¥¿ー¥¥Ã¥·¥å ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó6ÈÖÌÜ¤Î½¢¹ÒÃÏ¥»¥Ó¥ê¥¢¤Ø¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤ò³«»Ï
½¢¹Ò¹ñ¿ôÀ¤³¦No.1¤ò¸Ø¤ë¥¿ー¥¥Ã¥·¥å ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¤Ï2025Ç¯9·î17Æü¤è¤ê¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Öー¥ë¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¼çÍ×´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥»¥Ó¥ê¥¢¤ò·ë¤ÖÄ¾¹ÔÊØ¤Î±¿¹Ò¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î½¢¹Ò¤Ë¤è¤ê¡¢¥»¥Ó¥ê¥¢¤Ï¥Þ¥É¥êー¥É¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¡¢¥Þ¥é¥¬¡¢¥Ó¥ë¥Ð¥ª¤Ë¼¡¤°¡¢Æ±¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó6ÈÖÌÜ¤Î½¢¹ÒÃÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥Ó¥ê¥¢ÊØ¤Î½¢¹Ò¤ËºÝ¤·¡¢¥¿ー¥¥Ã¥·¥å ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼¹¹Ô°Ñ°÷¡¢¥¢¥Õ¥á¥Ã¥È¡¦¥Ü¥é¥Ã¥È¶µ¼ø¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¿ー¥¥Ã¥·¥å ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥Ó¥ê¥¢ÊØ¤Î½¢¹Ò¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¿·¤¿¤ÊÎ¹¹Ô¤ÎÁªÂò»è¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ú¥¤¥óºÇ¸Å¤ÎÅÔ»Ô¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥»¥Ó¥ê¥¢¤Ø¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ï¡¢´Ñ¸÷¤ª¤è¤Ó¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¿·¤¿¤Êµ¡²ñ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ª¤è¤Ó´Ñ¸÷¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¹¥¿¥ó¥Öー¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÅö¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ï¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢º£¸å¤âÀ¤³¦Ãæ¤ÎÊ¸²½¤ÈÂçÎ¦¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤Î¿´Â¡Éô¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¥»¥Ó¥ê¥¢¤Ï¡¢¸ÅÂå¤«¤é¥¦¥Þ¥¤¥äÄ«¤Þ¤Ç¤ÎË¤«¤ÊÎò»Ë°ä»º¡¢Èþ¤·¤¤·úÃÛ¡¢¤½¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢ÎÁÍý¤òÍ¤¹¤ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤âºÇ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¥»¥ê¥Ó¥¢¤òÅö¼Ò¤ÎÆî¥èー¥í¥Ã¥ÑÏ©Àþ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¿·¤¿¤Ë²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÀÜÂ³À¸þ¾å¤ÈÂ¿ÍÍ¤ÊÎ¹¤ÎÁªÂò»è¤Î³È½¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
¡öÁ´¤Æ¸½ÃÏ»þ´Ö
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯9·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î¹Ò¶õ·ô¤´¹ØÆþ¤Ç¡¢¥¤¥¹¥¿¥ó¥Öー¥ëÈ¯¥»¥Ó¥ê¥¢¹Ô¤¤¬USD 180¤«¤é¡¢¥»¥Ó¥ê¥¢È¯¥¤¥¹¥¿¥ó¥Öー¥ë¹Ô¤¤¬EUR 148¤«¤é¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±¿ÄÂ*¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÎÁ¶â¤Ï2026Ç¯3·î15Æü¤Þ¤Ç¤Î¤´Î¹¹Ô¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Åö³º±¿ÄÂ¤Ï¥¿ー¥¥Ã¥·¥å ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤ò´ð½à¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Î¹¹Ô²ñ¼Ò¤ä¤½¤ÎÂ¾ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤ÏÈÎÇä¶â³Û¤ä¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¤´Í½Ìó¤Ï¡¢www.turkishairlines.com(http://www.turkishairlines.com/)¡¢¥È¥ë¥³¹ñÆâ¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ê+90 444 0 849¡Ë¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆüËÜ¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¡Ê+81 (0)3 3435 0420¡Ë¡¢³Æ±Ä¶È½ê¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
*¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±¿ÄÂ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëºÂÀÊ¿ô¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿ー¥¥Ã¥·¥å ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¿ー¥¥Ã¥·¥å ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¤Ï¡¢1933Ç¯¤Ë¥È¥ë¥³¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢503µ¡¡Ê¾èµÒÍÑ¤È²ßÊªÍÑ¡Ë¤ò½êÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦131¥ö¹ñ355¶õ¹Á¡¢¹ñºÝÀþ300Ï©Àþ¡¢¹ñÆâÀþ53Ï©Àþ¤Î¹ÈÏ°Ï¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÀ¤³¦°ì¤Î½¢¹Ò¹ñ¿ô¤ò¸Ø¤ë¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£¥¿ー¥¥Ã¥·¥å ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º ¸ø¼° HP (ÆüËÜ¸ìÂÐ±þ)¡§https://www.turkishairlines.com/
¡¡¸ø¼°Instagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§Instagram(https://www.instagram.com/turkishairlines)
¡¡¸ø¼°LinkedIn ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/turkish-airlines/)
¡¡¸ø¼°X ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@TurkishAirlines(https://twitter.com/TurkishAirlines)
¡ö2014Ç¯2·î¤è¤ê¥È¥ë¥³¹Ò¶õ¤Ï¡¢¡Ö¥¿ー¥¥Ã¥·¥å ¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡×¤Ø¤ÈÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤µ¤é¤Ê¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎËþÂ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿ー¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥¿ー¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ï¡¢1997Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¹Ò¶õÏ¢¹ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢À¤³¦Åª¤ÊÇ§ÃÎÅÙ¡¢¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀßÎ©°ÊÍè¡¢À¤³¦ºÇÂç¤«¤ÄºÇ¤âÊñ³çÅª¤Ê¹Ò¶õ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÅ¸³«¤·¡¢¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Á´ÂÎ¤ÎÎ¹Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸þ¾å¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î²ÃÌÁ¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥¨ー¥²¹Ò¶õ¡¢¥¨¥¢¡¦¥«¥Ê¥À¡¢Ãæ¹ñ¹ñºÝ¹Ò¶õ¡¢¥¨¥¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¡¢¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¹Ò¶õ¡¢ANA¡¢¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¡¢¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¹Ò¶õ¡¢¥¢¥Ó¥¢¥ó¥«¹Ò¶õ¡¢¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¹Ò¶õ¡¢¥³¥Ñ¹Ò¶õ¡¢¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¹Ò¶õ¡¢¥¨¥¸¥×¥È¹Ò¶õ¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¹Ò¶õ¡¢¥¨¥Ðー¹Ò¶õ¡¢LOT¥Ýー¥é¥ó¥É¹Ò¶õ¡¢¥ë¥Õ¥È¥Ï¥ó¥¶¥É¥¤¥Ä¹Ò¶õ¡¢¥·¥ó¥»¥ó¹Ò¶õ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¹Ò¶õ¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¹Ò¶õ¡¢¥¹¥¤¥¹¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¢TAP ¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¹Ò¶õ¡¢¥¿ー¥¥Ã¥·¥å¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¥º¡¢¥¿¥¤¹ñºÝ¹Ò¶õ¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¡£À¤³¦192¤«¹ñ¡¢1,160¤«½ê°Ê¾å¤Î¶õ¹Á¤Ë1ÆüÅö¤¿¤ê1Ëü7837ËÜ¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤¬±¿¹Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿ー¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ï¤µ¤é¤ËÀÜÂ³¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ë¾å³¤µÈ¾Í¡ÊJuneyao¡Ë¹Ò¶õ¤Ë¤è¤ëÀÜÂ³ÊØ¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï https://www.staralliance.com(https://www.staralliance.com/ja/) ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£