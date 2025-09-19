¡Ú»³·Á¸©¡È½é¡É³«ºÅ¡ª¡ÛÊ¡Åç¸©¡¦ÉÍÄÌ¤ê¤Î³¤¤Î¹¬¤¬Âç½¸¹ç¡ª¡Ö¤Õ¤¯¤·¤Þ¾ïÈØÂçµù»Ô¡×¤¬¡Ö¤°¤Ã¤È»³·Á¡×¤Ø½ÐÅ¹¡ª
¡È¤Ç¤¢¤¤¡¡Ì£¤ï¤¤¡¡¤ª¤¤¤·¤¤¤Õ¤¯¤·¤Þ¡É¡¡¤Õ¤¯¤·¤Þ¤ß¤é¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ú»³·Á¸©¤Ç¡È½é¡É³«ºÅ¡ª¡Û
Ê¡Åç¸©¡¦ÉÍÄÌ¤ê¤Î³¤¤Î¹¬¤¬Âç½¸¹ç¡ª
¡Ö¤Õ¤¯¤·¤Þ¾ïÈØÂçµù»Ô¡×¤¬¡Ö¤°¤Ã¤È»³·Á¡×¤Ø½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¡¡¡¡¡¢£³«ºÅÆü¡§2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～28Æü¡ÊÆü¡Ë
¡¡¡¡¡¡¢£³«ºÅ¾ì½ê¡§¤°¤Ã¤È»³·Á ¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ê»³·Á¸©»³·Á»ÔÉ½Â¢²¦68ÈÖ¡Ë
¡¡Ê¡Åç¸©ÉÍÄÌ¤êÃÏ°èÅù15»ÔÄ®Â¼¡Ê¢¨¡Ë¤Î»ö¶È¼Ô¤ÎÈÎÏ©³ÈÂçÅù¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡Ö¤Õ¤¯¤·¤Þ¤ß¤é¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Êhttps://fukushima-challenge.jp/¡Ë¡×¡ÊÊ¡ÅçÁêÁÐÉü¶½¿ä¿Êµ¡¹½°ÑÂ÷»ö¶È¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©ÉÍÄÌ¤ê¤Î¿å»º²Ã¹©ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¥Õ¥§¥¢¡Ö¤Õ¤¯¤·¤Þ¾ïÈØÂçµù»Ô¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ö¤Õ¤¯¤·¤Þ¾ïÈØÂçµù»Ô¡×¤¬»³·Á¸©¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢Æ»¤Î±Ø¡Ö¤ä¤Þ¤¬¤¿Â¢²¦¡×¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¿Íµ¤ÅÚ»ºÊª»ÜÀß¡Ö¤°¤Ã¤È»³·Á¡×¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©ÉÍÄÌ¤ê¼«Ëý¤Î¡È¾ïÈØ¤â¤Î¡É¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ä¼Á¤Î¹â¤¤ÆÃ»ºÉÊ¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÂ·¤¨¡¢³§¤µ¤Þ¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»³·Á¤ÎÃÏ¤Ç½é¤á¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¤Õ¤¯¤·¤Þ¾ïÈØÂçµù»Ô¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡È¾ïÈØ¤â¤Î¡É¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤È¤È¤â¤ËÊ¡Åç¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
