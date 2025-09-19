¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÀçÂæ¡ÛÀçÂæµí¤ä¥¢¥ï¥Ó¤Ê¤É¡¢ìÔ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¥Õ¥ì¥ó¥Á¤ª¤»¤Á¡ÖÆÃÀñ¤ª¤»¤Á 2026¡×¤òÈ¯Çä
¤´Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü(¿å)～12·î21Æü(Æü)
¤ªÆÏ¤±Æü¡§2025Ç¯12·î31Æü(¿å)Ãå
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÀçÂæ(ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è°ìÈÖÄ®¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í ²¼½Å ÏÂÇ·) ¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü(¿å)¤è¤ê¡¢ÀçÂæµí¤ä¥¢¥ï¥Ó¡¢¥¤¥»¥¨¥Ó¤Ê¤Éßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÎÁÍý¤òìÔÂô¤ËµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÎÁÍý¤Î¤ª¤»¤Á¡ÖÆÃÀñ¤ª¤»¤Á 2026¡×¤Î¤´Í½Ìó¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£
È¯Çä°ÊÍè¡¢¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÅö¥Û¥Æ¥ë¤ÎÆÃÀñ¤ª¤»¤ÁÆóÃÊ½Å¡£ËÜÇ¯¤â¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ç¿·¤¿¤Ê1Ç¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¹ë²Ú¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¤¤¿ÀçÂæµí¤Î¥°¥ê¥ë¤ÈÆù¸ü¤ÎÀçÂæÌ¾Êªµí¤¿¤ó¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¤Î¤Û¤«¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½ー¥¹¤È¥Áー¥º¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤¿¥½ー¥¹¤¬¥¤¥»¥¨¥Ó¤Î»ÝÌ£¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¥â¥ë¥Íー¥½ー¥¹¾Æ¤¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ï¥Ó¤òÇò¥ï¥¤¥ó¤Ç¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¾ø¤·¾å¤²¤¿³¤Áô¾ø¤·¡¢´Å¿Ý¤ËÄÒ¤±¤¿¤À¤¤¤³¤ó¤È¤Ë¤ó¤¸¤ó¤Ç´¬¤¤¤¿¡¢´Å¤ß¤¬¶¯¤¤¥¿¥é¥Ð³ª¤Î¹ÈÇò¤Ê¤Þ¤¹¤Ê¤É¡¢Á´16ÉÊ¤ò¤ª½Å¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀµ·î¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ëìÔ¤ò¶Ë¤á¤¿ÎÁÍý¤Î¿ô¡¹¤Ç¡¢¥Æー¥Ö¥ë¤ò°Ï¤à¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë²ÚÎï¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¤â¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÃÊ½Å¤â¤´ÍÑ°Õ¡£¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¤äÆüËÜ¼ò¤Ê¤É¤ª¹¥¤ß¤Î¤ª¼ò¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ªー¥É¥Ö¥ë´¶³Ð¤Ç¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤ª½¸¤Þ¤ê¤Ë¤Ê¤ë´é¤Ö¤ì¤Ç¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖÆÃÀñ¤ª¤»¤Á 2026¡×¡£¤ª½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤òºÌ¤ë¾åÉÊ¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ç¡¢¹¬Ê¡¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ØÆÃÀñ¤ª¤»¤Á ÆóÃÊ½Å¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Ú¸ÂÄê20Âæ¡Û
