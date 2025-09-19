¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ×ÉØ¥¢¥ó¥±ー¥È¡Û¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù11·î14Æü¤¤¤¤É×ÉØÆÃ½¸¹æ¤Ë¸þ¤±¼Â»Ü¡ª¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¤Î1Æü¤Î²ñÏÃ»þ´Ö¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö1»þ´Ö°Ê¾å¡×¤È²óÅú
³ô¼°²ñ¼ÒÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©È¬ÀéÂå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºÙÃ« ²ÂÄÅÇ¯¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§2164¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù2025Ç¯11·î14Æü¹æ¤Ë¤Æ´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¤¤¤É×ÉØÆÃ½¸¹æ¡×¤Î¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¿·Ê¹¼Ò¥á¥ë¥Þ¥¬²ñ°÷¤ª¤è¤Ó¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÅÐÏ¿¼Ô70,655Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤ËÉ×ÉØ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢1,481Ì¾¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨¡Ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼Â»Ü´ü´Ö¡§8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë～26Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤È¤Ï
ÀéÍÕ¸©¤È°ñ¾ë¸©¤ÇÌó174ËüÉôÈ¯¹Ô¡£1¸®1¸®¥Ý¥¹¥È¤Ë¼êÇÛ¤ê¤ò¤¹¤ë½µ´©¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤Ç¤¹¡£¡ÖÃÏ°èÌ©Ãå¤ÎÁÐÊý¸þ¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¯¥¤¥º¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¡¢ÆÉ¼ÔÂÎ¸³µ»ö¤Ê¤É¡¢ÆÉ¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿ôÂ¿¤¯Å¸³«¡£º£²ó¤Î¤¤¤¤É×ÉØÆÃ½¸¹æ¤Ç¤â¡¢ËÜ¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÀ©ºîÃæ¤Ç¤¹¡£
1.¤±¤ó¤«¤ÎÃçÄ¾¤ê¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×ÇÉ¤¬Ìó60¡ó
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329986&id=bodyimage1¡Û
¡Ö¤±¤ó¤«¤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃçÄ¾¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢1ÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿Åú¤¨¤Ï¡Ö»þ´Ö¤òÃÖ¤¯¡×¤Î31.2%¡¢Â³¤¤¤Æ2°Ì¤Ï¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¸µÄÌ¤ê¡×¤Î30.9¡ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤µ¤º¡¢¼«Á³¤ËÃçÄ¾¤ê¤¹¤ëÇÉ¤¬Â¿¿ôÇÉ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£3°Ì¤Ï¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¦¡×16.6%¡¢4°Ì¡ÖÉ×¤«¤é¼Õ¤ë¡×13.5%¡¢5°Ì¡ÖºÊ¤«¤é¼Õ¤ë¡×5.0%¤Ç¤·¤¿¡£3°Ì¤Ï·úÀßÅª¤Ê²ò·èÊýË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢4¡¦5°Ì¤Î¾ï¤Ë¼Õ¤ëÂ¦¤¬¸ÇÄê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¥Ñー¥È¥Êー¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤Þ¤ê·úÀßÅª¤ÊÊýË¡¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2. ¤±¤ó¤«¤Î¸¶°ø¤Î1¡¦2°Ì¤Ï¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÁê°ã¡×¡ÖÌµ¿À·Ð¤Ê¸ÀÍÕ¡×
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329986&id=bodyimage2¡Û
