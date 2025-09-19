¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤Á¤¤¤µ¤ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Ø¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ë¥Ô¥¸¥ç¥ó¡ÖÊìÆý¥Ð¥ó¥¯´óÉÕ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü
¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ÇÆüËÜÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¶¨²ñ¤Ø´óÉÕ
³ô¼°²ñ¼ÒÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èhttps://www.akachan.jp¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡§ÆüËÜÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¶¨²ñ¡Ë¤Î³èÆ°¤Ë»¿Æ±¤·¡¢Æ±¶¨²ñ¤Î¥´ー¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¥Ô¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Î¡ÖÊìÆý¥Ð¥ó¥¯´óÉÕ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://shop.akachan.jp¡Ë¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ÊÊìÆý¥Ñ¥Ã¥É¡¢¤µ¤¯Æý´ï¡¢ÊìÆý¥Õ¥êー¥¶ー¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥¯¥êー¥à¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡Ë¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤ò¡¢¥Ô¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÆüËÜÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¶¨²ñ¤Ø´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç¥¿±´ü¤ä»º¸å¤Î¥Þ¥Þ¤ä¥Ñ¥Ñ¤Ø¤ÎÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍý²ò¤ÈÇ§ÃÎ
³ÈÂç¤Î·¼È¯³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ãÊìÆý¥Ð¥ó¥¯´óÉÕ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
https://www.pigeon.co.jp/csr/tinycry/hmb/campaign
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý
https://www.akachan.jp
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://shop.akachan.jp
ÊìÆý¥Ð¥ó¥¯´óÉÕ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
https://www.pigeon.co.jp/csr/tinycry/hmb/campaign
³ô¼°²ñ¼ÒÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶èhttps://www.akachan.jp¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¶¨²ñ¡Ê°Ê²¼¡§ÆüËÜÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¶¨²ñ¡Ë¤Î³èÆ°¤Ë»¿Æ±¤·¡¢Æ±¶¨²ñ¤Î¥´ー¥ë¥É¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ»Ù±ç³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¥Ô¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Î¡ÖÊìÆý¥Ð¥ó¥¯´óÉÕ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¡¢2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¤Î¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://shop.akachan.jp¡Ë¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ÊÊìÆý¥Ñ¥Ã¥É¡¢¤µ¤¯Æý´ï¡¢ÊìÆý¥Õ¥êー¥¶ー¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥¯¥êー¥à¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡Ë¤ÎÇä¾å¤Î°ìÉô¤ò¡¢¥Ô¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÆüËÜÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¶¨²ñ¤Ø´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ç¥¿±´ü¤ä»º¸å¤Î¥Þ¥Þ¤ä¥Ñ¥Ñ¤Ø¤ÎÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¤ÎÍý²ò¤ÈÇ§ÃÎ
³ÈÂç¤Î·¼È¯³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡ãÊìÆý¥Ð¥ó¥¯´óÉÕ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
https://www.pigeon.co.jp/csr/tinycry/hmb/campaign
¡ÚÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¤È¤Ï¡Û
ÊìÆý¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÁá»º¡¦¶ËÄã½ÐÀ¸ÂÎ½Å»ù¡Ê½ÐÀ¸ÂÎ½Å1,500gÌ¤Ëþ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ë¤¬Êì¿Æ¤«¤éÊìÆý¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¡¢´óÉÕ¤µ¤ì¤¿ÊìÆý¤òÄã²¹»¦¶Ý½èÍý¤·¤¿¡Ö¥É¥Êー¥ß¥ë¥¯¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ÜÀß¤¬¡ÖÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê±¿ÍÑ´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÊìÆý¤Î¸¡ºº¤äÄã²¹»¦¶Ý½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢°ÂÁ´¤ËÊÝ´É¡¢ÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊìÆý¥Ð¥ó¥¯´óÉÕ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂèÏ»ÃÆ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤10±ß¤ò¡¢¥Ô¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤éÆüËÜÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¶¨²ñ¤Ø´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿´óÉÕ¶â¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë°ÂÁ´¤Ê¥É¥Êー¥ß¥ë¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊìÆý¤ÎÄã²¹»¦¶Ý¤ä¸¡ºº¡¢¥É¥Êー¥ß¥ë¥¯¤ÎÈ¯Á÷¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë～6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢Áí³Û333,520±ß¤Î´óÉÕ¶â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
