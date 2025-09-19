¥¢ー¥È¥Û¥Æ¥ëÂçºå¥Ù¥¤¥¿¥ïー ÉÙ»Î¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡¢¡ÈËÌºØ¡É¥³¥é¥Ü¤ÎÊ¡µÍ¤á¤ª¤»¤ÁÅÐ¾ì
¡¡¥¢ー¥È¥Û¥Æ¥ëÂçºå¥Ù¥¤¥¿¥ïー¡Ê½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¹Á¶è¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¼é²°¹ÀÆó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¿·½Õ¤ò¼÷¤°ÆÃÀ½À¸¤ª¤»¤Á¤ÎÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¡¢2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤ª¹¥¤ß¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë ¡ÈÁª¤Ù¤ëÀ¸¤ª¤»¤Á¡É¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö°í¤Î½Å¡ÊÁó²í¡Ë¡×¡ÖÆõ¤Î½Å¡ÊÅõ²í¡Ë¡×¡Ö»²¤Î½Å¡ÊºØ²í¡Ë¡×¡ÖÍ¿¤Î½Å¡ÊÛ°²í¡Ë¡×¤Î£´¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡Ö»²¤Î½Å¡ÊºØ²í¡Ë¡×¡£Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ìÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿Å¸Í÷²ñ¡ÖHOKUSAI : ANOTHER STORY¡×¤È¡¢¤ª¤»¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¡¢¡ÈºØ²í¡È¤Ï¡¢³ë¾þËÌºØ¡Ê°Ê²¼¡¢ËÌºØ¡Ë¤¬°¦¤·¤¿¡¢ËÌºØ¥Ö¥ëー¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿§ºÌ¡Ö¥Ù¥íÍõ¡×¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£ËÌºØ¤Î°ïÏÃ¤äÂåÉ½ºî¡ØÉÚÖÖ»°½½Ï»·Ê¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºîÉÊ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¿©Ê¸²½¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÎÁÍýÄ¹¤¬¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿ÉÊ¡¹¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»²¤Î½Å¡ÊºØ²í¡Ë¡×¤ò´Þ¤àÆóÃÊ½Å¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡ØÉÚÖÖ»°½½Ï»·Ê ¿ÀÆàÀî²Ï²Î¢¡Ù¤Þ¤¿¤Ï¡ØÉÚÖÖ»°½½Ï»·Ê ³®É÷²÷À²¡Ù¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¥Û¥Æ¥ë¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÆÃÀ½¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉ÷Ï¤Éß1Ëç¤ò¡¢¡Ö»²¤Î½Å¡ÊºØ²í¡Ë¡×¤ò´Þ¤à»°ÃÊ½Å°Ê¾å¤Î¤´¹ØÆþ¤Ë¤ÏÆÃÀ½¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉ÷Ï¤Éß¤Ë²Ã¤¨¡ÖHOKUSAI : ANOTHER STORY¡×¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈ¤ÃÖ¤¡Ê¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¤ò´Þ¤àÁ´5¼ï¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¿©¤È¥¢ー¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¤ª¤»¤Á¤È¤·¤Æ¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤ò±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÌºØ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÅ»¤Ã¤¿¡Ö»²¤Î½Å¡ÊºØ²í¡Ë¡×
