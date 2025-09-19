¥æー¥Ï¥¤¥à¤Î100Ç¯¥í¥ó¥°¥»¥éー¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ö¥Æー¥²¥Ù¥Ã¥¯¡×¤¬¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡ªÂ¿ºÌ¤Ê¡È¿©´¶¡É¤Ç¡¢Áª¤Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¡¦¥·¥§¥¢¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¤ò¹¤²¤ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥æー¥Ï¥¤¥à(ËÜ¼Ò¡§¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¹ÁÅçÃæÄ®7-7-4¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÏËÜ±ÑÍº¡¡°Ê²¼¡¢¥æー¥Ï¥¤¥à)¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥»¥éー¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡Ö¥Æー¥²¥Ù¥Ã¥¯¡×¤ò9·î19Æü(¶â)¤è¤ê¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ(°ìÉô½ü¤¯)¤ª¤è¤Ó¥æー¥Ï¥¤¥à¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç½ç¼¡¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¿©´¶¡×¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤·¡¢¿©´¶¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¢¥½ー¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥ó¥°¥»¥éー¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡¡¥«¥ê¥Ã¡¦¥µ¥¯¥Ã¡¦¥Û¥í¥Ã¡Ä¿¦¿Íµ»¤¬À¸¤àÂ¿ºÌ¤Ê¿©´¶
¥æー¥Ï¥¤¥à¤ÎÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Æー¥²¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¡¢2022Ç¯¤ÎÆüËÜÁÏ¶È100¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¤Ï¡¢°ìÉô¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤µ¤é¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢¿·¤¿¤Ë²þÎÉ¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Æー¥²¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤´¤È¤Î¸«¤¿ÌÜ¤äÉ÷Ì£¤Î°ã¤¤¤Ë¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¤Î¤Ï¡È¿©´¶¡É¡£
³ú¤ß¤·¤á¤¿¤È¤¤Î»õ¤¶¤ï¤ê¡¢Àå¤Î¾å¤Ç¤ÎÀ¸ÃÏ¤Î¤Û¤É¤±Êý¤Ê¤É¤ò¡¢´ûÂ¸¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤â´Þ¤á¤Æ°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¿¦¿Í¤¬ºÆ¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÍ¤á¹ç¤ï¤»Á´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤éÄ´À°¤ò½Å¤Í¡¢¥¢¥½ー¥È¤È¤·¤Æ¤ÎËþÂ´¶¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·ÅÐ¾ì¡õ¿©´¶¤¬¿Ê²½¤·¤¿¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤¿¤Á
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥¢¥½ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤É¤ì¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡©¡×¤ÈÌÂ¤¦¤Ò¤È¤È¤¤ä¡¢¿Í¤È°Ï¤ß¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤ì¤¬¹¥¤¡©¡×¤È¸ì¤ê¹ç¤¦»þ´Ö¤Ê¤É¤òÀ¸¤à¤³¤È¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿©´¶¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¥Æー¥²¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡¢¿Í¤È¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¤ª²Û»Ò¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥æー¥Ï¥¤¥à¤Î¿¦¿Í¤¬µ»¤ÈÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡¢¿Í¡¹¤Î¾Ð´é¤òËÂ¤®½Ð¤¹¿·¤·¤¤¥Æー¥²¥Ù¥Ã¥¯¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¿·ÅÐ¾ì¡ª¼ê¹Ê¤ê¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Ï¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ö¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ö¥Ûー¥¹¥·¥åー¡×
