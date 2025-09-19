º£Ç¯¤ä¤à¤Ê¤¯Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿Á´¹ñ¤Î²Ö²Ð¤¬¡¢ËüÇî¤ÎÌë¶õ¤ÇÉü³è¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTIONÆÃÊÌ¶¦ºÅ Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°´õË¾¤Î²Ö²Ð¡×ÆÃÊÌ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±ÇÁü¸ø³«
¡¡¥¥ê¥ó¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹ ËÙ¸ý±Ñ¼ù °Ê²¼¡¢¥¥ê¥ó¥Óー¥ë¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¥ê¥ó¥Óー¥ë À²¤ìÉ÷¡×¤Ï¡¢¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ»ß¡¦±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿²Ö²ÐÂç²ñ¤òÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÉü³è¤µ¤»¤ë¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTIONÆÃÊÌ¶¦ºÅ Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°´õË¾¤Î²Ö²Ð¡×¤ò¡¢2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Î²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¤¬Â¸Â³¤Î´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²Ö²ÐÂç²ñ¤òÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¯¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¹¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÆÃÊÌ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±ÇÁü¤ò2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£ËüÇî¤ÇÉü³è¤·¤¿²Ö²ÐÂç²ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢Ê¡Åç¸©ÁêÇÏ»Ô¤ÎÁêÇÏ²Ö²Ð¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ä²Ö²Ð»Õ¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ÎÊý¡¹¤ØÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢Á´¹ñ¤Ç69¢¨1¤â¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤ëÃæ»ß¤â´Þ¤á¤ë¤È70°Ê¾å¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¥ê¥ó¥Óー¥ë À²¤ìÉ÷¡×¤Ï¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë»Ù±ç³èÆ°¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤äÀ¸³è¼Ô°Õ¼±¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÆÈ¼«Ä´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿¡ØÁ´¹ñ²Ö²ÐÂç²ñÇò½ñ2025¡Ù¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥¦¥©ー¥«ー¥×¥é¥¹Ä´¤Ù¡Ê2025Ç¯9·î9Æü»þÅÀ¡Ë
¢£¼Â»ÜÇØ·Ê¡§¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTIONÆÃÊÌ¶¦ºÅ Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°´õË¾¤Î²Ö²Ð¡×¡¡
¡¡º£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤¬Ãæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥åー¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×¤Ï¡¢Ãæ»ß¡¦±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿²Ö²ÐÂç²ñ¤òÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÇÉü³è¤µ¤»¤ë¡¢¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTIONÆÃÊÌ¶¦ºÅ Ì¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°´õË¾¤Î²Ö²Ð¡×¤ò¡¢2025Ç¯8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎJapan Fireworks Expo¤Ë¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î7¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²Ö²Ð¶Ì¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¥ê¥ó¥Óー¥ë À²¤ìÉ÷¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎÊý¡¹¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Çä¾å¤Î°ìÉô¤ò²Ö²ÐÂç²ñ¤Î·Ñ¾µ³èÆ°¤Ë´óÉÕ¤¹¤ë³èÆ°¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Óー¥ë¤ò°û¤à¤è¤í¤³¤Ó¤ò¹¤²¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¡¢¥Óー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯³èÆ°¤Ï¡¢¡È¥Óー¥ë¤«¤é¤Î²¸ÊÖ¤·¡É¤À¤È¹Í¤¨¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÁêÇÏ²Ö²Ð¤ÎËüÇî¤Ç¤ÎÉü³èÂÇ¤Á¾å¤²¤ËÌ©Ãå¤·¤¿ÆÃÊÌ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±ÇÁü¤ò¸ø³«
