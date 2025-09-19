¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ËÆÃ²½¤·¤¿½é¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÊÆ¹ñ¤ÇÀßÄê
～OWLCX¤Ï¡¢¿äÄê11.2Ãû¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Ù¥¤¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀïÎ¬¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¤¥ó¥«¥à¤ÎÁÏ½Ð¤òÂè°ì¤ÎÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¹´üÅª¤Ê»ñËÜ¤ÎÁý²Ã¤âÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹1, 2 ～
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö»ñ»º±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Î¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡ÊNYSE: OWL¡Ë¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¡×¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢½¾Íè¤Ï¼ç¤Ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤Î¤ß¤¬¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿Éý¹¤¤¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»ñ»º¤Ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Åê»ñ¤Ç¤¤ë½é¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢¡Ö¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¡¦¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖOWLCX¡×¡Ë¤ÎÀßÄê¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÉý¹¤¤¸ÜµÒ´ðÈ×¤«¤éÁí³Û8²¯5000Ëü¥É¥ë¤Î»ñ¶â¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢OWLCX¤Ï»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3
OWLCX¤Ï¡¢¶âÍ»»ñ»º¤ª¤è¤Ó¼ÂÊª»ñ»º¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë·ÀÌó¾å¤Î¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Õ¥íー¤òÃ´ÊÝ¤È¤¹¤ë¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»ñ»º¤Ë½ÀÆð¤ËÇÛÊ¬¤¹¤ë±¿ÍÑÊý¿Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê»ñÌÜÉ¸¤òÄÉµá¤·¤Þ¤¹¡£Æ±ÀïÎ¬¤Ï¡¢Ê¬»¶¤µ¤ì¤¿½þµÑ»ñ»º¥×ー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ê¥¹¥¯·Ú¸º¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È»ñ»º¤òÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅê»ñ¤È¤ÎÁê´ØÀ¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£OWLCX¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Ð¥ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤ÆÁÈÀ®¤µ¤ì¡¢Æü¼¡¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î¼¡¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¡¢¤ª¤è¤Ó»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤ÎÇãÌá¤·¤Ë¤è¤ëÎ®Æ°À¤òÄó¶¡¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
OWLCX¤Ï¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¡¦¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¥ºII LLC¤¬±¿ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£65Ì¾Ä¶¤ÎÀìÌç²È¤«¤é¤Ê¤ë·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÅê»ñ¥Áー¥à¤Ï¡¢¿¼¤¤ÀìÌçÃÎ¼±¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¼è°ú´Ø·¸¡¢Í¥¤ì¤¿¥½ー¥·¥ó¥°Ç½ÎÏ¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¤Ë¤Ï¡¢ÀìÇ¤¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹ÉôÌç¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¼è°úÁê¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Çー¥¿¤ä¿ôÀéËü¤Î¥Çー¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ê¬ÀÏÇ½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÀïÎ¬¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»Ô¾ì¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Ìó20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±ÀïÎ¬¤Ï¡¢Ìó950·ï¤ÎÅê»ñ°Æ·ï¤ËÂÐ¤·¤Æ240²¯¥É¥ëÄ¶¤ÎÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢Åê»ñ³Û¤ÎÌó75¡ó¤¬´ûÂ¸¤Î¼è°ú´Ø·¸¤Ë´ð¤Å¤Åê»ñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¦¥§¥ë¥¹ÉôÌç¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·óCEO¤Î¥·¥çー¥ó¡¦¥³¥Êー¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