¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
³«ºÅÆü»þ¡¡¡¡¡¡2025Ç¯9·î21Æü¡ÊÆü¡Ë13:00～ ¢¨15Ê¬Á°½¸¹ç
²ñ¡¡¡¡¾ì¡¡¡¡¡¡¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¡¦¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É ²¼ËÌÂôÅ¹
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡¡¥Èー¥¯¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ
2025Ç¯9·î8Æü¡Ê·î¡Ë18»þ¤è¤ê¡¢¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É²¼ËÌÂôÅ¹¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤ËÀèÃå¤Ç¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã·ô¡×¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡¦»²²ÃÊýË¡¤Ê¤É¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¤¤À¤±¤Þ¤¹¡£¢¨¥Èー¥¯¤Ï¹ØÆþ¼ÔÍÍ¤«¤é¤´Æþ¾ìÄº¤¡¢¤½¤Î¸å¥Õ¥êーÆþ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ï¾¦ÉÊ¤´¹ØÆþ¼Ô¤Î¤ß¤´»²²ÃÄº¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¡ä¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.village-v.co.jp/event/029674/
½ñÀÒÆâÍÆ
ÆüËÜ¤ÎÂ¿¤¯¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¥¤¥¿¥ê¥¢¿Í¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢¥ë¥«¡¦¥Æ¥£¥¨¥ê¤ÎÆüËÜ½éºîÉÊ½¸¡£
¥µ¥Ëー¥Ç¥¤¡¦¥µー¥Ó¥¹¡Ö¤¤¤¤¤Í¡ª¡×¤äNulbarich¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¡¢2023Ç¯¡Ö¥Èー¥¥çー¡¦¥¢¥ë¥Æ¡¦¥Ý¥Ã¥×¡§¹¾¸ý¼÷»Ë¡ß¥ë¥«¡¦¥Æ¥£¥¨¥êÅ¸¡×¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ë¥«¡¦¥Æ¥£¥¨¥ê¡£
ËÜ¹ñ¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤¹¤ë¥ë¥«¡¦¥Æ¥£¥¨¥ê¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤Î±Û¶¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¢ー¥È¤Ï¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ø¤È³®Àû¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
ËÜ½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤«¤é¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥ïー¥¯¤Þ¤Ç¡¢¥ë¥«¡¦¥Æ¥£¥¨¥ê¤Ë¤è¤ë¶áÇ¯¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÉÊ¤òÌÖÍå¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Î¼ã¤Æü¡¹¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î³èÆ°¡¢ÆüËÜ¤Ë°Ü½»¤·¤¿¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤â¼ýÏ¿¡£Æü±Ñ¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¡£
¡üÃø¼Ô¤è¤ê¡ÊËÜ½ñÈ´¿è¡Ë
ºîÉÊ½¸¡ÖSynthesis¡×¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢2019Ç¯º¢¤«¤é2025Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ò¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¥ïー¥¯¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ïー¥¯¤â¤®¤å¤Ã¤È¤Þ¤È¤á¤Æ1ºý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³¨¤òÉÁ¤¯¤È¤¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¾ðÊóÎÌ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤Þ¤È¤á¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ï¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¯µ¤»ý¤Á¤è¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¤â³Ú¤·¤¯¥Úー¥¸¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊLUCA TIERI¡Ë
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¥ë¥«¡¦¥Æ¥£¥¨¥ê¡ÊLuca Tieri¡Ë
¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£¥¤¥¿¥ê¥¢À¸¤Þ¤ì¡¢¸½ºßÅìµþÅÔºß½»¡£
¼ç¤ÊÃøºî¤ËºîÉÊ½¸¡ØThe Art of Luca Tieri¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØVECTA¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥à¥éー¥º¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Õ¥ë¡¦¥á¥¹¨¡¨¡ ¥é¥¤¥ô¡¦¥ª¥ó¡¦¥¢ー¥¹¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥Ëー¥Ç¥¤¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¤¤¤¤¤Í¡ª¡Ù¡Ê2020Ç¯¡Ë¤ÎCD¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É¤Ç²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¹¤¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¡£
¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÈÆüËÜ¤Î¥Þ¥ó¥¬¡¢±ÇÁü¤ä²»³Ú¡¢»¨»ï¤ä¹¹ð¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢T¥·¥ã¥Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¹ñ¶¤ä¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢ÇÞÂÎ¤È¤¤¤Ã¤¿´ûÀ®¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ý¥Ã¥×¤ÊºîÉ÷¤¬ÆÃÄ§¡£
½ñÀÒ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ØTHE VISUAL ¥ë¥«¡¦¥Æ¥£¥¨¥êºîÉÊ½¸ Synthesis¡Ù
Ãø¼Ô¡§¥ë¥«¡¦¥Æ¥£¥¨¥ê
Äê²Á¡§3,520±ß¡ÊËÜÂÎ3,200±ß¡ÜÀÇ¡Ë
»ÅÍÍ¡§B5È½¡Ê257mm¡ß182mm¡Ë¡¿ÊÂÀ½¡Ê¥½¥Õ¥È¥«¥Ðー¡Ë
192ÊÇ¡Ê¥ªー¥ë¥«¥éー¡Ë¡¿Æü±Ñ¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë
ISBN¡§978-4-86791-052-8
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯7·î24Æü
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥¥ー¥ô¥¡ー¥¸¥ó¥º