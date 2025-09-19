¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥»¥ë¥éーIoT¥â¥¸¥åー¥ë½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï2025Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤ËÁ°Ç¯Æ±´üÈæ17%Áý¡¢5G RedCap½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï¾¦ÍÑ²½¤ÎËÜ³Ê²½¤ò¼¨º¶¡Ã¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¥µー¥Á
¡Ú¥Ë¥åー¥Ç¥êー¡¢ËÌµþ¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¡¢¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¡¢¥Õ¥©ー¥È¥³¥ê¥ó¥º¡¢¹á¹Á¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥½¥¦¥ë¡¢ÂæËÌ¡¢Åìµþ - 2025Ç¯9·î19Æü¡Û
¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦À¤³¦¤Î¥»¥ë¥éーIoT¥â¥¸¥åー¥ë½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï2025Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤ËÁ°Ç¯Æ±´üÈæ17%Áý¤È¤Ê¤ê¡¢6»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤ÎÀ®Ä¹¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼çÍ×»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤Î¥»¥¯¥¿ー¤ÎÄì·ø¤µ¤È²¢À¹¤Ê¼ûÍ×¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¤¥ó¥É¤ÈÃæ¹ñ¤ÏÀ®Ä¹¤ÎÀª¤¤¤ò¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ï2025Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤ËÁ°Ç¯Æ±´üÈæ32%Áý¤ÈÁ´ÃÏ°è¤ò¥êー¥É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦5G½Ð²ÙÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ57%Áý²Ã¤·¡¢¥ëー¥¿ー/CPE¡¢PC¡¢¼ÖºÜµ¡´ï¤¬¸£°ú¤·¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Ï8%¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£4G Cat 1 bis¤Ï¡¢²Á³Ê¤Î¼êº¢¤µ¡¢Àß·×¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¹ÈÏ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥«¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ30%Áý²Ã¤·¡¢½Ð²ÙÂæ¿ô¤Î¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦5G RedCap½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï¾¦ÍÑ²½¤ÎËÜ³Ê²½¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ëー¥¿ー/CPE¡¢´Æ»ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¡µë¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤¬½¸Ãæ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥«¥¦¥ó¥¿ー¥Ý¥¤¥ó¥È¥ê¥µー¥Á¤ÎºÇ¿·¥ì¥Ýー¥È¡Ö2025Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü ¥°¥íー¥Ð¥ë¥»¥ë¥éーIoT¥â¥¸¥åー¥ë¤ª¤è¤Ó¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥óÊÌ¥È¥é¥Ã¥«ー¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦¤Î¥»¥ë¥éーIoT¥â¥¸¥åー¥ë½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ï2025Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤ËÁ°Ç¯Æ±´üÈæ17%Áý²Ã¤·¡¢6»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤ÎÀ®Ä¹¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¾ì¤Ï2023Ç¯¤Î¸ºÂ®´ü¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¡¢¼çÍ×¥»¥°¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤±¤ë·øÄ´¤Ê²óÉüÎÏ¤È·øÄ´¤Ê¼ûÍ×¤òÎ¢ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Þー¥È¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¢¼«Æ°¼Ö»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¡¢¤½¤·¤Æ5G RedCap¤ÎÁá´üÆ³Æþ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢2025Ç¯²¼È¾´ü¤Þ¤Ç¤³¤ÎÀª¤¤¤¬Â³¤¯¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼çÀÊ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Æ¥£¥Ê¡¦¥ëー¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¤¥ó¥É¤ÈÃæ¹ñ¤Ï¡¢6»ÍÈ¾´üÏ¢Â³¤ÇÀ®Ä¹¤ò°Ý»ý¤·¤¿Í£°ì¤ÎÃÏ°è¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¥¹¥Þー¥È¥áー¥¿ー¤ÈPOS¤¬¼ûÍ×¤ò¸£°ú¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï»ñ»ºÄÉÀ×¤È´Æ»ë¥«¥á¥é¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥áー¥¿ー¤ÎÆ³Æþ¡¢¥ëー¥¿ー/CPE¤ÎÆ³Æþ¡¢ÄÉÀ×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÉáµÚ¤Ë¸£°ú¤µ¤ì¡¢2025Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤ËÁ°Ç¯Èæ32%¤ÎÀ®Ä¹¤òÃ£À®¤·¡¢Â¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏ°è¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¥ëー¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯Âè2»ÍÈ¾´ü¤Î5G½Ð²ÙÂæ¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ57%Áý²Ã¤·¡¢¥ëー¥¿ー/CPE¡¢PC¡¢¼«Æ°¼Ö¤¬¸£°ú¤·¡¢»Ô¾ì¥·¥§¥¢¤Î8%¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¡¢4G Cat 1 bis¤Ï¡¢¤½¤Î¼êº¢¤Ê²Á³Ê¡¢Àß·×¤ÎÍÆ°×¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¹ÈÏ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯²ÄÍÑÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥¹¥Þー¥±¥Ã¥È¸þ¤±IoT¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢5G RedCap¤Î½Ð²ÙÂæ¿ô¤ÏÄã¤¤¿å½à¤«¤éÁ°Ç¯ÈæÌó800%Áý²Ã¤·¡¢¾¦ÍÑ²½¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À®Ä¹¤Ï¥ëー¥¿ー/CPE¡¢´Æ»ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃæ¹ñ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ó¥Àー¤Î¶ÈÀÓ
¡¦Quectel¤¬À¤³¦¼ó°Ì¤ò°Ý»ý¤·¡¢China Mobile¤¬¤½¤ì¤ËÂ³¤¤Þ¤·¤¿¡£Sunsea¡ÊSIMCom¤ÈLongsung¡Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë»º¶ÈÍÑPC¡¢¥¹¥Þー¥È¥áー¥¿ー¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¤Î·øÄ´¤Ê¼ûÍ×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢Ìó50%¤ÎÀ®Ä¹¤òµÏ¿¤·¡¢Á°»ÍÈ¾´ü¤«¤éFibocom¤òÈ´¤¤¤Æ3°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦Lierda¤Ï¡¢¹ñÆâIP¥«¥á¥é¤Î¼ûÍ×¤È¡¢¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹¤ä»ñ»ºÄÉÀ×¤Ë¤ª¤¤¤ÆLTE-M¤ËÂå¤ï¤êCat 1 bis¤¬ÉáµÚ¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢Cat 1 bis¤Î¹¥Ä´¤Ê¿¤Ó¤Ë¤è¤ê4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