¡¡¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×¤Ï¡¢ËÜÇ¯ÅÙ¤ÎÂç²ñÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿Ê¡Åç¸©ÁêÇÏ»Ô¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ä²Ö²Ð»Õ¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤Ø¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯½é¤á¤ÆÁêÇÏ²Ö²Ð¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿»³²¬Íª²ð»á¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤¬¹¥¤¤ÇÃÏ¸µ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Í»Ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÍ½»»¤¬½½Ê¬¤Ë½¸¤Þ¤é¤º¡¢Ãæ»ß¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿»³²¬»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÁêÇÏ¤Î²Ö²Ð¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÁÏ¶È152Ç¯¤Î»å°æ²Ð¹©¤Î²Ö²Ð»Õ¡¦»å°æ½¨°ì»á¤â¡ÖÃÏ¸µ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï¡¢»×¤¤½Ð¤äÃÏ¸µ¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç´¶Æ°¤¹¤ë¡×¤È³ÆÃÏ°è¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁêÇÏ»Ôºß½»¤ÎÉ×ÉØ¡¢ÁðÌî¤¢¤º¤ß»á¤ÈÁðÌîÂÀÍµ»á¤Ï¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï²Ö²Ð¡£¿ÌºÒ¸å¤Ë¤³¤¦¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆ±¤¸Êý¸þ¸þ¤¤¤Æ´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿º£Ç¯¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ö²ÐÂç²ñ¤¬Â¸Â³¤Ç¤¤ë¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¤Ç¡ÖÀ²¤ìÉ÷ACTION¡×¤ÏÁêÇÏ²Ö²Ð¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤³¤ÎÁÛ¤¤¤òËüÇî¤ÇÅÁ¤¨¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖËÍ¤é¤ÎÁÛ¤¤¤òÁêÇÏ¤«¤éÂçºå¤Ë»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤½¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¦´¶¤¤¤¿¤À¤¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤ÎÉü³è¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£ÅöÆü¡¢ÁêÇÏ²Ö²Ð¤ò´Þ¤á¤¿7¤Ä¤Î¼«¼£ÂÎ¤Î²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¤¢¤¬¤ê¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ò´¶Æ°¤ËÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»³²¬»á¤Ï¡¢ÅöÆü¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë²Ö²Ð¤ò¸«¤»¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤è¤ê°ìÁØ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÀ²¤ìÉ÷ACTION¡¡¡ÖÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤°´õË¾¤Î²Ö²Ð¡×ÆÃÊÌ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ä
ËÜÊÔ¡Ê11Ê¬53ÉÃ¡Ë¡§https://youtu.be/gQUUO8_jE14
¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¡Ê1Ê¬30ÉÃ¡Ë¡§https://youtu.be/XRSsm5QugTI
¢£¡ØÁ´¹ñ²Ö²ÐÂç²ñÇò½ñ 2025¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ö¥¥ê¥ó¥Óー¥ë À²¤ìÉ÷¡×¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ±¿±Ä»öÌ³¶É¡¦¼«¼£ÂÎ¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ±¿±Ä¡×¡Ë461ÃÄÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ³«ºÅ¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¡¢Á´¹ñ10Âå～60Âå¤ÎÃË½÷¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖÀ¸³è¼Ô¡×¡Ë800Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡ØÁ´¹ñ²Ö²ÐÂç²ñÇò½ñ2025¡Ù¤È¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¸½¾õ¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¡¢º£¸å¤Î»Ù±ç³ÈÂç¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº¥µ¥Þ¥êー
- Á´¹ñ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤ÎÁí³Û¤Ï2Ãû3,687²¯±ß¡£
- ²Ö²ÐÂç²ñ±¿±Ä¤Î90¡ó¤¬Âç²ñ±¿±Ä¾å¤Î²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£²ÝÂê¤Î¥È¥Ã¥×2¤Ï¡Ö»ñ¶âÉÔÂ¡×¡Ê83.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¡Ê63.9¡ó¡Ë¡£
- Ìó4Ê¬¤Î1¡Ê24.1¡ó¡Ë¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹°Ê³°¤ÎÍ×°ø¤Ç¡¢²áµî5Ç¯°ÊÆâ¤ËÂç²ñÃæ»ß¤Þ¤¿¤Ïµ¬ÌÏ½Ì¾®¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö»ñ¶âÉÔÂ¡×¡Ê55.0¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¡Ê33.3¡ó¡Ë¡¢¡ÖÅ·¸õÉÔ½ç¡×¡Ê30.6¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ë¡£
- 79.4%¤Î²Ö²ÐÂç²ñ±¿±Ä¤¬¡Ö»ÔÌ±¤äÀ¸³è¼Ô¤«¤é¤Î»ñ¶â±ç½õ¤¬É¬Í×¡×¤È²óÅú¡£
- ²Ö²ÐÂç²ñ¤Î³«ºÅÈñÍÑ¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤ÇÊ¿¶Ñ34¡ó¹âÆ¡£
- ²Ö²ÐÂç²ñ±¿±Ä¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤ÏÌó49ºÐ¡¢²Ö²Ð»Õ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤ÏÌó55ºÐ¡£Î¾¼Ô¤Î40Âå°Ê²¼¤Î³ä¹ç¤Ï30¡ó°Ê²¼¡£È¾¿ô°Ê¾å¡Ê52.1¡ó¡Ë¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¡¢²Ö²ÐÂç²ñ±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÎð²½¡¦¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ò¼Â´¶¡£
