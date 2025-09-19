¡Ú¥·¥êー¥ºÎß·×12ËüÉôÆÍÇË¡Û¿´¤È¤¤á¤¯Ç¾³è¥·ー¥ë¥Ñ¥º¥ëÂè2ÃÆ¡¢Í½Ìó³«»Ï¡ª ¡Ø¤È¤¤á¤¯Ç¾³è¡¡¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¥·ー¥ë¥Ñ¥º¥ë¡¡Ç¤Èµ¨Àá¤Î²Ö¡¹¡Ù
³ô¼°²ñ¼Ò ³Ø¸¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜ¸¶Çî¾¼¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò Gakken¡ÊÅìµþ¡¦ÉÊÀî¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÆîÛêÃ£Ìé¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¡Ø¤È¤¤á¤¯Ç¾³è¡¡¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¥·ー¥ë¥Ñ¥º¥ë¡¡Ç¤Èµ¨Àá¤Î²Ö¡¹¡Ù¡Ê2025Ç¯11·î20ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ë¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÂè2ÃÆ¤âºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤Ë¤³¤¿¤¨¤Æ¡¢Âè2ÃÆÍ½Ìó³«»Ï¡ª¡¡Ç¾³è¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬»þ´Ö¤Ë¤â¡ý
¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô12ËüÉôÆÍÇË¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢Âç¿Í¸þ¤±Âè2ÃÆ¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¡ª
¡Ø¤È¤¤á¤¯Ç¾³è¡¡¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¥·ー¥ë¥Ñ¥º¥ë(https://hon.gakken.jp/book/2380242600)¡ÙÂè1ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢Ç¾³è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÈÂ²¤¬¿²¤¿¸å¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¼«Ê¬»þ´Ö¤Ë³Ú¤·¤àÊý¤ä¡¢Æñ¤·¤¤¥Ñ¥º¥ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Âè2ÃÆ¤Ï¡¢µ¨Àá¤Î¤ª²Ö¤ÈÇ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë11ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤ò·ÇºÜ¡£Âç¿Íµ¤¤ÎÀÚ¤ê³¨ºî²È¡¦Âç¶¶Ç¦ÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¤¥Ýー¥º¤äÉ½¾ð¤ÎÇ¤Ë¡¢Ç¹¥¤¤Ê¤é¿´Ã¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¢£Æ»¶ñ¤¤¤é¤º¡ª¡¡¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥·ー¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¤á¤¯¥¤¥é¥¹¥È¤ò´°À®¤µ¤»¤è¤¦¡ª
ËÜ½ñ¤Ï¡¢¿¿¤Ã¹õ¤ÊÇØ·Ê¤ËÈþ¤·¤¤¥·ー¥ë¤ò¤Ï¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹É÷¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¥·ー¥ë¥Ñ¥º¥ë¤Ç¤¹¡£Æ»¶ñ¤¬¤¤¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âµ¤·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú»È¤¤Êý¡Û
£±.¥·ー¥ë¤ÈÂæ»æ¤ò½àÈ÷
¢¥º¸¡§Âæ»æ¡¢±¦¡§¥·ー¥ë¡£Î¾Êý¤È¤â¥ß¥·¥óÌÜ¤ÇËÜ¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤»¤Þ¤¹¡£
£².ÏÈÆâ¤Ë¤¢¤ë¿ô»ú¤È¡¢Æ±¤¸¿ô»ú¤Î¥·ー¥ë¤òÃµ¤·¤Æ¡¢Å½¤ë
¢¥¿§°ã¤¤¤Î¥·ー¥ë¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
£³.´°À®¡ª
£´.¡Ö¤«¤¶¤ê¥·ー¥ë¡×¤Ç»Å¾å¤²
¢¥¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ËÅ½¤ì¤ë¡Ö¤«¤¶¤ê¥·ー¥ë¡×¤Ä¤¡£
¢£¡Ö»ä¤Î¹¥¤¡×¤òÁª¤Ù¤ë¡ª¡¡¥·ー¥ë¤Î¿§¤òÁª¤ó¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤è¤¦
¿§¤òÁª¤Ù¤ë¥·ー¥ë¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¼ýÏ¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤é¡¢¥ß¥·¥óÌÜ¤ÇÀÚ¤êÎ¥¤·¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤â¡ý¡£¡¡
¢£ºîÉÊ¤Ï¤¿¤Ã¤×¤ê11ÅÀ
¥·ー¥ë¤ÏÁ´Éô¤Ç834Ëç¡£¤ä¤µ¤·¤¤¥Ñ¥º¥ë¤«¤é¡¢Æñ¤·¤¤¥Ñ¥º¥ë¤Þ¤Ç¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºîÉÊ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢µ¨Àá¤Î²Ö¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£½Õ¤«¤éÅß¤Þ¤Ç¤ò2¼þ¤¹¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»þ´ü¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Úー¥¸¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£
¢£ËÜ½ñ¤ÎÆÃÄ§£±.¡Ö¤È¤¤á¤¯¥Ñ¥º¥ë¡×¤ÇÇ¾¥¢¥ó¥Á¥¨¥¤¥¸¥ó¥°
¡ú¼ê»Ø¤Î±¿Æ°¡¦¿ô»úÃµ¤·¤ÇÇ¾¤ò³èÀ²½
¥·ー¥ë¤ò¤Ï¤¬¤·¤ÆÅ½¤ëºî¶È¤ä¡¢ÏÈ¤ÈÆ±¤¸ÈÖ¹æ¤Î¥·ー¥ë¤òÃµ¤¹ºî¶È¤¬¡¢Ç¾³è¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ú¥¹¥È¥ì¥¹Äã¸º¡õ¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó³èÀ²½
¡Ö¤É¤ó¤Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¤³¤Î¿§¤Ë¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡ª¡×――¤½¤ó¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤ä¤È¤¤á¤¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤òÄã¸º¤µ¤»¡¢¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð´ü¤Ë¤Ï¡¢Ç§ÃÎµ¡Ç½°Ý»ý¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
£².Å½¤ê¤ä¤¹¤¤¹©É×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
¹õ¤¤ÇØ·Ê¤ËÇò¤¤ÏÈ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥·ー¥ë¤òÅ½¤ëÏÈ¤¬¤È¤Æ¤â¸«¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÏÈ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¥·ー¥ë¤è¤ê¾¯¤·¤À¤±¾®¤µ¤¤¤Î¤Ç¡¢¤º¤ì¤Æ¤âÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼ñÌ£¤¬Íß¤·¤¤¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¼«Ê¬»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¤Ç¾¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ë¡¢¤¼¤Ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤1ºý¤Ç¤¹¡£
¤º¤Ã¤È¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¥·¥Ë¥¢¤ÎÊý¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡Î¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ï
¡Ø¤È¤¤á¤¯Ç¾³è¡¡¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¥·ー¥ë¥Ñ¥º¥ë¡¡Ç¤Èµ¨Àá¤Î²Ö¡¹¡Ù
³¨¡§Âç¶¶Ç¦¡¢´Æ½¤¡§ÀÑ»³·°
²Á³Ê¡§1,650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÍ½ÄêÆü¡§2025Ç¯11·î20Æü
È½·¿¡§230¡ß230mm¡¿48¥Úー¥¸
ÅÅ»ÒÈÇ¡§¤Ê¤·
ISBN¡§978-4-05-802584-0¡¡
È¯¹Ô½ê¡§³ô¼°²ñ¼Ò Gakken
³Ø¸¦½ÐÈÇ¥µ¥¤¥È¡§https://hon.gakken.jp/book/2380258400(https://hon.gakken.jp/book/2380258400)
