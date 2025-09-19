¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀéÍÕ¸©Çð»Ô¡ÛÇð¤Î¤ª¼ò¤¬Âç½¸¹ç¡ª¡ÖÇð¥«¥ó¥Ñ¥¤FES2025¡×¤ò½é³«ºÅ¡ª
Çð»ÔÌò½ê
Çð¥«¥ó¥Ñ¥¤FES¸ø¼°Instagram :
https://www.instagram.com/kashiwakanpai?igsh=N3U1YTRrYWtwNHph
³«ºÅÆü»þ
³«ºÅ¾ì½ê
½ÐÅ¹¤¹¤ë¤ª¼ò¥áー¥«ー
- ¤³¤Þ¤¤¤Ì¥Ö¥ë¥ï¥êー
- RIO BREWING
- Beer Brain Brewery
- Çð¥Ö¥ë¥ï¥êー
- NIKKA WHISKY
- ¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë
- Weingut Egucci von TEGA¡¡¤Ê¤É
½Ð±é¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
- ¤Î¤ó¤Ôー
- Æ£ÅÄ¥ê¥å¥¦¥¸¡Ê¥Û¥¿¥ë¥é¥¤¥È¥Ò¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡¢island echo¡Ë
- »³ÅÄ¸µµ¤
- ¤Ò¤Ê¤¿¤Ê¤Û¤³
- »°»ÑÉñ
- ¥µ¥È¥¹
- ¥¿¥¯¥È¤¯¤ó
- ¤ª¤ª¤¤¢¤µ¤ß
- ¥Ñ¥ó¥È¥Þ¥¤¥àÊâ¡ÊMC¡Ë¡¡¤Ê¤É
¥Á¥±¥Ã¥È
- ÆÃÊÌÆþ¾ì·ô¡Ê3¼ïÎà°û¤ßÈæ¤Ù¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡Ë2,000±ß
- 18ºÐ°Ê¾å20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¸þ¤±Æþ¾ì·ô800±ß
- 18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¸þ¤±Æ±È¼ÍÑÆþ¾ì·ô
500±ß
¼çºÅ
Çð¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥Óー¥ë¤ä¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ê¤É¤Î¤ª¼ò¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤Ê¤É¤ÎÇð¤Î¥°¥ë¥á¤¬Âç½¸¹ç¡ªÇð¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æー¥¸¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤¯¥«¥ó¥Ñ¥¤¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Çð¥«¥ó¥Ñ¥¤FES¸ø¼°Instagram :
https://www.instagram.com/kashiwakanpai?igsh=N3U1YTRrYWtwNHph
Çð¥«¥ó¥Ñ¥¤FES2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³«ºÅÆü»þ
ÎáÏÂ7Ç¯9·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë11»þ～19»þ
³«ºÅ¾ì½ê
Çð¤ÎÍÕ¥²ー¥È¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ê¤«¤·¤ï¤Î¤Ï¤é¤Ã¤Ñ¡¿¥×¥é¥¶¡Ë
½ÐÅ¹¤¹¤ë¤ª¼ò¥áー¥«ー
- ¤³¤Þ¤¤¤Ì¥Ö¥ë¥ï¥êー
- RIO BREWING
- Beer Brain Brewery
- Çð¥Ö¥ë¥ï¥êー
- NIKKA WHISKY
- ¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë
- Weingut Egucci von TEGA¡¡¤Ê¤É
¢¨½ÐÅ¹¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
½Ð±é¤¹¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È
- ¤Î¤ó¤Ôー
- Æ£ÅÄ¥ê¥å¥¦¥¸¡Ê¥Û¥¿¥ë¥é¥¤¥È¥Ò¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡¢island echo¡Ë
- »³ÅÄ¸µµ¤
- ¤Ò¤Ê¤¿¤Ê¤Û¤³
- »°»ÑÉñ
- ¥µ¥È¥¹
- ¥¿¥¯¥È¤¯¤ó
- ¤ª¤ª¤¤¢¤µ¤ß
- ¥Ñ¥ó¥È¥Þ¥¤¥àÊâ¡ÊMC¡Ë¡¡¤Ê¤É
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
¥Á¥±¥Ã¥È
Çð¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤ò3¼ïÎà°û¤ßÈæ¤Ù¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤Á°ÇäÆÃÊÌÆþ¾ì·ô¤òÈÎÇäÃæ¡ª
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://kashiwakanpaifes2025.peatix.com/)
- ÆÃÊÌÆþ¾ì·ô¡Ê3¼ïÎà°û¤ßÈæ¤Ù¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡Ë2,000±ß
- 18ºÐ°Ê¾å20ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¸þ¤±Æþ¾ì·ô800±ß
- 18ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¸þ¤±Æ±È¼ÍÑÆþ¾ì·ô
500±ß
¢¨½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´ÑÍ÷¤¹¤ë¤Ë¤ÏÆþ¾ì·ô¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ê°û¿©¥¹¥Úー¥¹¤ÎÆþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡Ë
¢¨ÅöÆüÆþ¾ì·ô¤âÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¼çºÅ
Çð¥«¥ó¥Ñ¥¤FES¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Çð»Ô·ÐºÑ»º¶ÈÉô¾¦¹©´Ñ¸÷²Ý
ÅÅÏÃ¡§04-7128-4780