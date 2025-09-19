¡Ú²áµî3,500Ì¾¤¬»²²Ã¡Û¥í¥´¥é¥Ü¡¢¼¡²ó¤ÎCase Study Fes¤ò10/27¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ª¡ÖAI»þÂå¡¢¤¤¤Þµá¤á¤é¤ì¤ë ¡íÁÈ¿¥¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¡í HR/¿Í»ö¡×¤ò¥Æー¥Þ¤ËHR/¿Í»ö¶ÈÌ³¤ÎÀè¿Ê»öÎã¤ò¾Ò²ð
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥´¥é¥Ü¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ìîºê ÃÒÍµ¡¢°Ê²¼ Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥êー¥Àー¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØCase Study Fes 2025¡Ù¤ÎÂè£¶²ó¤ò¡¢2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¡Ê¸½ÃÏ & ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖAI»þÂå¡¢¤¤¤Þµá¤á¤é¤ì¤ë "ÁÈ¿¥¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë" HR/¿Í»ö¡×¤Ç¤¹¡£HR/¿Í»ö¶ÈÌ³´ØÏ¢¤Î³ÆÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥êー¥Àー´ë¶È¤ò¤ª¾·¤¤·¡¢¸½¾ì¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¶ñÂÎºö¤È»ÅÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Þµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÈÁÈ¿¥¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ëHR/¿Í»ö¡É¤ÎÈëÌ©¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó 1,000 Ì¾¡¢¸½ÃÏ 50 Ì¾¸ÂÄê¡ÊÃêÁª¡Ë¤ÎÌµÎÁ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ä¡ä¾ÜºÙ¡¦ÌµÎÁ¿½¹þ¤ß
https://logo-labo.com/case-study-fes202510(https://logo-labo.com/case-study-fes202510?kk2510=ll&ch=prt)
Case Study Fes ¤È¤Ï
¡ÖCase Study Fes¡×¤Ï¡¢³Æ¶È³¦¤ÎÀè¿Ê»öÎã¤ò¾Ò²ð¤·¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¡È¼¡¤Î°ìÊâ¡É¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¾ì¤È¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£²áµî³«ºÅ¤Ç¤Ï3,500Ì¾Ä¶¤«¤é¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âè6²ó¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡ÖAI»þÂå¡¢¤¤¤Þµá¤á¤é¤ì¤ë "ÁÈ¿¥¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë" HR/¿Í»ö¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢HR¡¦¿Í»öÉôÌç¤ä·Ð±ÄÁØ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëºÇ¿·»öÎã¤ò¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
- ¶È³¦¥êー¥Àー¤¬ÅÐÃÅ¡§¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë´ë¶È¤Î³§¤µ¤Þ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹
- ºÇ¿·¤Î»öÎã¤òÊ¹¤±¤ë¡§¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤ºÇ¿·¤Î»öÎã¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹
- Ã»»þ´Ö¤Ë¥®¥å¤Ã¤È¶Å½Ì¡§¤½¤ì¤é¤ÎÆâÍÆ¤¬Ã»»þ´Ö¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
Æ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤È¿ÍºàÎ®Æ°¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢½¾¶È°÷¤¬¿Í»ö¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤âÊÑ²½¤·¡¢´ë¶È¤Î¿Í»ö¤ÏÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤äDX¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢ºÎÍÑ¡¦°éÀ®¡¦ÇÛÃÖ¡¦É¾²Á¡¦ÄêÃå¤ò¥Çー¥¿¤Ç¤Ä¤Ê¤®¡¢¸Ä¿Í¤È¥Áー¥à¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»Ù±ç¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤¹¤¹¤ß¡¢HR/¿Í»ö¶ÈÌ³¤Î¤¢¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÈÀ¸»ºÀ¤òÆ±»þ¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¸½¾ì¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¶ñÂÎºö¤È»ÅÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Þµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÈÁÈ¿¥¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ëHR/¿Í»ö¡É¤ÎÈëÌ©¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
AI»þÂå¡¢¤¤¤Þµá¤á¤é¤ì¤ë "ÁÈ¿¥¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë" HR/¿Í»ö¡ÚCase Study Fes 2025¡Û
Æü»þ¡§2025Ç¯10·î27Æü¡Ê·î¡Ë15:00～18:00
·Á¼°¡§¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ê¸½ÃÏ²ñ¾ì + ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÇÛ¿®¡Ë
Äê°÷¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó 1,000 Ì¾¡¢¸½ÃÏ 50 Ì¾¡ÊÃêÁª¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
ÂÐ¾Ý¡§·Ð±Ä¼Ô¡¦HR/¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¡¦HR/¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤Ê¤É
¹Ö±éÆâÍÆ¡§
- ¥³¥¯¥è¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÀ¸¤à¡Ö20%¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×
～ÁÏÂ¤Åª¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤ò¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤Îº¬´´¤Ë～
±óÅÄ ½ã »á
¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ò¥åー¥Þ¥ó&¥«¥ë¥Á¥ãーËÜÉô
¥³¥¯¥è¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡¡¥Õ¥¡¥«¥ë¥Æ¥£¥æ¥Ë¥Ã¥È
- ¥×¥íCHRO¤¬¸ì¤ë¡¢¸½Âå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÁÈ¿¥ÊÑ³×
～¥«¥¤¥ó¥º¡¢¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥É¡¢YKK AP¤Ç¼ÂÁ©～¡¡
À¾ÅÄ À¯Ç· »á
YKK AP³ô¼°²ñ¼Ò ÀìÌ³¼¹¹ÔÌò°÷CHRO
ÆüËÜCHRO¶¨²ñ Íý»ö¡¿ÆüËÜ¥¢¥ó¥¬ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñ ¸ÜÌä¡¿¥Í¥Ã¥Ä¥È¥è¥¿¥Ë¥åー¥êーËÌÂçºå ¼èÄùÌò¡¿¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥É³ô¼°²ñ¼Ò ¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¿½½¾¡¤¦¤é¤Û¤íÜÛ¼Ë ¸ÜÌä¡¡Åù
¡¡¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î»öÎã¹Ö±é¤¢¤ê
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥´¥é¥Ü
¡ä¡ä¾ÜºÙ¡¦ÌµÎÁ¿½¹þ¤ß
https://logo-labo.com/case-study-fes202510(https://logo-labo.com/case-study-fes202510?kk2510=ll&ch=prt)
³«ºÅ¥µ¥Ýー¥È
º£²ó¤Î¡ÖCase Study Fes¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥¤¥¥åー¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´Ö²¼ Ä¾¹¸¡¢°Ê²¼¥Ö¥¤¥¥åー¥Ö¡Ë¤Î¤´¸å±ç¤Î¤â¤È¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÆÃ²½¤·¤¿²ñ¾ì¤ª¤è¤Ó½ÀÆðÀ¤Î¹â¤¤¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖV-CUBE Communication Platform¡ÊVCP¡Ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¥µ¥Ýー¥È¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥¤¥¥åー¥Ö¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¦¸ú²ÌÂ¬Äê¤ò°ì´Ó¤·¤Æ»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¡ÖÀïÎ¬»ñ»º¡×¤È¤·¤ÆºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¡¢¼ÒÆâ³°¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥´¥é¥Ü¤Ï¡ÖCase Study Fes¡×¤Î³«ºÅ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´ë¶È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÊý¤¬¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Ë¤è¤Ã¤ÆB2B´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÀ®²ÌºÇÂç²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥´¥é¥Ü ²ñ¼Ò³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥´¥é¥Ü¡ÊË¡¿ÍÈÖ¹æ¡§3010001241390¡Ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò ¡§Ìîºê ÃÒÍµ
½êºßÃÏ ¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÈ¬½Å½§°ìÃúÌÜ5ÈÖ20¹æ Åìµþ·úÊªÈ¬½Å½§¤µ¤¯¤éÄÌ¤ê¥Ó¥ë 1F
»ö¶È³µÍ×¡§¹ñÆâ½é ¥Ö¥é¥ó¥ÉµöÂú´ÉÍýSaaS¡Ö¥í¥´¥é¥Ü¡×¥·¥êー¥º¤Î³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»Ù±ç¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
WEB¥µ¥¤¥È¡§https://logo-labo.com/
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¢À½ÉÊÌ¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£