- À¸³è¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¡Ê55.9¡ó¡Ë¤¬¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢µ¬ÌÏ¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï22.8%¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
- ¡Öº£¸å¤â²Ö²ÐÂç²ñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¿Í¤Ï73.2%¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡Ö²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡Ê54.0¡ó¡Ë¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¡£
¢£²Ö²ÐÂç²ñ¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¿ä·×¢¨2
- Á´¹ñ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Î·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤ÎÁí³Û¤Ï2Ãû3,687²¯±ß¡£¤½¤Î¾Ã¼º¤Ï¡¢Ê¸²½ÅªÂ»¼º¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Âç¤¤Ê·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÎÁÓ¼º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
- ²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÍèË¬¼Ô¿ô¤Ï5,895Ëü¿Í¡£ÍèË¬¼Ô¤Ë¤è¤ë»Ù½ÐÁí³Û¤Ï8,544²¯±ß¡¢ÍèË¬¼Ô¤Ë¤è¤ëÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï1Ãû3,330²¯±ß¡£
- ²Ö²ÐÂç²ñ±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë»Ù½ÐÁí³Û¤Ï725²¯±ß¡¢ÇÈµÚ¸ú²Ì¤Ï1,088²¯±ß¡£
¢¨2 ³Æ¿ôÃÍ¤Ï¿ä·×ÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£Âç²ñ±¿±ÄÄ´ºº
¡ã²Ö²ÐÂç²ñ¤Î±¿±Ä²ÝÂê¡ä
- ²Ö²ÐÂç²ñ±¿±Ä¤Î90¡ó¤¬Âç²ñ±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö»ñ¶âÉÔÂ¡×¡Ê83.4¡ó¡Ë¤È¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¡Ê63.9¡ó¡Ë¤¬¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ¾å°Ì¤Ë¡£
- ¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹°Ê³°¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢²áµî5Ç¯°ÊÆâ¤Ë³«ºÅÃæ»ß¤Þ¤¿¤Ïµ¬ÌÏ½Ì¾®¤·¤¿²Ö²ÐÂç²ñ¤Ï24.1¡ó¡£ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö»ñ¶âÉÔÂ¡×¡Ê55¡ó¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¡Ê33.3¡ó¡Ë¡¢¡ÖÅ·¸õÉÔ½ç¡×¡Ê30.6¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ë¡£±¿±Ä¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶áÇ¯¤Î²Æ¤ÎÉÔ°ÂÄê¤ÊÅ·¸õ¤âÂç²ñ³«ºÅ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
- ¡Öº£¸å²Ö²ÐÂç²ñ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢»ÔÌ±¤äÀ¸³è¼Ô¤«¤é¤É¤ó¤Ê»Ù±ç¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö»ÔÌ±¤äÀ¸³è¼Ô¤«¤é¤Î»ñ¶â±ç½õ¡×¡Ê79.4¡ó¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Î³ÎÊÝ¡×¡Ê51.2%¡Ë¡¢¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë´Ø¿´¸þ¾å¡¦²ÝÂê¤Î¿»Æ©¡×¡Ê44.3¡ó¡Ë¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡ã³«ºÅÈñÍÑ¤Î¹âÆ¡ä
- ²Ö²ÐÂç²ñ¤Î³«ºÅÈñÍÑ¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤ÇÊ¿¶Ñ34¡ó¹âÆ¢¨3¡£³«ºÅÈñÍÑ¤Î¹âÆ¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÊª²Á¹âÆ¡×¡Ê88.5¡ó¡Ë¤È¡Ö¿Í·ïÈñ¤ÎÁý²Ã¡×¡Ê60.7¡ó¡Ë¤¬¼çÍ×°ø¤Ë¡£
¢¨3 ¹âÆÉý¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿ä·×ÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ã²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¹âÎð²½¡¦¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Î¸½¾õ¡ä
- ²Ö²ÐÂç²ñ±¿±Ä¼Ô¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤ÏÌó49ºÐ¡¢²Ö²Ð»Õ¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤ÏÌó55ºÐ¡£Î¾¼Ô¤Î40Âå°Ê²¼¤Î³ä¹ç¤Ï29¡ó¡£¢¨4
- 52.1¡ó¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¡¢²Ö²ÐÂç²ñ±¿±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¹âÎð²½¡¦¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤ò¼Â´¶¡£
¢¨4 Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿ä·×ÃÍ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢£À¸³è¼ÔÄ´ºº
¡ã²Ö²ÐÂç²ñ¤Ø¤Î»²²Ã°ÕÍß¡ä
- 2025Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¡Ö»²²Ã¤·¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î57.1¡ó¡£»²²ÃÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¤«¤é¡×¡Ê41.4¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ë¡£
