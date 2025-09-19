¡ÖÂè11²ó ÆôËÌ¤Õ¤ì¤¢¤¤º×¤ê¡×¤Ë¤ÆÆüËÜ»³Â¼¾Ë»Ò¤È´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬¶¦Æ±¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Î²ó¼ý³èÆ°¤ò¼Â»Ü
ÆüËÜ»³Â¼¾Ë»Ò³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§»³Â¼ ¾º¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÂè11²ó¡¡ÆôËÌ¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤¥¨¥³¤Þ¤Ä¤ê2025¡×¤ÈÂê¤·¤Æ´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉô´Ø¶µ¼ø¥¼¥ß¤Î³ØÀ¸¤È¶¦Æ±¤Ç¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Î²ó¼ý³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
- Æü»þ¡§2025Ç¯9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë16:00～19:30¡ÊÅ¹ÊÞ19:00¤Þ¤Ç¡Ë¢¨±«Å·½ç±ä¡Ê21Æü¡Ë
- ¾ì½ê¡§Æôºê»ÔÎ©ÆôºêËÌ¾®³Ø¹»
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢ÅêÉ¼·¿¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×²ó¼ýµ¡¤ä¥³¥¤¥ó¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡Ö½Û´Ä¥¬¥Á¥ã(https://www.yamamura.co.jp/cms/wp-content/uploads/2024/09/20240906_CMS0375-2.pdf)¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Ê¬ÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ú¤·¤¯³Ø¤Ù¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È¼ï¤Î³§ÍÍ¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃêÁª²ñ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
½Û´Ä¥¬¥Á¥ã
¢£RIN～Recycle Innovation in the New Normal～
RIN¤Ï¡¢¤Ó¤óto¤Ó¤ó¹½ÁÛ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢»ÈÍÑºÑ¤ß¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÁÇºà¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ã±¤Ê¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À½ÉÊÀß·×¤«¤é²ó¼ý¡¦ºÆÀ¸¡¦ºÆÍøÍÑ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£RIN¤Ï¡¢¤³¤Î¼èÁÈ¤Ë»¿Æ±¤·¡¢¤È¤â¤Ë²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤òÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
RIN HP¡§https://rindesign.org/
¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÆüËÜ»³Â¼¾Ë»Ò³ô¼°²ñ¼Ò ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー ¥¢ー¥¹¥±¥¢¿ä¿Ê¥°¥ëー¥×
E-mail¡§earthcare@yamamura.co.jp