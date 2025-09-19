¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Microchip¼Ò¡¢»º¶ÈÍÑ¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤ËTSN/AVB¤È¾éÄ¹À¤òÈ÷¤¨¡¢½ÀÆðÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿Gigabit Ethernet¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¿·¥Õ¥¡¥ß¥ê¤òÈ¯É½
2025Ç¯9·î18Æü[NASDAQ: MCHP] - Ethernet¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¤Ï»º¶ÈÍÑµ¡´ï¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀÜÂ³¤ª¤è¤ÓÀ©¸æ¤ËÉ¬Í×¤Ê¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¹âÂ®ÄÌ¿®¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹â¤¤³ÈÄ¥À¤È½ÀÆðÀ¤ò»ý¤Á¡¢TSN¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Í×µá¤Î¸·¤·¤¤»º¶ÈÍÑ´Ä¶¤Ç¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÅý¹ç¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Microchip Technology Incorporated¡ÊÆüËÜË¡¿Í: ÅìµþÅÔ¹Á¶èÉÍ¾¾Ä®¡¢ÂåÉ½: Ý«À²É§ °Ê²¼Microchip¼Ò¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ýー¥È¹½À®¤Èµ¡Ç½¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¿®ÍêÀ¤È½ÀÆðÀ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡¢¼¡À¤Âå¤ÎLAN9645xF¤ª¤è¤ÓLAN9645xS Gigabit Ethernet¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Êhttps://www.microchip.com/en-us/products/high-speed-networking-and-video/ethernet/ethernet-switches?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=lan9645x&utm_bu=ncs¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
LAN9645xF/S¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó ¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÊ£¿ô¤Î¹½À®¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢5¥Ýー¥È/7¥Ýー¥È/9¥Ýー¥È¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¡¢ºÇÂç5¤Ä¤ÎÆâÂ¢10/100/1000BASE-T PHY¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¥¢¥í¥ó¤Î¥¢¥ó¥Þ¥Íー¥¸¥É ¥·¥¹¥Æ¥à¹½À®¡¢¤Þ¤¿¤ÏÀÜÂ³¥Û¥¹¥È¤ÇLinux¡ÊR¡Ë DSA ¡ÊDistributed Switch Architecture¡Ë¤ò´°Á´¥µ¥Ýー¥È¤·¤¿¥Þ¥Íー¥¸¥É¥âー¥É¤Î¤É¤Á¤é¤Ç¤âÆ°ºî¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤è¤ê½ÀÆðÀ¤Î¹â¤¤±¿ÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
LAN9645xF¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥É¥âー¥É¤Ç¤ÎÆ°ºî»þ¤Ë¡¢TSN ¡ÊTime-Sensitive Networking¡Ë¤äAVB¡Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª/¥Ó¥Ç¥ª¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡ËÅù¤ÎÍ¥¤ì¤¿µ¡Ç½¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢PRP ¡ÊParallel Redundancy Protocol¡Ë¤ÈHSR ¡ÊHigh-availability Seamless Redundancy¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëIEC 62439-3µ¬³Ê¤Ë½àµò¤·¤¿¾éÄ¹À¤Ë¤è¤ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Î¿®ÍêÀ¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾ã³²È¯À¸»þ¤Ç¤â¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥Õ¥§¥¤¥ë¥ªー¥Ðー¤È¥¼¥í¥Ñ¥±¥Ã¥È¥í¥¹¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢LAN9645xS¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢É¸½àÅª¤ÊEthernet¥¹¥¤¥Ã¥Á¥ó¥°µ¡Ç½¤È°ìÉô¤ÎPTP¡Ê¹âÀºÅÙ»þ¹ïÆ±´ü¥×¥í¥È¥³¥ë¡Ë¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äã¥³¥¹¥È¤Î¥¢¥ó¥Þ¥Íー¥¸¥É ¥¹¥¤¥Ã¥Á¤È¤·¤Æ»È¤¦¾ì¹ç¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
Microchip¼Ò¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤ª¤è¤ÓÄÌ¿®»ö¶ÈÉôÌçÉû¼ÒÄ¹¤ÎCharlie Forni¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖMicrochip¼Ò¤ÎLAN9645x F/S¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Îµ¡Ç½¤¬1¤Ä¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ½¸Ìó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ï¥·¥¹¥Æ¥à¥³¥¹¥È¤òºï¸º¤·¤Ê¤¬¤éÀè¿Ê¤ÎTSNµ¡Ç½¤È¾éÄ¹Àµ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤¬»º¶ÈÍÑ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍÆ°×¤ËÀß·×¤·¤Æ¼ÂÁõ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Microchip¼Ò¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ëµ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¤È½¼¼Â¤·¤¿³«È¯¥Äー¥ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ½ÉÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Microchip¼Ò¤ÎLAN9645xF/S¤Ï¡¢»º¶ÈÍÑEthernet¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¹Ò¶õ±§Ãè/ËÉ±Ò¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡¢»ýÂ³²ÄÇ½ÀÅù¤Î»Ô¾ì¸þ¤±¤Ë¡¢Å¬±þÎÏ¤ËÍ¥¤ì¤¿¹âÀÇ½¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤ÎEthernet¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ÏMCU¡¢¥á¥â¥ê¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥° ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤àMicrochip¼Ò¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤È¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Í×µá¤Î¸·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Microchip¼Ò¤ÎEthernet¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¦¥§¥Ö¥Úー¥¸¡Êhttps://www.microchip.com/en-us/products/high-speed-networking-and-video/ethernet/ethernet-switches?utm_source=pressrelease&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=lan9645x&utm_bu=ncs¡Ë¤ò»²¾È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«È¯¥Äー¥ë