¥ì¥Ýー¥È¥ªー¥·¥ã¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹ : ÆüËÜËÉ»¬¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ì¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊÊÝ¸î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È»º¶È¥¤¥ó¥Õ¥é¼ûÍ×¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¡¢2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë31²¯4910ËüÊÆ¥É¥ë¤ËµÞÁý¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤ë
ÆüËÜËÉ»¬¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°»Ô¾ì¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë21²¯9,160ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢2033Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë31²¯4,910ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤«¤é2033Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï4.11¡ó¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£ËÉ¿©¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢É½ÌÌ¤òÉå¿©¤äÎô²½¤«¤éÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÅÉÉÛ¤µ¤ì¤ëÆÃ¼ì¤ÊÅÉËì¤Ç¤¢¤ë¡£°¡±ô¡¢¥¨¥Ý¥¥·¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¡¢¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊºàÎÁ¤«¤éÀ½Â¤¤µ¤ì¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¢Ìµµ¡¡¢Íµ¡¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥¿¥¤¥×¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¡£·úÀß¡¢È¯ÅÅ¡¢ÀÐÌý¡¦Å·Á³¥¬¥¹¡¢³¤»ö¡¢»º¶ÈÀßÈ÷¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç±þÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»Ô¾ì¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー
´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ø¤Î¥·¥Õ¥È
»ýÂ³²ÄÇ½¤ÇÈóÆÇÀ¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿åÀ¤ª¤è¤ÓÊ´Ëö¥Ùー¥¹¤ÎËÉ¿©¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÎÍÑ¤¬¿ä¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ½¾Íè¤ÎÍÏºÞ·ÏÅÉÎÁ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ê´ÂÎÅÉÎÁ¤Ï´øÈ¯ÀÍµ¡²½¹çÊª¡ÊVoc¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤ËÀ½Â¤¤µ¤ì¡¢´Ä¶¤Ø¤Î´í¸±¤òÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢Ê´ÂÎÅÉÁõ¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÀ¸»º¤¬º¤Æñ¤Ê±ó³ÖÃÏ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¤³¤ì¤é¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥ªー¥Ðー¥¹¥×¥ìー¤µ¤ì¤¿Ê´Ëö¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÇÑ´þÊª¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Êºî¶È´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¿åÀÅÉÎÁ¤ÏVoc¤äÍ³²Âçµ¤±øÀ÷Êª¼Á¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢½µ¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÆñÇ³À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²°ÆâÍÑÅÓ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ Âà¿§¤ª¤è¤ÓÂÑµ×À¤Ø¤Î¹³ÎÏ¤¬¹â¤¤¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥µ¥Ýー¥È»Ô¾ì¤Î³ÈÄ¥¡£
»Ô¾ì¤ÎÀ©Ìó
¥¨¥Ý¥¥·¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë²ÝÂê
¥¨¥Ý¥¥·¤¬È¿Éå¿©¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎºÇ¤â°ìÈÌÅª¤Ê¥Ý¥ê¥Þー¼ù»é¤Ë»Ä¤ë´Ö¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»ç³°ÀþÄñ¹³¤Ï²½³ØÌôÉÊ¤ª¤è¤ÓÈîÎÁ¤Î¿¢Êª¤Î¤è¤¦¤Ê²°ÆâÅ¬ÍÑ¤Ë»ÈÍÑ Æü¸÷¤ä·Ö¸÷Åô¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥¨¥Ý¥¥·¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬Îô²½¤·¡¢¤Ò¤Ó³ä¤ì¡¢²«ÊÑ¡¢ÊÑ¿§¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢½ÀÆðÀ¤¬Äã²¼¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¥¨¥Ý¥¥·¤ò¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤Î¼ù»é¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç²°³°¤Ç¤ÎÍÑÅÓ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀ©¸Â¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ¤Î¥¨¥Ý¥¥·¥»¥°¥á¥ó¥È¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìµ¡²ñ
³¤ÍÎÉôÌç¤Ç¤Î¼ûÍ×¤ÎÁý²Ã
³¤ÍÎ»º¶È¤Ï¡¢ÆüËÜËÉ»¬¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÀ®Ä¹¤Î²ÄÇ½À¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥è¥Ã¥È¡¢Á¥Çõ¡¢¥Üー¥ÈÍÑ¤Î¹âÅÙ¤Ê¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¥×¥í¥Ú¥é¤äµ¡³£¤ÎËà»¤Äñ¹³¤òÄã¸º¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ ³¤ÍÎËÇ°×¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼çÍ×¹Á¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¡¢³¤ÍÎ¸ÇÍ¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢Í½Â¬´ü´ÖÃæ¤Ë¿·¤¿¤Ê»Ô¾ìµ¡²ñ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¡§
¡ü AkzoNobel
¡ü PPG Industries
¡ü Sherwin-Williams
¡ü BASF
¡ü Kansai Paint
¡ü Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
¡ü RPM International Inc
¥»¥°¥á¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó-¥¤¥ó¥µ¥¤¥È
¥¿¥¤¥×ÊÌ
ÍÏºÞ¥Ùー¥¹¤Î¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ÎÌÌ¤ÇÆüËÜ»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¤½¤Î»ÙÇÛ¤Ï¤½¤ì¤ò»º¶ÈÅ¬ÍÑ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Î¤¿¤á¤ËÅ¬¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÍ¥½¨¤ÊÆÃÀ¤Ë¡¢¹â²¹Äñ¹³¡¢½ý¤ÎÄñ¹³¡¢¼¾µ¤¤ÎµöÍÆ¤ª¤è¤Ó¤è¤êÂ®¤¤´¥Áç»þ´Ö¤Î¤è¤¦¤Êµ¢
ºàÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ
ÁÇºà¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë·ÏÅÉÎÁ¤¬¹ñÆâºÇÂç¤Î¥·¥§¥¢¤òÀê¤á¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¼ç¤Ëwater-based¸ø¼°¤Ï¤½¤ì¤é¤ËÊÉ¤ª¤è¤Ó²°º¬¤Î¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¤Þ¤¿Â¾¤Î¹½Â¤Å¬ÍÑ¤Î¤¿¤á¤ÎÍýÁÛ¤ò¤¹¤ë¹â¤á¤é¤ì¤¿ÀÇ½¡¢ÍÆ°×¤ÊÅ¬ÍÑ¤ª¤è¤ÓÈñÍÑ¸ú²Ì¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£ ¤³¤ì¤é¤ÎÍøÅÀ¤Ï¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¯¥ê¥ëÅÉÎÁ¤Î·ÑÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