¡Ö¤±¤ó¤«¤Î¸¶°ø¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÁê°ã¡×¤Ç21.3%¤Ç¤·¤¿¡£¶Ïº¹¤Ç2°Ì¤Î¡ÖÌµ¿À·Ð¤Ê¸ÀÍÕ¡×19.7%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÀ¸³è½¬´·¡×¡Ö²È»ö¡×¡Ö¶âÁ¬¡×¡Ö°é»ù¡¦¶µ°é¡×¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£Â¾¿ÍÆ±»Î¤À¤Ã¤¿2¿Í¤¬°ì½ï¤Ë½»¤ß¡¢À¸·×¤ä°é»ù¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬º§°ù´Ø·¸¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
3.É×ÉØ¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Ï¡Ö1Æü¤Ë1»þ´Ö°Ê¾å¡×¤¬È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329986&id=bodyimage3¡Û
¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¤Î²ñÏÃ»þ´Ö¤Ï1Æü¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡Ö1»þ´Ö°Ê¾å¡×¤Ç55.7%¤Ç¤·¤¿¡£2°Ì¤Î¡Ö30Ê¬Ì¤Ëþ¡×¤Ç32.6¡ó¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½9³ä¤ÎÉ×ÉØ¤¬ËèÆü¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3°Ì¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ç9.6¡ó¡£¡Ö¼ç¤ËLINE¤ÇÏÃ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬2.1%¤¤¤ë¤Î¤Ï»þÂå¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
4.¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù11·î14Æü¹æ¤Ï¤¤¤¤É×ÉØÆÃ½¸
11·î22Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢11·î14Æü¹æ¤Î¤Á¤¤¤¿·Ê¹¤Ç¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
¡¦É×ÉØ¤Î¥Û¥ó¥ÍÂçÄ´ºº¡Ê²¾¡Ë
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò´ð¤Ëµ»ö¤òºîÀ®¡£
¡¦ÃÏ°è¤Î¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊÉ×ÉØ¡×¡Ê²¾¡Ë
ÆÉ¼Ô¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊÉ×ÉØ¡×¤òÊÔ½¸Éô¤Ç¼èºà¤·¡¢µ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ÎÊÔ½¸¤¬µ»ö¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Á´ÌÌµ»ö¹¹ð¤ä¡¢ÆÃ½¸µ»ö¡ß¹¹ð¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¹¹ð¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5.¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡ÙÇÞÂÎ³µÍ×
È¯¹ÔÉô¿ô¡§Ìó174ËüÉô
È¯¹Ô¥¨¥ê¥¢¡§ÀéÍÕ¸©¡¦°ñ¾ë¸©¤òÃæ¿´¤Ë40¥¨¥ê¥¢
È¯¹ÔÆü¡§Ëè½µ¶âÍËÆü¡Ê¿å¡¦ÌÚ¡¦¶âÍËÆüÇÛÉÛ¡Ë
ÇÛÉÛÊýË¡¡§ÀìÂ°ÇÛÉÛ°÷¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÇÛÉÛ
¢¨¼Â»Ü´ü´Ö¡§8·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë～26Æü¡Ê²Ð¡Ë
¢£¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù¤È¤Ï
ÀéÍÕ¸©¤È°ñ¾ë¸©¤ÇÌó174ËüÉôÈ¯¹Ô¡£1¸®1¸®¥Ý¥¹¥È¤Ë¼êÇÛ¤ê¤ò¤¹¤ë½µ´©¥Õ¥êー¥Úー¥Ñー¤Ç¤¹¡£¡ÖÃÏ°èÌ©Ãå¤ÎÁÐÊý¸þ¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¯¥¤¥º¤ä¥¢¥ó¥±ー¥È¡¢ÆÉ¼ÔÂÎ¸³µ»ö¤Ê¤É¡¢ÆÉ¼Ô»²²Ã·¿¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿ôÂ¿¤¯Å¸³«¡£º£²ó¤Î¤¤¤¤É×ÉØÆÃ½¸¹æ¤Ç¤â¡¢ËÜ¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÆâÍÆ¤òÀ©ºîÃæ¤Ç¤¹¡£
1.¤±¤ó¤«¤ÎÃçÄ¾¤ê¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×ÇÉ¤¬Ìó60¡ó
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329986&id=bodyimage1¡Û
