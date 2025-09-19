³ô¼°²ñ¼ÒDeFimansÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦º´Æ£ÂÀ»×¡¢Korea Blockchain Week 2025¡ÖIMPACT¡×¤Ë¤Æ¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥ÈÅÐÃÅ·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒDeFimans¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®Ìî Äª»×¡¦º´Æ£ ÂÀ»×¡¢°Ê²¼¡ÖDeFimans¡×¡Ë¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¡¦º´Æ£¤¬¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëKorea Blockchain Week 2025¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖIMPACT¡×¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£º´Æ£¤Ï¡ÖAPAC's Surging Stablecoin Landscape¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢µÞÀ®Ä¹¤¹¤ëAPAC¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ IMPACT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖIMPACT¡×¤ÏKorea Blockchain Week¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢2025Ç¯9·î23Æü～24Æü¤Ë¥½¥¦¥ë¤ÎWalkerhill Hotels & Resorts¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÍ¼±¼Ô¤äÃøÌ¾¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢web3¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡¢µ¬À©¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¡¢¼¡À¤Âåµ»½Ñ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯µÄÏÀ¤¹¤ë¾ì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
Ì¾¾Î¡§IMPACT
Æü»þ¡§2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë～24Æü¡Ê¿å¡Ë
²ñ¾ì¡§Walkerhill Hotels & Resorts / Woori BDACS StageÆâ¡Ê´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¡Ë
¢£º´Æ£ÅÐÃÅ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¾ÜºÙ
¥Æー¥Þ
APAC's Surging Stablecoin Landscape
µÞÀ®Ä¹¤¹¤ëAPAC¤Î¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó»Ô¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅÐÃÅÆü»þ
2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë16:20～16:50¡ÊKST¡Ë
¥â¥Ç¥ìー¥¿ー
Una Softic (Intertangible¡§Managing Director ¡¿ Coinpost¡§Strategic Advisor¡Ë
¥Ñ¥Í¥ê¥¹¥È
º´Æ£ ÂÀ»× ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒDeFimans¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë
Naoto Shimoda
¡Ê»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¡§General Manager, Digital Strategy Department¡Ë
Fernando Vazquez ¡ÊChainlink Labs¡§President, Capital Markets¡Ë
Tony McLaughlin ¡ÊUbyx Inc¡§CEO¡Ë
¥»¥Ã¥·¥ç¥ó³µÍ×
¤³¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢APAC¤Ë¤ª¤±¤ëµÞÂ®¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó»Ô¾ì¤Î¸½¾õ¤ÈÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£
µ¬À©´Ä¶¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤¬»Ô¾ì¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢³Æ¹ñ¡¦³Æ¶È³¦¤ÎÍ¼±¼Ô¤È¶¦¤Ë¡¢º£¸å¤Î¶âÍ»¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¤ÎÌò³ä¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Korea Blockchain Week 2025¤È¤Ï
Korea Blockchain Week¡ÊKBW¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¡¦°Å¹æ»ñ»º¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤«¤é¶È³¦¥êー¥Àー¡¢Åê»ñ²È¡¢³«È¯¼Ô¡¢µ¬À©Åö¶É¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢ºÇ¿·¤Îµ»½ÑÆ°¸þ¡¢µ¬À©¤ÎÅ¸Ë¾¡¢web3¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ï¥½¥¦¥ë»ÔÆâ¤ÎÊ£¿ô²ñ¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢´ðÄ´¹Ö±é¡¢¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://koreablockchainweek.com
³ô¼°²ñ¼ÒDeFimans¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
web3¶È³¦¤Ç¼Â¶È·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿DeFimans¤Ï¡¢¥Èー¥¯¥ó¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¤Î¹½ÃÛ¤ä¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥óµ»½Ñ¤Î³èÍÑÅù¡¢web3ÎÎ°è¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó·¿¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Õ¥¡ー¥à¤Ç¤¹¡£web3¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ç¤Î¡È¿®ÍÑ¡É¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¶¦¤ËÆüËÜ¤Îweb3¶È³¦¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ßÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¾®Ìî Äª»×¡¦º´Æ£ ÂÀ»×
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç5ÃúÌÜ1ÈÖ4¹æ¡¡ÅìÅÔ¥Ó¥ë9£Æ
ÀßÎ©¡§2022Ç¯7·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¥Èー¥¯¥Î¥ß¥¯¥¹¡¢DeFi¡¢GameFi¡¦¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¥²ー¥à¡¢³¤³°Å¸³«¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¡¢¿·µ¬»ö¶È³«È¯¡¢¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¼Ò²ñ¼ÂÁõ¡¢NFT¡¢dApps¡¢DAOÅù¤Ë·¸¤ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç
»ñ¶âÄ´Ã£¡¦»ñËÜÀ¯ºö¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ËÝÌõÅù¤Î¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó»Ù±ç¡¢Messari JAPAN±¿±Ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://defimans.com/
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/DeFimans
Medium¡§https://medium.com/@DeFimans
Áí¹ç¤ªÌä¹ç¤»¡§info@defimans.com