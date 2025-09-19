¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡ß¥¢¥ì¥¸¥ª¥ó(R) ¥³¥é¥Ü´ë²è
¥¨¥¹¥¨¥¹À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¥Ë¥¯¥Ò¥ì¥Ã¥·¥å¡¦¥«¥ë¥é¡Ë¤Î¥¢¥ì¥ë¥®ーÀìÍÑÉ¡±êÌô ¡Ö¥¢¥ì¥¸¥ª¥ó20¡×¡ÊÂè2Îà°åÌôÉÊ¡Ë¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥ì¥¸¥ª¥ó¤Ï¥¢¥ì¥ë¥®ーÀÉ¡±ê¤Ë¡Ö1Æü1²ó¡¢1¾û¤Ç24»þ´Ö¸ú²Ì¤¬Â³¤¯¡×¤«¤é¡¢¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¬¤ê¤ÎÊý¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£¤½¤³¤Ç¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤ÎºîÃæ¤¤Ã¤Æ¤Î¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¬¤ê¤Ç¤¢¤ëÆä À¿»ÎÏº¤ò¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¤Ë¡¢½Õ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÏÃÂê¤Ë¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤½©¤Î²ÖÊ´¾É¤ò·¼È¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²ÖÊ´¾É¤Ë¤è¤ëÉ¡±ê¤ËÇº¤àÊý¡¹¤¬½©¤Î³°½Ð¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¡ÖÆä¤Ç¤â¤Ç¤¤ë½©²ÖÊ´ÂÐºö¡×´ë²è³µÍ×
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡¡2025Ç¯9·î20Æü(ÅÚ)～2025Ç¯11·î15Æü(ÅÚ)
¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£±¡§ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¥ªー¥×¥ó¡ª
ËÜ¥³¥é¥ÜÍÑ¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤¬¥ªー¥×¥ó¡ª¥³¥é¥Ü¤Î³µÍ×¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤¬¤â¤é¤¨¤ëÂç¼ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤ÎÅ¹Æ¬¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎQUO¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ëX¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¡¢¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤ÇÃÎ¤ì¤ë¾ðÊó¤âÀ¹¤êÂô»³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó£²¡§¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¥á¥ó¥Ðー4¿Í¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ü¥¤¥¹¤¬Ê¹¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤ò¼Â»Ü¡ª
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢·é À¤°ì¡¢Æä À¿»ÎÏº¡¢ÀéÀÚ É¿ÇÏ¡¢¸æ±Æ Îè²¦¤Î4¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥Ü¥¤¥¹¤¬Ê¹¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê»Üºö¤ò¡¢Å¹Æ¬¤äX¤Ê¤É¤Ç¼Â»Ü¡ªÁ´¹ñ¤Î°ìÉô¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢·é¡¦Æä¡¦Îè²¦¤Ë¤è¤ëÅ¹ÆâÊüÁ÷¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
·é À¤°ì¡ÊCV¡§±ºÏÂ´õ¡Ë
ÌµÌ¾¤Î¹â¹»À¸¥Õ¥©¥ïー¥É¡£¤¤¤Ä¤«ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¨ー¥¹¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤òWÇÕÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Ä¡£¤½¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤Ù¤¯¡È¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡ÊÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ë¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¡£Åö½é¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÉð´ï¤ò¸«½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤¬¡¢°ì¼¡¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó»þ¡¢¡È¥´ー¥ë¤ÎÆ÷¤¤¡É¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ëºÍÇ½¤È¶õ´ÖÇ§¼±Ç½ÎÏ¤¬³«²Ö¡£¤µ¤é¤ËÅ¬±þÇ½ÎÏ¤ÎÅ·ºÍ¤È¤·¤Æ¡¢¼«¸ÊÊÑ³×¤ÈÂ¾¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Æä À¿»ÎÏº¡ÊCV¡§Åçºê¿®Ä¹¡Ë