¥Ûー¥¹¥·¥åー
¡È¥Ûー¥¹¥·¥åー¡É¤È¤Ï¡¢ÇÏ¤Î¤Ò¤Å¤á¤Ë¤Ä¤±¤ë¡ÈÇÏÄý¡É¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î·Á¾õ¤«¤é¡È¹¬±¿¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢Ãß¤¨¤ë¤â¤Î¡É¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¹¬±¿¤ò¸Æ¤Ö¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ÎÆÃÄ§Åª¤ÊU»ú·¿¤Ï¡¢¿¦¿Í¤¬¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¼êºî¶È¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿©´¶¤Ï¡È¥µ¥é¥Õ¥ï¡É¡£³ú¤ó¤À½Ö´Ö¡¢¥Ð¥¿ー¤ä¥Ð¥Ë¥é¤Î¹á¤ê¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿À¸ÃÏ¤ÎºÙ¤«¤ÊÎ³¤¬¡¢´Þ¤Þ¤ì¤¿¶õµ¤¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥é¥µ¥é¤È¤Û¤É¤±¤Æ¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
½©Åß¸ÂÄê¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¤Û¤ó¤Î¤ï¤º¤«¤Ë¹Å¤¯»õ¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢¤½¤Î¸å¤ËË¬¤ì¤ëÀ¸ÃÏ¤Î·Ú¤µ¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬°ìÁØºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
- ¥Ïー¥È·¿¤Î¥Ñ¥¤¡Ö¥Ñ¥ë¥ß¥¨¡×¤Ï¤³¤ó¤¬¤ê¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤Ç¿©´¶¤¬¿Ê²½
¥Ñ¥ë¥ß¥¨
¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡Ö¥Ñ¥ë¥ß¥¨¡×¤Ï¡¢´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Í¤¿¥Ñ¥¤À¸ÃÏ¤Ëº½Åü¤ò¿¶¤ê¤«¤±¾Æ¤¾å¤²¤¿¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢Î¢ÌÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¾Æ¤¤¢¤²¤Æ¡¢º½Åü¤¬¤³¤ó¤¬¤ê¤È¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤Ë¡£¥«¥ê¥«¥ê¤Î¥¥ã¥é¥á¥ê¥¼¤¬¥Ñ¥¤¤ÎÁØ¤È¶¦¤Ë·Ú²÷¤ËºÕ¤±¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤È´ÅÌ£¤ò¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
- ¼çÌò¤Î¥Ê¥Ã¥Ä¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ëÀ¸ÃÏ¡¢2¼ï¤Î¥Ê¥Ã¥Ä¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È
¥¢ー¥â¥ó¥É
¥Þ¥«¥À¥ß¥¢
Ê¿¤¿¤¤À¸ÃÏ¤Ë¥¢ー¥â¥ó¥É´Ý¤´¤È°ìÎ³¤ò¾è¤»¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¡×¤È¡¢¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤·¤¿¡Ö¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¡×¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÉ÷Ì£¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹À¸ÃÏ¤ÎÇÛ¹ç¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢ー¥â¥ó¥É¡×¤Ï¥íー¥¹¥È¤Î¹á¤Ð¤·¤µ¤È»õ±þ¤¨¤ò°ú¤Î©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥Ð¥¿ー¤ÎÇÛ¹ç¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤è¤ê¥µ¥¯¥µ¥¯¡¦¥µ¥é¥Ã¤ÈÊø¤ì¤ë·Ú¤ä¤«¤ÊÀ¸ÃÏ¤Ë¡£
¡Ö¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¡×¤Ï¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤ÎÌý»éÍ³Íè¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥ß¥ë¥ー¤Ê¥³¥¯¤ò³è¤«¤¹¤¿¤á¡¢À¸ÃÏ¤ËÈ¯¹Ú¥Ð¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¡£¸ý¤ÎÃæ¤Ç¥Û¥í¥ê¤È¤Û¤É¤±¤ë¿©´¶¤Ë¾Æ¤¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥Ûー¥¹¥·¥åー¤Ï205gÆþ¤È310gÆþ¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ë¤Î¤ß´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ñ¥ë¥ß¥¨¤Ï115gÆþ¡¢205gÆþ¡¢310gÆþ¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ë¤Î¤ß´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Þ¥«¥À¥ß¥¢¤Ï310gÆþ¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ë¤Î¤ß´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥æー¥Ï¥¤¥à¤Î100Ç¯¥í¥ó¥°¥»¥éー¡Ö¥Æー¥²¥Ù¥Ã¥¯¡×¤È¤Ï
¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç¡¡Tee¡á¤ªÃã¡¢Geback=¾Æ¤²Û»Ò¡¡¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÎÌ¾¤Î¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î½Ð¿ÈÃÏ¡¦¥É¥¤¥Ä¤Ë¥ëー¥Ä¤¬¤¢¤ë¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È²Û»Ò¤Ç¤¹¡£
¥æー¥Ï¥¤¥à¤Ç¤Ï100Ç¯Á°¤Î³«Å¹Åö»þ¤«¤é¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ55Ç¯º¢¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤«¤é¡Ö¥Æー¥²¥Ù¥Ã¥¯¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È¼Ô¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÅÁÅý¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¡¢Âå¡¹¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤êÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ì¥·¥Ô¤ÈÀ½Ë¡¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
100Ç¯¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿¦¿Í¤¬»þÎ®¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤òºî¤ê½Ð¤½¤¦¤È¡¢Àä¤¨¤º²þÎÉ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡Ö²û¤«¤·¤¯¤Æ¡¦¿·¤·¤¤¡×¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥¢¥½ー¥È¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¥Æー¥²¥Ù¥Ã¥¯85gÆþ
85g¡¦7¼ïÆþ¡¡ÀÇ¹þ1,080±ß
¢¨»æÈ¢Æþ¤ê
¥Æー¥²¥Ù¥Ã¥¯115gÆþ
115g¡¦8¼ïÆþ¡¡ÀÇ¹þ1,944±ß
¢¨´ÌÆþ¤ê
¥Æー¥²¥Ù¥Ã¥¯205£çÆþ
205g¡¦11¼ïÆþ¡¡ÀÇ¹þ2,592±ß
¢¨´ÌÆþ¤ê
¢¨µ¨Àá¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
310g¡¦12¼ïÆþ¡¡ÀÇ¹þ¡¡3,888±ß
¢¨´ÌÆþ¤ê
¢¨µ¨Àá¤Ë¤è¤êÆâÍÆ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µÍ¤á¹ç¤ï¤»ÆâÍÆ¤Ï²Á³ÊÂÓ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÉô¤Î¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤µÍ¤á¹ç¤ï¤»¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¿0¡Ê¥¹¥é¥Ã¥·¥å¥¼¥í¡Ë¤È¤Ï
¿©ÉÊÉ½¼¨¤Î¡Ö¸¶ºàÎÁÌ¾¡×¤Ë¡Ö¡¿(¥¹¥é¥Ã¥·¥å)¡×°Ê¹ß¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡£¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤òÉ½µ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö¡¿¡×¤Ê¤É¤Ç¶èÀÚ¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¥ëー¥ë(¢¨)¡£¡Ö¡¿0¡×¤Ï¤ª²Û»Ò¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¡¢¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Ú¤Ç¤¹¡£
(¢¨¸¶ºàÎÁÌ¾¤È¿©ÉÊÅº²ÃÊª¤ò¶èÊ¬¤¹¤ëºÝ¡¢¡Ö¡¿¡×¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ìÎã¤Ç¤¹¡£²þ¹Ô¤ä¡¢¸¶ºàÎÁÌ¾Íó¤Î²¼¤ËÅº²ÃÊªÍó¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊµºÜÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£)
¥æー¥Ï¥¤¥à¤È¤Ï
¿À¸Í¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÍÎ²Û»Ò¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£ÁÏ¶È¼Ô¥«ー¥ë¡¦¥æー¥Ï¥¤¥à¤Ï¡¢1919Ç¯¤Ë¹Åç¤ÎÊª»ºÄÄÎó´Û¡Ê¸½ ¸¶Çú¥Éー¥à¡Ë¤ÇÆüËÜ½é¤Î¥Ð¥¦¥à¥¯ー¥Ø¥ó¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤·¤¿¡£1922Ç¯¤Ë²£ÉÍ¤Ç³«Å¹¡¢Íâ23Ç¯¤Ë¤Ï¿À¸Í¤Ëµï¤ò°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ÊÍè100Ç¯¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤Î»×¤¤¤ò·Ñ¤¤¤À¿¦¿Í¤Î¼ê¤Ç¡¢½ãÀµ¤ÊÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¼«Á³¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¤ª²Û»Ò¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