öº£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Ïµ¡´ØÅê»ñ²È¤¬ÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¿»Ô¾ì¤Ø¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¢¥»¥Ã¥È¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿Í¥¤ì¤¿¥¤¥ó¥«¥à¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£OWLCX¤Ï¡¢¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¤¬¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö»ñ»º¤ÎÌ±¼ç²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Æü¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¦¥§¥ë¥¹Åê»ñ²È¤Î¿Ê²½¤¹¤ë¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¥ì¥Ù¥ë¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¦¥§¥ë¥¹Åê»ñ²È¤¬µá¤á¤ëÍÆ°×¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹¤ÈÆ©ÌÀÀ¤È¶¦¤ËÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡×
¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¤Î¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¡¢¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥¸¥ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Ù¥¤¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼¡À¤Âå¤ÎÅê»ñµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊ¬Ìî¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OWLCX¤Ï¡¢º¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥¨¥¯¥¹¥Ýー¥¸¥ãー¤È¡¢»Ô¾ì¥µ¥¤¥¯¥ë¤ËÂÑÀ¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òµá¤á¤ë¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢OWLCX.com¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê±Ñ¡Ë¡§https://wealth.blueowl.com/solutions-product-owlcx¡¡
¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¡ÊNYSE: OWL¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñ¤òºÆÄêµÁ(R)¤¹¤ë¶È³¦¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£2025Ç¯6·î30Æü¸½ºß¤Î±¿ÍÑ»ñ»ºÁí³Û¤Ï2,840²¯¥É¥ë¡ÊÌó41.8Ãû±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¢¥ê¥¢¥ë¥¢¥»¥Ã¥È¡¢GP¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Î3¤Ä¤Î¥Þ¥ë¥ÁÀïÎ¬¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÇÅê»ñ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñー¥Þ¥Í¥ó¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤òÁÃ¤Ë¡¢´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¹´üÅªÀ®Ä¹¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥ê¥¹¥¯Ä´À°¸å¥ê¥¿ー¥ó¡¢»ñËÜÊÝÁ´¤òÌÜ»Ø¤¹º¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥ÖÅê»ñµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤ËÌó1,300Ì¾¤Î·Ð¸³ËÉÙ¤ÊÀìÌç²È¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¤Ï¡¢Âî±Û¤·¤¿À®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Èµ¬Î§¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï www.blueowl.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÓÃí
- OWLCX¤Ï¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¡¦¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥¯¥é¥¹I¤Î¥Æ¥£¥Ã¥«ー¡¦¥³ー¥É¤Ç¤¹¡£
- ½ÐÅµ¡§¥¢¥»¥Ã¥È¡¦¥Ù¥¤¥¹¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»Ô¾ì¤ª¤è¤ÓÀìÍÑ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿ÍÑ»ñ»ºÁí³Û¤Ï¡¢With Intelligence¡¢Private Debt Investor¡¢Preqin¡¢NAIC¡¢Morgan Stanley¤Î¡ÖInto the Great Unknown¡×2023Ç¯11·î19Æü¹æ¡¢Private Equity International¤Î¡ÖNAV¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹»Ô¾ì¤Îµ¬ÌÏ¡×2023Ç¯12·î1Æü¡¢MSI¥ê¥µー¥Á¤Î2023Ç¯Âè4»ÍÈ¾´ü¹æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Íー¥¸¥ãーWeb¥Çー¥¿¤Ê¤É¤ÎÂè»°¼Ô¾ðÊó¸»¤Ë´ð¤Å¤¯²¾Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¤¬»»½Ð¤·¤¿»Ô¾ì¤ª¤è¤Ó¥Õ¥¡¥ó¥Éµ¬ÌÏ¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ðÁÃ¤È¤Ê¤ë²¾Äê¤Ë¤Ï¡¢°úÍÑ¤µ¤ì¤¿¶È³¦¾ðÊó¸»¤«¤éÆ³½Ð¤µ¤ì¤¿¿äÄêÀ®Ä¹Î¨¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊÆ°¸þ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤ÏÂçÉý¤Ë°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ½ÐÅµ¡§ Stanger Investment Banking
¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÆÃÄê¤Îµ½Ò¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ»äÊç¾Ú·ôÁÊ¾Ù²þ³×Ë¡¡Ê1995Ç¯¡Ë¤Î¡Ö¥»ー¥Õ¥Ïー¥Ðー¡×µ¬Äê¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¾ÍèÍ½Â¬¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¡×¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿äÄê¤¹¤ë¡×¡¢¡ÖÍ½Â¬¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö´üÂÔ¤¹¤ë¡×¡¢¡ÖÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö¸«¹þ¤à¡×¡¢¡Ö·×²è¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö°Õ¿Þ¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö³Î¿®¤¹¤ë¡×¡¢¡ÖÌÜ»Ø¤¹¡×¡¢¡ÖÌÏº÷¤¹¤ë¡×¡¢¡Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡¢¡Ö¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¡¢¡Ö～¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡×¡¢¡Ö～¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡×¡¢¡Ö¾Íè¡×¡¢¡ÖÄó°Æ¤¹¤ë¡×¡¢¡ÖÌÜÉ¸¡×¡¢¡ÖÌÜÅª¡×¡¢¡Ö¸«ÄÌ¤·¡×¤ª¤è¤Ó¤³¤ì¤é¤Î¸ì¶ç¤ÎÊÑ·ÁÉ½¸½¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¸ì¶ç¤ÎÈÝÄê·Á¡Ë¤Ï¡¢¾ÍèÍ½Â¬¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤òÆÃÄê¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤«¤ë¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¾Ú·ôË¡¤Ë´ð¤Å¤¯¥»ー¥Õ¥Ïー¥Ðーµ¬Äê¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¤Ï¡¢Ë¡Îá¤ÇÍ×µá¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¡¢¤«¤«¤ë¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò¹¹¿·¤Þ¤¿¤Ï½¤Àµ¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤é¤Î¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¡¢¾Íè¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¾õ¶·¡¢·ë²Ì¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¤¬À©¸æ¤Ç¤¤Ê¤¤Â¿¤¯¤Î´ûÃÎ¤ª¤è¤ÓÌ¤ÃÎ¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¡¢²¾Äê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤òÈ¼¤¤¡¢¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤äÀ®²Ì¤¬¾Íè¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¤äÀ®²Ì¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±°Ê²¼¤Î¤â¤Î¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡§ÀïÎ¬ÅªÇã¼ý¤Ë¤è¤ëÍ½ÁÛÍø±×¤ÎÇ§¼±ÉÔÇ½¡¢Çã¼ý¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÈñÍÑ¡¢¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë³ô¼°¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯¾Ú·ô¼è°ú½ê¾å¾ì°Ý»ýÉÔÇ½¡¢¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¤ÎÀ®Ä¹´ÉÍýÇ½ÎÏ¡¢»ö¶È·×²è¤Î¼Â¹Ô¤ª¤è¤ÓÍ½Â¬Ã£À®Ç½ÎÏ¡¢¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¤ò´¬¤¹þ¤à²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÁÊ¾Ù¡¢Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëË¡Îá¡¦µ¬À©¤ÎÊÑ¹¹¡¢¤½¤ÎÂ¾·ÐºÑÅª¡¦»ö¶ÈÅª¡¦ÃÏÀ¯³ØÅª¡¦¶¥ÁèÅªÍ×°ø¤«¤é¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¤¬Ãø¤·¤¤±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¡£
ÌÈÀÕ»ö¹à
ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ËÈ¼¤¦Á´¤Æ¤Î±Æ¶ÁµÚ¤Ó¥ê¥¹¥¯¤ò´°Á´¤ËÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ò¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÌÜÏÀ¸«½ñ¤ÈÊ»¤»¤Æ¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢¾Ú·ô¤ÎÇäÉÕ¤±¤Î¿½¹þ¤ß¤Î´«Í¶¡¢Ëô¤ÏÇãÉÕ¤±¤Î¿½¹þ¤ß¤Î´«Í¶¤ò¹½À®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ²È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¾Ú·ô¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñÌÜÅª¡¢¥ê¥¹¥¯¡¢¼ê¿ôÎÁµÚ¤ÓÈñÍÑ¤ò¿µ½Å¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÌÜÏÀ¸«½ñ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤ò´Þ¤à¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤½¤ÎÂ¾¤Î½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ²