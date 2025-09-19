¤ï¤¬¾ë¡¦´Ý²¬¾ë¡ÊÊ¡°æ¸©ºä°æ»Ô¡Ë¤Î¾ë»³¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ
´Ý²¬¾ëÅ·¼é¤Î¤¢¤ë¾ë»³¤ÎÀ°È÷¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³èÈ¯¤Ë¥°¥ëー¥×Æ¤µÄ¤¹¤ëºä°æ»ÔÌ±¤¿¤Á¡á9·î11Æü
¡¡¸½Â¸12Å·¼é¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤Î´Ý²¬¾ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å·¼é¤¬Î©¤Ä¾ë»³¤ÎÀ°È÷¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¡°æ¸©ºä°æ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï9·î11Æü¡¢Æ±¶µ°Ñ¤¬¿Ê¤á¤ëÀ°È÷´ðËÜ·×²è¤Ë»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¹âÌº¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«¤¤¤¿¡£´Ý²¬¾ë¤Ë´Ø¿´¤Î¿¼¤¤»ÔÌ±¤é28¿Í¤¬»²²Ã¡¢5¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢Ê¸²½ºâ²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ÆÊÝÂ¸³èÍÑ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤³10Ç¯¤Û¤É¤ÎÃ»´ü¤ÇÍ¥Àè¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤Ê¤É¤ËµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÌÀÆü¤«¤é¤Ç¤â¡×¤Ê¤É28¿Í Ç®¿´¤Ë
¡¡»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¾ë»³¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±ÀÎ¤Î»Ñ¤ËÌá¤·¤¿¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢¡ÖÉÔÌÀÌç¡×¤Ê¤ÉÌç¤Î°ä¹½¤äÏ¦¤Ê¤É¤ÎÉü¸µ¤òË¾¤àÀ¼¤¬¶¯¤¯¤¢¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÀ°È÷¼êË¡¤È¤·¤Æ¡ÖÌÚ¡¹¤ÎÈ²ºÎ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤ªÅ·¼é¤¬¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¤½¤Î°ÒÍÆ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ä¡Ö¤ªËÙ¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢´Ñ¸÷µÒ¤é¤¬¡¢¤ªÅ·¼é¤ò¼þ²ó¤·¤Æ»¶ºö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¢¡ÖÊâ¤¤Ë¤¯¤¤¤È¤³¤í¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥Ð¥ê¥¢ー¥Õ¥êー²½¤Ë¡×¤Ê¤É·Ê´Ñ¤ä¿¢ºÏ´ÉÍý¡¢´Ñ¸÷¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤´ÑÅÀ¤«¤éÍ×Ë¾¡¢°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£»Ô¶µ°Ñ¤Ç¤Ïº£²ó½Ð¤¿°Õ¸«¤ò´ðËÜ·×²èºöÄê°Ñ°÷²ñ¤ÎÀìÌç²È¤ä³Ø¼±·Ð¸³¼Ô¤é¤ËÅÁ¤¨¡¢·×²èºîÀ®¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¡£
¡¡´Ý²¬¾ë¤Î¾ë»³À°È÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºä°æ»Ô¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÏºòÇ¯ÅÙ¢¦Ê¸²½ºâÅª²ÁÃÍ¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤Ë·Ñ¾µ¢¦Ê¸²½ºâ²ÁÃÍ¤Î¸²ºß²½¢¦»ÔÌ±¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¸ø±àÀ°È÷¤È¤ÎÎ¾Î©―¤ò3ËÜÃì¤ËÀ°È÷´ðËÜ¹½ÁÛ¡Ê2027～2056Ç¯ÅÙ¡Ë¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£¤½¤Î¸åËÜÇ¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢À°È÷´ðËÜ·×²è¤ò2Ç¯´Ö¤«¤±¤ÆºöÄê¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏËÁÆ¬¡¢»Ô¶µ°ÑÂ¦¤¬¡¢7·î8Æü¤Ë´Ý²¬¾ë¾ë»³¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸½ÃÏ»ë»¡¡Ê¥¨¥¯¥¹¥«ー¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢·úÂ¤Êª¤ä°ä¹½¡¢¿¢ºÏ¤Î¸½¾õ¤È²ÝÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¤µ¤é¤Ë¡Öº£¸å¡¢10Ç¯ÄøÅÙ¤Ç¼è¤êÁÈ¤à»ö¶È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢5¥°¥ëー¥×¤´¤È¤ÎµÄÏÀ¤òµá¤á¤¿¡£³Æ¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ï¡¢»Ô¤Î³Ø·Ý°÷¤é³Æ1Ì¾¤º¤Ä¤¬¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¡Ê¿Ê¹Ô¡¦Ä´À°Ìò¡Ë¤È¤·¤ÆÉÕ¤¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï´ù¤Î¾å¤ËÂç¤¤Ê´Ý²¬¾ë¤Î¿ÞÌÌ¤ò¹¤²¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Õ¸«¤ò½ñ¤¤¤¿ÉÕäµ¡Ê¤Õ¤»¤ó¡Ë¤òÄ¥¤êÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é°Õ¸«¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢5¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¤ÎÂåÉ½¤¬¡¢¥°¥ëー¥×Æ¤µÄ¤ÎÆâÍÆ¤òÈ¯É½¡£´Ñ¸÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡ÖËÌÎ¦Æ»¤«¤é¤â¤â¤Ã¤È¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾ë»³Á´ÂÎ¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤«¡×¡Ö¾ë»³¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ÔÅô¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤Æ¡¢Êâ¤¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤á¤ë¾ð½ï¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¶á¤¯¡¢À¾Â¦¤Ë¶¾ÇþÅ¹¤â¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¡£´Ñ¸÷µÒ¤ò¡¢ºÇ¶á¿·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅìÂ¦¤Î´Ý²¬¾ë¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¤«¤é¡¢¤°¤ë¤Ã¤È¾ë»³¤ò¼þÍ·¤Ç¤¤ë¥³ー¥¹¤Ç»¶ºö¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¾ë»³À°È÷¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×Æ¤µÄ¤ÎÈ¯É½¤ËÊ¹¤Æþ¤ë»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¡á9·î11Æü¡¢ºä°æ»Ô¤Î¹âÌº¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥»¥ó¥¿ー
¡¡¤Þ¤¿Ä¯Ë¾¤ËÍí¤ó¤Ç¿¢ºÏ¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ÀµÚ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Öºù¤ä¹ÈÍÕ¤Ê¤Éµ¨Àá¤Ë±þ¤¸¤¿ÌÚ¡¹¤ò¿¢¤¨¤Æ¡¢»Íµ¨¤¬³Ú¤·¤á¤ë¹©É×¤¬É¬Í×¡×¡¢¡Ö¸½ºß¤Î¤ªÅ·¼é¤Ï¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¼ùÌÚ¤Ç¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¾ì½ê¤â¤¢¤ë¡£¤É¤ÎÊý¸þ¤«¤é¤âÅ·¼é¤¬¤¹¤«¤Ã¤È¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÌÚ¡¹¤ÎÈ²ºÎ¡¢¤»¤óÄê¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¤¢¤ë¥°¥ëー¥×¤«¤é¤Ï¡ÖÌë¤Ë¾ë»³ÉÕ¶á¤Ç¡¢¤¿¤Ð¤³¤ÎµÛ¤¤³Ì¤¬Â¿¤¯¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ëü¤¬°ì¡¢²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢Ìë´Ö¤Î´ÉÍý¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÄó°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¤É¤Î¥°¥ëー¥×¤«¤é¤â¡¢¡ÖÉÔÌÀÌç¡Ê¤¢¤«¤º¤Î¤â¤ó¡Ë¡×¤Ê¤É¤Î°ä¹½Éü¸µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¾ÍèÅª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¼¤ÒÈ¯·¡Ä´ºº¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¼Â¸½¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£È¯É½¼Ô¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¦´Ý²¬¾ëÅ·¼é¤ò¹ñÊõ¤Ë¤¹¤ë²ñ¤ÎÀ¥ÌîÍ§¿Íý»öÄ¹¤Ï¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡¢¤³¤³10Ç¯´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¥Æー¥Þ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜÆü½Ð¤µ¤ì¤¿²ÝÂê¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇÌÀÆü¤«¤é¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â²ò·è¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê°Æ·ï¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£´Ý²¬¾ë¤ò¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¡¢¥°¥ëー¥×È¯É½¤â¹Ô¤Ã¤¿ËÌ»³Âç²ð¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¡áºä°æ»Ô´Ý²¬Ä®¾¾Àî¡á¤Ï¡ÖÉáÃÊ¡¢´Ý²¬¾ë¤Î¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦¾ì¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»²²Ã¤Ç¤¤Æ¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¥¬¥¤¥É¤ä»ÔÌ±¤Î²ñ¤ÎÊý¡¢»ÔµÄ¤µ¤ó¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ÇÈ¯¸À¤¬¤¢¤ê¡¢ÉáÃÊ¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¹Í¤¨¤â¤¢¤ê¡¢ÂçÊÑ»²¹Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢¿¢ºÏ¤Î²ÝÂê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ý²¬¾ë¤Ï¡¢ºù¤ËÉâ¤«¤ÖÅ·¼é¤ÎÈþ¤·¤¤¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ïºù¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ï¡¢ºù¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Ìµ¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤éÀ°È÷¤·¡¢ºù¤ÎÌ¾½ê¤Ç¤¢¤ë»Ñ¤â»Ä¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£