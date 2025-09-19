¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÍ¿¿®¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ AI¤ÇÍ»»ñÀè¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤òÍ½Â¬¤·¡¢¡ÖÀµ¾ïÀè¡×¤«¤é¤ÎµÞÊÑÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë
2025Ç¯9·î19Æü
¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÍ¿¿®¶ÈÌ³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤ÇÍ»»ñÀè¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤òÍ½Â¬¤·¡¢¡ÖÀµ¾ïÀè¡×¤«¤é¤ÎµÞÊÑÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤Ë
～ÇËÃ¾¤ò²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÛÍÑ¤Î·ÑÂ³¤äÃÏ°è¤Î¿¶¶½¤ò»Ù±ç～
¡ÚÇØ·Ê¡Û
ºòº£¡¢À¤³¦¾ðÀª¤ÎµÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢·ÐºÑ¤ÎÀè¹Ô¤¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÍ»»ñÀè¤Î·Ð±Ä°²½¤òÁá´ü¤ËÍ½Â¬¤·¡¢ÂÐºö¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¤ò¿ÇÃÇ¤¹¤ëÍ×°ø¤âÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Ãû¸õ¤òÅª³Î¤Ë¤È¤é¤¨¤ë¥¹¥¥ë¤ÏÂ°¿Í²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥¥ë¤Î·Ñ¾µ¤È¿Íºà°éÀ®¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
¡Ö³ÊÉÕµÞÊÑÀè¥Ó¥åー¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÈ½ÃÇ¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿¡¢Í¿¿®³ÊÉÕ¤Ç¡ÖÀµ¾ïÀè¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿Í»»ñÀè¤Î´ë¶È¤¬¡¢¡ÖÇËÃ¾Àè¡×¤ËµÞÊÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òAI¤ÇÀºÅÙ¹â¤¯Í½Â¬¤Ç¤¤ëÊ¬ÀÏ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ë¡¢Í»»ñÀè¤ÎµÞÊÑ¤òÁá´ü¤ËÍ½Â¬¤·¡¢·Ð±Ä²ÝÂê¤Î²þÁ±¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎÍÞÀ©¤ä¡¢Í»»ñ¤Î·ÑÂ³¤òÄÌ¤¸¤¿ÃÏ°è¿¶¶½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ§¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖÀµ¾ïÀè¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿Í»»ñÀè¤¬¡¢1Ç¯°ÊÆâ¤Ë¡ÖÇËÃ¾Àè¡×¤ËµÞÊÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òAI¤ÇÀºÅÙ¹â¤¯Í½Â¬
¡ÖÇËÃ¾Àè¡×¤ËµÞÊÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¸õÊäÀè¤òÃê½Ð¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥Õ¥©¥íー¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ð±Ä°²½¤òËÉ¤®¡¢¿®ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎÍÞÀ©¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦·î¼¡¤ÇÍ½Â¬¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Î²Ä»ë²½
°ìÈÌÅª¤Ê¥Ç¥Õ¥©¥ë¥ÈÍ½Â¬¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê1Ç¯¤Ë1²ó¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·î¼¡¤ÇÉ¾²Á¤·²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÁÇÁá¤¯³ºÅöÀè¤Ë¥¢¥×¥íー¥Á¤¹¤ë¥·¥Ê¥ê¥ªºöÄê¤ò»Ù±ç¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥©¥íー¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÈÌ³¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤È¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦AI¤Ê¤É¤ÎÀìÍÑÃÎ¼±¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢Ê¬ÀÏ¥â¥Ç¥ë¤Î±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½
AI¤òÅ¬ÍÑ¤·¤¿ÀºÅÙ¸¡¾ÚºÑ¤ß¤ÎÊ¬ÀÏ¥â¥Ç¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤Ê³«È¯¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯ÀìÌçÃÎ¼±¤¬Ìµ¤¯¤Æ¤â±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¥·¥Ê¥ê¥ªºöÄê¤Ï¿¦°÷¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿ÍºàÉÔÂ²ò¾Ã¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Âçµ¬ÌÏ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à²½´Ä¶¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢PC´Ä¶¤Ç²ÔÆ¯¤¬¤Ç¤¤ë
