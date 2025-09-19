¥Þー¥¬¥ê¥óÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥ì¥Ã¥É¶ÈÌ³ÍÑ¥Þ¥Õ¥£¥ó¡õ¥Û¥Æ¥ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥ì¥Ã¥É(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄÃæ ÃÎ)¤Ï¡¢2025Ç¯9·î26Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¸þ¤±¶ÈÌ³ÍÑ¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¶¯²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥Õ¥£¥ó3¼ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó4¼ï¤Ï¸¶ºàÎÁ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£Á´¤Æ¥Þー¥¬¥ê¥óÉÔ»ÈÍÑ¤Øºþ¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿·¤¿¤Ë¡Ö¥Þ¥Õ¥£¥ó ËõÃã¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¡×¡Ö¥Þ¥Õ¥£¥ó ¥Áー¥º¡×¤Î2¼ïÎà¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥Þ¥Õ¥£¥ó¤ÏÁ´5¼ïÎà¤Ë³È½¼¡£¤è¤ê¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Á´¾¦ÉÊ²òÅà¤Î¤ß¤ÇÄó¶¡²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢¸½¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤â´ÊÊØ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿·¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Þ¥Õ¥£¥ó ËõÃã¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³
ÂÔË¾¤ÎËõÃã¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£¹ñ»º¾®Çþ¤È±§¼£ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À¸ÃÏ¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ËõÃã¤Î¾åÉÊ¤Ê¶ìÌ£¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤Î¥ß¥ë¥ー¤Ê´Å¤ß¤¬ÁêÀÈ´·²¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Þ¥Õ¥£¥ó ¥Áー¥º
¹ñ»º¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿À¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ë¥À¥¤¥¹¥Áー¥º¤ò¤È¤¸¹þ¤á¡¢»Å¾å¤²¤Ë¥Ñ¥ë¥á¥¶¥ó¥Áー¥º¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
2¼ï¤Î¥Áー¥º¤¬¹á¤Ð¤·¤¯¹¤¬¤ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤ê¥Áー¥º¤Î±öµ¤¤¬¤¤¤¤¿Ä«¿©¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¨¹áÎÁÉÔ»ÈÍÑ
¢¡¥Þー¥¬¥ê¥óÉÔ»ÈÍÑ¤Ç¤è¤ê·Ú¤ä¤«¤Ë
¡Ú¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¾¦ÉÊ¡Û
～¥Þ¥Õ¥£¥ó～
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Þ¥Õ¥£¥ó ¥×¥ìー¥ó
·²ÇÏ¸©»º¾®Çþ100¡ó¤Î¥ß¥Ë¥×¥ìー¥ó¥Þ¥Õ¥£¥ó¡£¹ñ»º¤¤ÓÅü¤Î¥³¥¯¤Î¤¢¤ë´Å¤ß¤ò³è¤«¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢¨¹áÎÁÉÔ»ÈÍÑ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Þ¥Õ¥£¥ó ¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×
¹ñ»º¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¥³¥¢À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥Õ¥£¥ó¡£
´Å¤¹¤®¤º¡¢¤·¤Ã¤È¤êÇ»¸ü¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¹ç¤ï¤»¤¿¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Þ¥Õ¥£¥ó ¥¥ã¥é¥á¥ë¥Ð¥Ê¥Ê
¹ñ»º¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¥ã¥é¥á¥ëÀ¸ÃÏ¤Ë¥É¥é¥¤¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¤ò¤Î¤»¤Æ¾Æ¤¾å¤²¤¿¥ß¥Ë¥Þ¥Õ¥£¥ó¡£
º½Åü¤ò¾Ç¤¬¤·¤¿¤Û¤í¶ì¤¤¥¥ã¥é¥á¥ëÌ£¤ÎÃæ¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¤Î´Å¤ß¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£
¢¨¹áÎÁÉÔ»ÈÍÑ
～¥Û¥Æ¥ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó～
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Û¥Æ¥ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó ¥ß¥ë¥¯
ËÌ³¤Æ»»º¤ÎµíÆý¤ÈÎýÆý¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ß¥ë¥¯¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡£
¥ß¥ë¥¯¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¹¥±¥Ã¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ï¥Þー¥¬¥ê¥óÉÔ»ÈÍÑ¤Ë¡¢¥Ñ¥óÀ¸ÃÏ¤Ï¤è¤ê¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¹áÎÁÉÔ»ÈÍÑ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Û¥Æ¥ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó ¥Á¥ç¥³¥ìー¥È
¥³¥³¥¢À¸ÃÏ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¥Á¥Ã¥×¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¡¢¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£Ë¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Û¥Æ¥ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó ¤È¤Á¤ª¤È¤áçõ
¤È¤Á¤ª¤È¤áçõ¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬ÆÃÄ§¡£¸«¤¿ÌÜ¤â²Ú¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¤¥ß¥Ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£
¢¨¹áÎÁÉÔ»ÈÍÑ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥Û¥Æ¥ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó ±§¼£ËõÃã
±§¼£ËõÃã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê¹á¤ê¤È´Å¤ß¤Î¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡£ÏÂ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¥·ー¥ó¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢¨¹áÎÁÉÔ»ÈÍÑ
¢¨¤¤¤º¤ì¤â²òÅà¤Î¤ß¤ÇÄó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¶ÈÌ³ÍÑ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥ì¥Ã¥É¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¿¥í¥°¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´ÃíÊ¸¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥ì¥Ã¥ÉHP¡§ https://stylebread.com/
¶ÈÌ³ÍÑ¾¦ÉÊ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¿¥í¥°¡§https://stylebread.com/stylebread/products/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥ì¥Ã¥É
ÀßÎ©¡§2006Ç¯5·î
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÅÄÃæ ÃÎ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ñ¥ó¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä
～±è³×～
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥ì¥Ã¥É¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»Ô¤ÎÂçÀµ»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¥Ùー¥«¥êー¤ò¥ëー¥Ä¤Ë¡¢2006Ç¯¤è¤êÎäÅà¥Ñ¥ó¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¡¦ÅÄÃæÃÎ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥ó¤òÎäÅà¤¹¤ë¤«¤é¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£
¼«²ÈÀ½¡Ö¶ÍÀ¸¹ÚÊì¡×¤ä¹ñ»º¾®Çþ¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Äã²¹Ä¹»þ´Ö½ÏÀ®À½Ë¡¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ñ¥ó¤Ï¡¢Á´¹ñÌó4,000¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï²ÈÄí¸þ¤±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPan&(¥Ñ¥ó¥É)¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2024Ç¯5·î¤è¤ê¡ÖSTYLE BREAD¡×¤È¤·¤ÆÄê´ü¹ØÆþ¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£ËèÆü¤Ë¾å¼Á¤Ê¥Ñ¥ó¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£