A5ÅùµéÀçÂæµí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥°¥ê¥ë¤ä¡¢µí¤¿¤ó¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥Æ¥êー¥Ì¡¢¥¤¥»¥¨¥Ó¤Î¥â¥ë¥Íー¥½ー¥¹¾Æ¤¡¢¥¿¥é¥Ð³ª¤Î¹ÈÇò¤Ê¤Þ¤¹´¬¤¡¢¥¥ã¥Ó¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥«¥Ò¥ì¤Î¥³¥ó¥½¥á¥¼¥êー´ó¤»¡¢ÍÆ¬³¤Ï·¤ÈÈÁÎ©³¤ÎßîÀ½¡¢¶âÌÜÂä¤È¥º¥ï¥¤³ª¥àー¥¹¤Î¥ëー¥ì¤Ê¤É¤ò¡¢ìÔÂô¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀÁ´16ÉÊ¤ÎÆóÃÊ½Å¤Î¤ª¤»¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ú°ì¤Î½Å¥á¥Ë¥åー¡Û
ÌµÅº²ÃÀçÂæÌ£Á¹¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¤¿A5ÅùµéÀçÂæµí¥µー¥í¥¤¥ó¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ À¸¹õ¸ÕÜ¥¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡¢
µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»Ô»º¥Õ¥«¥Ò¥ì¤ÈºÌ¤êÌîºÚ¤Î¥³¥ó¥½¥á¥¼¥êー´ó¤»¡¢¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î¥¦¥Ë¾Æ¤¡¢
ÍÆ¬³¤Ï·¤È»°Î¦»ºÈÁÎ©³¤ÎßîÀ½¡¢¶âÌÜÂä¤È¥º¥ï¥¤³ª¥àー¥¹¤Î¥ëー¥ì¡¢
µÜ¾ë¸©»º°ËÃ£¤Î½ã¿èÀÖÆÚ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ó¥Ö¥é¥ó¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤È¥¥ã¥Ó¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ë¥·ー¡¢
µÜ¾ë¸©»º¿¹ÎÓ¤É¤ê¤Î¥¬¥é¥ó¥Æ¥£ー¥Ì ¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¡¢»°Î¦»º²Ü°Ð¥¢¥ï¥Ó¤Î³¤Áô¾ø¤·
¡ÚÆó¤Î½Å¥á¥Ë¥åー¡Û
A5ÅùµéÀçÂæµí¥Õ¥£¥ìÆù¤Î¥°¥ê¥ë ¤Õ¤Ì£Á¹¥Ð¥¿ーÅº¤¨¡¢¸üÀÚ¤êµí¤¿¤ó¤Î¥³¥ó¥Õ¥£¡¢¥¥ã¥Ó¥¢¡¢
¥¤¥»¥¨¥Ó¤Î¥â¥ë¥Íー¥½ー¥¹¾Æ¤¡¢¥Õ¥©¥¢¥°¥é¤Î¥Æ¥êー¥Ì µÜ¾ë¸©»º¤ÎÀ¸¥Ï¥à´¬¤¡¢
À¾ÍÎ¥«¥é¥¹¥ß¤È¥¿¥é¥Ð³ª¤Î¹ÈÇò¤Ê¤Þ¤¹´¬¤¡¢³û¶»Æù¤ÎßîÀ½ ¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥È¥ê¥å¥ÕÅº¤¨
¡ØÆÃÀñ¤ª¤»¤Á °ìÃÊ½Å¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ ¡Ú¸ÂÄê60Âæ¡Û
ÌµÅº²ÃÀçÂæÌ£Á¹¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¤¿ÀçÂæµí¥µー¥í¥¤¥ó¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ¤ä¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¹á¤ê¤òÅ»¤Ã¤¿¿¹ÎÓ¤É¤ê¤Î¥¬¥é¥ó¥Æ¥£ー¥Ì¡¢°ËÃ£¤Î½ã¿èÀÖÆÚ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ó¥Ö¥é¥ó¤Ê¤É¤ÎÆùÎÁÍý¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î¥¦¥Ë¾Æ¤¤ä¡¢²Ü°Ð¥¢¥ï
¡Ú¥á¥Ë¥åー¡Û
ÌµÅº²ÃÀçÂæÌ£Á¹¤Ç¥Þ¥ê¥Í¤·¤¿A5ÅùµéÀçÂæµí¥µー¥í¥¤¥ó¤Î¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ À¸¹õ¸ÕÜ¥¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡¢
µÜ¾ë¸©µ¤Àç¾Â»Ô»º¥Õ¥«¥Ò¥ì¤ÈºÌ¤êÌîºÚ¤Î¥³¥ó¥½¥á¥¼¥êー´ó¤»¡¢¥ª¥Þー¥ë³¤Ï·¤Î¥¦¥Ë¾Æ¤¡¢
ÍÆ¬³¤Ï·¤È»°Î¦»ºÈÁÎ©³¤ÎßîÀ½¡¢¶âÌÜÂä¤È¥º¥ï¥¤³ª¥àー¥¹¤Î¥ëー¥ì¡¢
µÜ¾ë¸©»º°ËÃ£¤Î½ã¿èÀÖÆÚ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¥ó¥Ö¥é¥ó¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤È¥¥ã¥Ó¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ë¥·ー¡¢
µÜ¾ë¸©»º¿¹ÎÓ¤É¤ê¤Î¥¬¥é¥ó¥Æ¥£ー¥Ì ¥È¥ê¥å¥ÕÉ÷Ì£¡¢»°Î¦»º²Ü°Ð¥¢¥ï¥Ó¤Î³¤Áô¾ø¤·
¡Ú¡ÖÆÃÀñ¤ª¤»¤Á 2026¡×¤Î³µÍ×¡Û
Í½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î1Æü(¿å)～12·î21Æü(Æü)
Í½ÌóÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥óÍ½Ìó¡¡https://the-westin-sendai.com/sp/osechi/
¤ªÆÏ¤±Æü¡§2025Ç¯12·î31Æü(¿å)Ãå¤Ë¤Æ¥¯ー¥ëÂðµÞÊØ(ÎäÂ¢)¤Ç¤ÎÇÛÁ÷
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡(¢¨ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡§µÜ¾ë¡¦»³·Á¡¦Ê¡Åç¸©¤Î¤ß¡¡Á÷ÎÁ¡§ÌµÎÁ)
ÎÁ¶â¡¡¡¡¡§ÆÃÀñ¤ª¤»¤Á ÆóÃÊ½Å 64,800±ß(4～5Ì¾ÍÍÍÑ)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆÃÀñ¤ª¤»¤Á °ìÃÊ½Å 27,000±ß(2～3Ì¾ÍÍÍÑ)
¢¨Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨·ÇºÜ¤ÎÎÁ¶â¤Ï¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤ÎÎÁ¶â¤Ç¤¹¡£
¢¨µºÜ¤Î¥á¥Ë¥åーÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ë¡õ¥ê¥¾ー¥È¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¿¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¡¢Î¹Àè¤Ç¤â¥²¥¹¥È¤¬²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¡¢¡ÖSleep Well(¤è¤¯Ì²¤ë)¡×¡ÖEat Well(¤è¤¯¿©¤Ù¤ë)¡×¡ÖMove Well(¤è¤¯Æ°¤¯)¡×¤È¤¤¤¦¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ÎÃì¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦40°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ËÅ¸³«¤¹¤ë240¸®¤òÄ¶¤¨¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ê¥¾ー¥È¤Ç¤Ï¡¢¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¡ÖHeavenly® Bed(¥Ø¥Ö¥ó¥êー¥Ù¥Ã¥É)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢24»þ´ÖÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖWestinWORKOUT®¡×¡¢¥Û¥Æ¥ë¼þÊÕ¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥ëー¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡ÖWestinWORKOUT Routes¡×¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¦¥§¥¢¤ä¥·¥åー¥º¤òÂß¤·½Ð¤¹¡Ö¥®¥¢¥ì¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥í¥°¥é¥à¡×¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¡ÖEat Well¥á¥Ë¥åー¡×¤Ê¤É¡¢¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¦¥§¥ë¥Í¥¹ÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï www.westin.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢X(µìTwitter)¡¢Instagram¡¢TikTok ¡¢Facebook¤Ç¤âºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥é¥Ù¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMarriott Bonvoy®(¥Þ¥ê¥ª¥Ã¥È ¥Ü¥ó¥ô¥©¥¤)¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤ÎÂÚºß¤ä¡¢¡ÖMarriott Bonvoy Moments¡×¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡¢ÌµÎÁ½ÉÇñ¤ä¥¨¥êー¥È¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ÎÆÃÅµ¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤Ç¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤ä¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïmarriottbonvoy.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ã¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä
¥¦¥§¥¹¥Æ¥£¥ó¥Û¥Æ¥ëÀçÂæ¡¡TEL¡§022-722-1234¡¡URL¡§https://www.the-westin-sendai.com/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÆÃÀñ¤ª¤»¤Á ¾ÜºÙ
https://the-westin-sendai.com/sp/osechi/