ËÌºØ¤ÎÄ¹¼÷¤ò»Ù¤¨¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¸¼ÊÆ¤Î°ïÏÃ¤Ë¤Á¤Ê¤à¡Ö¤º¤ï¤¤³ª¸¼ÊÆÍÈ¤²¡×¤ä¡¢µ»¹ª¤ò¶Å¤é¤·¤¿µû²ðÉÁ¼Ì¤ËÊï¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥ï¥Ó¤Î¹áÁð¥Þ¥ê¥Í¤È¥³¥ó¥½¥á¤Î¥¸¥å¥ì¡×¡¢¡ØËÌºØÌ¡²è¡Ù½½ÆóÊÔ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡È¤¦¤Ê¤®ÅÐ¤ê¡É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë±¿µ¤¾å¾º¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡Ö°ì¿§»º±·¤Îêà¼Ó¾Æ¤¡×¡¢¤µ¤é¤Ë´Å¼ò¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¡Ö´Å¼ò¤È¤Î¤·Çß¤ÎÇîÂ¿´ó¤» ¤µ¤¶ÇÈÌÏÍÍ¡×¤Ê¤É¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸Í¤Î»Ô°æ¤äËÌºØ¤ÎÌ¾²è¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ë¡¢¥¹¥Èー¥êーÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÉÊ¡¹¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤º¤ï¤¤³ª¸¼ÊÆÍÈ¤²
¥¢¥ï¥Ó¤Î¹áÁð¥Þ¥ê¥Í¤È¥³¥ó¥½¥á¤Î¥¸¥å¥ì
°ì¿§»º±·¤Îêà¼Ó¾Æ¤
´Å¼ò¤È¤Î¤·Çß¤ÎÇîÂ¿´ó¤» ¤µ¤¶ÇÈÌÏÍÍ
¶â»þ¿Í»² ÀÖÉÙ»Î¸«Î©¤Æ
¹ÈÇòÂçÊ¡¡¿¼êÝÜ¤â¤Á
¡ã£´¼ïÎà¤«¤éÁª¤Ù¤ë¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡ä
°í¤Î½Å¡ÖÁó²í¡Ê¤½¤¦¤¬¡Ë¡×¡¡22,000±ß
¥¤¥»¥¨¥Ó¤ä¥¢¥ï¥Ó¤Ê¤É¡¢³¤¤Î¹¬¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÀ²¤ì¤ÎÆü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ìÔÂô¤ª¤»¤Á¡£
¡Ê¤ªÉÊ½ñ¤¡Ë
»Ñ¥¤¥»¥¨¥Ó¡¿¥¢¥ï¥ÓÍÇÏ¼Ñ¡¿°ËÃ£´¬¤¡¿¿ô¤Î»ÒÀ¾µþÄÒ¤±¡¿¼ãÅíÌª¼Ñ¡¿³¤Ï·°ò´Þ¤á¼Ñ¡¿¹õÆ¦Ìª¼Ñ¡¿¤¤¤¯¤é¾ßÌýÄÒ¤±¡¿¹ÈÇò¤Ê¤Þ¤¹¡¿ÅÄºî¤ê¡¿¤µ¤´¤·À¸¼÷»Ê¡¿¶äÃÀ¾µþ¾Æ¤¡¿¹ÈÇò¾®Âµ³÷ËÈ¡¿Çß¿Í»²¡¿ÇßÂçº¬¡¿µÆ²ÖÉó¿ÝÄÒ¤±¡¿·ª¥Ö¥é¥ó¥Çー¼Ñ¡¿µ¼À½Æ¦Éå¡¿ÃÝ¤Î»ÒÅÚº´¼Ñ¡ÚÁ´19¼ï¡Û
¢¨11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÁá³äÍ½Ìó¤Ç20,000±ß
Æõ¤Î½Å¡ÖÅõ²í¡Ê¤È¤¦¤¬¡Ë¡×¡¡21,000±ß
ÏÂ¤ÈÍÎ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ª¤»¤Á¡£
¡Ê¤ªÉÊ½ñ¤¡Ë
¹ñ»ºµí¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¡¿¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î¥Ý¥·¥§ ¥¯¥ê¥å¥¹¥¿¥Ã¥»¥½ー¥¹¡¿ËÌ´ó³¤ÈÈÁÎ©³Ãì¤Î¥µ¥é¥À»ÅÎ©¤Æ ¥¥ã¥Ó¥¢Åº¤¨¡¿¥Î¥ë¥¦¥§ー¥µー¥â¥ó¤Î¥Þ¥ê¥Í ÌîºÚ¤Î¥Ô¥¯¥ë¥¹Åº¤¨¡¿¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤È¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥³¥ó¥½¥á¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¡¿¼Ö³¤Ï·¼Ç¼Ñ¡¿¤º¤ï¤¤³ª¾ø¤·¾Æ¤¡¿¾®Âý±ð¼Ñ¡¿Çß¿Í»²¡¿¤¯¤ï¤¤´Þ¤á¼Ñ¡¿ÍÊ¿ÀÖèçèê¡¿òÞ¾È¾Æ¤¡¿¤Ï¤¸¤«¤ß´Å¿ÝÄÒ¤±¡¿¤¿¤¿¤¤´¤Ü¤¦¡¿»Ò»ý¤Á°¾´ÅÏª¼Ñ¡¿Åßè§ÄÇÂû»Ý¼Ñ¡¿Ï¡º¬¥ª¥é¥ó¥À¼Ñ¡¿¸¨¤µ¤ä¡ÚÁ´18¼ï¡Û
¢¨11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÁá³äÍ½Ìó¤Ç19,000±ß
»²¤Î½Å¡ÖºØ²í¡Ê¤µ¤¤¤¬¡Ë¡×¡¡25,000±ß
¡Ê¤ªÉÊ½ñ¤¡Ë
¤º¤ï¤¤³ª¸¼ÊÆÍÈ¤²¡¿ÌÀÀÐÂý¾®Æ¦¼Ñ¡¿ò½òá¶å¾ò¾Æ¤¡¿ÌÖ³ÞÍ®»ÒÇò¥ï¥¤¥ó¼Ñ¡¿´Å¼ò¤È¤Î¤·Çß¤ÎÇîÂ¿´ó¤» ¤µ¤¶ÇÈÌÏÍÍ¡¿¶â»þ¿Í»² ÀÖÉÙ»Î¸«Î©¤Æ¡¿¹ÈÇòÂçÊ¡¡¿¼êÝÜ¤â¤Á¡¿ÅâËÏ¡¿¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¥È¥é¥¦¥È Æü¤Î½ÐµÎ´¬¤¡¿Ê¿ÌÜÎ¶Èô´¬¤¡¿°ì¿§»º±·¤Îêà¼Ó¾Æ¤¡¿¤½¤ÐÊ´¤È¥«¥Þ¥ó¥Ùー¥ë¥Áー¥º¤Î¥¯¥ìー¥×´¬¤¡¿¤¢¤ó´Î¤È¥Ï¥â¥ó¥»¥éー¥Î ¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê¡¿´³¤·³Á¤È¥Ð¥¿ー¤Î¥¨¥¯¥ì¥¢¥µ¥ó¥É¡¿¥¢¥ï¥Ó¤Î¹áÁð¥Þ¥ê¥Í¤È¥³¥ó¥½¥á¤Î¥¸¥å¥ì¡¿³û¤È¤â¤ß¤¸óÏ¤Î¥¢¥¹¥Ô¥Ã¥¯ ¥Ý¥íÇ¬´¬¤¡ÚÁ´17¼ï¡Û
