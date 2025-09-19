¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Âç¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤¬¤ª¤¯¤ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¤òÉÁ¤¯¤¿¤á¤Î¥Ýー¥º½¸Âè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡ØÀî¸ý¥¤¥Ã¥µ ¤ª¤ó¤Ê¤Î¤³¥¤¥é¥¹¥È¥Ýー¥º½¸ ¥¤¥é¥¹¥È±Ç¤¨¤¹¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¤·¤°¤µ¡õ¥Ýー¥º400¡Ù2025Ç¯9·î19ÆüÈ¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾²¼Âç²ð¡Ë¤Ï¡¢¡ØÀî¸ý¥¤¥Ã¥µ ¤ª¤ó¤Ê¤Î¤³¥¤¥é¥¹¥È¥Ýー¥º½¸ ¥¤¥é¥¹¥È±Ç¤¨¤¹¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¤·¤°¤µ¡õ¥Ýー¥º400¡Ù¤ò2025Ç¯9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ½ñÅ¹¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¥åー¥È¤Ê½÷¤Î»ÒÀìÌç¥¤¥é¥¹¥È¥Ýー¥º½¸¡¢ÂÔË¾¤ÎÂè2ÃÆ¡ª¡¡
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329725&id=bodyimage1¡Û
Âç¿Íµ¤¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦Àî¸ý¥¤¥Ã¥µ¤¬ÉÁ¤¯½÷¤Î»Ò¥Ýー¥º½¸¡¢¹¥É¾¤Ë±þ¤¨¤ÆÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¼«Á³¤Ç°¦¤é¤·¤¤¥Ýー¥º¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢Î©¤Á¥Ýー¥º¡¦ºÂ¤ê¥Ýー¥º¡¦¿²¤½¤Ù¤ê»Ñ¤È¡Ä¡Ä¤ÈÊ¬Îà¤·¤Ê¤¬¤é·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÁ¤¤¿¤¤¥¤¥áー¥¸¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ýー¥º¤¬¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
400ÅÀ¤Î¥Ýー¥ºÁÇÂÎ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥È¥ìー¥¹¥Õ¥êー¡£È±·¿¤äÉþÁõ¤òÉÁ¤²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î½÷¤Î»Ò¥¤¥é¥¹¥È¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Î¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¤¥Á¥«¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¥¤¥é¥¹¥ÈºîÎã¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¼ýÏ¿¤·¡¢²è½¸¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¡£
¤Õ¤ï¤Ã¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ÂÎ¤Ä¤¤Î½÷¤Î»Ò¤òÉÁ¤¯――¤½¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¡¢¤³¤Î1ºý¤Ç¤á¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ì£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329725&id=bodyimage2¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329725&id=bodyimage3¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329725&id=bodyimage4¡Û
¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤Ï¡¢¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îµ»Ë¡½ñ¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://hj-gihousho.com/book/12236
¡Ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡Û
Àî¸ý¥¤¥Ã¥µ ¤ª¤ó¤Ê¤Î¤³¥¤¥é¥¹¥È¥Ýー¥º½¸ ¥¤¥é¥¹¥È±Ç¤¨¤¹¤ë¤«¤ï¤¤¤¤¤·¤°¤µ¡õ¥Ýー¥º400
¡üÄê²Á¡§2,310±ß¡ÊËÜÂÎ2,100±ß¡ÜÀÇ10¡ó¡Ë
¡üÃø¼Ô¡§Àî¸ý¥¤¥Ã¥µ
¡üISBN¥³ー¥É:978-4-7986-3964-2
¡üJAN ¥³ー¥É¡§9784798639642
¡üÈ½·¿¡§B5¥ï¥¤¥É¡¿176¥Úー¥¸
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¢¡¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îµ»Ë¡½ñ ¸ø¼°WEB¡¡https://hj-gihousho.com/
¢¡¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îµ»Ë¡½ñ ¸ø¼°X¡¡https://twitter.com/manga_gihou
¢¡¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Îµ»Ë¡½ñ ¸ø¼°Instagram¡¡https://www.instagram.com/hjgihousho/
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¥Óー¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ¤Ø