(¢¨ÅÄÂ¼»Ô¡¢ÆîÁêÇÏ»Ô¡¢ÀîËóÄ®¡¢¹ÌîÄ®¡¢ÆêÍÕÄ®¡¢ÉÙ²¬Ä®¡¢ÀîÆâÂ¼¡¢Âç·§Ä®¡¢ÁÐÍÕÄ®¡¢Ï²¹¾Ä®¡¢³ëÈøÂ¼µÚ¤ÓÈÓ´ÜÂ¼¤Î12»ÔÄ®Â¼¤È¤¤¤ï¤»Ô¡¢ÁêÇÏ»ÔµÚ¤Ó¿·ÃÏÄ®¤Î3»ÔÄ®¤Î¿å»º´Ø·¸¡Ë
¢§ÇØ·Ê
✓¤Õ¤¯¤·¤Þ¤ß¤é¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Ê¡Åç¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò»ý¤Á¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò¤â¤Ã¤Æ²Ì´º¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡¢ÉÍÄÌ¤êÃÏ°èÅù15»ÔÄ®Â¼¤Î»ö¶È¼Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
✓ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤Ï·×8²ó³«ºÅ¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÊ¡Åç¤Î¿å»ºÊª¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
✓Æ±¤¸ÅìËÌÃÏÊý¤Î»³·Á¸©¤ÎÊý¡¹¤ä¡¢Á´¹ñ¤«¤éÆ»¤Î±Ø¤Ë½¸¤Þ¤ëÊý¡¹¤Ë¾ïÈØ¤â¤Î¤ò´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡Ö¤°¤Ã¤È»³·Á¡×¤Ë¤Æ¡Ö¤Õ¤¯¤·¤Þ¾ïÈØÂçµù»Ô¡×¤ò½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¡¡¼Â»Ü³µÍ×
¼Â»Ü´ü´Ö¡§ 2025Ç¯9·î26Æü(¶â)～28Æü(Æü)
¾ì¡¡¡¡½ê¡§ ¤°¤Ã¤È»³·Á ¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Úー¥¹¡Ê»³·Á¸©»³·Á»ÔÉ½Â¢²¦68ÈÖ¡Ë
»þ¡¡¡¡´Ö¡§ 9:00～17:00 (26¡¦27Æü)¡¢9:00～16:00 (28Æü)
¢¨Í½¹ð¤Ê¤¯¼Â»ÜÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¼ç¤Ê½ÐÉÊ»ö¶È¼Ô¡Ê¼ç¤ÊÈÎÇäÍ½Äê¾¦ÉÊ¡Ë¢¨½çÉÔÆ±
¡ü ¥Þ¥ë¥ê¥Õー¥º¡Ê¾¾Àî±º¤«¤±¤ë¤¢¤ª¤µ¡¢¥Ô¥ê¿É¤«¤±¤ë¤¢¤ª¤µ¡¢¤¢¤ª¤µ¤ÎÄÑ¼Ñ¡Ë
¡ü ¥Þ¥ëÏ»º´Æ£¿å»º¡Ê³¤ÂÝ¤ÎÄÑ¼Ñ¡Ë
¡ü µ®Àé
¡¡¡Ê¤´Ë«ÈþBAR ¥Ùー¥³¥ó¡õ¥Áー¥º¡õ¥Ú¥Ã¥Ñー¡¢¥¤¥«¡õ¥Áー¥º¡õ¥Ú¥Ã¥Ñー¡¢¥Á¥¥ó¡õ¥Ð¥¸¥ë¡¢
¡¡¡¡¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¡õ¥Áー¥º¡Ë
¡ü Ãæß·¿å»º¡ÊÊ¿ÌÜ¤ÈÀ¸³¤ÂÝ¤Î³¤Á¯¤Ö¤Ã¤«¤±Ð§¡Ë
¡ü ¤ª¤Î¤Å¤«¿©ÉÊ¡Ê¤¦¤ËÌ£Á¹¡Ë
¡ü »°Î¦¿å»º¡Ê¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¡Ë
