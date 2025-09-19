ËÜÊª¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Þ¤ÁÀõÁð¤Ç¹¾¸Í¤«¤éÂ³¤¯¤ªºÂÉßÂÎ¸³¤ò――
ËÜÊª¤ÎÆüËÜÊ¸²½ÂÎ¸³¡ÖÀõÁð·Ý¼Ô¤Î¤ªºÂÉß¤ª¤É¤ê¡×¤¬2025Ç¯½©¤è¤ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢ÍÎÁ¸ø±é¤È¤·¤Æ¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
ÀõÁð¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¿È¶á¤Ë
¡ÖÀõÁð·Ý¼Ô¤Î¤ªºÂÉß¤ª¤É¤ê¡×¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯ÀõÁð²ÖÌø³¦¤ÎÅÁÅý¤ÈÌ¥ÎÏ¤òµ¤·Ú¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¾ì¤È¤·¤Æ2013Ç¯¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÉßµï¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ªºÂÉßÊ¸²½¤ò¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë·Á¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢·Ý¼Ô½°¤Ë¤è¤ëÍ¥Èþ¤ÊÉñ¤ä»°Ì£Àþ¤ÎÀ¸±éÁÕ¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤ÎÖó´Ö·Ý¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Î¹¹Ô¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬Î¹¤ÎÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤ä¤¹¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢GETTIIS¡Ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥µ¥¤¥È¡ËµÚ¤ÓÀõÁðÊ¸²½´Ñ¸÷¥»¥ó¥¿ー¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¤ÎÁ°Çä¤ê¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¤ÏÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ê¤¯¥¹¥àー¥º¤Ë¸ø±é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËèÇ¯½Õ²Æ¤È½©¤Ë³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â·ÑÂ³¤·¤ÆÄê´ü¸ø±é¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀõÁð·Ý¼Ô¤Î¤ªºÂÉß¤ª¤É¤ê¡¡½©¡×
¡¡
Æü»þ¡§Á´6²ó
2025Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦10·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦
11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¸ø±é»þ´Ö¡§1Æü2¸ø±é
1Éô¡¡³«¾ì12:30¡¡³«±é¡§13:00
¡¡2Éô¡¡³«¾ì14:00¡¡³«±é¡§14:30
¢¨³Æ¸ø±é¤ÏÌó1»þ´ÖÄøÅÙ¤Ç¤¹
½Ð¤·Êª¡§µ¨Àá¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÍÙ¤ê¡¢Öó´Ö·Ý¡¦¤ªºÂÉßÍ·¤Ó
Äê°÷¡§³Æ²ó70Ì¾ÄøÅÙ
²ñ¾ì¡§ÀõÁðÊ¸²½´Ñ¸÷¥»¥ó¥¿ー¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶èÍëÌç2-18-9¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·ー¥È¡¡¡¡6,000±ß
¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥àÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢Á°2ÎóÃæ±ûÀÊ¤Î¤´°ÆÆâ¡¦¸ø±é½ªÎ»¸å¤Ë·Ý¼Ô¤È°ì½ï¤ËµÇ°»£±Æ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥·ー¥È¡¡5,000±ß
¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÁë¸ý¡§
GETTIIS¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¡Ë¡¡https://www.gettiis.jp/event/detail/101605/1e8I6PbM¡¡¢¨ Á°Æü¤Þ¤Ç¤ÎÈÎÇä
ÀõÁðÊ¸²½´Ñ¸÷¥»¥ó¥¿ー1³¬¼õÉÕ¥«¥¦¥ó¥¿ー¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¡§9»þ～20»þ¡Ë¡¡¢¨Áë¸ýÈÎÇä¡¦ÅöÆü·ô¤âÈÎÇä
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§
¡¡ÀõÁðÊ¸²½´Ñ¸÷¥»¥ó¥¿ー1³¬¼õÉÕ¥«¥¦¥ó¥¿ー¡¡03-3842-5566
¼çºÅ¡§¤ªºÂÉß¤ª¤É¤ê¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸å±ç¡§ÂæÅì¶è¡¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÀõÁð´Ñ¸÷Ï¢ÌÁ
¶¨ÎÏ¡§ÅìµþÀõÁðÁÈ¹ç¡¿ÀõÁð»°ÃúÌÜ¾Ý°ìÄ®²ñ
ÀõÁð²ÖÌø³¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀõÁð»û¤ÎËÌ¤Ë¹¤¬¤ëÀõÁð²Ö³¹¤Ï¡¢ÅÁÅý¤È³Ê¼°¤ò¸Ø¤ëÅìµþ¶þ»Ø¤Î²ÖÌø³¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤ÏÄ¹¤¯¡¢È¯¾Í¤Ïº£¤«¤é¤ª¤è¤½400Ç¯Á°¤Î¹¾¸Í»þÂå¡Ê1603-1868¡Ë¤ËÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö»þ¤«¤éÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÂçÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¹¾¸Í¡×¤Ç¡¢ÀõÁð»û¤ÎÌçÁ°Ä®¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿¤Î¤¬ÀõÁð¤Ç¤¹¡£ÀõÁð»û¤Î»²ÇÒµÒ¤ä¡¢¼ÇµïÄ®¤Î²ÎÉñ´ì¤ò´Ñ¤Ë¤¯¤ë¿Í¡¹¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹Ãã²°¤Ç¤¦¤Þ¤ì¤¿·Ý¼Ô¤¬¡¢±´¤äÍÙ¤ê¡¢»°Ì£Àþ¤Ê¤É¤ÎÅÁÅýµ»·Ý¤òËá¤¡¢ÀõÁð²Ö³¹¤ÏÅìµþ¤òÂåÉ½¤¹¤ë²ÖÌø³¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¿ÌºÒ¤äÀï²Ò¤ÇÂç¤¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Á¤â¡¢ÀõÁð²ÖÌø³¦¤ÏÀõÁð¤Î¿Í¡¹¤È¤È¤â¤ËÂç¤¤Ê»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯Éü¶½¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤äÊ¸¿ÍËÏµÒ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¡¢ÀõÁð¤Î¤Þ¤Á¤È¶¦¤ËÎò»Ë¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿ÀõÁð²ÖÌø³¦¤Ï¡¢º£¤â·Ý¤òËá¤¤Ê¤¬¤é¡¢¹¾¸Í¤ÎÊ¸²½¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÀõÁðÁÈ¹ç¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸
https://asakusakenban.com/
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡¡ÀõÁð´Ñ¸÷Ï¢ÌÁ
URL¡§https://e-asakusa.jp/
Mail¡§asakusa-kanren@cb.wakwak.com
TEL¡§03-3844-1221
¢¨¼èºàÂÐ±þ¤ò¤´´õË¾¤Î¾ì¹ç¤â¾åµ¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£