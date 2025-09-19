¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¡¢¡ÖÃËÀ°éµÙÇò½ñ 2025¡× È¯É½¡ªÌ¤½¢³Ø»ù¤Î»Ò¤¬¤¤¤ëÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤Ï36.3¡ó¡ÖÃËÀ¤Î²È»ö¡¦°é»ùÎÏ¡×ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌÁ´¹ñ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢ ²Æì¸©¤¬2Ç¯Ï¢Â³1°Ì
¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¤ò¤è¤ê¤è¤¤¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢9·î19Æü¤ò¡Ö°éµÙ¤ò¹Í¤¨¤ëÆü¡×¤È¤·¤ÆµÇ°Æü¤ËÀ©Äê¤·¡¢´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¼ÂÂÖ¤òÃµ¤ë¡ÖÃËÀ°éµÙÇò½ñ¡×¤ò2019Ç¯¤«¤éÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢°éµÙ¼èÆÀ¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¤è¤ê¤è¤¤°éµÙ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2677/118285/118285_web_1.png
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢ÃËÀ¼Ò°÷¤Î°éµÙ1¥«·î°Ê¾å¤Î´°Á´¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2018Ç¯9·î¤è¤êÆÃÊÌ°é»ùµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¤Î±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯8·îËö»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼èÆÀ´ü¸Â¡Ê»Ò¤¬3ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ò·Þ¤¨¤¿ÃËÀ¼Ò°÷2,497¿ÍÁ´°÷¤¬1¥«·î°Ê¾å¤Î°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2019Ç¯2·î°Ê¹ß¡¢¼èÆÀÎ¨100¡ó¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤â¡¢¡ÖÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¡¢À¤¤ÎÃæ¤ËÀè¤ó¤¸¤¿¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ESG·Ð±Ä¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÃËÀ°éµÙÇò½ñ2025ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.sekisuihouse.co.jp/ikukyu/research.html
¡ÖÃËÀ°éµÙÇò½ñ2025¡× ～´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¼ÂÂÖÄ´ºº～
¡¡7Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤â¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÆ±µï¤¹¤ë»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Ñ¥Ñ¡¦¥Þ¥ÞÁØ9,262¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤Î°éµÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢½÷À¤ÏÃËÀ¡ÊÉ×¡Ë¤Î°éµÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÅú¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
① Ì¤½¢³Ø»ù¤ÈÆ±µï¤¹¤ëÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤Ï36.3¡ó
¡¡Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÎÃæ¤«¤éÌ¤½¢³Ø»ù¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¿Í¤òÃê½Ð¤·¡¢ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢36.3¡ó¤È¤ª¤è¤½3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Î¿Þ1¡Ï¡£Ì¤½¢³Ø»ù¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¥Ñ¥Ñ¡¦¥Þ¥ÞÁØ¤Î²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î°éµÙ¼èÆÀÎ¨¤ÏµÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
② ¼«Ê¬¤ÎÉ×¤Ï¡Ö¤È¤ë¤À¤±°éµÙ¡×¤È»×¤ï¤Ê¤¤½÷À¤¬ºòÇ¯¤è¤êÁý²Ã
¼èÆÀ¤Ë°ÕÍßÅª¤À¤¬²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¼êÃµ¤ê°éµÙ¡×¤Ø¤È¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿°Õ¼±¤¬Á°¸þ¤¤ËÊÑ²½
