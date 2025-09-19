¡ÚÌµÎÁ¡Û¿·³ã¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êーÉ¬¸«¡ª½©¤Î²ÈÂ²¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤Ï¤³¤ì¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿ ¿·³ã2025Oct¡×in ËüÂåÅçÂ¿ÌÜÅª¹¾ì
¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼çºÅ¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Õ¥¡¥à.¤Ï¡¢2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¿·³ã»Ô¡¦ËüÂåÅçÂ¿ÌÜÅª¹¾ì¡ÒÂç¤«¤Þ¡Ó¤Ë¤Æ¡Ú¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿¡Û¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Æ»Ò¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¿·³ã¤Ç¤âËè²óÂ¿¤¯¤Î¤´²ÈÂ²¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥¥Ã¥º¥ìー¥¹¤ä¡¢²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ë¤ª¤Ò¤ë¤Í¥¢ー¥È»£±Æ²ñ¡¢¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Æー¥¸¤ä¹ÖºÂ¡¢ÃÏ¸µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Õ¤ì¤ë¥Þ¥ë¥·¥§¤Ê¤É¡¢µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤½¤í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡Ê´°Á´Í½ÌóÀ©¡Ë¡£²°Æâ³«ºÅ¤Ê¤Î¤ÇÅ·¸õ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¡¢¿´¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿ ¿·³ã2025Oct¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ä
ÌµÎÁÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥ÈÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://festa.l-ma.co.jp/niigata2025oct/(https://festa.l-ma.co.jp/niigata2025oct/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250919_niigata)
¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿¡¡¿·³ã2025oct
¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿¤È¤Ï
¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿(https://festa.l-ma.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250821_nara)¡×¤Ï¡¢¡È¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥×¥ì¥Þ¥Þ¤ä»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Î¡Ö½Ð²ñ¤¦¡×¡Ö³Ø¤Ö¡×¡ÖÍ·¤Ö¡×¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¿Æ»Ò¥Õ¥§¥¹¥¿¤Ç¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯´Ö65²ó¤òÄ¶¤¨¤ë³«ºÅ¿ô¤Ï¡¢¿Æ»Ò¥Õ¥§¥¹¥¿¤È¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Îµ¬ÌÏ¡Ê¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¡£Ç¯´Ö30Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Þ¥Þ¡¦¥Ñ¥Ñ¤¬Íè¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥º¥ìー¥¹¤ä»£±Æ²ñ¡¢¥¹¥Æー¥¸´ë²è¤Ë²Ã¤¨¡¢´ë¶È¥Öー¥¹¤Ç¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¡¦»î¤»¤ëÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â½¼¼Â¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤È»×¤¨¤ë¡¢¿Æ»Ò¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤»¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
ÆüÄø¡§2025Ç¯10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00～16:00¡ÊÆþÂà¾ì¼«Í³¡¿ºÆÆþ¾ì²Ä¡Ë
²ñ¾ì¡§ËüÂåÅçÂ¿ÌÜÅª¹¾ì¡ÒÂç¤«¤Þ¡Ó
ÂÐ¾Ý¡§¿Æ»Ò¡Ê¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£～Ì¤½¢³Ø»ù¤Î¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê´°Á´Í½ÌóÀ©¡Ë
¡ÚÌµÎÁÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡Û¢¨»²²Ã¤Ë¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¼µ¥Õ¥©ー¥à¤è¤êÉ¬Í×»ö¹à¤òµºÜ¤Î¤¦¤¨¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡§https://festa.l-ma.co.jp/niigata2025oct/(https://festa.l-ma.co.jp/niigata2025oct/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250919_niigata)
¡ÚÃíÌÜ¤ÎÂÎ¸³·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡Û
¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿ ¿·³ã2025¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°Í½ÌóÀ©¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥Úー¥¸(https://festa.l-ma.co.jp/niigata2025oct/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=20250919_niigata)¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¡ä
- ¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡Û¥¥Ã¥º¥ìー¥¹¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë
- ¡Ú¤«¤ï¤¤¤¤¤ò»Ä¤½¤¦¡Û¤ª¤Ò¤ë¤Í¥¢ー¥È»£±Æ²ñ¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡¦ÍÎÁ¡Ë
- ¡Ú¿Æ»Ò¤Ç³Ø¤Ü¤¦¡Û¿Æ»Ò¸þ¤±¹ÖºÂ¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë
- ¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡Û¥¹¥Æー¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡
¤ª¤Ò¤ë¤Í¥¢ー¥È»£±Æ²ñ
¿Æ»Ò¸þ¤±¹ÖºÂ
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þー¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Á¤ã¤ó
Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê²¾Áõ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â¼Â»Ü¢ö
Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê²¾Áõ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Î²¾Áõ¤ò¤·¤ÆÍè¾ì¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÃå100Ì¾ÍÍ¤Ë¤ª²Û»Ò¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¢ö
¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤âOK¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Õ¥¡¥à.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¥Ç¥£¥¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤òÃæ¿´¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤òÅ¸³«¡£¹ñÆâºÇÂçµé»Ò°é¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Õ¥§¥¹¥¿(https://festa.l-ma.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202509)¡×¡¢À¤³¦Å¸³«Ãæ¤Î¡ÖKawaiimama Festival(https://kawaiimama.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202509)¡×¡¢¿ÍÀ¸100Ç¯»þÂå¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥Ð¥Ö¥ëÀ¤Âå¸þ¤±¤Î¡Öbjb¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¡¢Ç¯´Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¿ô¤Ï70²ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢SNS±¿ÍÑÂå¹Ô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤ä¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¥¥ã¥ê¥¢¤ËÊÑ¤¨¤ë¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥Þ¥Þ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë(https://lm-c.or.jp/school/?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=202509)¡×¤Î±¿±Ä¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥Õ¥¡¥à.
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ ¸÷ÂÀÏº
ÅìµþËÜ¼Ò¡§¢©105-0014¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç2-30-6 ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥é¥Ã¥¯¼Ç2F
Ê¡²¬ËÜ¼Ò¡§¢©810-0042¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÀÖºä3-6-23 ¥¨¥ó¥Õ¥¡¥à.¥Ó¥ë
Âçºå¥ª¥Õ¥£¥¹¡§¢©541-0052¡¡Âçºå»ÔÃæ±û¶è°ÂÅÚÄ®2-5-5 ËÜÄ®ÌÀÂç¥Ó¥ë506
»¥ËÚ¥ª¥Õ¥£¥¹¡§¢©060-0061 ¡¡»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶èÆî1¾òÀ¾4ÃúÌÜ13ÈÖÃÏ ÆüÇ·½Ð¥Ó¥ë9³¬
ÀßÎ©¡§2001Ç¯12·î25Æü
https://enfam.jp/