¢¨11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤ÇÁá³äÍ½Ìó¤Ç23,000±ß
Í¿¤Î½Å¡ÖÛ°²í¡Ê¤í¤¦¤¬¡Ë¡×¡¡12,000±ß
¿·Ç¯¤ò½Ë¤¦¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨ÆÃÀ½¥¹¥¤ー¥Ä¤ª¤»¤Á¡£¤ª»ÒÍÍ¤ä½÷À¤Ë´î¤Ð¤ì¤ë°ìÃÊ¡£
¡Ê¤ªÉÊ½ñ¤¡Ë
¥Ö¥Ã¥» ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥¯¥êー¥à¥µ¥ó¥É¡¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥È¥ê¥å¥Õ¡¿¾Æ¤¥Éー¥Ê¥Ä ¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡¿ËõÃã¥Þ¥É¥ìー¥Ì¡¿¥ß¥Ë¥«¥Ì¥ì¡¿¹ÈÇò¥Þ¥«¥í¥ó¡¿¥Þ¥í¥ó¥°¥é¥Ã¥»¡¿¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¡¿¥³¥ë¥Í¡¿¤¢¤ó¥Ð¥¿ー¥¯¥Ã¥ー¥µ¥ó¥É¡¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¡ÚÁ´11¼ï¡Û
¢¨Í¿¤Î½Å¤Î¤ß¤ÎÃíÊ¸¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÎÁ¶â¤ÏÀÇ¶â¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÁÇºà¤Î¿·Á¯¤µ¤Èºî¤ê¤¿¤Æ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¡¢ÎäÂ¢¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤Ï¡¢¿©ºà¤ÎÆþ²Ù¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢ー¥È¥Û¥Æ¥ëÂçºå¥Ù¥¤¥¿¥ïー À¸¤ª¤»¤Á³µÍ×¡Û
Í½Ìó¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë15:00¤Þ¤Ç
Áá³äÍ½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü¡Ê¿å¡Ë～11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¤ª°ú¤ÅÏ¤·Æü¡§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
¿ôÎÌ¡§¸ÂÄêÈÎÇä¡ÊÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¡Ë
¤ª°ú¤ÅÏ¤·ÊýË¡¡§20³¬¡Ö³äË£¤ß¤Ê¤È¡×¤´ÍèÅ¹ ¤Þ¤¿¤Ï ÂðÇÛÊØ ¢¨ÂðÇÛÊØ¤ÏÊÌÅÓÁ÷ÎÁ¤òÄºÂ×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ÍâÆüÇÛÃ£²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£»þ´Ö»ØÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§ ³äË£¤ß¤Ê¤È TEL:06-6573-3202¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö 11:00~20:00¡Ë
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://kappo-minato.com/
¢¨Áª¤Ù¤ëÀ¸¤ª¤»¤Á¤Ï¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò°ìÃÊ½Å¤è¤ê¤´¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¡Ö»²¤Î½Å¡ÊºØ²í¡Ë¡×¤ò´Þ¤àÆóÃÊ½Å¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ËÌºØ¡ß¥¢ー¥È¥Û¥Æ¥ëÂçºå¥Ù¥¤¥¿¥ïー¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉ÷Ï¤Éß1Ëç¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö»²¤Î½Å¡ÊºØ²í¡Ë¡×¤ò´Þ¤à»°ÃÊ½Å°Ê¾å¤ò¤´¹ØÆþ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÉ÷Ï¤Éß¤Ë²Ã¤¨¡¢ËÌºØ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÈ¤ÃÖ¤¥»¥Ã¥È¡Ê¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥È1¼ï¤ò´Þ¤àÁ´5¼ï¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£É÷Ï¤Éß¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»ØÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃÅµ¤Ï¤´¹ØÆþ¤Î¤ª¤»¤Á¤ÈÆ±º¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