¡ü ´ä²¼¾¦Å¹¡Ê¾¾Àî±º»º¥¢¥ª¥µÆþ¤ê¡¦¤¤¤«¿Í»²É÷¤ª¼ê·Ú¤Á¤®¤êÍÈ¤²¡Ë
¡ü ¥«¥Í¥»¥ó¿å»º
¡¡¡ÊÌ£ÉÕ¥¿¥³¡¢¥Ô¤ê¿É¥¿¥³¡¢Çß¿Ý¥¿¥³¡¢Àç½÷¥¥à¥Á¥¿¥³¡¢Âý¤È¤¢¤ª¤µ³¤ÂÝ¤Î³¤Á¯¤Ö¤Ã¤«¤±Ð§¡Ë
¡ü ¥Èー¥·¥ó¡Ê¥¿¥³¥·¥¦¥Þ¥¤¡Ë
¡ü ¥»¥ó¥·¥ó¿©ÉÊ¡Ê¾ïÈØ¤â¤Î4¼ï¥´¥í¥´¥í³¤Á¯¥æ¥Ã¥±¡Ë
¡ü »³É©¿å»º¡Ê¾®Ì¾ÉÍ¹Á¿åÍÈ¤²¡¡Ê¡Åç´Ý¤á¤Ð¤Á¤Þ¤°¤íÀÚÍî¤·¡¢¥Í¥®¥È¥í¡Ë
¡ü ¹õÄ¬³¤ÂÝÅ¹
¡¡¡ÊÁêÇÏ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Î¤ê¤»¤ó¤Ù¤¤¡¢¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥«¥ìー¤»¤ó¤Ù¤¤¡¢¤¿¤³¤»¤ó¤Ù¤¤¡¢
¡¡ ³¤Á¯¤ª¤³¤²¡¢¤«¤Ä¤ª¤»¤ó¤Ù¤¤¡¢¾Æ¤Î¤ê¡¢¼÷»Ê¤Ï¤Í¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¤Î¤ê¡Ë
¡ü Ê¡Åç¸©µù¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ
¡¡¡Ê¥á¥Ò¥«¥êÅâÍÈ¤²¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Î¥Ýー¥Ýー¾Æ¤¡¢¥á¥Ò¥«¥ê¤Î³«¤¡¢¤¢¤ó¤³¤¦¤ÎÅâÍÈ¤²¡¢
¡¡ ¥á¥Ò¥«¥ê»É¿È¡¢¤«¤Ä¤ª¥Õ¥ìー¥¯¡¢¥«¥Ê¥¬¥·¥é¤Î¥¢¥Òー¥¸¥ç¡¢¥Ò¥é¥á¥Õ¥£¥ì¡ÊÀ¸¿©ÍÑ¡Ë¡Ë
¢¨Çä¤êÀÚ¤ì¤ä¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯»ö¶È¼Ô¤Þ¤¿¤ÏÈÎÇä¾¦ÉÊ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§¤Õ¤¯¤·¤Þ¾ïÈØÂçµù»Ô¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²áµî¤Î¤Õ¤¯¤·¤Þ¾ïÈØÂçµù»Ô¤Î³«ºÅ¼ÂÀÓ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡https://fukushima-challenge.jp/event/
¢§ËÜÇ¯ÅÙ¤Î¤Õ¤¯¤·¤Þ¾ïÈØÂçµù»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ã³«ºÅ¼ÂÀÓ¡ä
Âè°ìÃÆ¡§¤¦¤¹¤¤É´²ßÅ¹10³¬ºÅ»ö¾ì¡ÖÂè23²ó¤Õ¤¯¤·¤Þ¸©¤ÎÊª»ºÅ¸¡×Æâ¤Ø¤Î½ÐÅ¹
¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯5·î14Æü(¿å)～20Æü(²Ð)¡¡¢¨³«ºÅ½ªÎ»
ÂèÆóÃÆ¡§¥¤¥Èー¥èー¥«¥ÉーÀîºêÅ¹¡¦¥°¥é¥ó¥Ä¥êーÉðÂ¢¾®¿ùÅ¹
¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯6·î28Æü(ÅÚ)¡¦29Æü(Æü)¡¡¢¨³«ºÅ½ªÎ»
Âè»°ÃÆ¡§¤°¤Ã¤È»³·Á
¡¡¡¡¡¡¡¡2025Ç¯9·î26Æü(¶â)～28Æü(Æü)¡¡
¢¨¼¡²ó°Ê¹ß¤Ï¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£