¡Ú¼Â»ÜÆâÍÆ¡Û
´ü´ÖÃæ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤10±ß¤ò ¥Ô¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤éÆüËÜÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¶¨²ñ¤Ø´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û¡Ê°ìÎã¡Ë
¢¨1:¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¦»º¸å¥¤¥ó¥Êー¤Ï ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¥Þ¥Þ¤ÎÇ¥ÉØÂÓ¥»¥Ã¥È¡× ¡Ö»º¸å¤Ï¤¸¤á¤Æ¥»¥Ã¥È¡× ¡Ö»º¸å¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û
2025Ç¯£¹·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨´ü´ÖÃæ¤Ë¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¿ôÎÌ¤Ë½à¤¸¤Æ´óÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡Û
Á´¹ñ¤Î¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://shop.akachan.jp
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó URL¡Û
ÊìÆý¥Ð¥ó¥¯´óÉÕ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§
https://www.pigeon.co.jp/csr/tinycry/hmb/campaign
¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¶¨²ñ ³µÍ×¡Û
ÆüËÜÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¶¨²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿·À¸»ù°åÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÊìÆý¡×¤Î³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼ç¤ÊÌÜÅª¤È¤·¤Æ 2017Ç¯5·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ç¤¹¡£
ËÜ¶¨²ñ¤Ï¡ÖÊìÆýÄó¶¡¼Ô¤ÎÁ±°Õ¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢°Ê²¼¤ò¼ç¤ÊÆâÍÆ ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ Äó¶¡¼Ô¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¦ Äó¶¡ÊìÆý¤Î³Æ¼ï¸¡ºº¡Ê·ì±Õ¸¡ºº¤Ë¤è¤ë¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¸¡ºº¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¦ Äó¶¡ÊìÆý¤Î°ÂÁ´¤ÊÊÝ´É¡¢ÊÝÂ¸¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤Î³«È¯
¡¦ Äã½ÐÀ¸ÂÎ½Å»ù¤Ø¤ÎÊìÆý¤ÎÄó¶¡
¡¦ Äã½ÐÀ¸ÂÎ½Å»ù¤ÎÊì¿Æ¤Ø¤ÎÊìÆý°é»ù»Ù±ç
¡¦ ¼þ»º´ü°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê¡ÖÊìÆý³èÍÑ¡×¤Î¸¦µæ
ÆüËÜÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¶¨²ñURL:https://jhmba.or.jp/
ÊÀ¼Ò¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢¼èºà¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¼¤Ò¡¢¤´¹âÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ]
ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ê°é»ù¤ò¡£¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°HP¡§https://www.akachan.jp
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://shop.akachan.jp
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Ù¥Óー¡¦¥¥Ã¥º¤ÎÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÊªÈÎ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¾ðÊó¤òÄó¶¡
¡¦½êºßÃÏ ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîËÜÄ®3-3-21
ÊìÆý¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÁá»º¡¦¶ËÄã½ÐÀ¸ÂÎ½Å»ù¡Ê½ÐÀ¸ÂÎ½Å1,500gÌ¤Ëþ¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¡Ë¤¬Êì¿Æ¤«¤éÊìÆý¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¸¡¢´óÉÕ¤µ¤ì¤¿ÊìÆý¤òÄã²¹»¦¶Ý½èÍý¤·¤¿¡Ö¥É¥Êー¥ß¥ë¥¯¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë»ÜÀß¤¬¡ÖÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÖÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢¹ñºÝÅª¤Ê±¿ÍÑ´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÊìÆý¤Î¸¡ºº¤äÄã²¹»¦¶Ý½èÍý¤ò¹Ô¤¤¡¢°ÂÁ´¤ËÊÝ´É¡¢ÊÝÂ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊìÆý¥Ð¥ó¥¯´óÉÕ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂèÏ»ÃÆ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤10±ß¤ò¡¢¥Ô¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤éÆüËÜÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¶¨²ñ¤Ø´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤¿´óÉÕ¶â¤Ï¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë°ÂÁ´¤Ê¥É¥Êー¥ß¥ë¥¯¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊìÆý¤ÎÄã²¹»¦¶Ý¤ä¸¡ºº¡¢¥É¥Êー¥ß¥ë¥¯¤ÎÈ¯Á÷¤Ê¤É¤ÎÈñÍÑ¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï2025Ç¯4·î25Æü¡Ê¶â¡Ë～6·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢Áí³Û333,520±ß¤Î´óÉÕ¶â³Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³µÍ×¡Û
¡Ú¼Â»ÜÆâÍÆ¡Û
´ü´ÖÃæ¤Ë¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ1ÅÀ¤Ë¤Ä¤10±ß¤ò ¥Ô¥¸¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤éÆüËÜÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¶¨²ñ¤Ø´óÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡Û¡Ê°ìÎã¡Ë
¢¨1:¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¦»º¸å¥¤¥ó¥Êー¤Ï ¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Æ¥Þ¥Þ¤ÎÇ¥ÉØÂÓ¥»¥Ã¥È¡× ¡Ö»º¸å¤Ï¤¸¤á¤Æ¥»¥Ã¥È¡× ¡Ö»º¸å¥Ñー¥Õ¥§¥¯¥È¥»¥Ã¥È¡×¤¬ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢¨¾¦ÉÊ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ¾Ý´ü´Ö¡Û
2025Ç¯£¹·î26Æü¡Ê¶â¡Ë～12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë
¢¨´ü´ÖÃæ¤Ë¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¤Ç¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Î¿ôÎÌ¤Ë½à¤¸¤Æ´óÉÕ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡Û
Á´¹ñ¤Î¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý ¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://shop.akachan.jp
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó URL¡Û
ÊìÆý¥Ð¥ó¥¯´óÉÕ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§
https://www.pigeon.co.jp/csr/tinycry/hmb/campaign
¡Ú°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¶¨²ñ ³µÍ×¡Û
ÆüËÜÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¶¨²ñ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¿·À¸»ù°åÎÅ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÊìÆý¡×¤Î³èÍÑ¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¼ç¤ÊÌÜÅª¤È¤·¤Æ 2017Ç¯5·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Ç¤¹¡£
ËÜ¶¨²ñ¤Ï¡ÖÊìÆýÄó¶¡¼Ô¤ÎÁ±°Õ¡×¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢°Ê²¼¤ò¼ç¤ÊÆâÍÆ ¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ Äó¶¡¼Ô¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¦ Äó¶¡ÊìÆý¤Î³Æ¼ï¸¡ºº¡Ê·ì±Õ¸¡ºº¤Ë¤è¤ë¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¸¡ºº¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¦ Äó¶¡ÊìÆý¤Î°ÂÁ´¤ÊÊÝ´É¡¢ÊÝÂ¸¡¢¤½¤ÎÊýË¡¤Î³«È¯
¡¦ Äã½ÐÀ¸ÂÎ½Å»ù¤Ø¤ÎÊìÆý¤ÎÄó¶¡
¡¦ Äã½ÐÀ¸ÂÎ½Å»ù¤ÎÊì¿Æ¤Ø¤ÎÊìÆý°é»ù»Ù±ç
¡¦ ¼þ»º´ü°åÎÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ú²ÌÅª¤Ê¡ÖÊìÆý³èÍÑ¡×¤Î¸¦µæ
ÆüËÜÊìÆý¥Ð¥ó¥¯¶¨²ñURL:https://jhmba.or.jp/
ÊÀ¼Ò¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢¼èºà¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾ðÊó¼ý½¸¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¼¤Ò¡¢¤´¹âÍ÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ]
ÀÖ¤Á¤ã¤óËÜÊÞ¤Ï¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ê°é»ù¤ò¡£¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý¡×¤ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¸ø¼°HP¡§https://www.akachan.jp
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://shop.akachan.jp
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Ù¥Óー¡¦¥¥Ã¥º¤ÎÀìÌçÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢ÊªÈÎ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¾ðÊó¤òÄó¶¡
¡¦½êºßÃÏ ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîËÜÄ®3-3-21
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¢¥«¥Á¥ã¥ó¥Û¥ó¥Ý
https://www.akachan.jp
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
https://shop.akachan.jp
ÊìÆý¥Ð¥ó¥¯´óÉÕ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
https://www.pigeon.co.jp/csr/tinycry/hmb/campaign