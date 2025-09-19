Green Carbon³ô¼°²ñ¼Ò¡¢Ê¡Åç¸©Å·±ÉÂ¼¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Å·±ÉÂ¼ÇÀ²È¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð»Ù±ç¤Ë¤è¤ë¼ýÆþ¸þ¾å»Ù±ç¤ò³«»Ï
¥Í¥¤¥Á¥ãー¥Ùー¥¹¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¡¦ÈÎÇä»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëGreen Carbon³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÂçËÌ½á¡¢°Ê²¼Green Carbon¡Ê¥°¥êー¥ó¥«ー¥Ü¥ó¡Ë¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î17Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢Ê¡Åç¸©Å·±ÉÂ¼¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ê¡Åç¸©Å·±ÉÂ¼¿åÅÄÇÀ²È¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð»Ù±ç¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
Å·±ÉÂ¼¤Ï¡¢2022Ç¯ÅÙ¤Ë²þÄê¤·¤¿¡ÖÅ·±ÉÂ¼ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¼Â¹Ô·×²è¡×¡Ê¢¨1¡Ë¤Ç¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤ò2030Ç¯¤Ë45.95¡óºï¸º¡Ê2022Ç¯ÅÙÈæ¡Ë¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢2050Ç¯¤Ë¤Ï²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¼Â¼Á¥¼¥í¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀÃÏÌÌÀÑ¤â¿åÅÄ¡¦Èªºî¹ç¤ï¤»¤ÆÌó1,200ha¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÍ¤¹¤ëÅ·±ÉÂ¼¤Ç¤Ï¡¢ÇÀ¶ÈÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÁÏ½Ð¡¦³èÍÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾åµÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢Green Carbon¤ÈÅ·±ÉÂ¼¤Ï2025Ç¯9·î¤Ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¶¨Äê½ñ¤Ë´ð¤Å¤¯Âè1¹æ°Æ·ï¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¿å°ðºÏÇÝ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ´³¤·´ü´Ö¤Î±äÄ¹¡×¤Ë¤è¤ëJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÀºîÊª°Ê³°¤Î¿·¤¿¤Ê¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë»öÎã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»Ä´°õ¤ÎÍÍ»Ò¡Êº¸¤«¤éÅ·±ÉÂ¼Ä¹ ÅºÅÄ¾¡¹¬¡¢Green CarbonÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçËÌ½á¡Ë
¡»Ä´°õ¼°¤ÎÍÍ»Ò
¢¡º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Green Carbon¤Ï¡¢J-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÊýË¡ÏÀAG-005¡Ö¿å°ðºÏÇÝ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ´³¤·´ü´Ö¤Î±äÄ¹¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¿å°ðºÏÇÝ¤Ë¤ª¤±¤ëÃæ´³¤·´ü´Ö¤ò¤½¤Î¿åÅÄ¤ÎÄ¾¶á£²¤«Ç¯°Ê¾å¤Î¼Â»ÜÆü¿ô¤ÎÊ¿¶Ñ¤è¤ê£·Æü´Ö°Ê¾å±äÄ¹¤·¤ÆÀ¸»º¤µ¤ì¤¿¤ªÊÆ¤ò¡Ö´Ä¶ÇÛÎ¸ÊÆ¡×¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤µ¤»¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Å·±ÉÂ¼¤Ï´Ä¶²¦¹ñÇ§ÄêÂè1¹æ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«Á³Ë¤«¤ÊÉ÷ÅÚ¤ÈÀ¶ÑØ¤Ê¿å¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ë¤«¤Ê»ºÉÊ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ¡¦¿©Ì£Ê¬ÀÏ´ÕÄê¥³¥ó¥¯ー¥ë¹ñºÝÂç²ñ¤Ç13²ó¤Î¶â¾Þ¼õ¾Þ¤ÎµÏ¿¤ò¸Ø¤ë¡ØÅ·±ÉÊÆ¡Ê¢¨2¡Ë¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¿©Ì£¤Ë¾¡¤ë¡ØÅ·±ÉÊÆ¡Ù¤Ë´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤¡Ö´Ä¶ÇÛÎ¸ÊÆ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Ñ¥ïー¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡Green Carbon ³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ÂçËÌ ½á
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®2-3-2 È¾Â¢ÌçPREX North 9F
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2019Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½ÐÈÎÇä»ö¶È¡¢ÇÀ¶È´ØÏ¢»ö¶È¡¢´Ä¶´ØÏ¢»ö¶È¡¢¤½¤ÎÂ¾¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë»ö¶ÈµÚ¤ÓESG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://green-carbon.co.jp/
¢¡Green Carbon»ö¶È¾Ò²ð
Green Carbon¤Ï¡¢¡ÖÀ¸Ì¿¤ÎÎÏ¤Ç¡¢ÃÏµå¤òµß¤¦¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¹ñÆâ³°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼«Á³Í³Íè¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¡¦ÅÐÏ¿¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢ÇÀ¶È´ØÏ¢»ö¶È¡¢¸¦µæ³«È¯»ö¶È¡¢ESG¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÅ¸³«ÎÎ°è¤ÏÆüËÜ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤òÃæ¿´¤Ë¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢ÆîÊÆ¤Þ¤Ç³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Á³Í³Íè¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡Ê¿åÅÄ¡¢¥Ð¥¤¥ªÃº¡¢¿¹ÎÓÊÝÁ´¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥¡ー¥ß¥ó¥°¡¢¥Þ¥ó¥°¥íー¥Ö¿¢ÎÓ¡¢µí¤Î¥²¥Ã¥×¤Ê¤É¡Ë¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¿åÅÄ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙÆüËÜ½é¡¦ºÇÂçµé¡ÊÌó6,220t¡Ë¤Ç¿åÅÄ¤ÎJ-¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯ÅÙ¤ÏÌó40,000ha¡ÊÌó80,000t¡Ë¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÅÐÏ¿¡¦¿½ÀÁ¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç´°·ë¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ÖAgreen(¥¢¥°¥êー¥ó)¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î¿½ÀÁÅÐÏ¿»þ¤Ë¤«¤«¤ë¼êÂ³¤¤ä½ñÎàºîÀ®¤Ê¤É¤ò´ÊÎ¬²½¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÁÏ½Ð¼Ô¤Î¹©¿ô¤òºï¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