- À¸³è¼Ô¤¬¡Ö²þÁ±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡Ö²ñ¾ì¼þÊÕ¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤Îº®»¨¡×¡Ê50.9¡ó¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Öµ¢¤êÆ»¤Îº®»¨¤¬¤Ò¤É¤¯¡¢Í¶Æ³¤ä°ÆÆâ¤¬ÉÔ½½Ê¬¡×¡Ê28.3¡ó¡Ë¡¢¡ÖÃó¼Ö¾ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¦±ó¤¤¡×¡Ê26.4¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥»¥¹ÌÌ¤Î²ÝÂê¤«¤é¡¢°ÂÁ´¡¦±ß³ê¤ÊÂç²ñ±¿±Ä¤Î¤¿¤á¤Ë·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤ä¿Í°÷ÇÛÃÖ¤Î¶¯²½¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡ã²Ö²ÐÂç²ñ¤Î»×¤¤½Ð¡ä¡Ê°ìÉô²óÅúÈ´¿è¡Ë
- ²ÈÂ²¤È¤Î»×¤¤½Ð
¡¦Â¿ËàÀî¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¡£»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë½é¤á¤Æ¸«¤¿²Ö²Ð¤À¤«¤é¡£¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡¦¼«Âð¤«¤éºÇ´ó¤ê¤Î²Ö²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡¢µÞ¤ËÍ¼Î©¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢±«¤ÎÃæ¤Ç²Ö²Ð¤ò¸«¤¿¤Î¤¬µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
- Í§¿Í¤È¤Î»×¤¤½Ð
¡¦²Æ¤Î²Ö²Ð¤ÏÂçÀÚ¤Ê¿ÍÃ£¤È²á¤´¤¹ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¡Ê30ÂåÃËÀ¡Ë
¡¦ÀçÂæ¼·Í¼Á°Ìëº×¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤ÏÅÔ»ÔÃæ¿´Éô¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¥¹¥±ー¥ë¤¬Âç¤¤¯¡¢Í§¿Í¤È³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ê60Âå½÷À¡Ë
¡ã²Ö²ÐÂç²ñÂ¸Â³¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±¡ä
- À¸³è¼Ô¤Î55.9¡ó¤¬¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¤Î¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢µ¬ÌÏ¤¬½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¤Î³«ºÅ¤¬Í½»»¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤Çº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï22.8¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
- ¡Öº£¸å¤â²Ö²ÐÂç²ñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤Ê¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¦¿Í¤Ï73.2¡ó¤ËÃ£¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬²Ö²ÐÂç²ñ¤ÎÂ¸Â³¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö²Æ¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡×¡Ê54.0¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢²Ö²ÐÂç²ñ¤¬ÆüËÜ¤Î²Æ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ê¸²½¤È¤·¤ÆÀ¸³è¼Ô¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡ã²Ö²ÐÂç²ñÂ¸Â³¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ù±ç¡ä
- º£¸å¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤Î·ÑÂ³¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Î50.9¡ó¡£¶¨ÎÏ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥ó¥±ー¥È¤ä°Õ¸«Êç½¸¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¡×¡Ê20.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö´óÉÕ¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦Êç¶â¤Ê¤É¡Ë¡×¡Ê18.1¡ó¡Ë¤¬¾å°Ì¤Ë¡£
- ¡Ö´óÉÕ¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¦Êç¶â¤Ê¤É¡Ë¡×¤ä¡ÖÍÎÁÀÊ¤Ç¤Î´Õ¾Þ¡×¤Ë¤è¤ë»Ù±ç¤òÁª¤ó¤À¿Í¤Î»ÙÊ§°Õ¸þ³Û¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ7,053±ß¤Ë¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×¢¨5
¢¨5¡¡¤¤¤º¤ì¤ÎÄ´ºº¤âWeb¤Ë¤Æ½¸·×
¡ã·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¡ä
ÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡ÖÅý¹çÂçÊ¬Îà¡Ê37ÉôÌç¡Ë¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÇÈµÚ¸ú²Ì¤Î´Ê°×·×»»¥Äー¥ë¡×¡ÊÎáÏÂ£²Ç¯ÈÇ¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·»»½Ð¡£
»²¹Í¥Çー¥¿¡§´Ñ¸÷Ä£¡ÖÎ¹¹Ô¡¦´Ñ¸÷¾ÃÈñÆ°¸þÄ´ºº¡×¡¢³Æ²Ö²ÐÂç²ñ¤Î»ö¶ÈÊó¹ð½ñ
¡ãÀ¸³è¼ÔÄ´ºº¡ä
¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025/06/27~2025/07/01
ÀÊÌ¡§ÃË½÷
Ç¯Îð¡§10Âå～60Âå
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
²óÅú¿ô¡§800
¡ãÂç²ñ±¿±ÄÄ´ºº¡ä
¡Ö²Ö²ÐÂç²ñ³«ºÅ¾õ¶·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025/07/01~2025/07/07
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§²Ö²ÐÂç²ñ±¿±Ä»öÌ³¶É¡¢¼«¼£ÂÎ
ÃÏ°è¡§Á´¹ñ
²óÅú¿ô¡§461