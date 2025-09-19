¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤òËº¤ì¤ÆË×Æ¬¤Ç¤¤ë¡¢Âç¿Íµ¤¤ÎÊ¸ÍÍ¥Ñ¥º¥ë¤Ì¤ê¤¨¥·¥êー¥ºÂè3ÃÆ¡ª¡Ø¤Ì¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ Ê¸ÍÍ¥Ñ¥º¥ë¤Ì¤ê¤¨3¡Ù2025Ç¯9·î19ÆüÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¼Âç²ð¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¤Ì¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ Ê¸ÍÍ¥Ñ¥º¥ë¤Ì¤ê¤¨3¡Ù¤ò2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ½ñÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥Þ¤ë¿ÍÂ³½Ð¤Î¡Ø¥Ñ¥º¥ë¤Ì¤ê¤¨¥ïー¥ë¥É¡Ù¤¬¡¢¤Þ¤¿¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¡
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329808&id=bodyimage1¡Û
¡ØÊ¸ÍÍ¥Ñ¥º¥ë¤Ì¤ê¤¨¡Ù¥·¥êー¥ºÂÔË¾¤ÎÂè3ÃÆ¡ª
Â¿¤¯¤ÎÊý¤«¤é¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿¤é²¿»þ´Ö¤âÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ª¡×¡Ö¼¡ºî¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ®¤¤È¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ØÊ¸ÍÍ¥Ñ¥º¥ë¤Ì¤ê¤¨¡Ù¤Ë¡¢ÂÔË¾¤ÎÂ³´©¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤â¡ÈÊ¸ÍÍ¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡¢Á´32¼ïÎà¤Î¿·ºî¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¼ýÏ¿¡£Á¡ºÙ¤ÇåÌÌ©¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ºÙ¤«¤¤ÅÉ¤ê³¨¤ò¹¥¤àÊý¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£ºÙ¤«¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¿§»ØÄê¤Ë½¾¤¤¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Þ¥¹¤òÌµ¿´¤ÇÅÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ä¤¬¤ÆÁÔÎï¤Ê³¨ÊÁ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¡£¤¿¤ÀÅÉ¤ë¤À¤±¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÅÉ¤ì¤ÐÅÉ¤ë¤Û¤É½¸ÃæÎÏ¤¬¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¡¢µ¤¤Å¤±¤Ð»þ´Ö¤òËº¤ì¤ÆË×Æ¬¤·¤Æ¤¤¤ë--¡£ºÇ½é¤Ï¡ÖÆñ¤·¤½¤¦¡×¤È´¶¤¸¤¿Êý¤â¡¢½ù¡¹¤Ë¤½¤ÎåÌÌ©¤Êºî¶È¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ìµ¿´¤Ç¿§¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢Æü¾ï¤Î¤¢¤ì¤³¤ì¤ä¾®¤µ¤ÊÇº¤ß¤â¥¹ー¥Ã¤ÈÇö¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÅÉ¤ê½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤ËË¬¤ì¤ë¡¢¡È¿´¤Î²òÊü´¶¡É¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÉ¤ë¤Û¤É¥Ï¥Þ¤ë¡ª ¹â¤¤ÃæÆÇÀ¤¬ÏÃÂê¤Î¡Ø¥Ñ¥º¥ë¤Ì¤ê¤¨¥ïー¥ë¥É¡Ù¡£¥·¥êー¥º¡¢ºÇ¿·´©¡£
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329808&id=bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329808&id=bodyimage3¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329808&id=bodyimage4¡Û
¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îµ»Ë¡½ñ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://hj-gihousho.com/book/12248
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
¤Ì¤ê¤Ï¤¸¤á¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤ Ê¸ÍÍ¥Ñ¥º¥ë¤Ì¤ê¤¨3
¡üÄê²Á¡§1,650±ß¡ÊËÜÂÎ1,500±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
¡üÃø¼Ô¡§HJµ»Ë¡½ñÊÔ½¸Éô
¡üISBN¥³ー¥É:978-4-7986-3940-6
¡üJAN ¥³ー¥É¡§9784798639406
¡üÈ½·¿¡§A4ÊÑ·Á¡¿80¥Úー¥¸
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¢¡¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îµ»Ë¡½ñ ¸ø¼°WEB¡¡https://hj-gihousho.com/
¢¡¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îµ»Ë¡½ñ ¸ø¼°X¡¡https://twitter.com/manga_gihou
¢¡¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îµ»Ë¡½ñ ¸ø¼°Instagram¡¡https://www.instagram.com/hjgihousho/
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø