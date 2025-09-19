¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¾¯Ç¯²Î·à¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ø¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥Ì¡Ù¤è¤ê¡¢¥É¥é¥ÞCD¡ÖBirthday Stories¡×¤¬È¯Çä·èÄê
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¡¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ ·Ã´î¡Ë¤Ï¡¢¾¯Ç¯²Î·à¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡Ø¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥Ì¡Ù¤Î¥É¥é¥ÞCD¡ÖBirthday Stories¡×¤ò2025Ç¯12·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥Ì BIRTHDAY SHORT STORY¡×¤ò¥É¥é¥ÞCD¤Ë¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£
Disc1¤Ë¤Ï¥¯¥©ー¥ÄÀ¸7¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë½½ÏÂÅÄ¥·¥óÀèÀ¸¤¬½ñ¤¤ª¤í¤·¤¿WEB¾®Àâ¤ò¸¶°Æ¤È¤·¤Æ¡¢ÇòÀî¥æ¥»á¤¬¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤ò¼ýÏ¿¡£
Disc2¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎCD¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë½½ÏÂÅÄ¥·¥óÀèÀ¸¤¬½ñ¤¤ª¤í¤·¤¿¡¢¥¯¥©ー¥ÄÀ¸7¿Í¤«¤é¤Î¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¥Ðー¥¹¥Çー¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¼ýÏ¿¡£
¿··àÈ¼¡ØIt¡Çs a Birthday Party!¡Ù¤Ï¾®À¥Â¼ ¾½»á½ñ¤¤ª¤í¤·¤Ç¤¹¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jackjeanne.com/cd/bd_dramacd/
PV¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://youtu.be/JDILZHeV6oI
¡ÚCREDIT¡Û
¢£CHARACTER
Î©²Ö´õº´¡ÊCV.»ûºêÍµ¹á¡Ë
¹â²Ê¹¹Ê¸¡ÊCV.¶áÆ£¹§¹Ô¡Ë
ËÓ¼Â ²ð¡ÊCV.³Þ´Ö ½ß¡Ë
º¬ÃÏ¹õÌç¡ÊCV.´ßÈø¤À¤¤¤¹¤±¡Ë
ÇòÅÄÈþ¥Äµ³¡ÊCV.³á¸¶³Ù¿Í¡Ë
¿¥´¬¼÷¡¹¡ÊCV.ÆâÅÄÍºÇÏ¡Ë
À¤Ä¹ÁÏ»ÊÏº¡ÊCV.º´Æ£ ¸µ¡Ë
Â¾
¢£¸¶ºî
ÀÐÅÄ¥¹¥¤
½½ÏÂÅÄ¥·¥ó
¢£¥·¥Ê¥ê¥ª
Disc1¡¡¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡ÖBIRTHDAY SHORT STORY¡×
¥·¥Ê¥ê¥ª¸¶°Æ¡§½½ÏÂÅÄ¥·¥ó
¥·¥Ê¥ê¥ª¡§ÇòÀî¥æ¥
Disc2¡¡BIRTHDAY MESSAGE
¥·¥Ê¥ê¥ª¡§½½ÏÂÅÄ¥·¥ó
¢£·àÈ¼
¾®À¥Â¼ ¾½
¡ÚTRACK LIST¡Û
¡ãDisc1¡ä¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡ÖBIRTHDAY SHORT STORY¡×
£±¡¢Kisa's BIRTHDAY SHORT STORY
½Ð±é¡§»ûºêÍµ¹á¡¢¶áÆ£¹§¹Ô¡¢³Þ´Ö ½ß¡¢´ßÈø¤À¤¤¤¹¤±¡¢³á¸¶³Ù¿Í¡¢ÆâÅÄÍºÇÏ¡¢º´Æ£ ¸µ¡¢Çß¸¶Íµ°ìÏº¡¡Â¾
£²¡¢Soshiro's BIRTHDAY SHORT STORY
