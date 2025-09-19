¡ÖÂè15²ó ¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¥í¥ó ±ÊÀ¥¾Þ¡×Â£ÄèµÇ° ¹â¹»À¸¤Î¤¿¤á¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ß¥Êー9/26³«ºÅ
¢ãºÇÍ¥½¨¾ÞÉû¾Þ3,000Ëü±ß¡£Ì¤Íè¤òÂó¤¯²Ê³Øµ»½ÑÎÎ°è¤Î¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤ËÂ£¤ë¾Þ¢ä
Åì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡¦Åì¿Ê±ÒÀ±Í½È÷¹»¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¬¥»¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ±ÊÀ¥¾¼¹¬¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¥í¥óºâÃÄ¤Î¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¥í¥ó ±ÊÀ¥¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ë¹â¹»À¸¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ß¥Êー¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£Åì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡¦Åì¿Ê±ÒÀ±Í½È÷¹»¡¦Áá°ðÅÄ½ÎºßÀÒÀ¸¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£Âè15²ó¤Î±ÊÀ¥¾ÞºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÍÌ°æ¿¹ÀÀèÀ¸¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤ÏÅìËÌÂç³Ø¶µ¼ø¤Î¾®ß·ÃÎ¸ÊÀèÀ¸¤ËÂ£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
£±¡¥¹â¹»À¸¤Î¤¿¤á¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ß¥Êー¡×¹Ö±é¼Ô¡¡¡Ú9/26¡Ê¶â¡Ë³«ºÅ¡Û
①¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¥í¥ó±ÊÀ¥¾Þ ºÇÍ¥½¨¾Þ
ÍÌ°æ ¿¹À[¤ä¤Ê¤¤ ¤Î¤Ö¤Ò¤í]ÀèÀ¸
ÅìµþÂç³Ø Íý³Ø·Ï¸¦µæ²Ê ²½³ØÀì¹¶ ²½³Ø²Ê ¶µ¼ø
¹ÖµÁÌ¾¡§ÎÌ»Ò¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë²½³Ø¼Ô¤ÎÄ©Àï
ÍÌ°æÀèÀ¸¤Ï¡¢¸÷²½³Ø¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¬Ìî¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¸¦µæ¼Ô¤Ç¤¹¡£Å¬ÀÚ¤ÊÊ¬»ÒºàÎÁ¤ÎÀß·×¤ò´ð¤Ë¡¢¸÷¤òµÛ¤Ã¤¿Ê¬»Ò¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤òÀ©¸æ¤·¡¢¸÷¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¿·¤¿¤Ê³èÍÑÊýË¡¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÎÌ»Ò¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ²½³Ø¤ä²½³Ø¼Ô¤¬²Ì¤¿¤¹¤Ù¤Ìò³ä¤Ï²¿¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ê¥Î¥µ¥¤¥º¤ÎÊ¬»Ò¤Î¹½Â¤¤òÀß·×¤·¤Æ¼ÂºÝ¤Ë¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë²½³Ø¤Ï¡¢Ê¬»Ò¤Ë½É¤ëÎÌ»Ò¾õÂÖ¤òÀºÌ©¤ËÀ©¸æ¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤òÍÑ¤¤¤¿À¸Ì¿¸½¾Ý¤ÎÎÌ»Ò¥»¥ó¥·¥ó¥°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ËÎÌ»Ò¤ÈÀ¸Ì¿¤ò·Ò¤°²½³Ø¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¡ÖÎÌ»ÒÀ¸Ì¿²½³Ø¡×¤È¤¤¤¦²½³Ø¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
②¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¥í¥ó±ÊÀ¥¾Þ ÆÃÊÌ¾Þ
¾®ß· ÃÎ¸Ê[¤ª¤¶¤ï ¤È¤â¤]ÀèÀ¸
ÅìËÌÂç³Ø ºàÎÁ²Ê³Ø¹âÅù¸¦µæ½ê ºàÎÁÊªÍý¥°¥ëー¥× ¶µ¼ø
¹ÖµÁÌ¾¡§¥È¥Ý¥í¥¸ー¤¬Âó¤¯ÊªÍý¤ÎÃÏÊ¿～Êª¼Á¤È¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤Æ～
¾®ß·ÀèÀ¸¤ÏÊª¼Á¤¬¤É¤ó¤ÊÀ¼Á¤ò¤â¤Ä¤Î¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¡ÖÊªÀÊªÍý³Ø¡×¤È¤¤¤¦Ê¬Ìî¤Ç¹ñºÝÅª¤Ë³èÌö¤¹¤ëÍýÏÀÊªÍý³Ø¼Ô¤Ç¤¹¡£¸¶»Ò¤ä¸÷¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤Þ¤ë¤È¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¸½¾Ý¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÍý²ò¤·¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¡Ö¥È¥Ý¥í¥¸ー¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤Î¤´¤È¤Î¡È·Á¡É¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¿ô³Ø¤Î¹Í¤¨Êý¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¶âÂ°¤äµ¤ÂÎ¡¢ÅÅ¼§ÇÈ¤ä²»ÇÈ¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏºÙË¦¤Î½¸¤Þ¤ê¤Þ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÀ¼Á¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¡È¹â¼¡¸µ¤ÎÀ¤³¦¡É¤Ë¤â¹¤¬¤ëÀ¼Á¤òÃµµæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¸¦µæ¤Ï¡¢Ì¤Íè¤Î¸÷¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤äÎÌ»Ò¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢À¤³¦Åª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¥È¥Ý¥í¥¸ー¤ò±þÍÑ¤·¤¿¿·¤·¤¤ÎÌ»Òµ»½Ñ¤ÎÅÚÂæ¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¥í¥ó ±ÊÀ¥¾Þ¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ß¥Êー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¥í¥óºâÃÄ¤Ï2010Ç¯¤ËÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÂó¤¯¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤áÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2013Ç¯¤Ë°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºâÃÄ¤Ç¤ÏÄê´üÅª¤Ë¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤Ë¤è¤ë¹Ö±é¤ò³«ºÅ¤·¡¢ËèÇ¯¡¢¤½¤Î¹Ö±é¼Ô¤ÎÃæ¤«¤é±ÊÀ¥¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤òÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÊÀ¥¾Þ¤Ï¡¢¡Ö¾Íè¤Î¥Îー¥Ù¥ë¾Þ¸õÊä¡×¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À¤³¦¤ò¸£°ú¤·¡¢¿ÍÎà¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸¦µæ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¼ã¤¸¦µæ¼Ô¤ËÂ£¤ë¾Þ¤Ç¤¹¡£¡Ö¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ¤ÃÎ¤ÎÎÎ°è¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë²¸·Ã¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÊý¤ËÂ£Äè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¸¦µæ¤ÎÈ¯Å¸¤ò´ê¤¤¡¢ºÇÍ¥½¨¾Þ¤Ë¤Ï3,000Ëü±ß¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¤Ë¤Ï1,500Ëü±ß¤¬Éû¾Þ¤È¤·¤Æ¼õ¾Þ¼Ô¸Ä¿Í¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤ë¡¢²Ê³Ø³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤Ê¾Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢±ÊÀ¥¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤¬¹â¹»À¸¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ß¥Êー¡×¤ò¡¢ËèÇ¯£¹·î¤Ë³«ºÅ¡£¼õ¾Þ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¦µæÀ®²Ì¤ä¸¦µæ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¼Ò²ñ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¤ªÏÃ¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç1,000Ì¾°Ê¾å¤Î¹â¹»À¸¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤Î¹ÖµÁ¤Ï¸åÆü¡¢Á´¹ñ¤ÎÅì¿Ê¤Ë¤â±ÇÁüÇÛ¿®¤·¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦¹â¹»À¸¤¬ºÇÀèÃ¼¤Î²Ê³Ø¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãºòÇ¯2024Ç¯¤Î¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ß¥Êー¡×¤ÎÍÍ»Ò¡ä
£³¡¥¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥µ¥í¥ó ±ÊÀ¥¾Þ¡×ÎòÂå¼õ¾Þ¼Ô
¡Ê·É¾ÎÎ¬¡¢½êÂ°¡¦Ìò¿¦¤Ï¼õ¾ÞÅö»þ¡Ë
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥¬¥»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
1976Ç¯ÁÏÎ©¡£ÆüËÜºÇÂç¤ÎÌ±´Ö¶µ°é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ê¥¬¥»¤Ï¡ÖÆÈÎ©¼«Âº¤Î¼Ò²ñ¡¦À¤³¦¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºâ¡×¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÌ¾¹Ö»Õ¿Ø¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î»ÖË¾¹»ÂÐºö¤ÇÅìÂç¸½Ìò¹ç³Ê¼ÂÀÓÆüËÜ°ì¤Î¡ÖÅì¿Ê¥Ï¥¤¥¹¥¯ー¥ë¡×¡ÖÅì¿Ê±ÒÀ±Í½È÷¹»¡×¡¢¥·¥§¥¢£Î£Ï¡¥£±¤Î¡ØÍ½½¬¥·¥êー¥º¡Ù¤ÈºÇ¿·¤Î£Á£É³Ø½¬¤ÇÃæ³Ø¼õ¸³³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¡Ö»ÍÃ«ÂçÄÍ¡×¡¢Áá´üÀè¼è¤ê³Ø½¬¤ÇÆñ´ØÂç¹ç³Ê¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖÅì¿ÊÃæ³ØNET¡×¡¢»äÂçÁí¹ç¡¦³Ø¹»¿äÁ¦·¿ÁªÈ´¡ÊAO¡¦¿äÁ¦Æþ»î¡Ë¹ç³ÊÆüËÜ°ì¤Î¡ÖÁá°ðÅÄ½Î¡×¡¢ÍÄ»ù¤«¤é±Ñ¸ì¤Ç³Ø¤ÖÎÏ¤ò°é¤à¡ÖÅì¿Ê¤³¤É¤â±Ñ¸ì½Î¡×¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¡¢Âç¼ê¥áー¥«ーÅù¤ÎÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¸¦½¤¤òÃ´¤¦¡ÖÅì¿Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯ー¥ë¡×¡¢Í¥¤ì¤¿AI¿Íºâ¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÅì¿Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥æ¥Ë¥Ðー¥·¥Æ¥£¡×¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸¤¬ºÇ¿·¤Ë¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¶µ°é¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡ÖÅì¿Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³Ø¹»¡×¡¢ÍÄ»ù～Ãæ³ØÀ¸ÂÐ¾Ý¤ÎÀ¤³¦É¸½à¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°³Ø½¬¡ÖÅì¿ÊCODE MONKEY¡×¤Ê¤É¡¢ÍÄ¡¦¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¡¦Âç¡¦¼Ò²ñ¿Í°ì´Ó¶µ°éÂÎ·Ï¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶¥±Ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ìー£²´§¤ÎÂç¶¶Íª°Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤Î¤Ù53Ì¾¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¥ó¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¡Ö¥¤¥È¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¯ー¥ë¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤ÈÆüËÜ¶¥±Ë³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
³ØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´ÃÎÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤È¤ì¤¿¡ÖÆÈÎ©¼«Âº¤Î¼Ò²ñ¡¦À¤³¦¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¿Íºâ¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¥Ê¥¬¥»¤Î¶µ°é¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£