¡¡É×¤¬°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿½÷À¤Ë¡¢É×¤Î°éµÙ¤¬¡Ö¤È¤ë¤À¤±°éµÙ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤È¤ë¤À¤±°éµÙ¤À¤È»×¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ê43.5¡ó¡Ë¤¬ºòÇ¯¡Ê33.5¡ó¡Ë¤è¤ê10¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Î¿Þ2¡Ï¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°éµÙ¼èÆÀ¤ò´õË¾¤¹¤ëÃË½÷¤Ë¼èÆÀÆ°µ¡¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤Ç¼èÆÀ¡×¡Ê42.3¡ó¡Ë¤è¤ê¡Ö¼«Ê¬¤Î´õË¾¤Ç¼«¼çÅª¤Ë¼èÆÀ¡×¡Ê79.8¡ó¡Ë¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Î¿Þ£³¡Ï¡£³°ÅªÍ×°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°é»ù¤ò¼«Ê¬¤´¤È²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡¢°é»ù¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ê¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢°éµÙ¼èÆÀÃËÀ¤ÎÈ¾¿ô¤¬¡Ö°éµÙ¼èÆÀÁ°¡¢¼èÆÀÃæ¤Ë²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«ÀµÄ¾Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ê53.6¡ó¡Ë¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Î¿Þ£´¡Ï¡£
¡¡²È»ö¡¦°é»ù¤ò²¿¤â¤·¤Ê¤¤¡Ö¤È¤ë¤À¤±°éµÙ¡×¤«¤é¡¢°ÕÍß¤Ï¤¢¤ë¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ö¼êÃµ¤ê°éµÙ¡×¤Ø¤È¡¢¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿°Õ¼±¤¬Á°¸þ¤¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
③ ¤è¤ê¤è¤¤°éµÙ¤Ë¤¹¤ë¥«¥®¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¡¡¡
¡¡¤è¤ê¤è¤¤°éµÙ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤«¡© ÃËÀ°éµÙ¤Ë´Ø¤¹¤ë¡¢½÷À¡ÊºÊ¡Ë¤Î²ÈÄíÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎËþÂÅÙ¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×¤¬¡Ö¤È¤ë¤À¤±°éµÙ¡×¤Î½÷À¤Î²ÈÄíÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎËþÂÅÙ¤Ï55.6¡ó¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢É×¤¬¡Ö¤È¤ë¤À¤±°éµÙ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤½÷À¤Ï86.6¡ó¤ÈËþÂÅÙ¤¬30.9¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Î¿Þ5¡Ï
¡¡¼ÂºÝ¤Ë°éµÙ¼èÆÀ´ü´ÖÃæ¤Ë´¶¤¸¤¿Çº¤ß¤òÊ¹¤¯¤È¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¼ýÆþÌÌ¤Î¿´ÇÛ¤¬¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¥Ñー¥È¥Êー¤Îµ¤»ý¤Á¤äÊÑ²½¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡¦Èè¤ì¤¿¡×¡Ê21.9¡ó¡Ë¡¢½÷À¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ð¤«¤ê¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¦ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¡¢ÉÔËþ¤¬Êç¤Ã¤¿¡×¡Ê27.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö°Õ¸«¤Î¿©¤¤°ã¤¤¤Ê¤É¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤¿¡×¡Ê21.2¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Î¿Þ6¡Ï¡£É×ÉØ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ç²ò·è¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÇº¤ß¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄíÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÉ×ÉØ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ºÝ¤Ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¸ò¤ï¤·¤¿²ñÏÃ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°éµÙ¼èÆÀ´ü´ÖÃæ¤ÎËþÂÁØ¤ÈÉÔËþÂÁØ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤³¤È¤¬¤è¤ê¤è¤¤°éµÙ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¤òÃµ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö°éµÙ¼èÆÀ´ü´Ö¤Î³ÎÇ§¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢ËþÂÁØ¤Ï88.1¡ó¤¬³ÎÇ§¤Î²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔËþÂÁØ¤Ï57.4¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢30.7¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö°éµÙÃæ¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤Î³ÎÇ§¡×¤â¡¢ËþÂÁØ¤Ï70.6¡ó¤¬Ê¬Ã´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÉÔËþÂÁØ¤Ï35.9¡ó¤ÈÄã¤¯¡¢¤³¤Á¤é¤â34.7¥Ý¥¤¥ó¥È¤Îº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÔËþÂÁØ¤Ï¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡Î¿Þ8¡Ï¡£
¡¡°éµÙ¼èÆÀ¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢°éµÙ¼èÆÀ¤ËºÝ¤·¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Ã¤«¤ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
