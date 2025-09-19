¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ¡ÛÏ¢Â³¥»¥ß¥Êー2025 Âè8²ó¡Ö²»³Ú¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¿©»ö: ¾ðÊóµ»½Ñ¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¥á¥Ç¥£¥¢ÂÎ¸³¡¦À©ºî¤ÎÌ¤Íè¡×
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ¡¡Ï¢Â³¥»¥ß¥Êー2025¢£
¡ÖAI¤¬Âó¤¯¼¡À¤Âå¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡×
Ï¢Â³¥»¥ß¥Êー2025 Âè8²ó 10·î20Æü¡Ê·î¡Ë 13:00～ 15:30
¡Ö²»³Ú¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¿©»ö: ¾ðÊóµ»½Ñ¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¥á¥Ç¥£¥¢ÂÎ¸³¡¦À©ºî¤ÎÌ¤Íè¡×
¢§¢§¢§¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§¢§¢§
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2025/program08.html
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¾ðÊó³ØÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢ÂÎ¸³¡¦À©ºî¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤¬¼¡¡¹¤È
ÀÚ¤êÂó¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÏÆ±¤¸¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤È¤¤¤¦
¥«¥Æ¥´¥ê¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Î¾¯¤Ê¤¤¡¢¡Ö²»³Ú¡×¡Ö¥¢¥Ë¥á¡×¡Ö¿©»ö¡×¤È¤¤¤¦
»°¤Ä¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò´º¤¨¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¤Íè¤¬¤É¤¦ÀÚ¤êÂó¤«¤ì
¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤òµÄÏÀ¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÁ°ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¹Ö±é¤ò
³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸¦µæ¼Ô¼«¿È¤Ë¤è¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¸¦µæ»öÎã¡¦Æ°²èÅù¤òËÉÙ¤Ë¸ò¤¨¤Ê
¤¬¤é¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¡Û
[13:00-13:05]¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
¸åÆ£ ¿¿¹§¡Ê»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê ¾åµé¼óÀÊ¸¦µæ°÷¡Ë
[13:05-13:45]Session1¡Ö¾ðÊóµ»½Ñ¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯²»³ÚÂÎ¸³¤ÎÌ¤Íè¡×
¸åÆ£ ¿¿¹§¡Ê»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê ¾åµé¼óÀÊ¸¦µæ°÷¡Ë
[13:55-14:35]Session2¡Ö¾ðÊóµ»½Ñ¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤ÎÌ¤Íè¡×
²ÃÆ£ ½ß¡Ê»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê ¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡Ë
[14:45-15:25]Session3¡Ö¾ðÊóµ»½Ñ¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯Ì£³Ð¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌ¤Íè¡×
µÜ²¼ Ë§ÌÀ¡ÊÌÀ¼£Âç³Ø Áí¹ç¿ôÍý³ØÉô ÀèÃ¼¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹³Ø²Ê ¶µ¼ø¡¦³Ø²ÊÄ¹¡Ë
[15:25-15:30]¥¯¥íー¥¸¥ó¥°
¸åÆ£ ¿¿¹§¡Ê»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç¸¦µæ½ê ¾åµé¼óÀÊ¸¦µæ°÷¡Ë
¡Úº£¸å¤Î³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
Âè09²ó11·î07Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å³«ºÅ¡ÖÎÌ»Ò¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¹¥¿¥Ã¥¯¤Î¸½ºß¡×
Âè10²ó11·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¸á¸å³«ºÅ¡Ö¿Í´Ö¹ÔÆ°¥»¥ó¥·¥ó¥°¤È²òÀÏµ»½Ñ¤ÎºÇÁ°Àþ
～3D¿ÈÂÎ¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¡¦ºî¶È²òÀÏ¤«¤éµ»¹ª½ÏÃ£»Ù±ç¤Þ¤Ç～ ¡×
Âè11²ó12·î05Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å³«ºÅ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥È¥é¥¹¥È
～µ»½Ñ¤È¼Ò²ñ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é～¡×
Âè12²ó12·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å³«ºÅ¡ÖÀ¸À®AI¤Î°åÎÅ±þÍÑ¤Î¼ÂºÝ¡×
¡Ú¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¦»ñÎÁÇÛÉÛ¡¡¿½¹þ¼õÉÕÃæ¡Û
Âè01²ó06·î13Æü¡Ê¶â¡Ë³«ºÅ½ªÎ»Ê¬¡Ö¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¸¦µæ³«È¯Æ°¸þ¤ÎÐíâ×¤ÈÅ¸Ë¾¡×
Âè02²ó06·î30Æü¡Ê·î¡Ë³«ºÅ½ªÎ»Ê¬¡ÖAI¡¢À¸À®AI¤ÎµÞÂ®¤Ê¿ÊÅ¸¤ÈÊÝ¸±¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È
¥¢¥¯¥Á¥å¥¢¥êー¶ÈÌ³¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡¢AI¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×
Âè03²óÂè04²ó07·î17Æü¡ÊÌÚ¡Ë³«ºÅ½ªÎ»Ê¬¡ÖLLM¤Î³«È¯¡¦³èÍÑ¤Î¿·Å¸³«¡×
¡Ú»²²ÃÈñ¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ*¡Ë¡¦»²²Ã¿½¹þ¡Û * ÀÇÎ¨¤Ï10%¤Ç¤¹¡£
¢¡ÇÛÉÛ»ñÎÁ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®»ëÄ°¡¢¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®»ëÄ°´Þ¤à
¿½¹þ¶èÊ¬¡¡¡¡¡¡ 12²óÊ¬¡¡¡¡¡¡¡¡ 6²óÊ¬ ¡¡¡¡¡¡¡¡ 2²óÊ¬ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1²óÊ¬
²ñ¡¡¡¡°÷¡¡¡¡¡¡94,380±ß¡¡¡¡¡¡54,450±ß¡¡¡¡¡¡20,570±ß¡¡¡¡¡¡12,100±ß
Èó ²ñ °÷ ¡¡¡¡128,700±ß¡¡¡¡¡¡74,250±ß¡¡¡¡¡¡28,050±ß¡¡¡¡¡¡16,500±ß
³Ø¡¡¡¡À¸¡¡¡¡¡¡18,700±ß¡¡¡¡¡¡10,890±ß¡¡¡¡¡¡ 4,070±ß¡¡¡¡¡¡ 2,420±ß
¤ª¿½¹þ¤ä¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.ipsj.or.jp/event/seminar/2025/appli.html
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ »ö¶ÈÉôÌç
¢©101-0062 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ½Ù²ÏÂæ1-5¡¡²½³Ø²ñ´Û4F
event@ipsj.or.jp¡¡Tel.03-3518-8373
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¾ðÊó½èÍý³Ø²ñ
