°û¿©Å¹¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ò¤Þ¤ë¤´¤È²ò·è¤¹¤ë¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤ò¤´¾Ò²ð¡ÖFOOD STYLE JAPAN¡×¤Ë¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¤¬½ÐÅ¸
¥µー¥Ó¥¹¡¦¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µÌ Å´Ê¿¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¡§»ÖÂ¼ ÏÂ¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢26Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖFOOD STYLE JAPAN 2025 Åìµþ¡×¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢°û¿©¶È³¦¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¤ò¡¢¶ÈÌ³¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¤Ç¤Þ¤ë¤´¤È²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¡£¡Ö¤ªµÒÍÍÂÐ±þÂå¹Ô¡×¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥¹¥¯ÂÐºö¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³Âå¹Ô¡×¡ÖIT»Ù±ç¡×¥µー¥Ó¥¹¤ÇÅ¹ÊÞ¶ÈÌ³¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎã¤ä³èÍÑÊýË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ªÇº¤ß¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Äó°Æ¡£¡ÖÉ¬Í×¤Ê¶ÈÌ³¤ò¡¢É¬Í×¤Ê¤À¤±¡×½ÀÆð¤ËÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÅöÆü¤ÏÃ´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ïÃó¤·¡¢¸ÄÊÌ¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤·¤«ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ðÊó¤ä»ñÎÁ¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÅ¸¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
Åö¼Ò¥Öー¥¹¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¾¦ÃÌÍ½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤ªµÒÍÍÂÐ±þÂå¹Ô
ÅÅÏÃ¡¦¥áー¥ë¤Ê¤É¤ÎÌä¹ç¤»¤äÍ½Ìó¼õÉÕÂå¹Ô
¡ã¸ú²Ì¡ä
¸ÜµÒËþÂÅÙ¸þ¾å¡¿Å¹ÊÞ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥¹¥¯ÂÐºö
24»þ´ÖÂÎÀ©¤Î¥Í¥Ã¥È´Æ»ë¡¢¸ý¥³¥ß¡¢SNS½ä²ó¡¢É÷É¾ÂÐºö
¡ã¸ú²Ì¡ä
¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¦ÂÐ±þ¡¿¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎÉ÷É¾Ä´ºº
¢£¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³Âå¹Ô
¥Çー¥¿ÆþÎÏ¡¢»ñÎÁºîÀ®¡¢ITµ¡´ï¤ÎÀßÄê¡¢¥¨¥éーÂÐ±þ¡¢¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¥µ¥Ýー¥È
¡ã¸ú²Ì¡ä
¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¿¥³¥¢¶ÈÌ³¤Ø¤Î½¸Ãæ
¢£IT»Ù±ç
²ñ°÷¥¢¥×¥ê¡¦¥â¥Ð¥¤¥ë¥ªー¥Àー¥¢¥×¥ê¡¦ÃíÊ¸¥µ¥¤¥ÈÅù¤ÎÉÔ¶ñ¹ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¿ÇÃÇ¡¢Æ°ºî³ÎÇ§´Ä¶¤Î¹½ÃÛ»Ù±ç
¡ã¸ú²Ì¡ä
¥æー¥¶ーËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¡¿ÉÔ¶ñ¹çÂÐ±þÉéÃ´¤ÎÄã¸º¡¿³«È¯¡¦±¿ÍÑ¥³¥¹¥ÈÉé²Ù¤ÎÄã¸º
³«ºÅ³µÍ×
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡Û
FOOD STYLE JAPAN 2025 Åìµþ
¡Ú³«ºÅÆü»þ¡Û
2025Ç¯9·î25Æü(ÌÚ)¡¢¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00
¡Ú²ñ¾ì¡Û
Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È Åì¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÍÌÀ3-11-1¡Ë
¡ÚÍè¾ìÅÐÏ¿¡Û
https://foodstyle.jp/tokyo/attendance/
¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¥²ー¥à¥Ç¥Ð¥Ã¥°¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¡¦¥Í¥Ã¥È¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¤Ê¤É¡¢IT¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£1994Ç¯¤Ë¥²ー¥à¥Ç¥Ð¥Ã¥°»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢ÁÏ¶È5Ç¯¤Ç800%¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤òÃ£À®¡£°ÊÍè¡¢¥²ー¥à¥Ç¥Ð¥Ã¥°»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢ÅªÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯2·î¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤òµÛ¼ý¹çÊ»¡£E¥³¥Þー¥¹ÉÔÀµÂÐºö¤ä¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¿ÍÍ¤ÊWeb¥µー¥Ó¥¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ô¥Ã¥È¥¯¥ëー¡×¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È¤äÉÊ¼Á¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ëÉÔ¶ñ¹ç²ò¾Ã¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥¯¥¢ー¥º¡×¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥²ー¥à¶È³¦¡¢EC¶È³¦¤òÃæ¿´¤È¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¤ªµÒÍÍ¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤ì¤é¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¼±¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤ò³è¤«¤·¤ÆÀ¤¤ÎÃæ¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤ÎÉÊ¼Á¤ª¤è¤Ó²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡¡¡Û
¼ÒÌ¾¡§¥Ýー¥ë¥È¥¥¥¦¥£¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊPole To Win, Inc.¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÀé¼ï¶èº£ÃÓ1-5-9
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§µÌ Å´Ê¿
ÂåÉ½¼èÄùÌòCOO¡§»ÖÂ¼ ÏÂ¾¼
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ç¥Ð¥Ã¥°¡¦¥Í¥Ã¥È¥µ¥Ýー¥È¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Æ¥¹¥È
ÀßÎ©¡§ 1994Ç¯1·î20Æü
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.ptw.inc/
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://www.service.ptw.inc/
note¡§https://note.com/ptw_note¡¡
¸ø¼°X¡§https://x.com/Pole_To_Win_