È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤ÎÅê»ñÁ°¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÌÜÏÀ¸«½ñ¤ª¤è¤Ó¾Ú·ô¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡Ê°Ê²¼¡ÖSEC¡×¡Ë¤Ø¤ÎÄó½Ð½ñÎà¡ÊSEC¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥Èhttp://www.sec.gov¤ÎEDGAR¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ç¸ø³«¡Ë¤òÃí°Õ¿¼¤¯ÆÉ¤ß¡¢¼«¿È¤ÎÅê»ñÌÜÉ¸¡¢Åê»ñ´ü´Ö¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÅêµ¡Åª¤Ç¤¢¤ê¡¢¸µËÜÂ»¼º¤Î²ÄÇ½À¤ò´Þ¤à½ÅÂç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñÌÜÅª¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤ëÊÝ¾Ú¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÅê»ñ²È¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´°Á´¤ÊÅê»ñ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò°Õ¿Þ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥«¥Ê¥À¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾Ú·ô¤Ï¥Ç¥£ー¥éー¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤ÆFINRA/SIPC²ñ°÷¤Î¥Ö¥ëー¡¦¥¢¥¦¥ë¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ー¥ºLLC¤òÄÌ¤¸¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
- ²áµî¤Î±¿ÍÑ¼ÂÀÓ¤Ï¾Íè¤Î±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¾Íè¤Î±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤ä¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¹½À®¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ½ÌÀ¤È¤·¤Æ°Íµò¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Åê»ñ¤Î¥ê¥¿ー¥óµÚ¤Ó¸µËÜ²ÁÃÍ¤ÏÊÑÆ°¤·¡¢³ô¼°¤ÏÇäµÑ»þ¤ËÅö½é¤Î¼èÆÀ¸¶²Á¤ò¾å²ó¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ì¤Ð²¼²ó¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢¿ï»þ¡¢1¤Ä°Ê¾å¤Î¾Ú·ô¤Ë´Ø¤¹¤ëÅÐÏ¿ÆÏ½Ð½ñ¤òSEC¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£SEC¤Ë¤è¤ê¤Þ¤À¸úÎÏ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÐÏ¿ÆÏ½Ð½ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ì¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÌÜÏÀ¸«½ñ¤Ï¡¢Ì¤´°À®¤Ç¤¢¤êÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö³ºÅÐÏ¿ÆÏ½Ð½ñ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾Ú·ô¤Ï¡¢ÅÐÏ¿ÆÏ½Ð½ñ¤¬SEC¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¸úÎÏ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Þ¤ÇÇäµÑ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£SEC¤Ï¡¢¤«¤«¤ë¾Ú·ô¤ò¾µÇ§¤Þ¤¿¤ÏÉÔ¾µÇ§¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿Åö³ºÅÐÏ¿ÆÏ½Ð½ñ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÌÜÏÀ¸«½ñ¤ÎÅ¬ÀÚÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ËÈ¿¤¹¤ëÉ½ÌÀ¤Ï·º»öÈÈºá¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜÏÀ¸«½ñ¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯Í×°ø¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖÀøºßÅª¤ÊÍø±×ÁêÈ¿¡×¤Î¹à¤Ë¤Ï¡¢Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ËÈ¼¤¦¼ç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤Ï¹â¤¤¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö³º³ô¼°¤Ë¤ÏÎ®ÄÌ»Ô¾ì¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥¯¥íー¥º¥É¥¨¥ó¥É·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤ÎÅê»ñ²È¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢³ô¼ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÊÝÍ³ô¼°¤òÇäµÑ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï´üÂÔ¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÏÎ®Æ°À¤¬Äã¤¤¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¥¯¥íー¥º¥É¥¨¥ó¥É·¿¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Åö³º³ô¼°¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¤â¾å¾ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Åö¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï»ÍÈ¾´ü¤´¤È¤Ë¸ÂÄê¿ôÎÌ¤Î¼«¼Ò³ô¤ÎÇã¤¤Ìá¤·Äó°Æ¤òÄÌ¤¸¤ÆÎ®Æ°À¤òÄó¶¡¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£