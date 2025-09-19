¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶ÎÁ¤ÏÅ¹ÊÞ¤ÇÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥¬ー¤òºÆÍøÍÑ¡¢SUIT SQUARE¤¬¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ï¥ó¥¬ー¤ò½é¤á¤Æ¾¦ÉÊ²½
´Ä¶Éé²Ù·Ú¸º¤òÌÜÅª¤Ë»ñ¸»½Û´Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©Ê¡»³»Ô¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§±óÆ£ ÂÙ»°¡Ë¤Ï¡¢´Ä¶Éé²Ù·Ú¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿»ñ¸»½Û´Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢ÍÎÉþ¤ÎÀÄ»³¡¢SUIT SQUARE¡Ê¥¹ー¥Ä¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ë¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÇËÂ»¤ª¤è¤ÓÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥¬ー¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿ÈÎÇäÍÑ¤Î¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ï¥ó¥¬ー¡ÊÌó9,000ËÜ¡Ë¤ò½é¤á¤ÆºîÀ½¤·¡¢9·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤«¤é¡ÖSUIT SQUARE¡×Á´Å¹¡Ê37Å¹ÊÞ¡Ë¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï2024Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö2024～2026Ç¯ÅÙÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´ðËÜÀïÎ¬¤Î1¤Ä¤ËÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï2050Ç¯¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¡ÊScope1+2¡Ë¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Êhttps://www.aoyama-syouji.co.jp/ir/management/pdf/plan/plan2024-2026.pdf#page=34¡Ë¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢2021Ç¯ÅÙ¤«¤é¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Ï¥ó¥¬ー¤ÎºÆ»ñ¸»²½¤Ë¤è¤ëÇÑ´þÊª¤Îºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¤ÇÇËÂ»¤ª¤è¤ÓÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥¬ー¤Ï¾¦ÉÊ¥»¥ó¥¿ー¤Ë½¸Ìó¤·Ê¬ÊÌ¡¢Ê´ºÕ¤·¤¿¸å¤Ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÀìÌç¶È¼Ô¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢2021Ç¯ÅÙ¤«¤é2024Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î4Ç¯´Ö¤ÇÌó320t¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤éºî¶È¹©ÄøÆâ¤ÎÊ¬ÊÌ¡¢Ê´ºÕ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê³èÌö¤Î¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢ºòÇ¯ÅÙ¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀÅ¹ÊÞ¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¾¦ÉÊÄÄÎóÍÑ¤Î¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ï¥ó¥¬ーºîÀ½¤ËÂ³¤¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢ÈÎÇäÍÑ¤Î¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ï¥ó¥¬ー¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÏÂÑµ×À¤ä¿§¥à¥é¡¢¥³¥¹¥È¤Î°ÂÄê²½¤ò¿Þ¤ë¾å¤Ç¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëºà¡ÊºÆÀ¸ºà¡Ë¤È¥Ðー¥¸¥óºà¡Ê¿·ÉÊ¤Î¸¶ÎÁ¡Ë¤òº®¹ç¤¹¤ë»ö¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¸¶ÎÁ¤ò¼«¼Ò¤ÎÇËÂ»¤ª¤è¤ÓÉÔÍ×¥Ï¥ó¥¬ー¤Ë¸ÂÄê¤·¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÎ¨100¡ó¤Î¥Ï¥ó¥¬ーºîÀ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤¬³èÌö¤·¼«¼ÒÆâ¤ÇÊ´ºÕºî¶È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Î²ÝÂê¤â²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ïº£¸å¤â´Ä¶²ÝÂê¤ÎÇ§¼±¤È²ò·è¤Î¤¿¤á¤ËSDGs¤ò½ÅÍ×»ë¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤È¤È¤â¤Ë¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤Î³èÌö¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¿åÊ¿¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥Ï¥ó¥¬ー¤ò¤ªµÒÍÍ¤Î¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Åö¼Ò¤ÎSDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´Ç§¼±¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÈó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²óºîÀ½¤·¤¿Æù¸ü¤Ç¥¹ー¥Ä¤Î·¿Êø¤ìËÉ»ß¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ï¥ó¥¬ー¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢ÍÎÉþ¤òÄ¹¤¯ÂçÀÚ¤ËÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¥»¥ó¥¿ー¤Îºî¶È¹©Äø
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¹ÊóÉô µÜËÜ¡¢´ä±Ê
¢©110-0005 ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî4-5-10 ÀÄ»³¾åÌî¥Ó¥ë 7£Æ
TEL¡§03¡Ê5846¡Ë5656¡¡ MAIL¡§ pr@aoyama-syouji.co.jp
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊ¡¡¥á¥ó¥ºJK¥Ï¥ó¥¬ー¡ÊÉÊÈÖ¡§OHS-4055¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥ì¥Ç¥£ー¥¹JK¥Ï¥ó¥¬ー¡ÊÉÊÈÖ¡§OHS-9601¡Ë
¡¡¡¡¡¡¶¦ÄÌ¥Ü¥È¥à¥¹¥Ï¥ó¥¬ー¡ÊÉÊÈÖ¡§OHS-9713¡Ë
ÁÇºà¡¡ºÆÀ¸¥Ý¥ê¥¹¥Á¥ì¥ó¡¿¥¹¥Áー¥ë
ÈÎÇä²Á³Ê¡¡Á´¤ÆÀÇ¹þ770±ß
ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡¡SUIT SQUAREÁ´Å¹¡Ê37Å¹ÊÞ¡Ë
¢¨µºÜ¤Î¾ðÊó¤Ï¥ê¥êー¥¹È¯É½»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡¡¥ê¥Æー¥ëÂèÆóÉô¡¡¾®Ìî·¼´î
¢£¾¦ÉÊ¥»¥ó¥¿ー¤Îºî¶È¹©Äø
Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤«¤éÇËÂ»¤ª¤è¤ÓÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥ó¥¬ー¤ò¾¦ÉÊ¥»¥ó¥¿ー¤Ø²ó¼ý
¥Ï¥ó¥¬ー¤Î¥Ñー¥Ä¤òÊ¬²ò¤·¡¢¿§¤´¤È¤Ë»ÅÊ¬¤±¡¢ËÜÂÎ¡Ê¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¡Ë¤«¤é¥Õ¥Ã¥¯¡Ê¶â¶ñ¡Ë¤ò³°¤·Ê¬Îà
¾¦ÉÊ¥»¥ó¥¿ーÆâ¤Ç¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òµ¡³£¤ÇºÙ¤«¤¯Ê´ºÕ¸å¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÀìÌç¶È¼Ô¤Ø°úÅÏ¤·
¢£¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¤äÃÎÅª¾ã¤¬¤¤¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤¬Æ¯¤¤ä¤¹¤¤¿¦¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎËÜ¼Ò¤ä±Ä¶ÈÅ¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¡Ö°æ¸¶¾¦ÉÊ¥»¥ó¥¿ー¡×¡ÖÀéÍÕ¥»¥ó¥¿ー¡×¡Ö¿ÀÊÕ¾¦ÉÊ¥»¥ó¥¿ー¡×¤Ç¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¤¬Â¿¤¯ºßÀÒ¤·¡¢¾¦ÉÊ¤Î¸¡ÉÊ¤äÃÍÉÕ¤±¡¦ºÊñ¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³Ê¬Ã´¤òºÙÊ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤ÆÆ¯¤±¤ë¶ÈÌ³¤Ë½¢¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯ÅÙ¤Î¾ã¤¬¤¤¼Ô¸ÛÍÑÎ¨¤ÏË¡Äê¸ÛÍÑÎ¨2.5¡ó¤ËÂÐ¤·3.05¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤½¤ÎÂ¾¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¡¦¥Ï¥ó¥¬ーÇ¼ÉÊ¤Ë¤è¤ëÃÊ¥Üー¥ë»ñºà»ÈÍÑÄã¸º¤È¥¹ー¥Ä¥«¥Ðー¤Î¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë
¡¦ÉÔÍ×°áÎà¤Î²ó¼ý¤È»ñ¸»½Û´Ä
¡Êhttps://www.aoyama-syouji.co.jp/ir/esg/e_activities.html#e_activities_detail_05¡Ë
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ÀÄ»³¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò Åìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹ ¹ÊóÉô µÜËÜ¡¢´ä±Ê
¢©110-0005 ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¾åÌî4-5-10 ÀÄ»³¾åÌî¥Ó¥ë 7£Æ
TEL¡§03¡Ê5846¡Ë5656¡¡ MAIL¡§ pr@aoyama-syouji.co.jp