¡§512GB
¡¡OS¡§Windows 11 Pro 64bit
¡¡¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡§15.6¥¤¥ó¥Á IPS±Õ¾½¥â¥Ë¥¿ー
¡¡²èÌÌ²òÁüÅÙ¡§1920¡ß1080
¡¡ÌµÀþLAN¡§IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n
¡¡Bluetooth(R)¡§Bluetooth(R) 5.3
¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹/¥¹¥í¥Ã¥È¡§USB type-A¥Ýー¥È¡ÊUSB3.2 Gen1¡Ë¡ß3¡¢USB type-C¥Ýー¥È¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3.5mm²»À¼Æþ½ÐÎÏÃ¼»Ò¡¢HDMI½ÐÎÏÃ¼»Ò¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ microSD¥á¥â¥êー¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡¢DCÆþÎÏÃ¼»Ò
¡¡¥«¥á¥é¡§200Ëü²èÁÇ
¡¡¥»¥ó¥µー¡§»ØÌæÇ§¾Ú¥»¥ó¥µー¡¦¥Ûー¥ë¥»¥ó¥µー
¡¡¥¹¥Ôー¥«ー¡§ÆâÂ¢4¦¸/2W¡ß2
¡¡¥Þ¥¤¥¯¡§ÆâÂ¢
¡¡ÅÅ¸»¡§ACÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿ー AC100V～50/60Hz 19V/3.42A
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¡§ÆâÂ¢·¿¥ê¥Á¥¦¥à¥Ý¥ê¥Þー½¼ÅÅÃÓ¡Ê5000mAh/11.55V¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ï¢Â³»ÈÍÑ²ÄÇ½»þ´Ö¡§Ìó4»þ´Ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡½¼ÅÅ»þ´Ö : Ìó2.5»þ´Ö¡Ê19V/3A¤ÎACÅÅ¸»¥¢¥À¥×¥¿ー¤Î¾ì¹ç¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»ÈÍÑ¾õ¶·¤ä´Ä¶¤Ë¤è¤êÊÑ²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÈÍÑ´Ä¶¡§¡¡²¹ÅÙ -10¡î～ 50¡î
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¼¾ÅÙ ¡¡ ºÇÂç85%¡Ê·ëÏª¤Ê¤¤³¤È¡Ë
¡¡³°·ÁÀ£Ë¡¡§ÌóW357.4¡ßD228¡ßH19.9mm¡ÊÆÍµ¯Éô½ü¤¯¡Ë
¡¡¼ÁÎÌ¡§Ìó1.7kg
¡¡¥ー¥Üー¥É¥ー¿ô¡§99¥ー¡ÊÆüËÜ¸ìÇÛÎó¡Ë
¡¡¥ー¥¿¥¤¥×¡§¥Ñ¥ó¥¿¥°¥é¥Õ
Ãí°Õ»ö¹à
¡¦ËÜÀ½ÉÊ¤Î»ÅÍÍ¤ÏÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êµºÜÆâÍÆ¤òÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Çー¥¿¤ÏÅö¼ÒÂ¬Äê¾ò·ï¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹
¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¼ïÎà/µÏ¿¥Çー¥¿/ÀßÄê/¥µ¥¤¥º/·Á¼°/µÏ¿¾õÂÖÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Áàºî¡¦ºÆÀ¸¤Ê¤É¹Ô¤Ê¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¦ËÜÀ½ÉÊ¤Ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÊÌÅÓ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È²óÀþ·ÀÌó¤¬É¬Í×¤Ç¤¹
¡¦Windows OS¡Ê¥¢¥×¥êÅù´Þ¤à¡Ë¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥µ¥Ýー¥ÈÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦Windows¤ÏÊÆ¹ñMicrosoft Corporation¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿ ¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹
¡¦Intel¡¢Intel ¥í¥´¡¢Intel Inside ¥í¥´¡¢Celeron¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë Intel Corporation¤Þ¤¿¤Ï¤½¤Î»Ò²ñ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹
¡¦Bluetooth¤ÏÊÆ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëBluetooth SIG Inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹
¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼ïÎà/µÏ¿¥Çー¥¿/ÀßÄê/¥µ¥¤¥º/·Á¼°/µÏ¿¾õÂÖÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Áàºî¡¦ºÆÀ¸¤Ê¤É¹Ô¤Ê¤¨¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¡¦microSD¥á¥â¥êー¥«ー¥É¤ÏÊÌÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦¤½¤ÎÂ¾¡¢µºÜ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹
¡¦±Õ¾½²èÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°Ê¹ß¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢±Õ¾½²èÌÌ¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸Î¾ã¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
-¡¡°ìÉô¤Ë¾ï»þÅÀÅô¡¢¤Þ¤¿¤Ï¾ï»þÅÀÅô¤·¤Ê¤¤²èÁÇ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
-¡¡ÌÀ¤ë¤µ¤Ë¤à¤é¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
-¡¡ÂÀÍÛ¸÷¡¢¥é¥¤¥È¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¤È²èÌÌ¤¬¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¤ªµÒÍÍ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥½ー¥¹¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥»¥ó¥¿ー
¤´¹ØÆþÁ°ÁêÃÌÁë¸ý
https://support.sourcenext.com/fa/support/web/form155.html