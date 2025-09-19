Îß·×900Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÆÍÇË¤ÎÂÎ¸³·¿Åê»ñ³Ø½¬¥¢¥×¥ê¥·¥êー¥º¡ÖFX¤Ê¤Ó¡×¤¬¿·TVCM¤òÊü±Ç³«»Ï
¥°¥êー¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Àî¡¡Î¼¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§157A¡¢°Ê²¼¥°¥êー¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÂÎ¸³·¿Åê»ñ³Ø½¬¥¢¥×¥ê¡ÖFX¤Ê¤Ó¡×¤¬¡¢2025Ç¯9·î22Æü¤è¤ê¿·TVCM¤òÊü±Ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥°¥êー¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ï¡¢ËÜCM¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ËÅê»ñ¤ÎÊÙ¶¯¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤òÈ¯¿®¤·¡¢Åê»ñ¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ç°Â¿´¤Ç¤¤ë³Ø¤Ó¤È¤·¤Æ¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
TVCM³µÍ×
º£²ó¤ÎCM¤Ç¤Ï¡Ö¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ËÅê»ñ¤ÎÊÙ¶¯¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤É½¸½¤Ç¡¢Åê»ñ¤ò³Ø¤Ö³Ú¤·¤µ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖFX¤Ê¤Ó¡×¤ò¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿±é½Ð¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡¡¡§¡Ö¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ËÅê»ñ¤ÎÊÙ¶¯¡×ÊÔ¡Ê15ÉÃ¡Ë
Êü±Ç³«»ÏÆü¡§2025Ç¯9·î22Æü¡Ê·î¡Ë
Êü±Ç¥¨¥ê¥¢¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¸ÂÄê¡Ë
CMÆ°²è¡ÊYouTube¡Ë
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=U9FdRVyU7Fg ]
¢öÄÌ¶Ð»þ´Ö¤ËÅê»ñ¤ÎÊÙ¶¯
¢ö¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤â³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤ï¤ë
¡ÖFX¤Ê¤Ó¡×¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥Úー¥¸ :
https://greenmonster.co.jp/fx/lp-summary.html
¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¡¢Åê»ñ¤ÎÂè°ìÊâ¤ò
¡¡NISAÀ©ÅÙ¤Î³È½¼¤äÅê»ñ¥Öー¥à¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢FX»Ô¾ì¤Ï¶âÍø¤ä¹ñºÝ¾ðÀª¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢Íø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÈ¿ÌÌ¡¢µÞ¤ÊÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤âÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½½Ê¬¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢»×¤ï¤ÌÂ»¼º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤Ï¼ÂºÝ¤Î¤ª¶â¤ò»È¤ï¤º¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ç¥â¥È¥ìー¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Áê¾ì¤ÎÃÍÆ°¤¤ä¶âÍø¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖFX¤Ê¤Ó¡×¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤ò³èÍÑ¤·¤ÆFX¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Åê»ñ½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÅê»ñ¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¿·CM¤Ë¤Ï¡¢Åê»ñ¤òÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Æµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸³è¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÌµÍý¤Ê¤¯³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥êー¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ïº£¸å¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åê»ñ¤òÀµ¤·¤¯³Ø¤Ù¤ëµ¡²ñ¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
FX¤Ê¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖFX¤Ê¤Ó¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éFX¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Êý¤äÅê»ñÌ¤·Ð¸³¤ÎÊý¸þ¤±¤Ë¡¢¥Ç¥â¥È¥ìー¥É¤ÇËÜÈÖ¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¡¢¥²ー¥à´¶³Ð¤Ç³Ø¤Ù¤ëÅê»ñ½é¿´¼Ô¸þ¤±¤Î¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£FX¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¤âÈ¿±Ç¤·¤¿Ä¶ËÜ³Ê¥Ç¥â¥È¥ìー¥É¤Ç¡¢FX½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥Á¥ãー¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÍø±×¤ÈÂ»¼º¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥â¥È¥ìー¥É°Ê³°¤Ë¤â¡¢Åê»ñ¤Ë´Ø¤ï¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥³¥é¥àµ»ö¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ÊFX²òÀâ¥Þ¥ó¥¬¤Ê¤É¡¢À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢FX¤ò¤³¤ì¤«¤é»Ï¤á¤¿¤¤Êý¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥é¥ó¥¯¤Î¤¢¤ëÊý¤â¡¢¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£2018Ç¯¤Î¥ê¥êー¥¹°Ê¹ß¡¢¥æー¥¶ーÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿µ¡Ç½²þÁ±¤ä¡¢¿·µ¡Ç½¤ÎÄÉ²ÃÅù¡¢Æü¡¹¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ーÍÍ¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¸Ä¿Í¤ÎFX¼è°ú¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢µ¤·Ú¤ËFXÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤ëÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢FXÅê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¦Åê»ñ¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Àµ¤·¤¤ÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤¿¤¦¤¨¤Ç°ÂÁ´¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¡ÖFX¤Ê¤Ó¡×¤Ï¡¢¥Ç¥â¼è°ú¤Ç¥ê¥¹¥¯¤òÂÎ¸³¤·¤Æ³Ø¤Ó¡¢½½Ê¬¤ËÃÎ¼±¤ä¥¹¥¥ë¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÁ´¤ËÅê»ñ¤¬»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/9745/table/121_1_0a04824830834df48b191571cb46f975.jpg?v=202509191158 ]
¥°¥êー¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡ÖFX¤Ê¤Ó¡×¡Ö³ô¤¿¤¹¡×¡Ö¥È¥¦¥·¥«¡×¤Ê¤ÉÂÎ¸³·¿Åê»ñ³Ø½¬¥¢¥×¥ê¥·¥êー¥º¤ò±¿±Ä¡£¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢Åê»ñ³Ø½¬¤ä¶âÍ»¶µ°é¡¢»ñ»º·ÁÀ®»Ù±ç¤ò¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÂÎ¸³·¿Åê»ñ³Ø½¬¥¢¥×¥ê¥·¥êー¥º¤Ï¡¢Îß·×¤Ç900Ëü¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤òÆÍÇË¡¢ÂçÊÑÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥°¥êー¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー¤Ï¡Ö¤ª¤«¤Í¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤È¹ÔÆ°¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤ÎÅê»ñ¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤«¤é¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¡¢Åê»ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤«¤é»Ù±ç¼Ô¤Ø¡×¤È¿Í¡¹¤È¼Ò²ñ¤È¤Î¤«¤«¤ï¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñ¤Î»Ù±ç¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÅê»ñ²È¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢µ¯¶È²È¤ËÂÐ¤¹¤ëÄ©Àï¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÅÚ¾í¤òÇÝ¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥×¥ì¥¼¥ó¥¹È¯´ø¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§¥°¥êー¥ó¥â¥ó¥¹¥¿ー³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî£±-£´-£¹
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡§¾®Àî¡¡Î¼
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2013Ç¯7·î29Æü
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§157A(Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥°¥íー¥¹»Ô¾ì)
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ÂÎ¸³·¿Åê»ñ³Ø½¬¥¢¥×¥êÇÛ¿®¡¦¶âÍ»¶µ°é»ö¶È
HP¡¡¡¡ ¡¡¡§https://greenmonster.co.jp