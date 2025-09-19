¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÀéÍÕ¥·¥çー¥ëー¥à¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ªー¥×¥ó¡ª～¥é¥¤¥Õ¥¿¥¤¥ë¤¬¥¤¥áー¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥çー¥ëー¥à¤Ë～
¥¯¥ê¥Ê¥Ã¥×¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§ÃÝÆâ ¹¨¡Ë¤Ï¡¢¸ÜµÒÀÜÅÀ¶¯²½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢À¸³è²ÁÃÍÄó°Æ¤Î½¼¼Â¤òÌÜÅª¤Ë¡¢ÀéÍÕ¥·¥çー¥ëー¥à¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»Ô¡Ë¤òÁ´ÌÌ²þÁõ¤·9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°10»þ¤è¤ê¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯°ÊÍè¤ÎÁ´ÌÌ²þÁõ¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç 34ÈÖÌÜ¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤È¤·¤Æ 1984 Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖÀéÍÕ¥·¥çー¥ëー¥à¡×¤ÏÀéÍÕ¸©ÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¹¡£1999 Ç¯¤Ë¼Ö¤Ç¤ÎÍøÊØÀ¤¬ÎÉ¤¤¸½ÃÏ¤Ë°ÜÅ¾¸å¤Ï¡¢2007Ç¯¡¢2014Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÁ´ÌÌ²þÁõ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÁÛÁü¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¶õ´ÖÄó°Æ¥³ー¥Êー¡×¤ò7¥«½êÀßÃÖ¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Ð¥¹¥ëー¥à¤ÎÅ¸¼¨¤Ï2¥»¥Ã¥ÈÁý¤ä¤·¡¢Æþ¤ê¸ý¤«¤éÌÜ¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¿å²ó¤ê¥áー¥«ー¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÁÊµá¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329983&id=bodyimage1¡Û
¿·¡¦ÀéÍÕ¥·¥çー¥ëー¥à¡¡¶õ´ÖÄó°Æ¥³ー¥Êー¤Î°ì¤Ä
¡¡
¡Ú¿·¡¦ÀéÍÕ¥·¥çー¥ëー¥à¤ÎÆÃÄ¹¡Û
¡Ê1¡Ë ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¶õ´ÖÄó°Æ¥³ー¥Êー¤Î½¼¼Â
¡Ê2¡Ë ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥º¤äÂÐ±þÉôºà¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¸©²¼ºÇÂç¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥Ð¥¹¥ëー¥à¥³ー¥Êー
¡Ê3¡Ë ¡ÖÅ·Á³ÌÚ¥ïー¥¯¥È¥Ã¥×¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¡ÖSTEDIA¡×¤È¡¢Ï·ÊÞ²È¶ñ¥áー¥«ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖHIROMA¡×¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥Õ¥©ー¥à¥³ー¥Êー¤Î¿·Àß
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329983&id=bodyimage2¡Û
¿·¡¦ÀéÍÕ¥·¥çー¥ëー¥à³°´Ñ
¥¯¥ê¥Ê¥Ã¥×¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤ÏÁ´¹ñ¤Ç 101¥«½ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Äó°Æ³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÊë¤é¤·¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀéÍÕ¥·¥çー¥ëー¥à³µÍ×¡Û
¡¦½» ½ê¡§ÀéÍÕ·òÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÀÄÍÕÄ®1239-10
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§043-208-6500
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～17¡§00
¡¦Äê µÙ Æü¡§Ëè½µ¿åÍËÆü¡Ê²Æ´ü¡¦Ç¯ËöÇ¯»ÏÅùÍ¤ê¡Ë
¡¦Å¸¼¨ÆâÍÆ¡§¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó 12¥»¥Ã¥È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Ð¥¹ 7¥»¥Ã¥È¡¢ÀöÌÌ²½¾ÑÂæ 5¥»¥Ã¥È
¡¦¥·¥çー¥ëー¥àÌÌÀÑ¡§120ÄÚ¡Ê396.7m2¡Ë
¡¦¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡§9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¯¥ê¥Ê¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò
Åö¼Ò¤Ç 34ÈÖÌÜ¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤È¤·¤Æ 1984 Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖÀéÍÕ¥·¥çー¥ëー¥à¡×¤ÏÀéÍÕ¸©ÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¹¡£1999 Ç¯¤Ë¼Ö¤Ç¤ÎÍøÊØÀ¤¬ÎÉ¤¤¸½ÃÏ¤Ë°ÜÅ¾¸å¤Ï¡¢2007Ç¯¡¢2014Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎÁ´ÌÌ²þÁõ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÁÛÁü¤·¤ä¤¹¤¤¡Ö¶õ´ÖÄó°Æ¥³ー¥Êー¡×¤ò7¥«½êÀßÃÖ¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Ð¥¹¥ëー¥à¤ÎÅ¸¼¨¤Ï2¥»¥Ã¥ÈÁý¤ä¤·¡¢Æþ¤ê¸ý¤«¤éÌÜ¤ÎÆÏ¤¤ä¤¹¤¤°ÌÃÖ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¡Ö¿å²ó¤ê¥áー¥«ー¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÁÊµá¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329983&id=bodyimage1¡Û
¿·¡¦ÀéÍÕ¥·¥çー¥ëー¥à¡¡¶õ´ÖÄó°Æ¥³ー¥Êー¤Î°ì¤Ä
¡¡
¡Ú¿·¡¦ÀéÍÕ¥·¥çー¥ëー¥à¤ÎÆÃÄ¹¡Û
¡Ê1¡Ë ¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¤ë¶õ´ÖÄó°Æ¥³ー¥Êー¤Î½¼¼Â
¡Ê2¡Ë ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥µ¥¤¥º¤äÂÐ±þÉôºà¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤¿¸©²¼ºÇÂç¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥Ð¥¹¥ëー¥à¥³ー¥Êー
¡Ê3¡Ë ¡ÖÅ·Á³ÌÚ¥ïー¥¯¥È¥Ã¥×¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·¡ÖSTEDIA¡×¤È¡¢Ï·ÊÞ²È¶ñ¥áー¥«ー¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖHIROMA¡×¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ê¥Õ¥©ー¥à¥³ー¥Êー¤Î¿·Àß
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329983&id=bodyimage2¡Û
¿·¡¦ÀéÍÕ¥·¥çー¥ëー¥à³°´Ñ
¥¯¥ê¥Ê¥Ã¥×¤Î¥·¥çー¥ëー¥à¤ÏÁ´¹ñ¤Ç 101¥«½ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÃÏ°è¤ËÌ©Ãå¤·¤¿Äó°Æ³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ëÊë¤é¤·¤Î¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀéÍÕ¥·¥çー¥ëー¥à³µÍ×¡Û
¡¦½» ½ê¡§ÀéÍÕ·òÀéÍÕ»ÔÃæ±û¶èÀÄÍÕÄ®1239-10
¡¦ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§043-208-6500
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00～17¡§00
¡¦Äê µÙ Æü¡§Ëè½µ¿åÍËÆü¡Ê²Æ´ü¡¦Ç¯ËöÇ¯»ÏÅùÍ¤ê¡Ë
¡¦Å¸¼¨ÆâÍÆ¡§¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó 12¥»¥Ã¥È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥Ð¥¹ 7¥»¥Ã¥È¡¢ÀöÌÌ²½¾ÑÂæ 5¥»¥Ã¥È
¡¦¥·¥çー¥ëー¥àÌÌÀÑ¡§120ÄÚ¡Ê396.7m2¡Ë
¡¦¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡§9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§¥¯¥ê¥Ê¥Ã¥×³ô¼°²ñ¼Ò
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø