»Ù±ç¼Ô¸þ¤±¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥È¥ì¥Õ¥§¥¢¡×13¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È11·î21Æü³«ºÅ ～¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤ÎÌ¤Íè¤òÃµ¤ë´ðÄ´¹Ö±é¡¦ÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥Öー¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó～
³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ÊÆ£¶Ñ¡Ë¤Ï¡¢»Ù±çµ¡´Ø¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¢°åÎÅµ¡´ØÅù¤Î»Ù±çÃ´Åö¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥È¥ì¥Õ¥§¥¢¡×13¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¸¥ç¥Ö¥È¥ì¥Õ¥§¥¢¤È¤Ï
¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥È¥ì¥Õ¥§¥¢¡×¤Ï¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º¤¬±¿±Ä¤¹¤ë½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¡Ê¢¨¡Ë¤¬³«½ê¤·¤Æ¤«¤é13¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹ ¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢´ðÄ´¹Ö±é¤ä¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Öー¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤ÈÌ¤Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹ ¡£
¢¨½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¤È¤Ï¡©
¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤¬½¢Ï«¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¾ã³²Ê¡»ã¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖatGP¥¸¥ç¥Ö¥È¥ì¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ã³²¡¦¾É¾õÍý²ò¤ò¥Ùー¥¹¤ËÃÖ¤¤Ê¤¬¤é»öÌ³¿¦¤äIT¡¦Web¿¦¤Ê¤É¤ÇÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¼ÂÁ©¥¹¥¥ë¤ò¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯11·î21Æü¡Ê¶â¡Ë11:00～17:00
¿½¹þÄùÀÚ¡§11·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë12:00
²ñ¡¡¡¡¾ì¡§AP¿·¶¶¡¡¥ëー¥àI¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶1-12-9 ¿·¶¶¥×¥ì¥¤¥¹5³¬¡Ë
»² ²Ã Èñ¡§ÌµÎÁ¡ÊÆþÂà¼¼¼«Í³¡Ë
¢£ÂÐ¾Ý¼Ô
¡¦»Ù±çµ¡´Ø¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¢°åÎÅµ¡´ØÅù¤Î»Ù±çÃ´Åö¼ÔÍÍ
¡¦¥¸¥ç¥Ö¥È¥ì¤Î»Ù±çÆâÍÆ¤ä¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¤¿¤¤Êý
¡¦¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÌ¤Íè¤ÎÅ¸Ë¾¤ä¼Ò²ñÌäÂê²ò·è¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
¢£¥×¥í¥°¥é¥à
Âè°ìÉô 11:00～12:15 ¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¦´ðÄ´¹Ö±é
¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î¿ÊÆ£ ¶Ñ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡Ö¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤È¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤È»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜ»Ø¤¹Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¥¸¥ç¥Ö¥È¥ì¡¦ÉôÌçÄ¹¤ÎÎëÌÚË¼»Ò¤ÈÂ¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤ò¸ò¤¨¡¢°Ê²¼¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥²¥¹¥È¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤¿¥¸¥ç¥Ö¥È¥ì¤Î»Ñ
¡¦»ä¤¿¤Á¤¬Äó¶¡¤¹¤ë»Ù±ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤È²ÄÇ½À
ÂèÆóÉô 13:00～14:30 ÂÎ¸³·¿¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¼«Ê¬¤Î¥È¥ê¥»¥Ä¤òºî¤í¤¦¡ª¡×
¥¸¥ç¥Ö¥È¥ì¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö¼«¸ÊÃµµæ¸¦½¤¡×¤ò»Ù±ç¼Ô¸þ¤±¤ËÆÃÊÌ³«ºÅ¡ª¤³¤ÎÂÎ¸³²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼«¸ÊÃµµæ¥×¥í¥»¥¹¤ÎÍý²ò¡¢»Ù±ç¸½¾ì¤Ø¤Î±þÍÑ¥Ò¥ó¥È¡¢¤½¤·¤Æ»Ù±ç¼Ô¼«¿È¤Î¿·¤¿¤Êµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¤Î»Ù±ç¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè»°Éô 15:00～17:00 ¥Öー¥¹¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
¥¸¥ç¥Ö¥È¥ì¤Î»Ù±ç¤¬¤è¤ê¿¼¤¯¤ï¤«¤ë¡¢ÆÃ¿§Ë¤«¤Ê¥Öー¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ìÉô¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤·¤¿¤ê¤È¡¢¤´¼«Í³¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ÄÊÌÁêÃÌ¤â¿ï»þ¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£atGP¥¸¥ç¥Ö¥È¥ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Î½¢Ï«¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È½ê¤Ç¤¹¡£
¤¦¤Ä¾É¾õ¡¢È¯Ã£¾ã³²¡¢Ä°³Ð¾ã³²¡¢Åý¹ç¼ºÄ´¾É¡¢ÆñÉÂ¤Î³ÆÀìÌç¥³ー¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢Web¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥³ー¥¹¤ÈIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥³ー¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡
¡¡https://info.atgp.jp/jobtra/fair251121
¢ã³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¢ä
¾ã³²¼ÔÀìÌç¤Î¿Íºà¾Ò²ð²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢2003Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö½¢¿¦¡¦Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¡×¡Ö½¢Ï«°Ü¹Ô»Ù±ç»ö¶È¡×¡Ö½¢Ï«º¤Æñ¤Ê¾ã³²¼Ô¤Ë¤è¤ëÇÀ¶ÈÀ¸»º»ö¶È¡×¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç½¢¿¦¤äÅ¾¿¦¤ò¼Â¸½¤·¤¿¾ã³²¼Ô¤Î¿ô¤Ï5,000¿Í°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö¡£¾ã³²¼Ô¸ÛÍÑ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¾ðÊó¤äÅö»ö¼Ô¤ÎÀ¼¤ò½¸¤á¸¦µæ¡¦È¯¿®¤¹¤ë¡Ö¾ã¤¬¤¤¼ÔÁí¹ç¸¦µæ½ê¡×¡¢Åö»ö¼Ô¤¬È¯¿®¤¹¤ë¾ã³²¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMedia116¡×¤Ç¤â¾ðÊó¤ò¿ï»þÇÛ¿®Ãæ¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§¢©100-0011 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä® 2-1-1 ÈÓÌî¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 9 ³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¿ÊÆ£¡¡¶Ñ¡¡¡¡
ÀßÎ©Æü ¡§2003Ç¯ 4·î
URL¡§http://www.generalpartners.co.jp/ ¡¡
¶ÈÌ³ÆâÍÆ¡§¾ã³²¼ÔÀìÌç¤Î¿Íºà¾Ò²ð»ö¶È¡¢µá¿Í¾ðÊó»ö¶È¡¢¶µ°é¡¦¸¦½¤»ö¶È¡¢ÇÀ¶ÈÀ¸»º»ö¶È¡¢Ä´ºº¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¡¤Ê¤É
¡ötalentbook¤Ë¤Æ¡¢Æü¡¹¤Î½ÐÍè»ö¤äÁÏ¶ÈÈëÏÃ¡¢¼Ò°÷¤Î»Å»ö¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤É¡¢¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡Ö¥¹¥Èー¥êー¡×¤ò¹¹¿·Ãæ¡ª
https://www.talent-book.jp/generalpartners/stories
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¢£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¡atGP¥¸¥ç¥Ö¥È¥ì±¿±Ä»öÌ³¶É
¢©100-0011 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä® 2-1-1 ÈÓÌî¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 9 ³¬
¡ÚMail¡Ûjobtra@generalpartners.co.jp
¡ÚTEL¡Û050-3645-0032
¢£¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊý¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Í¥é¥ë¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¡Ã´Åö¡§¹Êó¼¼ ¸ÍÅÄ
¢©100-0011 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÆâ¹¬Ä® 2-1-1 ÈÓÌî¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥° 9 ³¬ ¡¡
¡ÚMail¡Ûmedia-pr@generalpartners.co.jp
¡ÚTEL¡Û080-3004-6108¡Ê¼õÉÕ»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00-17:00¡Ë ¡¡