½Ð±é¡§º´Æ£ ¸µ¡¢»ûºêÍµ¹á¡¢ÆâÅÄÍºÇÏ¡¡Â¾
£³¡¢Sarafumi's BIRTHDAY SHORT STORY
½Ð±é¡§¶áÆ£¹§¹Ô¡¢³Þ´Ö ½ß¡¢ÆâÅÄÍºÇÏ¡¢º´Æ£ ¸µ¡¢¼¼ ¸µµ¤¡¢»³²¼Âçµ±
£´¡¢Mitsuki's BIRTHDAY SHORT STORY
½Ð±é¡§³á¸¶³Ù¿Í¡¢»ûºêÍµ¹á¡¢¶áÆ£¹§¹Ô¡¢³Þ´Ö ½ß¡¢´ßÈø¤À¤¤¤¹¤±¡¢ÆâÅÄÍºÇÏ¡¢º´Æ£ ¸µ¡¢¼¼ ¸µµ¤¡¡Â¾
£µ¡¢Kai's BIRTHDAY SHORT STORY
½Ð±é¡§³Þ´Ö ½ß¡¢¶áÆ£¹§¹Ô¡¢´ßÈø¤À¤¤¤¹¤±¡¢º´Æ£ ¸µ¡¡Â¾
£¶¡¢Suzu's BIRTHDAY SHORT STORY
½Ð±é¡§ÆâÅÄÍºÇÏ¡¡Â¾
£·¡¢Kokuto's BIRTHDAY SHORT STORY
½Ð±é¡§´ßÈø¤À¤¤¤¹¤±¡¢¶áÆ£¹§¹Ô¡¢³Þ´Ö ½ß
£¸¡¢·àÈ¼¡ØIt¡Çs a Birthday Party!¡Ù
¡ãDisc2¡äBIRTHDAY MESSAGE
£±¡¢BIRTHDAY MESSAGE FROM Sarafumi
½Ð±é¡§¶áÆ£¹§¹Ô
£²¡¢BIRTHDAY MESSAGE FROM Kai
½Ð±é¡§³Þ´Ö ½ß
£³¡¢BIRTHDAY MESSAGE FROM Kokuto
½Ð±é¡§´ßÈø¤À¤¤¤¹¤±
£´¡¢BIRTHDAY MESSAGE FROM Mitsuki
½Ð±é¡§³á¸¶³Ù¿Í
£µ¡¢BIRTHDAY MESSAGE FROM Suzu
½Ð±é¡§ÆâÅÄÍºÇÏ
£¶¡¢BIRTHDAY MESSAGE FROM Soshiro
½Ð±é¡§º´Æ£ ¸µ
£·¡¢BIRTHDAY MESSAGE FROM Kisa
½Ð±é¡§»ûºêÍµ¹á
¢¨ËÜCD¤Ë²Î¾§¶Ê¤Î¼ýÏ¿¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÚPRODUCTS¡Û
①Disc1
¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¡ÖBIRTHDAY SHORT STORY¡×¤È·àÈ¼¡ØIt¡Çs a Birthday Party!¡Ù¤ò¼ýÏ¿¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ï¾®À¥Â¼ ¾½»á¤Ë¤è¤ë³Ú¶Ê²òÀâ¤â·ÇºÜ¡ª
②Disc2
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×BIRTHDAY MESSAGE¤ò¼ýÏ¿¡£
③DISC SIZE SCHOOL CALENDAR
Âî¾å¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤CD¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥¯ー¥ë¥«¥ì¥ó¥Àー¡£¥¯¥©ー¥ÄÀ¸7¿Í¤ÎÃÂÀ¸ÆüÆþ¤ê¡ª
¡Ê2026Ç¯4·î～2027Ç¯3·î¡Ë¡£
④BIRTHDAY MESSAGE BOOK¡¡
Disc2¤Ç½½ÏÂÅÄ¥·¥óÀèÀ¸¤¬½ñ¤¤ª¤í¤·¤¿BIRTHDAY MESSAGE¤òÊ¸¾Ï¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡£
¾åµ¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼ýÇ¼¤Ç¤¤ëÆÃÀ½¥±ー¥¹ÉÕ¤¡ª¡¡
²Á³Ê¡¡¡¡8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÉÊÈÖ¡¡¡¡BRDR-1249～1250
È¯ÇäÆü¡¡2025Ç¯12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë
È¯Çä¡¡¡¡b-sound¡Ê¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡Ë
ÈÎÇä¡¡¡¡(³ô)¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥È
¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡¢Å¹ÊÞÆÃÅµ¤Î¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
©ÀÐÅÄ¥¹¥¤¡¦½½ÏÂÅÄ¥·¥ó¡¿½¸±Ñ¼Ò ¡¡©Sui Ishida¡¿BROCCOLI