·å³°¤ì¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥»¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ëÅ·ºÍ¥Õ¥©¥ïー¥É¡£
¶ËÅÙ¤Î¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¬¤ê²°¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¹â¹»¤ËÄÌ¤¦Îè²¦¤ËÀøºßÇ½ÎÏ¤ò¸«½Ð¤µ¤ì¡¢¶¯°ú¤ËÍ¶¤ï¤ì¤ë·Á¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¤ò»Ï¤á¤¿¡£Å·À¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤È¥È¥é¥Ã¥×ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¾ï¿Í¤Ë¤Ï¿¿»÷½ÐÍè¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥×¥ìー¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¡È¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡ÊÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ë¡ÉÆþÎÀ»þÅÀ¤Ç¤Ï¥µ¥Ã¥«ー¤äÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·é¤È¤ÎÂÐÖµ¤ä¶¦Æ®¤ò·Ð¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤Ø¤Î¡ÈÇ®¡É¤ò³Ð¤¨¡¢¼«¤é¤Î¥¨¥´¤ò³ÐÀÃ¤µ¤»¤¿¡£
ÀéÀÚ É¿ÇÏ¡ÊCV¡§ÀÆÆ£ÁÔÇÏ¡Ë
Ä¹¤¤ÀÖÈ±¤¬¥È¥ìー¥É¥Þー¥¯¤ÎÈþ¾¯Ç¯¡£Éð´ï¤Ï50m5ÉÃ77¤òµÏ¿¤·¤¿½ÓÂ¡£¡È¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡ÊÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ë¡ÉÆþÎÀ»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢°ÊÁ°Âç²ø²æ¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤êÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¡È¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡ÊÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ë¡É¤ÇÃ¦Íî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥µ¥Ã¥«ー¤òÄü¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì¼¡¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥Áー¥àWÀï¤Ç·é¤ÎÀ¼¤ËÊ³µ¯¡£
·é¤Ë½¾¤¤¡¢¼«¿È¤ÎÉð´ï¤È¤½¤ì¤ò¶î»È¤·¤ÆÁê¼ê¤ò¤Ö¤ÁÈ´¤¯¤È¤¤¤¦¥¨¥´¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£
¸æ±Æ Îè²¦¡ÊCV¡§ÆâÅÄÍºÇÏ¡Ë
Âç´ë¶È¡¦¸æ±Æ¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸æÁâ»Ê¡£¹¤¤»ëÌî¤ò³è¤«¤·¤¿¥²ー¥à¥á¥¤¥¯Ç½ÎÏ¤È¤¢¤é¤æ¤ë¥×¥ìー¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¡ÈÄ¶ËüÇ½·¿¡É¥×¥ì¥¤¥äー¡£
¤·¤«¤·¤½¤ÎÈ¿ÌÌ¡¢ÆÍ½Ð¤·¤¿Éð´ï¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤¬·çÅÀ¡£Æä¤È¤Ï¶¦¤Ë¥µ¥Ã¥«ー¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¡È¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡ÊÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ë¡É¤ØÍè¤Æ¤«¤é¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÈà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤º¡¢Æó¼¡¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òµ¡¤ËêÖ¤òÊ¬¤«¤Ä¡£
X¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡§ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óQUO¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¡ª
¥¢¥ì¥¸¥ª¥ó¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@Alesion_JP¡Ë¤«¤éÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿»ØÄê¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç100Ì¾ÍÍ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎQUO¥«ー¥É¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¥ê¥Ý¥¹¥ÈÃ£À®Áí¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥óÀßÄê³Û¤Ï¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¡ª
X¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¥á¥ó¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÍÍ¡¹¤ÊÅê¹Æ´ë²è¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¢¥ì¥¸¥ª¥ó¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á²¼¤µ¤¤¡ª
¡ã»²²Ã¾ò·ï¡ä
- @Alesion_JP¤ò¥Õ¥©¥íー
