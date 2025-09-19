¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
É÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡Ê¼ç¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥èー¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¡Ë¡¦Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤òÈ¯É½
2025Ç¯9·î19Æü
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー
³ô¼°²ñ¼Ò¥Þー¥±¥Ã¥È¥ê¥µー¥Á¥»¥ó¥¿ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢À¤³¦¤Î»Ô¾ìÄ´ºº»ñÎÁÈÎÇä¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦»Ô¾ì2025Ç¯¡×Ä´ºº»ñÎÁ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢É÷ÎÏÈ¯ÅÅÍÑ¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢Æ°¸þ¡¢Í½Â¬¡¢´ØÏ¢´ë¶È¤Î¾ðÊó¤Ê¤É¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤Ê·ÇºÜÆâÍÆ
________________________________________
»Ô¾ì³µÍ×
É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢²óÅ¾µ¡¹½¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸úÎ¨Åª¤«¤ÄÄ¹¼÷Ì¿¤Î±¿Å¾¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£ËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤Ë¼ç¼´ÍÑ¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥èー¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¼ïÎà¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬É÷¼Ö¤Î°Û¤Ê¤ëÉô°Ì¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2019Ç¯¤«¤é2023Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï³ÈÂç¤òÂ³¤±¡¢2030Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÑÅÓÊÌ¤Ç¤Ï¡¢¿åÊ¿·¿É÷ÎÏÈ¯ÅÅµ¡¤È¿âÄ¾·¿É÷ÎÏÈ¯ÅÅµ¡¤ÎÁÐÊý¤ÇÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¿åÊ¿·¿¤¬»Ô¾ì¤Î¼çÎ®¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢¾ÃÈñ³Û¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤ÎÊÑ²½¤â¾ÜºÙ¤ËÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¼ç¤Ê¥áー¥«ー¤ÎÆ°¸þ
»Ô¾ì¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥áー¥«ー¤¬Â¸ºß¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬É÷ÎÏÈ¯ÅÅ¸þ¤±¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤ÎNSK¤äNTN Bearing¡¢Koyo¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢SKF¡¢Timken¡¢Liebherr¡¢Rollix¡¢Rothe Erde¡¢Schaeffler Group¡¢NKE¤Ê¤É²¤½£¤äËÌÊÆ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤¬»²Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñÀª¤È¤·¤ÆZWZ Bearing¡¢Zhejiang Tianma Bearing¡¢LYC¡¢China Jingye¡¢Luoyang Xinneng Bearing¡¢Shanghai United Bearing¤Ê¤É¤âÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼Ò¤ÏÀ½ÉÊ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤äµ»½Ñ³×¿·¤ËÃíÎÏ¤·¡¢ÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢²Á³Ê¡¢¼ý±×¡¢Íø±×Î¨¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·µ¬³«È¯¤äÀïÎ¬ÅªÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¥ÁèÎÏ¤Î¶¯²½¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
¶¥Áè´Ä¶
2019Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥áー¥«ーÊÌ¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢¼ý±×¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Êº¹°Û¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Î»Ô¾ì¥·¥§¥¢Ê¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¾å°Ì3¼Ò¤ª¤è¤Ó6¼Ò¤¬Á´ÂÎ¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼ê´ë¶È¤Ø¤Î½¸ÃæÅÙ¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³Æ¼Ò¤ÎÃÏ°èÅª¤ÊÅ¸³«¾õ¶·¤ä¡¢À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¡¦ÍÑÅÓÊÌ¤ÎÂÀ×¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢»Ô¾ì»ÙÇÛ¹½Â¤¤ÎÆÃÄ§¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·µ¬»²Æþ¤Ïµ»½ÑÅª¥Ïー¥É¥ë¤äÅê»ñ¥³¥¹¥È¤Î¹â¤µ¤¬¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ûÂ¸´ë¶È¤ÎÍ¥°ÌÀ¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ï´ë¶È´Ö¤Î¹çÊ»¤äÄó·È¤¬Áý²Ã¤·¡¢¶¥Áè¹½Â¤¤¬ºÆÊÔ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
________________________________________
ÃÏ°èÊÌ¾ÃÈñÊ¬ÀÏ
ÃÏ°èÊÌ¤Î»Ô¾ìÆ°¸þ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ËÌÊÆ¡¢²¤½£¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎ¡¢ÆîÊÆ¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÀ®Ä¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¡¢ÆüËÜ¡¢´Ú¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¤òÃæ¿´¤Ë¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¤½£¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ê¤É¤Ç»Ô¾ì¤¬À®½Ï¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢ËÌÊÆ¤Ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤òÃæ¿´¤Ë¿·µ¬ÀßÈ÷Åê»ñ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÆîÊÆ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤È¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤¬¡¢¤Þ¤¿ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤Ï¥È¥ë¥³¡¢¥¨¥¸¥×¥È¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤¬ÃíÌÜ»Ô¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ÆÃÏ°è¤Ç¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¡¢¾ÃÈñ³Û¡¢Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Î¿ä°Ü¤¬Ê¬ÀÏ¤µ¤ì¡¢¾ÍèÍ½Â¬¤âÄó¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
________________________________________
»Ô¾ì¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊ¬ÀÏ
À½ÉÊ¥¿¥¤¥×ÊÌ¤ª¤è¤ÓÍÑÅÓÊÌ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï2019Ç¯¤«¤é2030Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ·ÑÂ³Åª¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¼ç¼´ÍÑ¤ä¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÍÑ¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤¬¹â¤¤¼ûÍ×¤ò°Ý»ý¤·¡¢¥èー¤ä¥Ô¥Ã¥ÁÍÑ¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎÀ®Ä¹¤â¸²Ãø¤Ç¤¹¡£ÍÑÅÓÌÌ¤Ç¤Ï¿åÊ¿·¿É÷ÎÏÈ¯ÅÅµ¡¸þ¤±¤¬°ú¤Â³¤»Ô¾ì¤ò¸£°ú¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¿âÄ¾·¿¤Ø¤Î´Ø¿´¤â½ù¡¹¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï°ìÄê¤ÎÊÑÆ°¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¤âÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤Æ¿ä°Ü¤·¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤ÈÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
