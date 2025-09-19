¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Î¥Ð¥µ¥ë¥ÈÁ¡°Ý»Ô¾ì¡§¹âÀÇ½¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¼¡À¤ÂåÊ£¹çºàÎÁ¤ÎÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡Ê2023～2031Ç¯¡Ë
À¤³¦¤Î¥Ð¥µ¥ë¥ÈÁ¡°Ý»Ô¾ì¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î106É´ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2031Ç¯¤Ë¤Ï303.5É´ËüÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Â¬´ü´Ö¡Ê2023Ç¯～2031Ç¯¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë12.4%¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥µ¥ë¥ÈÁ¡°Ý¤Ï¡¢²Ð»³´ä¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥µ¥ë¥È¤ò¸¶ÎÁ¤ËÀ¸À®¤µ¤ì¤ë¶ËºÙÁ¡°Ý¤Ç¤¢¤ê¡¢¥°¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤ËÎà»÷¤·¤¿À¼Á¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤è¤êÍ¥¤ì¤¿ÊªÍýÎÏ³ØÅªÆÃÀ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃºÁÇÁ¡°Ý¤è¤ê¤âÄã¥³¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥µ¥ë¥ÈÁ¡°Ý»Ô¾ì¤ÎÆÃÄ§¡¢À®Ä¹Í×°ø¡¢»º¶È±þÍÑ¡¢¤½¤·¤Æ¾ÍèÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·¡¤ê²¼¤²¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥µ¥ë¥ÈÁ¡°Ý¤È¤Ï²¿¤«
¥Ð¥µ¥ë¥ÈÁ¡°Ý¤Ï¡¢¼ÐÄ¹ÀÐ¡¦µ±ÀÐ¡¦¥«¥ó¥é¥óÀÐ¤È¤¤¤Ã¤¿¹ÛÊª¤ò¼çÀ®Ê¬¤È¤¹¤ë¥Ð¥µ¥ë¥È¤òÍÏÍ»¡¦°ú¤¿¤Ð¤·¤Æºî¤é¤ì¤ëÌµµ¡Á¡°Ý¤Ç¤¹¡£³°´Ñ¤ä¹½Â¤¤Ï¥°¥é¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ðー¤Ë¶á¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¶¯ÅÙ¤äÂÑÇ®À¡¢ÂÑÌôÉÊÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å·Á³¤Î¥Ð¥µ¥ë¥È¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤áÀ½Â¤¹©Äø¤¬Èæ³ÓÅª¥·¥ó¥×¥ë¤Ç´Ä¶Éé²Ù¤¬Äã¤¤ÅÀ¤â¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¹Ò¶õ±§Ãè¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢·úÀß¡¢·³¼û»º¶È¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤ÇÍøÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Î¼ç¤ÊÍ×°ø
1. ·ÚÎÌ²½¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê
¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È¤ä¼«Æ°¼Ö»º¶È¤Ç¤Ï¡¢Ç³Èñ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤äCO?ÇÓ½Ðºï¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿·ÚÎÌÁÇºà¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃºÁÇÁ¡°Ý¤ÏÍ¥¤ì¤¿ÀÇ½¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¹â¥³¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Èæ³ÓÅª°Â²Á¤ÇÀÇ½¤â½½Ê¬¤Ê¥Ð¥µ¥ë¥ÈÁ¡°Ý¤Ï¡¢ÂåÂØÁÇºà¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. »ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÁÇºà¤Ø¤Î°Ü¹Ô
¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ëÀ¤ä´Ä¶Å¬¹çÀ¤Î¹â¤¤¥Ð¥µ¥ë¥ÈÁ¡°Ý¤Î¼ûÍ×¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤ÎÊ£¹çºàÎÁ¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÀ½Â¤»þ¤Î´Ä¶Éé²Ù¤¬Äã¤¯¡¢ÇÑ´þ»þ¤Ë¤âÍ³²Êª¼Á¤òÈ¯À¸¤·¤Ë¤¯¤¤ÅÀ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ·úÀß¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë±þÍÑ³ÈÂç
¥Ð¥µ¥ë¥ÈÁ¡°Ý¤ÏÂÑ²ÐÀ¡¦ÂÑÉå¿©À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·úÃÛ»ñºà¤äÊä¶¯ºà¤È¤·¤Æ¤âÍøÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¶ÎÂ¤ä¥È¥ó¥Í¥ë¡¢ÂÑ¿ÌÊä¶¯¹½Â¤Êª¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¿·¶½¹ñ»Ô¾ì¤ÇÆÃ¤ËÂç¤¤ÊÀ®Ä¹Í¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²ÝÂê¤ÈÀ©ÌóÍ×°ø
¥Ð¥µ¥ë¥ÈÁ¡°Ý»Ô¾ì¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î²ÝÂê¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£Âè°ì¤Ë¡¢À½Â¤µ»½Ñ¤ÎÉ¸½à²½¤äÉÊ¼Á°ÂÄêÀ¤¬¤Þ¤À½½Ê¬¤Ë³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤¬ÉáµÚ¤òÀ©Ìó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂèÆó¤Ë¡¢ÃºÁÇÁ¡°Ý¤ä¥¢¥é¥ß¥ÉÁ¡°Ý¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤Î¹âµ¡Ç½Á¡°Ý¤È¤Î¶¥Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÍÑÅÓ¤äÀÇ½Í×·ï¤Ë¤è¤ëÀ³¤ßÊ¬¤±¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ÎÄã¤µ¤«¤é»Ô¾ì¿»Æ©¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
»º¶ÈÊÌ±þÍÑÊ¬Ìî¤ÎÅ¸Ë¾
¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È
¹Ò¶õµ¡¤Î¹½Â¤ºà¤äÆâÁõºà¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢·ÚÎÌÀ¤È¹â¶¯ÅÙ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¥Ð¥µ¥ë¥ÈÁ¡°Ý¤ÏÍýÁÛÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËËÉ²ÐÀ¤äÃÇÇ®À¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ëÉô°Ì¤Ç¤ÎºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼Ö»º¶È
ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡Ë¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢¼ÖÂÎ·ÚÎÌ²½¤ÏµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¹¡£¥Ð¥µ¥ë¥ÈÁ¡°Ý¤òÍøÍÑ¤·¤¿Ê£¹çºàÎÁ¤Ï¡¢Ç³Èñ²þÁ±¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¸úÎ¨¸þ¾å¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥¹¥ÈÌÌ¤Ç¤â¶¥ÁèÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¾ÃÈñºâ¡¦ÅÅ»Òµ¡´ï
¥«¥á¥é¤Î»°µÓ¤ä¥¹¥Ýー¥ÄÍÑÉÊ¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÃÈñºâ¤Ë¤âÍøÍÑ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¶Æ°µÛ¼ýÀ¤äÂÑµ×À¤ËÍ¥¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÀ½ÉÊ¤Îº¹ÊÌ²½Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¥áー¥«ー¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
