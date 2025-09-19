¡Ú¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÂçºå¡Û¥Ë¥Ã¥³ー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥í¥¢½ÉÇñ¼ÔÀìÍÑ¡Ö¥Ë¥Ã¥³ー¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤ò11·î1Æü¤Ë¿·Àß
Âçºå ¿´ºØ¶¶¤Î¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÂçºå¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶èÀ¾¿´ºØ¶¶1-3-3¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦Áí»ÙÇÛ¿Í¡§¸âÉþ ¹°¾½¡Ë¤Ï¡¢28³¬～30³¬¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ëºÇ¾åµé¥Õ¥í¥¢¡Ø¥Ë¥Ã¥³ー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥í¥¢¡Ù¤Ë¤´½ÉÇñ¤Î¤ªµÒÍÍÀìÍÑ¤ÎÆÃÊÌ¥é¥¦¥ó¥¸¡Ö¥Ë¥Ã¥³ー¥é¥¦¥ó¥¸¡×¡ÊÀÊ¿ô¡§72ÀÊ¡Ë¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î¥ªー¥×¥ó¤ËÀèÎ©¤Á¡¢9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë¸áÁ°10¡§00¤è¤ê¥é¥¦¥ó¥¸¥¢¥¯¥»¥¹¸¢ÉÕ¤ÂÐ¾ÝµÒ¼¼¤ÎÍ½Ìó¼õ¤±ÉÕ¤±¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ë¥Ã¥³ー¥é¥¦¥ó¥¸¡× ¥¤¥áー¥¸
¡Ö¥Ë¥Ã¥³ー¥é¥¦¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¾å100¥áー¥È¥ë¡¦31³¬¤«¤é¤ÎÀ¸¶ð»³·Ï¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂçºå»Ô³¹¤ÎÄ¯Ë¾¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾å¼Á¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥È¥ßー¥ë¤ò¤´Äó¶¡¤¹¤ë¥âー¥Ë¥ó¥°¥¿¥¤¥à¤«¤é¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーËÉÙ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤òÂ·¤¨¤¿¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¡¢¿©Á°¼ò¤È¥ªー¥É¥Ö¥ë¤Ç¥Ç¥£¥ÊーÁ°¤Î¤ª´²¤®¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òºÌ¤ë¥«¥¯¥Æ¥ë¥¿¥¤¥à¤Þ¤Ç¡¢3²ó¤Î¥Õー¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤¢¤¨¤Æ¿§ºÌ¤ò²¡¤µ¤¨¤¿²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢´Ñ¸÷¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹ç´Ö¤Ë»×¤¤»×¤¤¤Î»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ë¥Ã¥³ー¥é¥¦¥ó¥¸¡×¿·Àß¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í ¸âÉþ ¹°¾½¤Ï¡¢¡ÖÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¥ß¥Ê¥ß¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¡¦³¤³°¤«¤éÆü¡¹Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃÊÌ¥é¥¦¥ó¥¸¿·Àß¤Ï»ä¤É¤â¤Î²ÝÂê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë¤´ÂÚºß¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥Ë¥Ã¥³ー¥é¥¦¥ó¥¸±Ä¶È³µÍ×¡Û
±Ä¶È³«»ÏÆü¡§2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë15¡§00～
¾ì½ê¡§¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÂçºå 31³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§8¡§00～19¡§30¡¡
¢¨Á´±Ä¶È»þ´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥»¥ë¥Õ¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Î¤´Äó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥óÆâÍÆ¡§
8¡§00～11¡§00¡¡¥âー¥Ë¥ó¥°¥é¥¤¥È¥ßー¥ë¡Ê¼«²ÈÀ½¥Ñ¥ó¡¢¥µ¥é¥À¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¡¢¥³ー¥Òー¤Ê¤É¡Ë
15¡§00～16¡§30¡¡¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¡Ê¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¥³ー¥Òー¡¦¹ÈÃã¤Ê¤É¡Ë
17¡§00～19¡§30¡¡¥«¥¯¥Æ¥ë¥¿¥¤¥à¡Ê¥ªー¥É¥Ö¥ë¡¢¥¢¥ë¥³ー¥ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ê¤É¡Ë
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê²¼¡Ê12ºÐ°Ê²¼¡Ë¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï17¡§00¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ²Ä¡£
ÀÊ¿ô¡§ Á´72ÀÊ
¥Ë¥Ã¥³ー¥é¥¦¥ó¥¸¸ø¼°¥µ¥¤¥È :
https://www.hno.co.jp/stay/nikko-lounge.html
¡Ú¥Ë¥Ã¥³ー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥í¥¢¡Û¡¡
¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÂçºå 28～30³¬¡¦Á´48¼¼
¥Ë¥Ã¥³ー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Õ¥í¥¢¤Ï¸æÆ²¶Ú¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÍÕ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¡¢ÌÚ¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿ÏÂ¥â¥À¥ó¤ÊµÒ¼¼¤Ç¤¹¡£¹âÁØ³¬¤«¤é¤ÎÄ¯Ë¾¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥Ð¥¹¥ëー¥à¡¢BOSE¤ÎBluetooth¥¹¥Ôー¥«ー¡¢¥Í¥¹¥×¥ì¥Ã¥½¥³ー¥Òー¥áー¥«ー¤Ê¤É¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤·¡¢¤´¼«Âð¤Ç¤ª´²¤®¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê²÷Å¬À¤ò²¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/2213/table/3986_1_61645d63fab6a18ae42fb1a876fcf1a7.jpg?v=202509191059 ]
¥Ë¥Ã¥³ー¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ä¥¤¥ó¥ëー¥à
¥Ð¥¹¥ëー¥à
¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÂçºå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Âçºå¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¥¹¥È¥êー¥È ¸æÆ²¶Ú¤ËÌÌ¤·¡¢Osaka Metro¿´ºØ¶¶±ØÄ¾·ë¤È¤¤¤¦È´·²¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò³è¤«¤·¡¢´Ñ¸÷¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢³«¶È¤«¤é40Ç¯Í¾¤êÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±Ê¤¤Ë¤ï¤¿¤êÇÝ¤Ã¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î¿´¤Ç¡¢¤´½ÉÇñ¡¢¤ª¿©»ö¡¢¤´±ãÀÊ¡¢¤´º§Îé¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤ªµÒÍÍ¤Î¾Ð´é¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª¼êÅÁ¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã»ÜÀß³µÍ×¡ä
³« ¶È ¡§1982 Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ57 Ç¯¡Ë9 ·î4 Æü
½êºßÃÏ¡§542-0086 Âçºå»ÔÃæ±û¶èÀ¾¿´ºØ¶¶1-3-3
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ¡¦Ä¹ËÙÄá¸«ÎÐÃÏÀþ¡Ö¿´ºØ¶¶±Ø¡×8¹æ½Ð¸ýÄ¾·ë
»ÜÀß¾Ò²ð¡§ÃÏ¾å32³¬¡¢ÃÏ²¼4 ³¬¡£µÒ¼¼¿ô605 ¼¼¡¢ÎÁ°û»ÜÀß8 Å¹ÊÞ¡¢Âç¾®15 ¤Î±ã²ñ¾ì¡¢¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥í¥ó¤Ê¤É¤òÈ÷¤¨¤ëÁí¹ç»ÜÀß¡£¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¢¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î¾¦ÉÊÈÎÇä¤â¹Ô¤¦¡£
¥æ¥Ë¥Ðー¥µ¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡£
¥Û¥Æ¥ëÆü¹ÒÂçºå¸ø¼°¥µ¥¤¥È https://www.hno.co.jp