④ °éµÙ¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¡¡¡¡
¡¡¡Ö¼êÃµ¤ê°éµÙ¡×¤Î¿Í¤Ç¤â¡¢²ÈÄíÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎËþÂÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°éµÙ¼èÆÀ¸å¤Î¿´¶¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢²ÈÄíÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎËþÂÅÙÊÌ¤Ë¡¢°éµÙ¼èÆÀÃËÀ¤Î¼èÆÀ¸å¤ÎÊÑ²½¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢°éµÙ¼èÆÀÁ°¤Ï¤É¤Á¤é¤âÌóÈ¾¿ô¤¬¡Ö①²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÄíÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¡ÖËþÂ¡×¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Ï¡¢°éµÙ¼èÆÀ¸å¤ËÌó8³ä¤¬¡Ö②»Ò°é¤Æ¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤ë¡×¡Ê79.6¡ó¡Ë¡¢¡Ö③²È¤Ëµ¢¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê80.5¡ó¡Ë¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡ÖÉÔËþÂ¡×¤ÎÃËÀ¤Ï¤É¤Á¤é¤â3³äÂæ¤ÈÄã¤¯¡¢²È»ö¡¦°é»ù¤ò³Ú¤·¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡Î¿Þ9¡Ï¡£
¡¡ÉÔ°Â¤¬Â¿¤¤¾õÂÖ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¼êÃµ¤ê°éµÙ¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÈÄíÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬½½Ê¬¤Ë¤È¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¡¢»Ò°é¤Æ¤ò³Ú¤·¤àÅÙ¹ç¤¤¤¬Âç¤¤¯°ã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢²ÈÄíÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó°Ê³°¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¤°éµÙ¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²È»ö¡¦°é»ù¤Î¼ÂÁ©¿ô¡¢¼èÆÀÆü¿ô¤¬´Ø·¸¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤È¤ë¤À¤±°éµÙ¡×Ç§¼±ÊÌ¤Ç¡¢28¼ïÎà¤Î²È»ö¡¦°é»ù¤ÎÃæ¤«¤éÃËÀ¤¬ÉáÃÊ¹Ô¤¦¼ÂÁ©¿ô¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤È¤ë¤À¤±°éµÙ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤É×¤Î²È»ö¡¦°é»ù¼ÂÁ©¿ô¤ÏÊ¿¶Ñ10.10¸Ä¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡Ö¤È¤ë¤À¤±°éµÙ¡×¤ÎÉ×¤ÏÊ¿¶Ñ6.45¸Ä¤È3.65¸Ä¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢°éµÙ¼èÆÀÆü¿ôÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¼èÆÀ´ü´Ö¤¬1½µ´ÖÌ¤Ëþ¤À¤È45.0¡ó¤¬¡Ö¤È¤ë¤À¤±°éµÙ¡×¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢1¥«·î°Ê¾å¤Î¼èÆÀ¤À¤È30.3¡ó¤È³ä¹ç¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Î¿Þ10¡Ï¡£²È»ö¡¦°é»ù¤Î¼ÂÁ©¿ô¤â°éµÙ¼èÆÀÆü¿ô¤â¾¯¤Ê¤¤¤È¡¢¡Ö¤È¤ë¤À¤±°éµÙ¡×¤È´¶¤¸¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡ÃËÀ°éµÙ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¸ú²Ì¤È¤·¤Æ¡¢°éµÙ¼èÆÀÃËÀ¤Ë¤â½÷À¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤â¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼èÆÀÃËÀ¤Î¼èÆÀ¸å¤ÎÊÑ²½¤ò¼èÆÀ¼ÔËÜ¿Í¤È½÷À¤ËÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¿²¤«¤·¤Ä¤±¤ä¿©»ö¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ò¤È¤ê¤ÇÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¡×¤¬ÃË½÷¤È¤â1°Ì¡ÊÃËÀ47.4¡ó¡¢½÷À38.8¡ó¡Ë¤Ëµó¤²¤é¤ì¡¢½÷À¤«¤é¤ÏÉ×¤Ï¡Ö·ò¿Ç¤ä³°½Ð¤Ê¤É»Ò¤É¤â¤È2¿Í¤Ç¤Î³°½Ð¤â·×²èÅª¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê29.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ò¿ÈÂÎ¤ÇÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè²ó¤ê¤·¤ÆÆ°¤±¤ë¡×¡Ê26.8¡ó¡Ë¤Ê¤É¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Î¿Þ11¡Ï¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢°éµÙ¼èÆÀ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃËÀ¤Î²È»ö¡¦°é»ù¼ÂÁ©¿ô¤â2.37¸ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°éµÙ¼èÆÀÁ°¤Î²È»ö¡¦°é»ù¼ÂÁ©¿ô¤ÏÊ¿¶Ñ5.99¸Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢°éµÙ¼èÆÀ¸å¤ÏÊ¿¶Ñ8.36¸Ä¤ËÁý¤¨¡¢°éµÙ¼èÆÀ¸å¤«¤Ê¤êÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¥Ñ¥Ñ¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡Î¿Þ12¡Ï¡£
¡Ò¤´»²¹Í¡Ó
¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ÈÂ²¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥È¢¨¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ëÌÜÅª¤ä¼èÆÀ´ü´Ö¡¢ÍýÁÛ¤Î²È»ö¡¦°é»ùÊ¬Ã´¤ò»öÁ°¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°éµÙ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹ÃËÀ¼Ò°÷¤Î²ÈÄíÆâ¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎËþÂÅÙ¤Ï93.5¡ó¡Ê°ìÈÌ¤Î°éµÙ¼èÆÀÃËÀÈæ¡Ü5.0¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¢°éµÙ¼èÆÀ´ü´ÖÃæ¤ÎËþÂÅÙ¤Ï80.1¡ó¡ÊÆ±¡Ü9.4¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤Ç¤·¤¿¡Î¿Þ14¡Ï¡£°éµÙ¼èÆÀÁ°¤«¤é³èÍÑ¤¹¤ë¡Ö²ÈÂ²¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¥·ー¥È¡×¤Î±¿ÍÑ¤Ê¤É¤¬¡¢¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ã·èÄê¡ª¡ÖÃËÀ¤Î²È»ö¡¦°é»ùÎÏÁ´¹ñ¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡×¡ä¡¡
ÃËÀ¤Î²È»ö¡¦°é»ùÎÏÄ´ºº¡¡1°Ì¡Ö²Æì¸©¡×¡¢2°Ì¡Ö²¬»³¸©¡×¡¢3°Ì¡ÖÊ¡°æ¸©¡×
¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï2019Ç¯¤è¤ê¡¢ÃËÀ¤Î²È»ö¡¦°é»ùÎÏÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«¤ËÀßÄê¤·¤¿4¤Ä¤Î»ØÉ¸¢¨¤ò¿ôÃÍ²½¤·¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ë½¸·×¤·¤¿·ë²Ì¡¢Á´¹ñ1°Ì¤Ï¡Ö²Æì¸©¡×¡Ê213ÅÀ/Á°Ç¯1°Ì¡Ë¡¢2°Ì¤Ï¡Ö²¬»³¸©¡×¡Ê184ÅÀ/Á°Ç¯25°Ì¡Ë¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÊ¡°æ¸©¡×¡Ê180ÅÀ/Á°Ç¯10°Ì¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Æì¸©¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤º£²ó¤âÁ´¹ñ1°Ì¤Ç¤·¤¿¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2677/118285/118285_web_2.png
¢¨ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤¬ÆÈ¼«ÀßÄê¤·¤¿¡ÖÃËÀ¤Î²È»ö¡¦°é»ùÎÏ¡×¤ò·è¤á¤ë4¤Ä¤Î»ØÉ¸
¡¡ÀÑ¿å¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÃËÀ¤Î²È»ö¡¦°é»ùÎÏ¡×¤ò·è¤á¤ë4¤Ä¤Î»ØÉ¸¤òÀßÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£1¤ÄÌÜ¤Ï¡Ö½÷À¤ÎÉ¾²Á¡×¤Ç¡¢½÷À¡ÊºÊ¡Ë¤«¤é¸«¤¿ÃËÀ¡ÊÉ×¡Ë¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë²È»ö¡¦°é»ù¤Î¼ÂÁ©¿ô¤È¡¢ÃËÀ¡ÊÉ×¡Ë¤¬»Ò°é¤Æ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢²È»ö¤ä°é»ù¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò4ÃÊ³¬¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¤ÄÌÜ¤ÏÃËÀ¤Î¡Ö°éµÙ¼èÆÀ·Ð¸³¡×¤Ç¡¢°éµÙ¼èÆÀÆü¿ô¤¬´ð½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3¤ÄÌÜ¤Ï½÷À¡ÊºÊ¡Ë¤«¤é¸«¤¿ÃËÀ¡ÊÉ×¡Ë¤Î¡Ö1½µ´Ö¤Î²È»ö¡¦°é»ù»þ´Ö¡×¤ò´ð½à¤È¤·¤Þ¤¹¡£4¤ÄÌÜ¤ÏÃËÀ¤Î¡Ö²È»ö¡¦°é»ù»²²Ã¤Ë¤è¤ë¹¬Ê¡´¶¡×¤Ç¡¢ÃËÀËÜ¿Í¤Ë²È»ö¡¦°é»ù¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò4ÃÊ³¬¤ÇÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é4»ØÉ¸5¹àÌÜ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¿ôÃÍ²½¤·¤Æ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¡¢1°Ì¤Ë47ÅÀ～47°Ì¤Ë1ÅÀ¤òÉÕÍ¿¡¢³Æ¹àÌÜ¤ÎÅÀ¿ô¤òÂ¤·¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Î¡ÖÃËÀ¤Î²È»ö¡¦°é»ùÎÏ¡×¤ò»»½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§ÃËÀ°éµÙ¤ò¹Í¤¨¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖIKUKYU. PJT¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.sekisuihouse.co.jp/ikukyu/
¢§ÃËÀ°éµÙÇò½ñ2025ÆÃÀß¥Úー¥¸¡§https://www.sekisuihouse.co.jp/ikukyu/research.html
º£²ó¥ê¥êー¥¹Æâ¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢°éµÙ¼èÆÀ¤È¿¦¾ì¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿¡Ö¿¦¾ìÊÔ¡×¤ä¡¢»¿Æ±´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î°éµÙ¼èÆÀ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿ÀèÇÚ¥Ñ¥Ñ¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
https://digitalpr.jp/table_img/2677/118285/118285_web_3.png
https://digitalpr.jp/table_img/2677/118285/118285_web_4.png