- ÂÐ¾Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡ä
2025Ç¯09·î23Æü(²Ð)12:00～2025Ç¯09·î30Æü(²Ð)24:00
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡ÙºîÉÊ¾ðÊó¡ÚTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤È¤Ï¡Û
ÆüËÜ¤òWÇÕÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯À¤³¦°ì¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤ò°é¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ëÏ¢¹ç¤Ï¡È¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡ÊÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ë¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï300¿Í¤Î¹â¹»À¸¡£
¤·¤«¤âÁ´°÷FW¡Ê¥Õ¥©¥ïー¥É¡Ë¡£
Ã¦Íî¤¹¤ì¤Ð¾Íè¡¢¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¤ØÆþ¤ë»ñ³Ê¤ò¼º¤¦¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¾õÂÖ¤ÎÃæ¡¢Áª¤Ð¤ì¤·ºÍÇ½¤Î¸¶ÀÐ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¥¨¥´¤ò¼¡¡¹¤È³ÐÀÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
»þ¤ËÂ¾¿Í¤ò½³Íî¤È¤·¡¢»þ¤Ë¼«¤é¤Î¿Ê²½¤ò°Ê¤Æ¡¢²á¹ó¤Ê¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï35¿Í¡£
¥¨¥´¤¬±²´¬¤¯Ç®¶¸¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¡È¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡ÊÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ë¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂ¸Â³¤òÅÒ¤±¤Æ¡¢U-20ÆüËÜÂåÉ½¤È¤Î»Ë¾åºÇ¤â¥¤¥«¤ì¤¿Âç°ìÈÖ(¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á)¤Ø¤ÈÄ©¤à¡ª
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C)¶â¾ë½¡¹¬¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¡Ö¥¢¥ì¥¸¥ª¥ó20¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥¢¥ì¥¸¥ª¥ó20¡×¡ÊÂè2Îà°åÌôÉÊ¡Ë¤Ï¡¢»ýÂ³ÀÍ¸úÀ®Ê¬¥¨¥Ô¥Ê¥¹¥Á¥ó±ö»À±ö¤ò20mgÇÛ¹ç¤·¤¿¥¢¥ì¥ë¥®ーÀìÍÑÉ¡±êÌô¤Ç¤¹¡£Âè2À¤Âå¤Î¹³¥Ò¥¹¥¿¥ß¥óÌô¤Ç¡¢Ì²¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¢¨¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢1Æü1²ó1¾û¤ÎÉþÍÑ¤Ç¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤º¤ËÉ¡±ê¾É¾õ¤Î¥±¥¢¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉþÍÑ¸å¤Ï¡¢¾è¤êÊª¤Þ¤¿¤Ïµ¡³£Îà¤Î±¿Å¾Áàºî¤ò¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¨¥¹¥¨¥¹À½Ìô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¨¥¹¥¨¥¹À½Ìô¤ÏOTC°åÌôÉÊ¡Ê»ÔÈÎÌô¡Ë¤ä¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢À½ÉÊ¤ËÆÃ²½¤·¤¿À½Ìô²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£1765Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢260Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê·ò¹¯¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦100¥«¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢OTC°åÌôÉÊ¤ª¤è¤ÓVMS¡Ê¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¡¢¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡Ë»Ô¾ì¤ÇÀ¤³¦Âè3°Ì¤Î»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ò»ý¤Ä¥ª¥Ú¥é¤ÎÆüËÜ»ö¶È¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥¹¥¨¥¹À½Ìô¤Ï¡¢º£¸å¤â¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥ÁOTC°åÌôÉÊ¡×¤Ê¤ÉÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤°åÌôÉÊ¤Î³«È¯¤ä¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î¿ä¿Ê¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ÈÀ¸³è¤Î¼Á¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¨¥¹¥¨¥¹À½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢https://www.ssp.co.jp/ ¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
MAT-JP-2505352-1.0-09/2025