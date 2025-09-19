Qlean Dataset¡¢¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥Ð¥¹¥±¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÆ°²è¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
Visual Bank³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ±Ê°æ¿¿Ç·¡¢°Ê²¼¡ÖVisual Bank¡×¡Ë¤Ï¡¢»±²¼¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Ê¥¤¥áー¥¸¥º¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¸¦µæ¡¦¾¦¶ÈAI³«È¯¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëAI³Ø½¬ÍÑ¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ØQlean Dataset¡Ê¥¥å¥ê¥ó¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¡Ë*¡Ù¤ÎÄó¶¡¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ø¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥Ð¥¹¥±¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÆ°²è¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¡Ù¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢ÆÈ¼«¤Ë¹½ÃÛ¤·¤¿AI³«È¯ÍÑ¥Çー¥¿¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ØAI¥Çー¥¿¥ì¥·¥Ô*¡Ù¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
*Qlean Dataset¡Ê¥¥å¥ê¥ó¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¡Ë¡§https://qleandataset.visual-bank.co.jp/
*AI¥Çー¥¿¥ì¥·¥Ô¡§https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup
¡ØQlean Dateset¡Ê¥¥å¥ê¥ó¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤Î¡ÖAI¥Çー¥¿¥ì¥·¥Ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØAI¥Çー¥¿¥ì¥·¥Ô¡Ù¤Ï¡¢¡ØQlean Dataset¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦ÍÑÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Çー¥¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
ÍÑÅÓ¤äÀºÅÙ¡¦Ç¼´ü¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë»È¤¨¤ë¥Çー¥¿ÁÇºà¤ò½ÀÆð¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¹½À®¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢°ìÉô¥¢¥Î¥Æー¥·¥ç¥óºÑ¤ß¡¿Ì¤ÉÕÍ¿¤Î¥Çー¥¿¤ä¡¢¸ÄÊÌÍ×·ï¤Ë±þ¤¸¤¿¹½À®ÊÑ¹¹¡¦³ÈÄ¥¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥êー¥ó¥º¤ä³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÎ·ÐºÑ¿·Êó¼Ò¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¿·µ¬¼ýÏ¿¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢AI³«È¯¸½¾ì¤Ç¤Î¥Çー¥¿¼ý½¸¡¦À°È÷¤Ë¤«¤«¤ëÉé²Ù¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¡¢³«È¯¤Î²ÃÂ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥Ð¥¹¥±¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÆ°²è¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¡×¤Î³µÍ×
- ¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡§³Æ¶¥µ»¡Ê¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥Ð¥¹¥±¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥Æ¥Ë¥¹¡Ë¤Î12¼ïÎà¤ÎÆ°ºî¤ò6¤«½ê¤Î¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ
- Èï¼ÌÂÎÂ°À¡§20ÂåÃËÀ8Ì¾
- ¥Çー¥¿ÍÆÎÌ¡§76.3GB
- ¥Çー¥¿·ï¿ô¡§846
- ¥Çー¥¿·Á¼°¡§mp4
- È÷¹Í
[»£±Æ»þ´Ö] 3»þ´Ö7Ê¬44ÉÃ
[Ê¿¶Ñ»þ´Ö] 1Æ°²è¤¢¤¿¤ê13ÉÃ
- ¥µ¥ó¥×¥ë¾ÜºÙURL¡§https://qleandataset.visual-bank.co.jp/lineup/ds-004
- ¥µ¥ó¥×¥ë¥¤¥áー¥¸¡§
¢¨¤³¤Á¤é¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Î¤¿¤á¼ÂºÝ¤ÏÆ°²è¥Çー¥¿¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥Ð¥¹¥±¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥Æ¥Ë¥¹¤Î¥¹¥Ýー¥ÄÆ°²è¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¡×¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹¥¤¥áー¥¸
- ¥¹¥Ýー¥ÄÆ°ºî²òÀÏAI¤Î³«È¯¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥Ð¥¹¥±¡¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¦¥Æ¥Ë¥¹¤Î12¼ïÎà¤ÎÆ°ºî¤òÂ¿»ëÅÀ¤«¤é¼ýÏ¿¡£Áª¼ê¤Î¥Õ¥©ー¥à¤ä¥×¥ìーÆÃÀ¤ò²òÀÏ¤¹¤ëAI¤Î³Ø½¬ÁÇºà¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ç¡¢¶¥µ»ÎÏ¸þ¾å¤ä¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¹ÔÆ°Ç§¼±¡¦±ÇÁü²òÀÏAI¤Î³«È¯»î¹ç¤äÎý½¬±ÇÁü¤«¤éÆÃÄêÆ°ºî¤ò¼«Æ°¼±ÊÌ¤Ç¤¤ë¥â¥Ç¥ë¹½ÃÛ¤¬²ÄÇ½¡£¥¹¥Ýー¥ÄÃæ·Ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥ÈÃê½Ð¤ä¡¢¼«Æ°Àï½ÑÊ¬ÀÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¤Ë±þÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- Æ°ÂÎÄÉÀ×AI¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯6Êý¸þ¤«¤é¤Î¥Þ¥ë¥Á¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ä¥Üー¥ë¤ÎÆ°¤¤ò¹âÀºÅÙ¤ËÄÉÀ×¤¹¤ëAI¤ò³«È¯²ÄÇ½¡£´Æ»ë¥«¥á¥é¤ä¥¹¥Ýー¥Ä±ÇÁü²òÀÏ¡¢¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ëÆ°ÂÎ¸¡ÃÎ¤Ê¤É¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- VR/AR¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹ÍÑ¥âー¥·¥ç¥óÀ¸À®Â¿»ëÅÀ¼ýÏ¿¥Çー¥¿¤Ï¡¢VR/AR¶õ´Ö¤ä¥á¥¿¥Ðー¥¹¤Ç¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¥âー¥·¥ç¥óºÆ¸½¤ËºÇÅ¬¡£¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤ÎÎ×¾ì´¶¶¯²½¤ä¡¢¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î³«È¯¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥âー¥·¥ç¥óÌÏÊï³Ø½¬¶¥µ»ÆÃÍ¤ÎÆ°ºî¡Ê¥Ñ¥ó¥Á¡¦¥É¥ê¥Ö¥ë¡¦¥µー¥Ö¤Ê¤É¡Ë¤òÂ¿³ÑÅÙ¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥âー¥·¥ç¥óÌÏÊï¤ä¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¤ÎÆ°ºî³Ø½¬¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¿ÈÂÎ¶¨Ä´À¤òÍ×¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¤ÎºÆ¸½À¸þ¾å¤ËÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
- »ÑÀª¿äÄê¡¦¹ü³ÊÇ§¼±¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯12¼ïÎà¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¿ÈÂÎÆ°ºî¤Ï¡¢¹ü³Ê¸¡½Ð¤ä»ÑÀª¿äÄê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î¶µ»Õ¥Çー¥¿¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ýー¥Ä²Ê³Ø¡¦¥ê¥Ï¥Ó¥ê¸¦µæ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¥©ー¥à²þÁ±¤äÆ°ºîÉ¾²ÁAI¤Î³«È¯¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØQlean Dataset¡Ù¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤ÎÆÃÄ§
- ¸¦µæ³«È¯¡¢¾¦ÍÑÍøÍÑ¤ËÂÐ±þ
Qlean Dataset¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Çー¥¿¼èÆÀ¤ª¤è¤ÓAI³«È¯¤Ø¤ÎÍøÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÆ±°Õ½ñ¤ò¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈï¼ÌÂÎ¡×¤«¤é¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¹ñ¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¥Ý¥ê¥·ーÅù¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á°Â¿´¤·¤Æ¸¦µæ¡¦¾¦ÍÑÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¡ÖAI¥Çー¥¿¥ì¥·¥Ô¡×¤«¤é¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤«¤ÄROI¤òºÇÂç²½
AI¥Çー¥¿¥ì¥·¥Ô¤È¤¤¤¦Qlean DatasetÆÈ¼«¤ÎÄó¶¡·ÁÂÖ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢½é´üÅê»ñ¤òÍÞ¤¨¤¿¥Çー¥¿Ä´Ã£¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ¡ÖAI¥Çー¥¿¥ì¥·¥Ô¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤¤¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¸ÄÊÌÍ×·ï¤Ë½¾¤Ã¤¿ºîÀ®¡¦¹½ÃÛ¤â²ÄÇ½
ÆÈ¼«À¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ØQlean Dataset¡Ù¤Î¥±¥¤¥Ñ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿Í×·ï¤Î¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤ò¤´Äó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Qlean Dataset ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://qleandataset.visual-bank.co.jp/contact
Qlean Dataset ¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://qleandataset.visual-bank.co.jp/
Qlean Dataset ¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à
Visual Bank¤ÏAI³Ø½¬ÍÑ¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ØQlean Dataset¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¤ÎÌµ½þÄó¶¡¥×¥í¥°¥é¥à¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾Ý¤Ï¡¢Âç³Ø¡¦¸¦µæµ¡´Ø¡¦Èó±ÄÍø¤Îµ»½Ñ³«È¯¥Áー¥à¤Ê¤É¤Ç¡¢²èÁü¡¿²»À¼¡¿Æ°²è¡¿¥Æ¥¥¹¥È¤Ê¤É¡¢Á´80¼ïÎà°Ê¾å¡¦50ËüÅÀÄ¶¤Î¥Çー¥¿¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¸½¾ì¤Ç¤Î¡Ö¹âÉÊ¼Á¤«¤Ä¸¢Íø¥¯¥ê¥¢¤Ê³Ø½¬¥Çー¥¿¤¬¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡×²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Qlean Dataset¤Ï¡¢GENIACºÎÂò´ë¶È¤È¤·¤Æ¤½¤Î²ò·è¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://qleandataset.visual-bank.co.jp/academia
Visual Bank³ô¼°²ñ¼Ò
AI³«È¯ÎÏ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿¥Çー¥¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë¥Çー¥¿¤Î²ÄÇ½À¤ò²ò¤Êü¤Ä¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²»ö¶È³èÆ°¤òÅ¸³«¡£Ì¡²è²È¤Î¡Ö¤â¤Ã¤ÈÉÁ¤¤¿¤¤¡ª¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëAIÊä½õ¥Äー¥ë¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ØTHE PEN¡Ù¤ÎÂ¾¡¢AI³Ø½¬ÍÑ¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È³«È¯¥µー¥Ó¥¹¡ØQlean Dataset¡Ê¥¥å¥ê¥ó¥Çー¥¿¥»¥Ã¥È¡Ë¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Þ¥Ê¥¤¥áー¥¸¥º¤ò100%»Ò²ñ¼Ò¤Ë»ý¤Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢Visual Bank¤Ï¹ñ¤Î¸¦µæ³«È¯¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGENIAC¡×¤Ë¤âºÎÂò¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§±Ê°æ ¿¿Ç·
½êºßÃÏ¡§¢©102-0083 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¹íÄ®5-3-23 Æü¥Æ¥ì»ÍÃ«¥Ó¥ë WeWork
Visual Bank´ë¶ÈURL¡§https://visual-bank.co.jp/
¥¢¥Þ¥Ê¥¤¥áー¥¸¥º´ë¶ÈURL¡§¡¡https://amanaimages.com/about/