Ê¬ÀÏ¥â¥Ç¥ë¤ÎÅ¬ÍÑ¡¢¥¹¥³¥¢¥ê¥ó¥°ÉÕÍ¿¤Ê¤É¤Î±¿ÍÑ¤Ï¡¢WindowsÇÛ²¼¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È·¿PC¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à´Ä¶À°È÷¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö³ÊÉÕ¤±µÞÊÑÀè¥Ó¥åー¡×ÍøÍÑ¥¤¥áー¥¸
¡Úº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
BIPROGY¤Ï¡¢¡Ö³ÊÉÕµÞÊÑÀè¥Ó¥åー¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±Ê¬ÀÏ¥â¥Ç¥ë¤ò³È½¼¤·¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤ä»ñ¶â¼ûÍ×Í½Â¬¡¢¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¬ÀÏ¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿Íø³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Çー¥¿³ÊÇ¼¥µー¥Ó¥¹¤ä¡¢¡Ö³ÊÉÕµÞÊÑÀè¥Ó¥åー¡×¤Ê¤É¤ÎÊ¬ÀÏ¥â¥Ç¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ë¡¿Í¡¦¸Ä¿Í¸þ¤±¸ÜµÒ´ÉÍý¤Î¶ÈÌ³¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÅ¸³«¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤âBIPROGY¤Ï¡¢ÃÏ°è¶âÍ»µ¡´Ø¤Ø¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¿¶¶½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°Ê¡¡¾å
Ãí1¡§¿®ÍÑ³ÊÉÕ¤±
¿®ÍÑ³ÊÉÕ¤±¤È¤Ï¡¢´ë¶È¡¢À¯ÉÜ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢¤Þ¤¿¤Ï¶âÍ»¾¦ÉÊ¡ÊÎã¡§ºÄ·ô¡Ë¤Î¿®ÍÑÎÏ¤òÉ¾²Á¤¹¤ë»ØÉ¸¤Î¤³¤È
Ãí2¡§¿®ÍÑ¥³¥¹¥È
Í»»ñÀè¤¬ÇËÃ¾¤·¡¢Âß½Ð¶â¤¬²ó¼ý¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢Â»¼º¤È¤·¤Æ·×¾å¤¹¤ëÂßÅÝ°úÅö¶â·«Æþ³Û¤ä¡¢²ó¼ý¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢³ÎÄê¤·¤¿Â»¼º¤ò·×¾å¤¹¤ë½þµÑ³Û¤Ê¤É¤ò»Ø¤¹
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡§
¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¸þ¤±Ê¬ÀÏ¥â¥Ç¥ë¡Ö³ÊÉÕµÞÊÑÀè¥Ó¥åー¡×
https://www.biprogy.com/solution/service/ratingview.html
¡¦¥Çー¥¿¤ÈAI¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ö¶È²þÁ±¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë DX»Ù±ç»ö¶ÈData¡õAI Innovation Lab
https://www.biprogy.com/solution/service/data_ai.html
¢¨µºÜ¤Î²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤Î¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áë¸ý¡ä
https://www.biprogy.com/newsrelease_contact/
¡Ú¥³¥¢»ö¶È¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û
BIPROGY ¥°¥ëー¥×¤¬·Ð±ÄÊý¿Ë¡Ê2024-2026¡Ë¤Ç·Ç¤²¤ë¥³¥¢»ö¶ÈÀïÎ¬¤È¤·¤Æ¡¢¸Þ¤Ä¤ÎÃíÎÏÎÎ°è¤òÄê¤á¡¢·Ð±Ä»ñ¸»¤Î½¸Ãæ¤Ë¤è¤ê¹â¤¤²ÁÃÍÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î»ö¶È¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ëÎÎ°è¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BIPROGY ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î³èÀ²½¤ò»Ù±ç¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ®Ä¹»ö¶È¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Û BIPROGY¥°¥ëー¥×¤¬·Ð±ÄÊý¿Ë¡Ê2024-2026¡Ë¤Ç·Ç¤²¤ëÀ®Ä¹»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»°¤Ä¤Î½ÅÅÀÀïÎ¬¤òÄê¤á¡¢·Ð±Ä »ñ¸»¤Î½¸Ãæ¤Ë¤è¤ê¹â¤¤²ÁÃÍÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Ë¥åー¥¹¥ê¥êー¥¹¤Î»ö¶È¤Ï¡¢¡Ö»ö¶È³«È¯¡× ¤Ë¤ª¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ BIPROGY¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¤ª¤±¤ë¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤È ·ÐºÑÅª²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨BIPROGY ¥°¥ëー¥×·Ð±ÄÊý¿Ë¡Ê2024-2026¡Ë
https://www.biprogy.com/pdf/com/managementpolicy2024-26.pdf