AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³°Éô»ñ»º¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖXCockpit EASM¡×¤òÄó¶¡³«»Ï

³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥Æ¥£¥Õ¥©ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ºäÅÄ ¹¬»Ê¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCyCraft Japan¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¥«¥ó¥È¥êー¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡§Õª ¾°°ê¡¢°Ê²¼CyCraft¡Ë¼ÒÀ½¤Î¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿³°Éô»ñ»º¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡ÖXCockpit EASM¡Ê¥¨¥Ã¥¯¥¹¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¡¦¥¤ー¥¨ー¥¨¥¹¥¨¥à¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤òËÜÆüÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂæÏÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Î´Æºº¶ÈÌ³¤äÂç¼êÈ¾Æ³ÂÎ¥áー¥«ー¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó´ÉÍý¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÂæÏÑ¶âÍ»¶È¤Ç¤Ï¾å¾ì´ë¶È¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹´Æºº¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ËËÜ³ÊÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤Î³°Éô»ñ»º´ÉÍý¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÇØ·Ê
´ë¶È¤ÎWeb¥µ¥¤¥È¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡¢¸ø³«¥µー¥Ðー¤Ê¤É¡¢³°Éô¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¡Ê°Ê²¼¡Ö³°Éô»ñ»º¡×¡Ë¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿»ñ»º¤ÏÉôÌç¤´¤È¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Á´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¸ø³«¥µー¥Ó¥¹¤ÎÀßÄêÉÔÈ÷¤äÇ§¾Ú¾ðÊó¤ÎÏ³±Ì¤ò°ÍÑ¤·¤¿¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç´ë¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿¼¹ï¤Ê¶¼°Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤¹¤Ç¤ËÂæÏÑÀ¯ÉÜ¥Ç¥¸¥¿¥ëÄ£¤Î´Æºº¶ÈÌ³¤äÂç¼êÈ¾Æ³ÂÎ¥áー¥«ー¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó´ÉÍý¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂæÏÑ¶âÍ»¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¾å¾ì´ë¶È¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹´Æºº¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖXCockpit EASM¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤ÎÄó¶¡³«»Ï¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤Î³°Éô»ñ»º´ÉÍý¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤Ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ÖXCockpit EASM¡×¤È¤Ï
¡ÖXCockpit EASM¡×¡ÊExternal Attack Surface Management¡Ë¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë³°Éô»ñ»º¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡ã¼ç¤Êµ¡Ç½¡ä
AI¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ¡§
AI¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤ä±¿ÍÑ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¾å¤Î¥ê¥¹¥¯¤ª¤è¤ÓÌäÂêÅÀ¤òÆÃÄê¤·¡¢Ä´ºº·ë²Ì¤È¶ñÂÎÅª¤Ê²þÁ±°Æ¤òÆüËÜ¸ì¤Ç¥ì¥Ýー¥È²½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ´Æ»ë¡§
Web¥µ¥¤¥È¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÉÔÀµÎ®ÄÌ¤ò´Æ»ë¤·¡¢¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¤äÉÔÀµ¥¢¥¯¥»¥¹¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡§
´ë¶È¤Î¥É¥á¥¤¥ó¡¢¥µー¥Ðー¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ê¤É¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¤ÎÊÑ²½¤ò¾ï»þ´Æ»ë¡£Ï³¤¨¤¤¥ê¥¹¥¯¤ÎÈ¯À¸¤«¤é²þÁ±¤Þ¤Ç¤Î¾õ¶·¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÂÐºö¤Î¸ú²Ì¤ò³ÎÇ§²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ÖXCockpit EASM¡×²èÌÌ¥¤¥áー¥¸
¢¡Æ³Æþ¸ú²Ì
¡ÖXCockpit EASM¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï¥É¥á¥¤¥ó¡¢¥µ¥Ö¥É¥á¥¤¥ó¡¢IP¥¢¥É¥ì¥¹¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î³°Éô»ñ»º¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÃ»´ü´Ö¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ì¤ÃÎ¤Î»ñ»º¤äÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¤òÁá´ü¤ËÈ¯¸«¤·¡¢¹¶·â¼Ô¤Ë°ÍÑ¤µ¤ì¤ëÁ°¤ËÂÐ½è²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£³¤³°¤Ç¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤Ë¤è¤ê¡¢EASM¤Ë¤è¤ë³°Éô»ñ»º¤Î²Ä»ë²½¤ä²þÁ±Äó°Æ¤ÎÍ¸úÀ¤¬¼Â¾Ú¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£·Ð±ÄÁØ¤äÀìÌçÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤Ã´Åö¼Ô¤Ç¤âÄ¾´¶Åª¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤·¤ä¤¹¤¯¡¢±¿ÍÑÉé²Ù¤ÎÂçÉý¤Ê·Ú¸º¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
