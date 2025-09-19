ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹ 2025 JERA¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥êー¥°Í¥¾¡µÇ° ¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¥»¥Ã¥È È¯Çä·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©Áð²Ã»Ô¡Ë¤Ï¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤Î¥»¡¦¥ÑÎ¾¥êー¥°»Ë¾åºÇÂ®Í¥¾¡¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òµÇ°¤·¤Æ¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹ 2025 JERA ¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥êー¥°Í¥¾¡µÇ°¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¥»¥Ã¥È¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á¤è¤êÍ½Ìó¿½¹þ¤ß¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤ÏµåÃÄÁÏÀß£¹£°¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢Áª¼ê¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥ó¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤Î¥êー¥°Í¥¾¡¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÃ£À®Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µÇ°ÀÚ¼ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢´¿´î¤ËÍ¯¤¯Í¥¾¡·èÄê¤Î½Ö´Ö¤ä¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤ÎÆ¹¾å¤²¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î³èÌö¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤ò¸·Áª¤·¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇó²¡¤·¥Û¥ë¥Àー¡¦¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡¡º£²ó¤ÎµÇ°ÀÚ¼ê¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î¹ë²ÚÆÃÅµ¤òÉõÆþ¡ª
2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤ÎÁ´143»î¹ç¤Î¥¹¥³¥¢¡¦ÂÐÀï¥«ー¥É¡¦¾¡ÇÔ¤Ê¤É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤À¡¢ÆÃÀ½¤Î¡Ö¤Þ¤ë¤´¤Èºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡¦¥Ó¥Ã¥°¥¿¥ª¥ë¡×¤¬ÉÕÂ°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ë¤Ç¥·ー¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÇ¯É½¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ó¥Ã¥°¥¿¥ª¥ë¤Ï¡¢´ÑÀï¤Î»×¤¤½Ð¤òÁÉ¤é¤»¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Éô²°¤Ë¾þ¤ì¤ÐÇ®¤¥·ー¥º¥ó¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡È¸×ÅÞÉ¬·È¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¡£
¡¡¥¿¥ª¥ë¤ò¹¤²¤ì¤Ð¡¢ÅÁÀâ¤ÎÁ´»î¹ç¤¬ÁÉ¤ë¡£¤½¤Î°ìÀï¤â¡¢¤½¤Î°ì¾¡¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡ª
Æ£Àî¿·ÂÎÀ©¤Î²¼¡¢¡¡ÌÔ¿Ê¤·¤¿Á´£±£´£³»î¹ç¤ÎµÏ¿¤ò¡¢¤É¤¦¤¾¼ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¿¥¤¥¬ー¥¹¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤Î±Êµ×ÊÝÂ¸ÈÇ¤È¤Ê¤ëËÜ¾¦ÉÊ¤ò¡¢À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¾¦ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥óµÚ¤Ó¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¡×¤ÏÆüËÜÍ¹ÊØ³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡© HANSHIN Tigers
¾¦ÉÊ¥¤¥áー¥¸
¡Ú ¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¥·ー¥È ¡Û
110±ßÀÚ¼ê¡Ê¥·ー¥ë¥¿¥¤¥×¡¦10Ëç¡Ë¡ß£±¥·ー¥È
¡Ú ¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇó²¡¤·¥Û¥ë¥Àー ¡Û
¥Û¥ë¥ÀーÉ½»æ
¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÊÉ½4_É½1¡Ë
¡Ú ¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇó²¡¤·¥Û¥ë¥Àー ¡ÛÃæÌÌ
¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§½Ä29.8£ã£í¡ß²£42.8£ã£í¡¡¡¡¢¨¸«³«¤»þ
¡ÊÉ½2_É½3¡Ë
¡Ú ¥¿¥ª¥ë ¡Û¤Þ¤ë¤´¤Èºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ó¥Ã¥°¥¿¥ª¥ë
¡¡¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥ÐーÁÇºà¡¡¡¡Ãæ¹ñÀ½
¡¡¥µ¥¤¥º¡ÊÌó¡Ë¡§½Ä68cm¡ß²£100cm
2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¤ÎÁ´£±£´£³»î¹ç¤Î¥¹¥³¥¢¡¦ÂÐÀï¥«ー¥É¡¦¾¡ÇÔ¤Ê¤É¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ª
¶¨ÎÏ¡§¥¹¥Ýー¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¥¿¥ª¥ë¥µ¥¤¥º ¥¤¥áー¥¸
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢¡¾¦ÉÊÌ¾ ºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹ 2025 JERA ¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥êー¥°Í¥¾¡µÇ°¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¥»¥Ã¥È¡¡
¢¡¾¦ÉÊÂå¶â 1¸Ä 7,700±ß(¾ÃÈñÀÇ¹þ)¡ÜÁ÷ÎÁ
¢¡¾¦ÉÊÆâÍÆ ¡¦¥Õ¥ìー¥àÀÚ¼ê¡Ì110±ßÀÚ¼ê¡Ê¥·ー¥ë¥¿¥¤¥×¡Ë10Ëç¡Í¡ß1¥·ー¥È
¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥àÇó²¡¤·¥Û¥ë¥Àー¡ß1¸Ä
¡¦¤Þ¤ë¤´¤Èºå¿À¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ó¥Ã¥°¥¿¥ª¥ë¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥¡¥¤¥ÐーÁÇºà¡Ë¡ß1Ëç
¢¨¤ª¿½¹þ¤ßÊýË¡¡¢¤ª¿½¹þ¤ß´ü´Ö¡¢¾¦ÉÊÂå¶â¡¢Á÷ÎÁ¡¢¤½¤ÎÂ¾¼ê¿ôÎÁÅù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï³ÆÈÎÇä¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¡¦¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±
¢¡¤ª¿½¹þ¤ß´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡ËÀµ¸á～2025Ç¯11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç
¢¡¾¦ÉÊ¤Î¤ªÆÏ¤±¡§2026Ç¯1·î£±£·Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é£³½µ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤ªÆÏ¤±
¡Ö¥¨¥ó¥¹¥«¥¤¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈÎÇä¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥¹¥«¥¤
¡Ø ¥¨¥ó¥¹¥«¥¤ ¥·¥ç¥Ã¥× ¡Ù¤Ç¤ª¿½¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.enskyshop.com/products/list?character_id=1383
¡ÖÍ¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈÎÇä¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ó¥¹¥«¥¤
¡Ø Í¹ÊØ¶É¤Î¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥× ¡Ù
https://www.shop.post.japanpost.jp/shop/a/apress202509xx-01/
¡ÖJ SPORTS ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈÎÇä¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥§¥¤¡¦¥¹¥Ýー¥Ä
¡Ø J SPORTS ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ¡Ù
https://store.jsports.co.jp/shop/g/gB250917001/
¡Ö¥íー¥½¥ó HMV¡×¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÈÎÇä¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥íー¥½¥ó¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¡Ø HMV&BOOKS online ¡Ù
https://www.hmv.co.jp/news/article/250918145/
¢¨2025Ç¯9·î24Æü(¿å)¸áÁ°10:00ÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£