¡Ö¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢öBACK to the IDOL¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬2025Ç¯12·î19Æü¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¡¼ÒÄ¹¡§ÎëÌÚ ·Ã´î¡Ë¤Ï¡Ö¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢öBACK to the IDOL¡×¤Î¥é¥¤¥Ö¡¢¡Ø¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢öBACK to the IDOL TimeLink Live～Time to Sing! Step Into Song! ～¡Ù¤¬2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÜºÙ¤Ï·èÄê¼¡Âè¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ª¤è¤Ó¸ø¼°X¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Â³Êó¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Î ¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ× ¡Ï
¡Ú½Ð±é¡Û
Flower Candy¡ÚÂ¶¸¶Íº»¡Ê²ÖÆ»¤¹¤ºÌò¡Ë¡¢¶ÁÌî¤³¤Ò¤á¡ÊÉ¢ ²µÍÕÌò¡Ë¡¢ÏÂÀôÉ÷²Ö¡ÊºùÅÄ¥ë¥êÌò¡Ë¡Û
SILENT QUEEN¡ÚÎëÌÚ°ÉÆà¡ÊÇòÄ»É÷¹áÌò¡Ë¡¢³ÆÌ³²ÚÍü¡ÊÁÐÀ±¤¤é¤éÌò¡Ë¡¢°Â ÀãÍþ¡ÊÁÐÀ±¤¹¤Ð¤ëÌò¡Ë¡Û
¡Ú³«ºÅÆü¡Û
2025Ç¯12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë
¡Ú²ñ¾ì¡Û
SUPERNOVA KAWASAKI
½»½ê¡§¢©212-0014 ¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¹¬¶èÂçµÜÄ®1-13
¡Î ¥ê¥ó¥¯ ¡Ï
¡Ö¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢öBACK to the IDOL¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://backpri.com/
¡Ö¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢öBACK to the IDOL¡×¸ø¼°X
https://x.com/backpriofficial
¡Ö¤¦¤¿¤Î¡ù¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤µ¤Þ¤Ã¢öBACK to the IDOL¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
https://www.youtube.com/@backpri
©BROCCOLI ©ARIA entertainment
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥í¥Ã¥³¥êー
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¡¡ÀëÅÁ¥Áー¥à
TEL: 03-5946-2811¡ÊÂå¡Ë
