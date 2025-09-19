¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
°åÌôÉÊÊñÁõÍÑ¥Ý¥ê¥ÞーºàÎÁÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê±ö²½¥Ó¥Ë¥ë¼ù»é¡¢¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¡¢¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¥Æ¥ì¥Õ¥¿¥ìー¥È¡¢¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2025Ç¯9·î19Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°åÌôÉÊÊñÁõÍÑ¥Ý¥ê¥ÞーºàÎÁÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢°åÌôÉÊÊñÁõÍÑ¥Ý¥ê¥ÞーºàÎÁ¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
»Ô¾ì³µÍ×
°åÌôÉÊÊñÁõ¸þ¤±¹âÊ¬»ÒºàÎÁ¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢¼ûÍ×¤Î³ÈÂç¤Èµ¬À©¤Î¹âÅÙ²½¤òÇØ·Ê¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëºàÎÁ¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥¢À¤äÀ®·ÁÀ¡¢ÌôºÞ¤È¤ÎÅ¬¹çÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¸Ç·Á¡¦±ÕÂÎ¤Ê¤É¤ÎºÞ·Á¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¿ä·×¤ÏÆÃÄê¤Î´ð½àÇ¯¤òµ¯ÅÀ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢³°Éô´Ä¶¤ä²Á³ÊÊÑÆ°¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ö²½¥Ó¥Ë¥ë¡¢¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¡¢¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¥Æ¥ì¥Õ¥¿¥ìー¥È¡¢¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¡¢¤½¤ÎÂ¾µ¡Ç½À¼ù»é¤¬¼çÍ×¤ÊºàÎÁ¤Ç¤¢¤ê¡¢2019Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¥«¥×¥»¥ëºÞ¡¢¾ûºÞ¡¢±ÕºÞ¤Î½ç¤Ëµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢ÆÃ¼ìÍÑÅÓ¤â°ìÄê¤Î¼ûÍ×¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤Ç¤Ï¾ÃÈñ³Û¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤ÎÊÑÆ°¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢²Á³Ê¤Ï¸¶ºàÎÁ»Ô¶·¤äµ¬À©¥³¥¹¥È¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¹½Â¤¤Ç¤¹¡£
________________________________________
¼çÍ×¥áー¥«ー¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
»Ô¾ì¤Ë¤ÏGerresheimer Group¡¢Amcor¡¢Alpla¡¢Schott AG¡¢COMAR, LLC¡¢Bemis¡¢Klöckner Pentaplast¡¢Bilcare ¡ÊLindsay Goldberg¡Ë¡¢Haishun¡¢Tianjin Bokelin¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×¥áー¥«ー¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¼Ò¤Ï¥Ö¥ê¥¹¥¿ーºà¡¢¥Ü¥È¥ë¡¢¥Ð¥¤¥¢¥ë¡¢¥·¥ê¥ó¥¸´ØÏ¢Éôºà¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¡¢2019Ç¯°Ê¹ß¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢²Á³Ê¡¢¼ý±×¡¢ÁÆÍøÎ¨¡¢¥·¥§¥¢¤¬Èæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¹â¥Ð¥ê¥¢²½µ»½Ñ¤ÎÆ³Æþ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¼ù»é¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¡¢ÍÏ½ÐÊª¥ê¥¹¥¯¤òÄã¸º¤¹¤ë¿·ÁÇºà¤ÎºÎÍÑ¡¢À¸»ºµòÅÀ¤ÎºÇÅ¬²½¤Ê¤É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¶¥Áè´Ä¶
2019Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤ÎÆ°¸þ¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¥áー¥«ーÊÌ¤Î¼ý±×¤È²Á³Ê¤Ëº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£2023Ç¯»þÅÀ¤Ç¤Ï¾å°Ì¿ô¼Ò¤Ë¥·¥§¥¢¤¬½¸Ãæ¤·¡¢ÉÊ¼ÁÊÝ¾ÚÂÎÀ©¤Èµ¬À©ÂÐ±þÇ½ÎÏ¤¬¶¥ÁèÎÏ¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤ÎÃÏ°èÅ¸³«¤äÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢ÍÑÅÓÂÐ±þÎÏ¤¬Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢¿·µ¬»²Æþ¤ÏÀßÈ÷Åê»ñ¤äµ¬À©Ç§¾Ú¤Î¹â¤µ¤¬¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äó·È¤äÇã¼ý¤Ê¤É¤â³èÈ¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ»½Ñ³ÍÆÀ¤ä¶¡µë°ÂÄê²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿´ë¶È´ÖÏ¢·È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ¾ÃÈñÊ¬ÀÏ
À¤³¦»Ô¾ì¤ÏËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÆîÊÆ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÌÊÆ¤Ç¤Ïµ¬À©´ð½à¤¬¸·¤·¤¯¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÉÊ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£²¤½£¤Ï´Ä¶µ¬À©¤ÈÉÊ¼ÁÍ×·ï¤¬¶¯¤¯¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½¤ÊÊñÁõºà¤Î¼ûÍ×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤òÃæ¿´¤ËÀ½ÌôÀ¸»ºµòÅÀ¤¬³ÈÂç¤·¡¢»Ô¾ìÀ®Ä¹¤¬¸²Ãø¤Ç¤¹¡£ÆîÊÆ¤äÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï°åÌô¶¡µëÂÎÀ©¤ÎÀ°È÷¤¬¿Ê¤ß¡¢´ðÁÃÅª¼ûÍ×¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¥¿¥¤¥×ÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È
ºàÎÁ¤´¤È¤ËÆÃÄ§¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±ö²½¥Ó¥Ë¥ë¤Ï¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÄÁººÞ¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¤ÏÂÑÌôÉÊÀ¤ÈÌ©ÉõÀ¤«¤é¹¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¥Æ¥ì¥Õ¥¿¥ìー¥È¤ÏÆ©ÌÀÀ¤È¶¯ÅÙ¤«¤é¥Ü¥È¥ë¤äÍÆ´ï¤ËÂ¿ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¤ÏÂÑÇ®À¤ËÍ¥¤ì¡¢¥Ö¥ê¥¹¥¿ー´ðºà¤È¤·¤Æ¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¹âµ¡Ç½¼ù»é¤Ï´Ä¶ÂÐ±þ·¿¤äÂ¿ÁØ¥Ð¥ê¥¢ºàÎÁ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÍÑÅÓÊÌ¥»¥°¥á¥ó¥È
