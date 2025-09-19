¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
GIGABYTE¡¢Core 7 240H¤ÈRTX 50¥·¥êー¥º¤òÅëºÜ¤·¤¿16.0·¿AI¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¡ÖGAMING A16¡¡PRO¡×2¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä
2025Ç¯9·î19Æü - GIGABYTE Technology Co., Ltd. ÂæÏÑ¡¦¿·ËÌ»Ô - ¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇÀ¤³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëGIGABYTE Technology¤Ï¡¢CPU¤ËIntel Core 7 240H¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¢GPU¤ËNVIDIA GeForce RTX 50¥·¥êー¥º Laptop GPU¤òÅëºÜ¤·¤¿16.0·¿AI¥²ー¥ß¥ó¥°¥Îー¥ÈPC¡ÖGAMING A16 PRO¥·¥êー¥º¡×2À½ÉÊ¤òGIGABYTE¥Îー¥ÈPC¼è°·Å¹¤òÄÌ¤·¤Æ9·î20Æü¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯Çä¤ÎGAMING A16 PRO¥·¥êー¥º¤Ï¡¢CPU¤Ë³«È¯¥³ー¥É¥Íー¥àRaptor Lake¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë10¥³¥¢/16¥¹¥ì¥Ã¥É¤ÎIntel Core 7 240H¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£6´ð¤ÎPerformance¥³¥¢¡Ê¥Ùー¥¹¥¯¥í¥Ã¥¯2.5GHz¡¢Turbo Boost»þºÇÂç5.2GHz¡Ë¤È4´ð¤ÎEfficient¥³¥¢¡Ê¥Ùー¥¹¥¯¥í¥Ã¥¯1.8GHz¡¢Turbo Boost»þºÇÂç4GHz¡Ë¤Î10¥³¥¢¤òÅëºÜ¤·¡¢96¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎIntel Graphics¤òÅý¹ç¡£¤¹¤°¤ì¤¿¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯½èÍýÀÇ½¤ÈÄãÉé²Ù»þ¤Î¾ÊÅÅÎÏ²½¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¥êー¥ÈGPU¤È¤·¤Æ¡¢AIÀÇ½¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë3D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹½èÍý¤Ë¤âAI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹âÂ®²½¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢ºÇ¿·Blackwell¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ãºÎÍÑ¤ÎNVIDIA GeForce RTX 50¥·¥êー¥º¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖGAMING A16 PRO DYHG5JPC64SP¡×¤Ï¡¢NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU¤òºÎÍÑ¡£7680´ð¤ÎCUDA¥³¥¢¤È16GB¤ÎGDDR7¥á¥â¥ê¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç175W TGPÆ°ºî¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç1334 AI TOPS¤ÎAIÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¼°Ì¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖGAMING A16 PRO DXHG4JPC64SP¡×¤Ï¡¢NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU¤òºÎÍÑ¡£5888´ð¤ÎCUDA¥³¥¢¤È12GB¤ÎGDDR7¥á¥â¥ê¤òÅëºÜ¤·¡¢ºÇÂç140W TGPÆ°ºî¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç992 AI TOPS¤ÎAIÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥£¥¹¥¯¥êー¥ÈGPU¤ÎÀÇ½¤ò¥Õ¥ë¤Ë°ú¤½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëMUX¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê±þÅúÀ¤Ë¤¹¤°¤ì¤¿¥²ー¥à¥×¥ì¥¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥ìー¥È165Hz¡¢±þÅúÂ®ÅÙ3ms¡¢µ±ÅÙ400nit¡¢sRGB 100¡ó¤Î16.0·¿WQXGA±Õ¾½¥Ñ¥Í¥ë¡Ê²èÌÌ²òÁüÅÙ2560¡ß1600¥Ô¥¯¥»¥ë¡¢¥¢¥¹¥Ú¥¯¥ÈÈæ16:10¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Pantone¿§¹»Àµ¤ÈTÜV RheinlandÇ§¾Ú¤ò¼èÆÀ¡£»ÍÊÕ¤ò¥¹¥ê¥à¥Ù¥¼¥ë²½¤·¡¢²èÌÌÂÐ¥Ü¥Ç¥£Èæ¤Ï90¡ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ï180ÅÙ¤Þ¤Ç³«ÊÄ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñµÄ¤äÎ¹¹Ô¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£
GIGABYTEÆÈ¼«¤ÎÎäµÑµ»½ÑWINDFORCE¤Ï¡¢Âç·¿¥Ù¥¤¥Ñー¥Á¥ã¥ó¥Ðー¤È158Ëç¥Ö¥ìー¥É¤ÎÇö·¿¥Õ¥í¥¹¥È¥Õ¥¡¥ó¤ò¥Ç¥å¥¢¥ë¹½À®¤ÇÅëºÜ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë2¤Ä¤ÎµÛµ¤¡¢4¤Ä¤ÎÇÓµ¤¥¨¥¢¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÇÛÃÖ¤·¤ÆÎäµÑ¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤¿3D VortX¤Ê¤É¤Î¿·µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇÂçÇ®ÅÅÎÏ130W¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡ÖWINDFORCE Infinity EX¡×¤Ë¿Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥¢¥Õ¥íー¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Çö·¿ãþÂÎ¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÎäµÑÀÇ½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AI¥¯ー¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Éé²Ù¤¬Äã¤¤¤È¤¤Ï0dB¤ÎÀÅ²»´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1GbpsÍÀþÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥®¥¬¥Ó¥Ã¥ÈLAN¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Intel Wireless¥â¥¸¥åー¥ë¤Ë¤è¤ëWi-Fi 6EÌµÀþÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯ÀÜÂ³¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¥ー¥Üー¥É¤Ë¤Ï¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ÂÇ¸°¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤¢¤ëÀÅ²»»ÅÍÍ¤ÎÃ±¿§RGB¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¥ー¥Üー¥É¡ÊÆüËÜ¸ìÇÛÎó¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¦¥ó¥Éµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Dolby¤ÎºÇ¿·3D¶õ´Ö¥ªー¥Ç¥£¥ªµ»½ÑDolby Atmos¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Ë×Æþ´¶¤Ë¤¹¤°¤ì¤¿¥µ¥é¥¦¥ó¥É¥ªー¥Ç¥£¥ªÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢USB PD 3.0½¼ÅÅ¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢Î¹¹Ô¤ä½ÐÄ¥¤Ê¤É¤ÎºÝ¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤È¤Æ¤âÊØÍø¤ÊÀ½ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£USB PD 3.0½¼ÅÅ¤ò»È¤¨¤Ð¡¢Ìó30Ê¬¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤ò50¡ó¤Î¾õÂÖ¤Þ¤ÇµÞÂ®½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