¡Ö¤±¤ó¤«¤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÃçÄ¾¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢1ÈÖÂ¿¤«¤Ã¤¿Åú¤¨¤Ï¡Ö»þ´Ö¤òÃÖ¤¯¡×¤Î31.2%¡¢Â³¤¤¤Æ2°Ì¤Ï¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¸µÄÌ¤ê¡×¤Î30.9¡ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¯¤³¤µ¤º¡¢¼«Á³¤ËÃçÄ¾¤ê¤¹¤ëÇÉ¤¬Â¿¿ôÇÉ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£3°Ì¤Ï¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¦¡×16.6%¡¢4°Ì¡ÖÉ×¤«¤é¼Õ¤ë¡×13.5%¡¢5°Ì¡ÖºÊ¤«¤é¼Õ¤ë¡×5.0%¤Ç¤·¤¿¡£3°Ì¤Ï·úÀßÅª¤Ê²ò·èÊýË¡¤Ç¤¹¤¬¡¢4¡¦5°Ì¤Î¾ï¤Ë¼Õ¤ëÂ¦¤¬¸ÇÄê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ç¥Ñー¥È¥Êー¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¢¤Þ¤ê·úÀßÅª¤ÊÊýË¡¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
2. ¤±¤ó¤«¤Î¸¶°ø¤Î1¡¦2°Ì¤Ï¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÁê°ã¡×¡ÖÌµ¿À·Ð¤Ê¸ÀÍÕ¡×
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329986&id=bodyimage2¡Û
¡Ö¤±¤ó¤«¤Î¸¶°ø¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡Ö²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÁê°ã¡×¤Ç21.3%¤Ç¤·¤¿¡£¶Ïº¹¤Ç2°Ì¤Î¡ÖÌµ¿À·Ð¤Ê¸ÀÍÕ¡×19.7%¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÀ¸³è½¬´·¡×¡Ö²È»ö¡×¡Ö¶âÁ¬¡×¡Ö°é»ù¡¦¶µ°é¡×¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£Â¾¿ÍÆ±»Î¤À¤Ã¤¿2¿Í¤¬°ì½ï¤Ë½»¤ß¡¢À¸·×¤ä°é»ù¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¡¢°Õ¸«¤ÎÁê°ã¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬º§°ù´Ø·¸¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
3.É×ÉØ¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Ï¡Ö1Æü¤Ë1»þ´Ö°Ê¾å¡×¤¬È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329986&id=bodyimage3¡Û
¡ÖÉ×ÉØ¤Ç¤Î²ñÏÃ»þ´Ö¤Ï1Æü¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿²óÅú¤Ï¡Ö1»þ´Ö°Ê¾å¡×¤Ç55.7%¤Ç¤·¤¿¡£2°Ì¤Î¡Ö30Ê¬Ì¤Ëþ¡×¤Ç32.6¡ó¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤ª¤è¤½9³ä¤ÎÉ×ÉØ¤¬ËèÆü¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£3°Ì¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡×¤Ç9.6¡ó¡£¡Ö¼ç¤ËLINE¤ÇÏÃ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬2.1%¤¤¤ë¤Î¤Ï»þÂå¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
4.¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡Ù11·î14Æü¹æ¤Ï¤¤¤¤É×ÉØÆÃ½¸
11·î22Æü¤Î¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢11·î14Æü¹æ¤Î¤Á¤¤¤¿·Ê¹¤Ç¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ÊÍ½Äê¡Ë¡Û
¡¦É×ÉØ¤Î¥Û¥ó¥ÍÂçÄ´ºº¡Ê²¾¡Ë
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤ò´ð¤Ëµ»ö¤òºîÀ®¡£
¡¦ÃÏ°è¤Î¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊÉ×ÉØ¡×¡Ê²¾¡Ë
ÆÉ¼Ô¤«¤éÊç½¸¤·¤¿¡Ö¤¹¤Æ¤¤ÊÉ×ÉØ¡×¤òÊÔ½¸Éô¤Ç¼èºà¤·¡¢µ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶ÈÍÍ¸þ¤±¤Ë¡¢Åö¼Ò¤ÎÊÔ½¸¤¬µ»ö¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×Á´ÌÌµ»ö¹¹ð¤ä¡¢ÆÃ½¸µ»ö¡ß¹¹ð¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¹¹ð¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5.¡Ø¤Á¤¤¤¿·Ê¹¡ÙÇÞÂÎ³µÍ×
È¯¹ÔÉô¿ô¡§Ìó174ËüÉô
È¯¹Ô¥¨¥ê¥¢¡§ÀéÍÕ¸©¡¦°ñ¾ë¸©¤òÃæ¿´¤Ë40¥¨¥ê¥¢
È¯¹ÔÆü¡§Ëè½µ¶âÍËÆü¡Ê¿å¡¦ÌÚ¡¦¶âÍËÆüÇÛÉÛ¡Ë
ÇÛÉÛÊýË¡¡§ÀìÂ°ÇÛÉÛ°÷¤Ë¤è¤ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÇÛÉÛ